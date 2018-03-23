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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/22  107/03/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.33010   10.32870   0.00140    0.01355
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.64910    9.64420   0.00490    0.05081
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.83520    9.82970   0.00550    0.05595
中國信託台灣活力基金                                             14.63000   14.78000  -0.15000   -1.01488
中國信託台灣優勢基金                                             17.40000   17.54000  -0.14000   -0.79818
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64630    9.64320   0.00310    0.03215
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21710    9.21420   0.00290    0.03147
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15570   10.15380   0.00190    0.01871
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70250    9.70070   0.00180    0.01856
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.19350   10.16560   0.02790    0.27446
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.98980    8.96520   0.02460    0.27439
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.26050   11.27020  -0.00970   -0.08607
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.29170   10.30060  -0.00890   -0.08640
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
中國信託智能運動基金-美元                                        10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96600   10.96590   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.55380    9.55760  -0.00380   -0.03976
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.39320    9.39700  -0.00380   -0.04044
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.75650    9.76110  -0.00460   -0.04713
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.58800    9.59260  -0.00460   -0.04795
中國信託精穩基金                                                 17.90670   18.05760  -0.15090   -0.83566
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
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元大2001基金                                                     66.15000   66.51000  -0.36000   -0.54127
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.17010   37.13040   0.03970    0.10692
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24690   11.24590   0.00100    0.00889
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.70710   10.65360   0.05350    0.50218
元大上證50基金                                                   33.01000   33.34000  -0.33000   -0.98980
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.46000   13.53000  -0.07000   -0.51737
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.44000   13.56000  -0.12000   -0.88496
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.73900   13.79200  -0.05300   -0.38428
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.55400   17.61300  -0.05900   -0.33498
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.59100   11.66800  -0.07700   -0.65992
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.51400   11.53300  -0.01900   -0.16474
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.28000    3.31000  -0.03000   -0.90634
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.12000   15.22000  -0.10000   -0.65703
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20870   11.20870   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.63210   45.57970   0.05240    0.11496
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33390   10.34320  -0.00930   -0.08991
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63910    9.64770  -0.00860   -0.08914
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.82190    9.78120   0.04070    0.41610
元大巴西指數基金                                                  6.81100    6.67300   0.13800    2.06804
元大巴菲特基金                                                   30.18000   30.37000  -0.19000   -0.62562
元大日經225基金                                                  27.17000   26.89000   0.28000    1.04128
元大台商收成基金                                                 24.46000   24.55000  -0.09000   -0.36660
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.61000   12.59000   0.02000    0.15886
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.81000   37.92000  -0.11000   -0.29008
元大台灣中型100基金                                              32.66000   32.79000  -0.13000   -0.39646
元大台灣加權股價指數基金                                         25.31600   25.32300  -0.00700   -0.02764
元大台灣卓越50基金                                               83.82000   83.95000  -0.13000   -0.15485
元大台灣金融基金                                                 16.99000   16.99000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.88000   30.89000  -0.01000   -0.03237
元大台灣高股息基金                                               26.22000   26.24000  -0.02000   -0.07622
元大台灣電子科技基金                                             37.20000   37.34000  -0.14000   -0.37493
元大全球ETF成長組合基金                                          10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.52000   14.49000   0.03000    0.20704
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.95000    6.95000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.25200   10.24800   0.00400    0.03903
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.29440   10.29710  -0.00270   -0.02622
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.55040    9.55290  -0.00250   -0.02617
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.15520    9.15390   0.00130    0.01420
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54470    8.54350   0.00120    0.01405
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.32000   14.28000   0.04000    0.28011
元大全球農業商機基金                                             16.11000   16.12000  -0.01000   -0.06203
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
元大印尼指數基金                                                  9.32600    9.21600   0.11000    1.19358
元大印度指數基金                                                  9.40200    9.34800   0.05400    0.57766
元大印度基金                                                     12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
元大多多基金                                                     19.61000   19.74000  -0.13000   -0.65856
元大多福基金                                                     57.39000   57.70000  -0.31000   -0.53726
元大亞太成長基金                                                 10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58110    8.55680   0.02430    0.28398
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.16590    7.14560   0.02030    0.28409
元大卓越基金                                                     51.65000   52.01000  -0.36000   -0.69217
元大店頭基金                                                      9.14000    9.27000  -0.13000   -1.40237
元大泛歐成長基金                                                  9.46000    9.39000   0.07000    0.74547
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18430   10.18390   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.00550    9.01620  -0.01070   -0.11868
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.01420   29.98310   0.03110    0.10373
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.66000   35.75370  -0.09370   -0.26207
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.47360   19.41020   0.06340    0.32663
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.55520   18.67390  -0.11870   -0.63565
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.65370   36.69310  -0.03940   -0.10738
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.58810   20.56410   0.02400    0.11671
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.89690   17.93790  -0.04100   -0.22857
元大高科技基金                                                   18.28000   18.32000  -0.04000   -0.21834
元大得利貨幣市場基金                                             16.22350   16.22330   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96090   11.96070   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.86000   15.03000  -0.17000   -1.13107
元大華夏中小基金                                                  8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
元大新中國基金-人民幣                                            12.34000   12.47000  -0.13000   -1.04250
元大新中國基金-美元                                              12.62800   12.70400  -0.07600   -0.59824
元大新中國基金-新台幣                                            11.90000   11.97000  -0.07000   -0.58480
元大新主流基金                                                   25.91000   26.03000  -0.12000   -0.46101
元大新東協平衡基金-美元                                          10.32800   10.29100   0.03700    0.35954
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
元大新興市場ESG策略基金                                          13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.74650   10.79110  -0.04460   -0.41330
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.86980   10.86510   0.00470    0.04326
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.80750   10.79770   0.00980    0.09076
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.64050    9.63170   0.00880    0.09136
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.87190    9.88930  -0.01740   -0.17595
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.62100    9.63790  -0.01690   -0.17535
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.49240    9.50430  -0.01190   -0.12521
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.25450    9.26610  -0.01160   -0.12519
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.65210    9.66890  -0.01680   -0.17375
元大新興亞洲基金                                                 12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.76050    9.73970   0.02080    0.21356
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.75070    9.72990   0.02080    0.21377
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.49350    9.46870   0.02480    0.26192
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.48390    9.45910   0.02480    0.26218
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07530   15.07520   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     38.24000   38.51000  -0.27000   -0.70112
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
元大實質多重資產基金-美元                                         9.75900    9.63900   0.12000    1.24494
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.89000   13.75000   0.14000    1.01818
元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.98000   18.47000  -0.49000   -2.65295
元大精準中小基金                                                 22.82000   23.04000  -0.22000   -0.95486
元大摩臺基金                                                     39.18000   39.26000  -0.08000   -0.20377
元大標普500基金                                                  23.80000   23.82000  -0.02000   -0.08396
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.61000   31.72000  -0.11000   -0.34678
元大標智滬深300基金                                              19.22000   19.36000  -0.14000   -0.72314
元大歐洲50基金                                                   24.12000   24.22000  -0.10000   -0.41288
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.55660    9.50920   0.04740    0.49846
