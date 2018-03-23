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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌                
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     海灣     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          青雲              友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大中國債3-5          建達              達威     光明                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒     晉泰     國泰1-5Y高收債          上揚              三圓     興采                
台蠟              合世              驊訊              雙喜     直得                
榮群              易威              松崗              力泰     泰茂                
天宇              寶利徠            保銳              理銘     至興                
新零售            優盛              富驛-KY           雅茗-KY  萬在                
力新              鈺緯                                亞都     大恭                
恩得利            強生                                東凌-KY  永純                
李洲              科懋                                關中     美琪瑪              
凱柏實業          南璋                                隆中     致振                
遠昇              勝昱                                時報     威潤                
及成              飛寶企業                            欣泰     唐榮                
鑫龍騰            捷邦                                         晉椿                
和進              直得                                         世豐                
耀勝              精確                                         尼克森              
倚強              宏易                                         力新                
鑫創              瑞穎                                         凌網                
廣寰科            唐鋒                                         李洲                
點晶              台蠟                                         港建                
建舜電            韋僑                                         耀勝                
泰谷              榮群                                         至寶電              
典範              天宇                                         幸康                
長天              榮剛                                         曜越                
益通              新零售                                       重鳥鵬              
振維              力新                                         泓格                
鴻翊              恩得利                                       東林                
迎輝              李洲                                         盈正                
欣厚-KY           凱柏實業                                     晟楠                
兆遠              艾訊                                         美桀                
系統電            遠昇                                         世紀                
世紀              及成                                         友銓                
華容              笙泉                                         青雲                
建榮              鑫龍騰                                       慕康生醫            
立衛              和進                                         昇益                
天揚              耀勝                                         凱鈺                
鈺創              倚強                                         三聯                
合正              鑫創                                         合邦                
金利              欣銓                                         業強                
寶聯通            廣寰科                                       訊達                
昇益              點晶                                         撼訊                
凱鈺              建舜電                                       亞銳士              
德宏              泰谷                                         安碁                
寬魚國際          典範                                         艾華                
合邦              長天                                         沛亨                
萬旭              益通                                         迅德                
驊宏資            振維                                         倉和                
久正              鴻翊                                         光菱                
上揚              迎輝                                         三圓                
全譜              牧德                                         雙喜                
易通展            家登                                         力泰                
元隆              欣厚-KY                                      理銘                
沛亨              兆遠                                         中連貨              
九暘              智崴                                         安心                
凱碩              系統電                                       燦星旅              
全達              世紀                                         高野                
奧斯特            光聯                                         亞都                
福華              華容                                         老爺知              
保銳              建榮                                         滿心                
常珵              立衛                                         德記                
立碁              天揚                                         關中                
越峰              鈺創                                         誠品生活            
士開              合正                                         泰偉                
志嘉              金利                                         時報                
富裔              寶聯通                                       琉園                
燦星旅            昇益                                         旭然                
富驛-KY           凱鈺                                         鼎創達              
劍湖山            德宏                                         明揚                
德記              華韡                                         綠河-KY             
泰偉              寬魚國際                                     欣雄                
華義              合邦                                         欣泰                
得利影            萬旭                                                             
鼎創達            驊宏資                                                           
花王              晉倫                                                             
邦泰              久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  千附                                                             
                  士開                                                             
                  三豐                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  白紗科                                                           
                  台境                                                             
                  花王                                                             
                  北基                                                             
                  鉅明                                                             
                  邦泰                                                             
                  森鉅
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