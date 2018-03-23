全球最大的獨立石油貿易商正在改變戰略

摘要：瑞士維多專注於同中東和非洲產油國的關係，打算與他們達成一些關於設立合資企業，或者長期的銷售權融資和供應協議。一旦達成，將使得公司在嚴酷的市場形勢中確保供應來源和交易量。

自從換帥之後，全世界最大的獨立石油貿易商瑞士維多（Vitol Group）正在調整公司戰略。

畢業於牛津大學、交易員出身的 Russell Hardy 本月被提名為 CEO，代替辭任的伊恩 · 泰勒（Ian Taylor）。62 歲的石油界傳奇泰勒轉而擔任總裁。

在英國金融時報舉行的洛桑全球商品峰會上，泰勒表示，他將拜訪非洲和中東地區，嘗試推動與阿布扎比、科威特和巴林的政府達成一些關於設立合資企業，或者長期的銷售權融資（off-take agreement）和供應協議。

不過泰勒同時強調，無法確定會有任何協議將會完成，「如果有意義，誰都想做。但這很難做到，也很難找到。」

一旦與一些中東巨頭達成更多協議，就將使得維多集團的供應來源和交易量得到保障，他們從最大石油供應國出口到需求量較高的市場的產品貿易量就會得到很大程度的保證。這家位於瑞士的貿易商日均交易着超過 700 萬桶的原油及相關產品。

石油現貨貿易的利潤率相對有限，比如在 2010 年，維多的收入為 2060 億美元，凈利潤 15 億美元，利潤率僅 0.7%。當然，如果營業收入足夠大，很低的利潤率仍能創造很巨大的利潤額。

維多有多麼渴望高額的石油交易量呢？就在美國於 2015 年 12 月中旬解除長達 40 年的原油出口禁令僅僅兩周之後，一艘滿載着美國石油的遊輪就從美國德州起航了，買方正是維多集團。

目前，維多等石油貿易商面臨着比幾年前石油供應高峰時期更為嚴峻的市場形勢：利潤率下降，市場結構發生顯著的改變。

原油期貨市場去年轉變成了期貨貼水（backwardation）結構。這意味著近月合約的價格高於遠月合約，現在囤積原油等待以後再出售是不合算的。

這與 2015 年形成了鮮明對比。當時，國際原油市場處於供過於求的高峰時期，期貨市場呈現出深度期貨升水（contango）結構，囤油大有可圖。維多當年就曾因此賺取了巨額利潤。

此外，目前石油市場的波動性降低也衝擊到了貿易商的利潤——波動率通常有利於貿易商。泰勒認為，沒什麼人現在賺到大錢。

獨立石油貿易商的利潤在很大程度上取決於油價。

泰勒稱，美國產量的飆升削弱了今年油價的前景。同時，他「有點驚訝油價現在徘徊在當前水平上」。

儘管正在爭取與中東達成合作，但泰勒承認，美國的原油出口才是國際市場上的關鍵角色，「美國的輸油管道將是至關重要的。」

英國金融時報援引泰勒的話稱，雖然成本升高和潛在的供應能力不足可能抑制一些西德克薩斯州 Permian 盆地的產量增長，但頁岩繁榮下的頁岩油生產才是影響 OPEC 和俄羅斯作出是否延長減產協議的最關鍵因素。

「我猜，他們將繼續減產。更高的油價已經彌補了他們因減產帶來的損失，但我認為，他們不應該從捍衛市場市佔率的角度來看待這個問題。」

他預計，油價會在夏季升至每桶 70 美元附近，屆時將有更多煉廠結束季節性檢修，市場吸收原油的量將會增加。不過，他認為在那之後油價可能會在今年年底跌回 60 美元。

此外，維多集團正在計劃將其持股的歐洲煉廠和加油站營運商 Varo Energy 公司上市，希望以此募資 20 億歐元。包括維多、美國私募 Carlyle Group、荷蘭投資公司 Reggeborgh Invest 等在內的股東打算出售總計 30% 至 40% 的 Varo Energy 股權。

『新聞來源／華爾街見聞』