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12830   10.12800   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     54.26000   54.50000  -0.24000   -0.44037
元大韓國KOSPI200基金                                             24.13000   24.07000   0.06000    0.24927
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.65000   15.74000  -0.09000   -0.57179
日盛上選基金                                                     33.09000   33.18000  -0.09000   -0.27125
日盛小而美基金                                                   19.39000   19.66000  -0.27000   -1.37335
日盛中國內需動力基金                                             11.81000   11.92000  -0.11000   -0.92282
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70520   11.70200   0.00320    0.02735
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03370   10.03090   0.00280    0.02791
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04980   12.04930   0.00050    0.00415
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32290   10.32240   0.00050    0.00484
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78610   10.78440   0.00170    0.01576
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.22450    9.22310   0.00140    0.01518
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.85000   12.99000  -0.14000   -1.07775
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.30000   13.44000  -0.14000   -1.04167
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.00000   13.13000  -0.13000   -0.99010
日盛日盛基金                                                     13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
日盛全球抗暖化基金                                               10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01340   10.01440  -0.00100   -0.00999
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.61080    9.61170  -0.00090   -0.00936
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.73260    9.73310  -0.00050   -0.00514
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34400    9.34440  -0.00040   -0.00428
日盛全球新興債券基金A                                            10.85580   10.84650   0.00930    0.08574
日盛全球新興債券基金B                                             8.60000    8.59270   0.00730    0.08496
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43510    2.43390   0.00120    0.04930
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73470    1.73380   0.00090    0.05191
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38200    0.38190   0.00010    0.02618
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27320    0.27310   0.00010    0.03662
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.54580   12.54230   0.00350    0.02791
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.81860    8.81620   0.00240    0.02722
日盛亞洲機會基金                                                  7.86000    7.89000  -0.03000   -0.38023
日盛首選基金                                                     17.22000   17.35000  -0.13000   -0.74928
日盛高科技基金                                                   17.50000   17.55000  -0.05000   -0.28490
日盛貨幣市場基金                                                 14.74200   14.74180   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.47000   38.71000  -0.24000   -0.61999
日盛精選五虎基金                                                 37.78000   38.10000  -0.32000   -0.83990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46000   13.45980   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.60000   36.87000  -0.27000   -0.73230
台新MSCI中國基金                                                 22.94000   23.11000  -0.17000   -0.73561
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.86000   17.85000   0.01000    0.05602
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.55000   21.65000  -0.10000   -0.46189
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13610   14.13590   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.79920    9.82130  -0.02210   -0.22502
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.86700   10.84160   0.02540    0.23428
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.85780    9.83030   0.02750    0.27975
台新中國通基金                                                   48.04000   48.31000  -0.27000   -0.55889
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.70000   16.80800  -0.10800   -0.64255
台新中國精選中小基金                                             12.42000   12.53000  -0.11000   -0.87789
台新主流基金                                                     24.37000   24.60000  -0.23000   -0.93496
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.00000   18.10000  -0.10000   -0.55249
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62010    0.62380  -0.00370   -0.59314
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.72000   13.79000  -0.07000   -0.50761
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47210    0.47500  -0.00290   -0.61053
台新台灣中小基金                                                 38.28000   38.58000  -0.30000   -0.77760
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.31880    9.35850  -0.03970   -0.42421
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39530    9.42280  -0.02750   -0.29185
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.35400   10.38430  -0.03030   -0.29179
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.84640   10.82670   0.01970    0.18196
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.51210   11.49110   0.02100    0.18275
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
台新印度基金                                                     15.07000   14.96000   0.11000    0.73529
台新亞美短期債券基金                                             10.83370   10.84680  -0.01310   -0.12077
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.82120    8.81950   0.00170    0.01928
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30890    0.30890   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.95470   11.95230   0.00240    0.02008
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41230    0.41240  -0.00010   -0.02425
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07240   11.07230   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.55830   30.67260  -0.11430   -0.37265
台新智慧生活基金-美元                                            10.48230   10.46120   0.02110    0.20170
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.37120    9.38030  -0.00910   -0.09701
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.06550    9.06990  -0.00440   -0.04851
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.82700    9.83650  -0.00950   -0.09658
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51320    9.51780  -0.00460   -0.04833
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37380   10.38570  -0.01190   -0.11458
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35010    0.35060  -0.00050   -0.14261
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.91550    7.92460  -0.00910   -0.11483
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28030    0.28080  -0.00050   -0.17806
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.58000    6.54000   0.04000    0.61162
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.20400   10.10200   0.10200    1.00970
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未來資產台灣新趨勢基金                                           19.95000   19.99000  -0.04000   -0.20010
未來資產全球大消費基金                                           14.89000   14.96000  -0.07000   -0.46791
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.90330   11.91230  -0.00900   -0.07555
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.79600    9.80340  -0.00740   -0.07548
未來資產亞洲新富基金                                             21.93000   22.14000  -0.21000   -0.94851
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54570   12.54550   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.39000   12.42000  -0.03000   -0.24155
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93020    8.93610  -0.00590   -0.06602
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96270    6.96730  -0.00460   -0.06602
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95180   10.95080   0.00100    0.00913
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.03410   10.02950   0.00460    0.04586
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.45580    9.48580  -0.03000   -0.31626
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56020   10.55880   0.00140    0.01326
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.51420    8.54070  -0.02650   -0.31028
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.56980    9.56760   0.00220    0.02299
永豐中小基金                                                     51.18000   51.19000  -0.01000   -0.01954
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.89250    1.90060  -0.00810   -0.42618
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44200    2.44120   0.00080    0.03277
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.85860    8.89400  -0.03540   -0.39802
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.08640   11.07870   0.00770    0.06950
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.00000    5.04000  -0.04000   -0.79365
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.05000   23.23000  -0.18000   -0.77486
永豐主流品牌基金                                                 16.29000   16.24000   0.05000    0.30788
永豐永豐基金                                                     34.39000   34.68000  -0.29000   -0.83622
永豐亞洲民生消費基金                                             12.63000   12.71000  -0.08000   -0.62943
永豐高科技基金                                                   23.73000   23.85000  -0.12000   -0.50314
永豐貨幣市場基金                                                 13.85800   13.85790   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10740    2.12220  -0.01480   -0.69739
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47860    2.47720   0.00140    0.05652
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.98970    8.01900  -0.02930   -0.36538
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.49310   10.48830   0.00480    0.04577
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.53780    7.55600  -0.01820   -0.24087
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.35890   11.35320   0.00570    0.05021
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.94000   20.01000  -0.07000   -0.34983
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.78000   54.78000   0.00000    0.00000
永豐領航科技基金                                                 39.60000   39.89000  -0.29000   -0.72700
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
永豐趨勢平衡基金                                                 47.51000   47.56000  -0.05000   -0.10513
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39950   11.39830   0.00120    0.01053
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.75500    9.74380   0.01120    0.11494
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.75500    9.74380   0.01120    0.11494
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70560    9.70140   0.00420    0.04329
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70920    9.70500   0.00420    0.04328
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76450    9.75600   0.00850    0.08713
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89170    9.88310   0.00860    0.08702
