[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 味全 元大滬深300正2 元大中型100 大東 昶和 大飲 元大S&P原油正2 宏洲 FH香港正2 富邦科技 利勤 大統染 達新 臺企銀 嘉裕 國泰中國A50正2 元大台商50 強信-KY 海悅 立益 東華 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 信昌化 銘旺科 怡華 大東 正道 富邦發達 佳大 卓越 昶和 立益 友旺 富邦金融 海光 統領 大統染 佳和 同開 元大MSCI台灣 世紀鋼 元禎 昶和 悠克 永豐臺灣加權 威盛 展宇 三洋紡 川飛 國泰日經225 映泰 康普 瑞利 元大日經225 承啟 世紀鋼 樂士 元大美債7-10正2 統懋 海悅 正峰新 元大美債7-10反1 翔耀 映泰 億泰 元大S&P日圓反1 太空梭 隴華 毛寶 富邦歐洲 全新 麗臺 燁興 FH彭博高收益債 麗臺 世芯-KY 中鴻 味全 華擎 傳奇 聚亨 大飲 嘉威 東科-KY 千興 鮮活果汁-KY 世芯-KY 鈺邦 威致 地球 捷泰 華友聯 首利 昭輝 愛普 愛山林 麗正 新纖 杜康-DR 皇昌 東訊 宏洲 陽光能源-DR 華園 華泰 嘉裕 川飛 遠雄來 茂矽 東華 夏都 錸德 大東 新天地 廷鑫 立益 欣欣 倫飛 佳和 統領 威盛 昶和 阿瘦 銘旺科 三洋紡 康師傅-DR 統懋 瑞利 晨訊科-DR 翔耀 恩德 友佳-DR 太空梭 樂士 一零四 新利虹 正峰新 新海 華映 億泰 秋雨 吉祥全 中化 欣高 憶聲 葡萄王 台數科 科風 毛寶 南六 建碁 展宇 基勝-KY 和鑫 科妍 威宏-KY 力特 懷特 波力-KY 喬鼎 國精化 泰昇-KY 正達 燁興 政伸 晟鈦 中鴻 吉源-KY 新世紀 聚亨 誠創 千興 嘉威 威致 力銘 英利-KY 亞太電 首利 達能 英瑞-KY 清惠 麗正 慧友 東訊 捷泰 華泰 互億 茂矽 天瀚 錸德 迅杰 廷鑫 華上 倫飛 元晶 威盛 華冠 新巨 裕豐 銘旺科 寶徠 統懋 日勝生 翔耀 台船 太空梭 東森 超豐 台南-KY 新美齊 康師傅-DR 新利虹 聖馬丁-DR 志聖 神州-DR 華映 耀傑-DR 敦陽科 同方友友-DR 吉祥全 晨訊科-DR 憶聲 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 建碁 精熙-DR 和鑫 中福 力特 雷虎 喬鼎 中視 聯傑 秋雨 正達 慶豐富 景碩 晟鈦 新世紀 京鼎 融程電 誠創 嘉威 力銘 TPK-KY 亞太電 達能 清惠 慧友 捷泰 互億 盛群 天瀚 迅杰 華上 光聖 元晶 研揚 台虹 華冠 裕豐 寶徠 日勝生 三發地產 台船 東森 遠雄來 中壽 台南-KY 美德醫療-DR 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 中鼎 慶豐富 南六 日友 基勝-KY