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68990    9.68670   0.00320    0.03303
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77810    9.77470   0.00340    0.03478
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.11000   12.22000  -0.11000   -0.90016
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.30000   12.39000  -0.09000   -0.72639
兆豐國際中小基金                                                 15.04000   15.11000  -0.07000   -0.46327
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.63000   15.81000  -0.18000   -1.13852
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.55000   21.75000  -0.20000   -0.91954
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.07000   22.28000  -0.21000   -0.94255
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
兆豐國際生命科學基金                                             15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.23690   10.23780  -0.00090   -0.00879
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78430   10.78810  -0.00380   -0.03522
兆豐國際全球高股息基金                                           11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
兆豐國際全球基金                                                 31.92000   31.93000  -0.01000   -0.03132
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18700   10.18650   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.40720    9.41810  -0.01090   -0.11573
兆豐國際國民基金                                                 23.42000   23.71000  -0.29000   -1.22311
兆豐國際第一基金                                                 13.43000   13.50000  -0.07000   -0.51852
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.95250    9.94600   0.00650    0.06535
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.02540    8.02010   0.00530    0.06608
兆豐國際萬全基金                                                 20.74000   20.82000  -0.08000   -0.38425
兆豐國際電子基金                                                 26.27000   26.39000  -0.12000   -0.45472
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.00000    7.95000   0.05000    0.62893
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.32000   22.37000  -0.05000   -0.22351
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   16.93000   0.01000    0.05907
兆豐國際豐台灣基金                                               32.12000   32.06000   0.06000    0.18715
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47880   12.47860   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.14330   11.13920   0.00410    0.03681
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.96300   11.95540   0.00760    0.06357
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76880   10.76470   0.00410    0.03809
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.57300   11.57260   0.00040    0.00346
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.33800    8.33490   0.00310    0.03719
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.74140    9.73540   0.00600    0.06163
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.22390    9.22040   0.00350    0.03796
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.27150    9.27170  -0.00020   -0.00216
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.55900    9.55540   0.00360    0.03768
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
合庫全球新興市場基金                                              9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
合庫貨幣市場基金                                                 10.11120   10.11110   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.85590    9.87870  -0.02280   -0.23080
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.14050   10.14740  -0.00690   -0.06800
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.32340   10.32840  -0.00500   -0.04841
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.94090   11.93760   0.00330    0.02764
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.84080   13.87100  -0.03020   -0.21772
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.43880    9.46100  -0.02220   -0.23465
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.08160   10.08840  -0.00680   -0.06740
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28170    8.28580  -0.00410   -0.04948
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.42650    9.42400   0.00250    0.02653
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.68930   10.71280  -0.02350   -0.21936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85800   10.85710   0.00090    0.00829
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64400   10.64220   0.00180    0.01691
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92420    9.91780   0.00640    0.06453
安聯中國東協基金                                                 16.44000   16.50000  -0.06000   -0.36364
安聯中國策略基金                                                 16.27000   16.31000  -0.04000   -0.24525
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.11000   15.16000  -0.05000   -0.32982
安聯中華新思路基金-美元                                          15.29000   15.33000  -0.04000   -0.26093
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
安聯台灣大壩基金                                                 25.69000   25.80000  -0.11000   -0.42636
安聯台灣科技基金                                                 45.35000   45.40000  -0.05000   -0.11013
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46830   12.46810   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.20000   29.39000  -0.19000   -0.64648
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08970   10.09470  -0.00500   -0.04953
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06190   15.06900  -0.00710   -0.04712
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.76740    9.77200  -0.00460   -0.04707
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04640   12.04590   0.00050    0.00415
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10050   10.10390  -0.00340   -0.03365
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25810   12.26250  -0.00440   -0.03588
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68930    9.68920   0.00010    0.00103
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.51970    9.52300  -0.00330   -0.03465
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.23790    9.24120  -0.00330   -0.03571
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.81470   11.80880   0.00590    0.04996
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88100   10.87430   0.00670    0.06161
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55580   10.54910   0.00670    0.06351
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.09290    9.08780   0.00510    0.05612
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.89430    8.88890   0.00540    0.06075
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.60300    8.59760   0.00540    0.06281
安聯全球人口趨勢基金                                             11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.78000   34.73000   0.05000    0.14397
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.08000    7.89000   0.19000    2.40811
安聯全球計量平衡基金                                             12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06160   12.06220  -0.00060   -0.00497
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55290   10.55340  -0.00050   -0.00474
安聯全球新興市場基金                                             19.29000   19.23000   0.06000    0.31201
安聯全球農金趨勢基金                                              9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
安聯亞洲動態策略基金                                             25.42000   25.40000   0.02000    0.07874
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99500    9.99330   0.00170    0.01701
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.84720    9.84530   0.00190    0.01930
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.14830   84.16100  -0.01270   -0.01509
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.84980   12.85030  -0.00050   -0.00389
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.23610   67.24570  -0.00960   -0.01428
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.18530   10.18570  -0.00040   -0.00393
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50620    2.50640  -0.00020   -0.00798
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.55940   10.55650   0.00290    0.02747
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10130    2.10210  -0.00080   -0.03806
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88510    8.88270   0.00240    0.02702
宏利台灣動力基金                                                 31.08000   31.26000  -0.18000   -0.57582
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.55140   10.55830  -0.00690   -0.06535
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.79180    9.79320  -0.00140   -0.01430
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.47260    8.47820  -0.00560   -0.06605
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.11120    8.11310  -0.00190   -0.02342
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
宏利全球債券組合基金                                             13.03640   13.04090  -0.00450   -0.03451
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78990    2.79160  -0.00170   -0.06090
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.79260   11.80090  -0.00830   -0.07033
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85440    8.86070  -0.00630   -0.07110
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.29670    2.29950  -0.00280   -0.12177
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.60410   10.60690  -0.00280   -0.02640
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.47690    4.50740  -0.03050   -0.67667
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72670    0.73150  -0.00480   -0.65619
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.56000   20.70000  -0.14000   -0.67633
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.59000   11.58360   0.00640    0.05525
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36930   10.36540   0.00390    0.03763
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              9.97260    9.96710   0.00550    0.05518
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.15740    9.15120   0.00620    0.06775
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.68140    8.67810   0.00330    0.03803
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44590    8.44060   0.00530    0.06279
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.70260    8.69960   0.00300    0.03448
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.83050    2.82820   0.00230    0.08132
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41420    0.41390   0.00030    0.07248
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.42820   12.41790   0.01030    0.08294
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94540    0.94510   0.00030    0.03174
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.74450    7.73790   0.00660    0.08529
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17070    2.16890   0.00180    0.08299
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31220    0.31200   0.00020    0.06410
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.52670    9.51830   0.00840    0.08825
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35250    0.35220   0.00030    0.08518
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62340   13.62330   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.00000    3.03000  -0.03000   -0.99010
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.14000   13.26000  -0.12000   -0.90498
宏利臺灣股息收益基金                                             28.48000   28.71000  -0.23000   -0.80111
宏利澳幣保本基金                                                 11.88740   11.89350  -0.00610   -0.05129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.65000   11.68000  -0.03000   -0.25685
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.19000   12.21000  -0.02000   -0.16380
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.07710   10.12250  -0.04540   -0.44851
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.18870   10.18770   0.00100    0.00982
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.06240    9.05710   0.00530    0.05852
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.49490   10.48880   0.00610    0.05816
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
貝萊德新台幣基金                                                 12.92080   12.92070   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.58000   25.70000  -0.12000   -0.46693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10330   11.10030   0.00300    0.02703
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.00300    9.98070   0.02230    0.22343
保德信大中華基金                                                 32.18000   32.38000  -0.20000   -0.61767
保德信中小型股基金                                               43.97000   44.55000  -0.58000   -1.30191
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
保德信中國中小基金-美元                                          11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.96030    9.97700  -0.01670   -0.16738
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.92970    9.94640  -0.01670   -0.16790
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.07100   10.08850  -0.01750   -0.17346
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.73560   10.75430  -0.01870   -0.17388
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
保德信中國品牌基金-美元                                          10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
保德信台商全方位基金                                             34.58000   35.17000  -0.59000   -1.67757
保德信全球中小基金                                               29.25000   29.17000   0.08000    0.27425
保德信全球消費商機基金                                           17.33000   17.40000  -0.07000   -0.40230
保德信全球基礎建設基金                                           11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
保德信全球資源基金                                                7.48000    7.33000   0.15000    2.04638
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.96000   29.85000   0.11000    0.36851
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.03240   10.02920   0.00320    0.03191
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.68020   10.67670   0.00350    0.03278
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.00680    8.99960   0.00720    0.08000
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.58210    9.57430   0.00780    0.08147
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.41320    8.41570  -0.00250   -0.02971
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84650   10.84980  -0.00330   -0.03042
保德信亞太基金                                                   22.83000   22.89000  -0.06000   -0.26212
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.63990    8.64620  -0.00630   -0.07286
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.21470   11.22290  -0.00820   -0.07306
保德信店頭市場基金                                               34.21000   34.75000  -0.54000   -1.55396
保德信拉丁美洲基金                                                7.60000    7.50000   0.10000    1.33333
保德信金平衡基金                                                 29.61000   29.61000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 41.13000   41.38000  -0.25000   -0.60416
保德信科技島基金                                                 25.09000   25.23000  -0.14000   -0.55489
保德信高成長基金                                                 88.05000   88.98000  -0.93000   -1.04518
保德信第一基金                                                   26.03000   26.23000  -0.20000   -0.76249
保德信貨幣市場基金                                               15.73840   15.73820   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.76150   10.74410   0.01740    0.16195
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.37380   10.35230   0.02150    0.20768
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.03730   11.01320   0.02410    0.21883
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.95920    9.93280   0.02640    0.26579
保德信新世紀基金                                                 10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.32890    8.32520   0.00370    0.04444
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.93690   10.93210   0.00480    0.04391
保德信新興趨勢組合基金                                           12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
保德信瑞騰基金                                                   15.52070   15.52060   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.95040    9.94520   0.00520    0.05229
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02600   10.02080   0.00520    0.05189
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.88350    9.88270   0.00080    0.00809
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.89780    9.89710   0.00070    0.00707
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.87030    9.85260   0.01770    0.17965
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84960    9.84360   0.00600    0.06095
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98930    1.98820   0.00110    0.05533
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64720    2.64600   0.00120    0.04535
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31410    0.31390   0.00020    0.06371
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45350    0.45320   0.00030    0.06620
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81650    8.81100   0.00550    0.06242
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.85000   11.84050   0.00950    0.08023
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71250    9.70600   0.00650    0.06697
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64680   11.64080   0.00600    0.05154
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24120    9.23470   0.00650    0.07039
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.11470   11.10700   0.00770    0.06933
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29840   10.29130   0.00710    0.06899
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12920   10.12550   0.00370    0.03654
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26700   10.26180   0.00520    0.05067
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67650   10.67120   0.00530    0.04967
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15810   10.15700   0.00110    0.01083
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00150    9.99610   0.00540    0.05402
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15510   10.14970   0.00540    0.05320
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94620    9.94390   0.00230    0.02313
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00820   10.00590   0.00230    0.02299
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.83890   10.84090  -0.00200   -0.01845
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.56800    6.56310   0.00490    0.07466
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.94820   10.94000   0.00820    0.07495
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63440   11.63430   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.49000   19.61000  -0.12000   -0.61193
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4414.410004442.31000 -27.90000   -0.62805
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.77720   10.82490  -0.04770   -0.44065
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.21070   12.26820  -0.05750   -0.46869
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.46670   11.52180  -0.05510   -0.47822
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.71960    9.76250  -0.04290   -0.43944
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.55010   10.59980  -0.04970   -0.46888
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.34000   10.38970  -0.04970   -0.47836
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.13100   11.18020  -0.04920   -0.44006
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.12930   12.18640  -0.05710   -0.46856
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.05480   12.11270  -0.05790   -0.47801
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.03000    6.98000   0.05000    0.71633
柏瑞巨人基金                                                     13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63510   13.63490   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.04000   16.03000   0.01000    0.06238
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.26080   13.25580   0.00500    0.03772
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.84910   11.84640   0.00270    0.02279
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52480   12.52300   0.00180    0.01437
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.12830    9.12490   0.00340    0.03726
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.85660    6.85410   0.00250    0.03647
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.06580    9.06370   0.00210    0.02317
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70510    8.70350   0.00160    0.01838
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.10470   11.10300   0.00170    0.01531
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.58920    8.58770   0.00150    0.01747
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.02480   12.02210   0.00270    0.02246
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.48810   11.48370   0.00440    0.03832
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58700   11.58490   0.00210    0.01813
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.40140   11.39970   0.00170    0.01491
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.08680    9.08340   0.00340    0.03743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.12850   10.12620   0.00230    0.02271
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.95010    9.94830   0.00180    0.01809
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.87720    9.87570   0.00150    0.01519
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.71440    9.71280   0.00160    0.01647
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.01120   10.00640   0.00480    0.04797
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01120   10.00790   0.00330    0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97120    9.96870   0.00250    0.02508
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.04130   10.03790   0.00340    0.03387
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01120   10.00640   0.00480    0.04797
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.01120   10.00790   0.00330    0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.97120    9.96870   0.00250    0.02508
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.04130   10.03790   0.00340    0.03387
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.99200    9.98740   0.00460    0.04606
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01120   10.00790   0.00330    0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97120    9.96870   0.00250    0.02508
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.04130   10.03790   0.00340    0.03387
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01120   10.00640   0.00480    0.04797
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.01120   10.00790   0.00330    0.03297
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.97120    9.96870   0.00250    0.02508
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.04130   10.03790   0.00340    0.03387
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.73330   10.74140  -0.00810   -0.07541
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.02270   12.03270  -0.01000   -0.08311
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.49350   11.50370  -0.01020   -0.08867
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.36180    9.36890  -0.00710   -0.07578
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.22490   10.23340  -0.00850   -0.08306
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.06880   10.07780  -0.00900   -0.08931
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44450   10.45240  -0.00790   -0.07558
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.19420   11.20350  -0.00930   -0.08301
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.10380   11.11370  -0.00990   -0.08908
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.36200    9.36910  -0.00710   -0.07578
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.22520   10.23370  -0.00850   -0.08306
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.06920   10.07820  -0.00900   -0.08930
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.66000   13.70000  -0.04000   -0.29197
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.09000   15.14000  -0.05000   -0.33025
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.71000   12.75000  -0.04000   -0.31373
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.76000   13.75000   0.01000    0.07273
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.38000   10.18000   0.20000    1.96464
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30480   11.32320  -0.01840   -0.16250
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.51600    7.52820  -0.01220   -0.16206
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.49840   11.50860  -0.01020   -0.08863
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.20560   11.21620  -0.01060   -0.09451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.39970   10.41030  -0.01060   -0.10182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.61440    8.62210  -0.00770   -0.08931
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.79540    9.80460  -0.00920   -0.09383
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.81910    9.82910  -0.01000   -0.10174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.77890   10.78910  -0.01020   -0.09454
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.09700   10.10600  -0.00900   -0.08906
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.38290   10.39350  -0.01060   -0.10199
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.14830   10.15790  -0.00960   -0.09451
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.30790    9.31620  -0.00830   -0.08909
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.26930    9.27710  -0.00780   -0.08408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.83950    9.84950  -0.01000   -0.10153
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.37050   12.37540  -0.00490   -0.03959
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.96480   11.96990  -0.00510   -0.04261
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.43540   11.44170  -0.00630   -0.05506
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.55710    7.56010  -0.00300   -0.03968
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63620    9.64040  -0.00420   -0.04357
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.30920   10.31490  -0.00570   -0.05526
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.63380   10.63810  -0.00430   -0.04042
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.45350   11.45990  -0.00640   -0.05585
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42550   10.43010  -0.00460   -0.04410
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.63790    9.64180  -0.00390   -0.04045
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.52850   10.53430  -0.00580   -0.05506
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.17300   11.19120  -0.01820   -0.16263
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.81160   11.83170  -0.02010   -0.16988
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.92540   10.94460  -0.01920   -0.17543
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.32070    9.33580  -0.01510   -0.16174
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.98080    9.99770  -0.01690   -0.16904
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.97940    9.99700  -0.01760   -0.17605
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.13330   11.15220  -0.01890   -0.16947
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.96880    9.98500  -0.01620   -0.16224
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.40660   10.42490  -0.01830   -0.17554
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.62220    9.63780  -0.01560   -0.16186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.47430    9.48970  -0.01540   -0.16228
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.20200   10.21940  -0.01740   -0.17026
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.73790    9.75500  -0.01710   -0.17529
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.16000   18.16000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.92000   16.93000  -0.01000   -0.05907
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04760   13.04120   0.00640    0.04908
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.00910   10.99600   0.01310    0.11913
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65520   11.63230   0.02290    0.19687
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.18400   12.17630   0.00770    0.06324
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.45770   11.44530   0.01240    0.10834
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.20790   10.19570   0.01220    0.11966
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.56660   10.54590   0.02070    0.19628
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.50760   10.50090   0.00670    0.06380
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.63980   10.62830   0.01150    0.10820
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.36330   10.34300   0.02030    0.19627
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.57970   10.56820   0.01150    0.10882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.98000   12.82000   0.16000    1.24805
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      35.25000   36.16000  -0.91000   -2.51659
國泰大中華基金                                                   21.64000   21.75000  -0.11000   -0.50575
國泰小龍基金                                                     16.52000   16.69000  -0.17000   -1.01857
國泰中小成長基金                                                 45.63000   45.90000  -0.27000   -0.58824
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.57040    4.63640  -0.06600   -1.42352
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.16000   21.36000  -0.20000   -0.93633
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.83250    0.84060  -0.00810   -0.96360
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.79200    0.79980  -0.00780   -0.97524
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09670    2.10450  -0.00780   -0.37063
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.67460    9.66300   0.01160    0.12005
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.42600    8.41580   0.01020    0.12120
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32800    0.32770   0.00030    0.09155
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34340   11.34240   0.00100    0.00882
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79530    1.78700   0.00830    0.46447
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.01440    9.99700   0.01740    0.17405
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34770    0.34720   0.00050    0.14401
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.10840    5.19330  -0.08490   -1.63480
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.64000   23.91000  -0.27000   -1.12923
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80330    0.81290  -0.00960   -1.18096
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.79560    3.88000  -0.08440   -2.17526
國泰中港台基金台幣級別                                           17.58000   17.88000  -0.30000   -1.67785
國泰中港台基金美元級別                                            0.60430    0.61490  -0.01060   -1.72386
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.29000   26.00000   0.29000    1.11538
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.48000   13.60000  -0.12000   -0.88235
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.05000   32.43000   0.62000    1.91181
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39340   12.39330   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.11000   28.31000  -0.20000   -0.70646
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25140    2.26480  -0.01340   -0.59166
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35740    0.35790  -0.00050   -0.13970
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46260    0.46810  -0.00550   -1.17496
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.82000   12.78000   0.04000    0.31299
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46680    0.46560   0.00120    0.25773
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.56000    5.51000   0.05000    0.90744
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18760    0.18600   0.00160    0.86022
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30550    0.30550   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41850    0.41830   0.00020    0.04781
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38240    0.38230   0.00010    0.02616
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44130    0.44110   0.00020    0.04534
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48730    0.49230  -0.00500   -1.01564
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               18.98000   19.01000  -0.03000   -0.15781
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.32000   21.29000   0.03000    0.14091
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42540    2.43150  -0.00610   -0.25087
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.44680   11.41870   0.02810    0.24609
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.51110   10.48540   0.02570    0.24510
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38600    0.38520   0.00080    0.20768
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35450    0.35380   0.00070    0.19785
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49640    0.50060  -0.00420   -0.83899
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43190    0.43210  -0.00020   -0.04629
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.38000   18.33000   0.05000    0.27278
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62990    0.62850   0.00140    0.22275
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.18000   15.16000   0.02000    0.13193
國泰科技生化基金                                                 38.15000   38.43000  -0.28000   -0.72860
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.14000   25.18000  -0.04000   -0.15886
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.07230   37.16770  -0.09540   -0.25667
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.84240   19.77970   0.06270    0.31699
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.85960   18.98150  -0.12190   -0.64220
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.51590   38.64920  -0.13330   -0.34490
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.97630   38.95080   0.02550    0.06547
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.04950   40.00270   0.04680    0.11699
國泰紐幣2021保本基金                                             11.89480   11.89610  -0.00130   -0.01093
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18020   12.18230  -0.00210   -0.01724
國泰紐幣保本基金                                                 12.23260   12.23230   0.00030    0.00245
國泰高科技基金                                                   13.16000   13.31000  -0.15000   -1.12697
國泰國泰基金                                                     23.89000   24.05000  -0.16000   -0.66528
國泰富時中國A50基金                                              21.44000   21.67000  -0.23000   -1.06138
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34090    0.34080   0.00010    0.02934
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44780    0.45240  -0.00460   -1.01680
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36860    0.36900  -0.00040   -0.10840
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48420    0.48990  -0.00570   -1.16350
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35660    0.35680  -0.00020   -0.05605
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46840    0.47360  -0.00520   -1.09797
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.81170   10.77810   0.03360    0.31174
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96750    7.94270   0.02480    0.31224
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36490    0.36380   0.00110    0.30236
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27300    0.27220   0.00080    0.29390
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.37000   12.35000   0.02000    0.16194
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42410    0.42340   0.00070    0.16533
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14700    2.15530  -0.00830   -0.38510
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45330    1.45900  -0.00570   -0.39068
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35130    0.35100   0.00030    0.08547
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37590    0.37560   0.00030    0.07987
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24020    0.24000   0.00020    0.08333
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80900   10.80080   0.00820    0.07592
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.18150    7.17600   0.00550    0.07664
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.10000   35.19000  -0.09000   -0.25575
國泰價值卓越基金                                                 15.21000   15.34000  -0.13000   -0.84746
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39720    0.39570   0.00150    0.37908
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10320   12.10440  -0.00120   -0.00991
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41300    0.41310  -0.00010   -0.02421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67730    9.67680   0.00050    0.00517
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57630    8.56540   0.01090    0.12726
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56230   10.56180   0.00050    0.00473
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.44610    9.43420   0.01190    0.12614
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.04080   11.03980   0.00100    0.00906
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95850    9.95260   0.00590    0.05928
第一金大中華基金                                                 26.91000   27.13000  -0.22000   -0.81091
第一金小型精選基金                                               37.60000   37.81000  -0.21000   -0.55541
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.16000   15.31000  -0.15000   -0.97975
第一金中國世紀基金-美元                                          10.29590   10.38800  -0.09210   -0.88660
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.46000   11.56000  -0.10000   -0.86505
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.46000   11.56000  -0.10000   -0.86505
第一金中概平衡基金                                               24.02000   24.11000  -0.09000   -0.37329
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22250   15.22230   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.54100  177.53900   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.99950   14.05900  -0.05950   -0.42322
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.00010   14.05990  -0.05980   -0.42532
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.72000   12.77000  -0.05000   -0.39154
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.99090    9.99210  -0.00120   -0.01201
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.99140    9.99250  -0.00110   -0.01101
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.54200    9.54130   0.00070    0.00734
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.56510    9.56450   0.00060    0.00627
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29490   10.29610  -0.00120   -0.01165
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83560    9.83490   0.00070    0.00712
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.83570    9.83500   0.00070    0.00712
第一金全球大趨勢基金                                             22.75000   22.74000   0.01000    0.04398
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.80540    7.81940  -0.01400   -0.17904
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.63760    5.64770  -0.01010   -0.17883
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.13200    9.10520   0.02680    0.29434
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.13310    9.10620   0.02690    0.29540
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.28340    9.25600   0.02740    0.29602
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.28450    9.25720   0.02730    0.29491
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61480    8.59990   0.01490    0.17326
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01170    9.99440   0.01730    0.17310
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.86270    9.86390  -0.00120   -0.01217
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12800    8.12730   0.00070    0.00861
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.96100    8.95900   0.00200    0.02232
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.98870   10.99000  -0.00130   -0.01183
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.98950   10.99080  -0.00130   -0.01183
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94680    9.94590   0.00090    0.00905
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61800   14.61470   0.00330    0.02258
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.47260   15.43660   0.03600    0.23321
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.47110   15.43500   0.03610    0.23388
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.82000   13.78000   0.04000    0.29028
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.83000   13.79000   0.04000    0.29007
第一金亞洲科技基金                                               21.99000   22.04000  -0.05000   -0.22686
第一金亞洲新興市場基金                                           13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
第一金店頭市場基金                                                9.56000    9.70000  -0.14000   -1.44330
第一金創新趨勢基金                                               22.92000   22.99000  -0.07000   -0.30448
第一金電子基金                                                   32.73000   32.90000  -0.17000   -0.51672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.47000   14.68000  -0.21000   -1.43052
統一大滿貫基金                                                   33.18000   33.29000  -0.11000   -0.33043
統一大龍印基金                                                   17.40000   17.56000  -0.16000   -0.91116
統一大龍騰中國基金                                               11.38000   11.51000  -0.13000   -1.12945
統一中小基金                                                     25.79000   25.98000  -0.19000   -0.73133
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.77630    9.77370   0.00260    0.02660
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.92480    9.92310   0.00170    0.01713
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.42610    9.42400   0.00210    0.02228
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.33920   11.33620   0.00300    0.02646
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.42030   11.41830   0.00200    0.01752
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.85950   10.85720   0.00230    0.02118
統一台灣動力基金                                                 16.54000   16.57000  -0.03000   -0.18105
統一全天候基金                                                  105.65000  105.74000  -0.09000   -0.08511
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.00570    9.03010  -0.02440   -0.27021
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.45950    9.48590  -0.02640   -0.27831
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.26510    9.28940  -0.02430   -0.26159
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.14240    9.16710  -0.02470   -0.26944
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.60300    9.62980  -0.02680   -0.27830
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.40570    9.43040  -0.02470   -0.26192
統一全球債券組合基金                                             12.07410   12.07510  -0.00100   -0.00828
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.07000   16.13000  -0.06000   -0.37198
統一全球新科技基金(美元)                                         16.43000   16.49000  -0.06000   -0.36386
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.90000   14.95000  -0.05000   -0.33445
統一亞太基金                                                     27.50000   27.56000  -0.06000   -0.21771
統一亞洲大金磚基金                                               13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
統一奔騰基金                                                     56.67000   57.04000  -0.37000   -0.64867
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63070   16.63050   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.90000   26.07000  -0.17000   -0.65209
統一統信基金                                                     32.49000   32.68000  -0.19000   -0.58140
統一黑馬基金                                                     57.51000   57.92000  -0.41000   -0.70787
統一新亞洲科技能源基金                                           20.46000   20.53000  -0.07000   -0.34096
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.48100    8.47890   0.00210    0.02477
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.54740   10.54480   0.00260    0.02466
統一經建基金                                                     44.60000   44.69000  -0.09000   -0.20139
統一龍馬基金                                                     69.51000   69.77000  -0.26000   -0.37265
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.53000   21.73000  -0.20000   -0.92039
野村中小基金                                                     48.20000   48.59000  -0.39000   -0.80263
野村中國機會基金                                                 15.07000   15.24000  -0.17000   -1.11549
野村巴西基金                                                      6.57000    6.42000   0.15000    2.33645
野村台灣高股息基金                                               22.81000   22.90000  -0.09000   -0.39301
野村台灣運籌基金                                                 37.20000   37.38000  -0.18000   -0.48154
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.82830    9.83040  -0.00210   -0.02136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.81740    9.82160  -0.00420   -0.04276
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.81890    9.82360  -0.00470   -0.04784
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.82830    9.83040  -0.00210   -0.02136
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.81740    9.82160  -0.00420   -0.04276
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.81890    9.82360  -0.00470   -0.04784
野村平衡基金                                                     19.14000   19.20000  -0.06000   -0.31250
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
野村全球生技醫療基金                                             16.13000   16.14000  -0.01000   -0.06196
野村全球品牌基金                                                 26.84000   26.91000  -0.07000   -0.26013
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91690    7.91610   0.00080    0.01011
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.79460   10.79350   0.00110    0.01019
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.54780   10.55660  -0.00880   -0.08336
野村全球氣候變遷基金                                              8.41000    8.39000   0.02000    0.23838
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.88000   18.85000   0.03000    0.15915
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62430   10.62800  -0.00370   -0.03481
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43490   10.43930  -0.00440   -0.04215
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.70840    9.71230  -0.00390   -0.04016
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.46210    9.46720  -0.00510   -0.05387
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88100    8.88440  -0.00340   -0.03827
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.01840   11.02280  -0.00440   -0.03992
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.56490   10.57060  -0.00570   -0.05392
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.96200    9.96580  -0.00380   -0.03813
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.37250   11.37270  -0.00020   -0.00176
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.95980   10.96320  -0.00340   -0.03101
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.46470   10.46630  -0.00160   -0.01529
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.65390   10.65720  -0.00330   -0.03096
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.66690   10.67270  -0.00580   -0.05434
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.09600   10.09960  -0.00360   -0.03564
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.63040    9.63070  -0.00030   -0.00312
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.90460    9.90980  -0.00520   -0.05247
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.03530   12.03910  -0.00380   -0.03156
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.78160   12.79080  -0.00920   -0.07193
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.11250   11.11650  -0.00400   -0.03598
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.60190   10.60230  -0.00040   -0.00377
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.12960   11.13570  -0.00610   -0.05478
野村成長基金                                                     28.99000   29.18000  -0.19000   -0.65113
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.16810   10.19550  -0.02740   -0.26875
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.16190   10.19070  -0.02880   -0.28261
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.92620    9.95080  -0.02460   -0.24722
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.25390   10.28160  -0.02770   -0.26941
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.23000   10.25900  -0.02900   -0.28268
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.99420   10.01900  -0.02480   -0.24753
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.84000   13.88000  -0.04000   -0.28818
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.22860   10.22980  -0.00120   -0.01173
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.14850   10.15300  -0.00450   -0.04432
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.93950    9.94390  -0.00440   -0.04425
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.56830   10.56960  -0.00130   -0.01230
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.40730   10.41190  -0.00460   -0.04418
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.19570   10.20030  -0.00460   -0.04510
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.11720    9.12410  -0.00690   -0.07562
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93840    9.93980  -0.00140   -0.01408
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.83770    9.84250  -0.00480   -0.04877
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.52700   13.53720  -0.01020   -0.07535
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.71800   12.71980  -0.00180   -0.01415
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.45420   10.45940  -0.00520   -0.04972
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27540   10.26460   0.01080    0.10522
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.97780    9.96960   0.00820    0.08225
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36040    9.35240   0.00800    0.08554
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.86490   10.85560   0.00930    0.08567
野村泰國基金                                                     44.65000   44.69000  -0.04000   -0.08951
野村高科技基金                                                   11.09000   11.18000  -0.09000   -0.80501
野村貨幣市場基金                                                 16.23770   16.23750   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.79000   16.78000   0.01000    0.05959
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.06940    8.07550  -0.00610   -0.07554
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.74130   11.75020  -0.00890   -0.07574
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.02000    7.94000   0.08000    1.00756
野村精選貨幣市場基金                                             12.06590   12.06590   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.11000   12.14000  -0.03000   -0.24712
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.14000    8.16000  -0.02000   -0.24510
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
野村積極成長基金                                                 12.24000   12.32000  -0.08000   -0.64935
野村優質基金                                                     34.64000   34.82000  -0.18000   -0.51694
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71570    8.71510   0.00060    0.00688
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07280    8.07230   0.00050    0.00619
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88120    7.88250  -0.00130   -0.01649
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48760   11.48670   0.00090    0.00784
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47170   10.47110   0.00060    0.00573
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25280   10.25450  -0.00170   -0.01658
野村環球基金-人民幣計價                                          15.58000   15.64000  -0.06000   -0.38363
野村環球基金-美元計價                                            12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.49000   16.55000  -0.06000   -0.36254
野村鴻利基金                                                     22.07000   22.13000  -0.06000   -0.27113
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84320   16.84310   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.90000   21.05000  -0.15000   -0.71259
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.29000   10.18000   0.11000    1.08055
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.53000   12.48000   0.05000    0.40064
野村鑫平衡組合基金                                               14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18410   13.18970  -0.00560   -0.04246
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.92840    9.91820   0.01020    0.10284
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.95100    9.94200   0.00900    0.09053
凱基台商天下基金                                                 13.74000   13.86000  -0.12000   -0.86580
凱基台灣精五門基金                                               21.04000   21.20000  -0.16000   -0.75472
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.87190   10.86590   0.00600    0.05522
凱基亞太高股息基金                                               13.58000   13.64000  -0.06000   -0.43988
凱基亞洲四金磚基金                                               18.29000   18.38000  -0.09000   -0.48966
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.10000   14.24000  -0.14000   -0.98315
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.84870   13.96110  -0.11240   -0.80509
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.93000   13.03000  -0.10000   -0.76746
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52530   11.52520   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.01000   27.14000  -0.13000   -0.47900
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.59000   20.69000  -0.10000   -0.48333
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.06330   21.17860  -0.11530   -0.54442
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.00000   18.96000   0.04000    0.21097
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.15690   19.12930   0.02760    0.14428
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.97670    9.98930  -0.01260   -0.12613
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.98650    7.99670  -0.01020   -0.12755
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
凱基資源國基金                                                   10.09000    9.98000   0.11000    1.10220
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.83160   11.85140  -0.01980   -0.16707
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.92940   10.98320  -0.05380   -0.48984
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.61000   10.66000  -0.05000   -0.46904
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.55000   12.58000  -0.03000   -0.23847
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.97480   13.01650  -0.04170   -0.32036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.89000   14.82000   0.07000    0.47233
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.38000   31.68000  -0.30000   -0.94697
富邦NASDAQ-100基金                                               27.57000   27.68000  -0.11000   -0.39740
富邦上証180基金                                                  32.66000   32.92000  -0.26000   -0.78979
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25450    0.25760  -0.00310   -1.20342
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.43000    7.52000  -0.09000   -1.19681
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.82000    6.76000   0.06000    0.88757
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 47.48000   48.81000  -1.33000   -2.72485
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.09000   20.06730   0.02270    0.11312
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17980   11.17870   0.00110    0.00984
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56010   10.50570   0.05440    0.51781
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.04870   13.03980   0.00890    0.06825
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93610    1.93500   0.00110    0.05685
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.77070    9.76410   0.00660    0.06759
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49720    1.49640   0.00080    0.05346
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55640   11.55270   0.00370    0.03203
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74360    1.74040   0.00320    0.18387
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10840   10.10520   0.00320    0.03167
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54440    1.54160   0.00280    0.18163
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.12600   12.19310  -0.06710   -0.55031
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.51330   11.55860  -0.04530   -0.39192
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.05380   11.06240  -0.00860   -0.07774
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.75490   10.81450  -0.05960   -0.55111
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.12900   10.16880  -0.03980   -0.39139
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.73530    9.74290  -0.00760   -0.07801
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.03000   15.16000  -0.13000   -0.85752
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.91000   22.51000   0.40000    1.77699
富邦日本東証基金                                                 21.91000   21.76000   0.15000    0.68934
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.72000   41.64000   0.08000    0.19212
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.66000   46.65000   0.01000    0.02144
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.87000   51.97000  -0.10000   -0.19242
富邦台灣心基金                                                   21.88000   21.94000  -0.06000   -0.27347
富邦台灣釆吉50基金                                               48.62000   48.70000  -0.08000   -0.16427
富邦台灣科技指數基金                                             57.22000   57.48000  -0.26000   -0.45233
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29140    0.29160  -0.00020   -0.06859
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29710    2.29360   0.00350    0.15260
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34210    0.34170   0.00040    0.11706
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.72120   10.70510   0.01610    0.15040
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.00940    2.00580   0.00360    0.17948
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33090    0.33050   0.00040    0.12103
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.31410    9.30010   0.01400    0.15054
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.17000   22.10000   0.07000    0.31674
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.57000   15.60000  -0.03000   -0.19231
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.74000   26.63000   0.11000    0.41307
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61340   15.61320   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.50000   64.79000  -0.29000   -0.44760
富邦科技基金                                                     24.69000   24.81000  -0.12000   -0.48368
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.45700   38.41220   0.04480    0.11663
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.38220   37.48880  -0.10660   -0.28435
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.86810   36.90200  -0.03390   -0.09186
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              35.08000   35.42000  -0.34000   -0.95991
富邦香港H股基金                                                  21.67000   21.85000  -0.18000   -0.82380
富邦高成長基金                                                   24.40000   24.49000  -0.09000   -0.36750
富邦基金                                                         13.13000   13.19000  -0.06000   -0.45489
富邦深証100基金                                                  11.64000   11.80000  -0.16000   -1.35593
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.02000   20.14000  -0.12000   -0.59583
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39730    0.39730   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16210   12.16360  -0.00150   -0.01233
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57260    9.57380  -0.00120   -0.01253
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30100    0.30100   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.96650    8.96760  -0.00110   -0.01227
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.13000   20.04000   0.09000    0.44910
富邦精準基金                                                     46.58000   46.89000  -0.31000   -0.66112
富邦精銳中小基金                                                 11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.83000   21.79000   0.04000    0.18357
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.72000   0.01000    0.12953
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.22000   15.26000  -0.04000   -0.26212
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.18000   19.14000   0.04000    0.20899
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.50980   10.59350  -0.08370   -0.79011
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.58900   11.61470  -0.02570   -0.22127
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.05370   11.07230  -0.01860   -0.16799
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.33420   10.41660  -0.08240   -0.79105
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.34940   11.37450  -0.02510   -0.22067
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.80270   10.82090  -0.01820   -0.16819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.41000   30.53000  -0.12000   -0.39306
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.30460    9.30030   0.00430    0.04624
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.75900    9.75660   0.00240    0.02460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.65100    9.64910   0.00190    0.01969
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.96130    9.95670   0.00460    0.04620
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.93390    9.93160   0.00230    0.02316
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82290    9.82130   0.00160    0.01629
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.85120    9.84920   0.00200    0.02031
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.79620    8.80170  -0.00550   -0.06249
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.69510    9.70340  -0.00830   -0.08554
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36030    9.36890  -0.00860   -0.09179
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.54970   10.55640  -0.00670   -0.06347
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.27680   10.28550  -0.00870   -0.08459
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.96860    9.97760  -0.00900   -0.09020
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.45990    9.46840  -0.00850   -0.08977
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.77480    9.78360  -0.00880   -0.08995
富達卓越領航全球組合基金                                         14.66000   14.61000   0.05000    0.34223
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.01280    9.01860  -0.00580   -0.06431
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.62970    9.63800  -0.00830   -0.08612
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.49840    9.50720  -0.00880   -0.09256
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.94880    9.95520  -0.00640   -0.06429
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.87650    9.88500  -0.00850   -0.08599
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.76890    9.77800  -0.00910   -0.09307
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.55800    9.56670  -0.00870   -0.09094
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.80070    9.80960  -0.00890   -0.09073
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.88000   10.98000  -0.10000   -0.91075
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.72000   12.78000  -0.06000   -0.46948
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.69000    9.82000  -0.13000   -1.32383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.20000   11.29000  -0.09000   -0.79717
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.72780    9.74180  -0.01400   -0.14371
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.48060    9.48460  -0.00400   -0.04217
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.89710    8.89950  -0.00240   -0.02697
富蘭克林華美中華基金                                             15.07000   15.15000  -0.08000   -0.52805
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.89000   20.99000  -0.10000   -0.47642
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.74000   19.88000  -0.14000   -0.70423
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.14400    8.11400   0.03000    0.36973
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.48830    9.45500   0.03330    0.35219
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.03090    9.99560   0.03530    0.35316
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.42030    9.38550   0.03480    0.37078
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00490   10.99080   0.01410    0.12829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.95660    8.94520   0.01140    0.12744
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.47090    9.45880   0.01210    0.12792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.89700   12.88790   0.00910    0.07061
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.51530   10.50800   0.00730    0.06947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11700   10.10850   0.00850    0.08409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85740    7.85070   0.00670    0.08534
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.41250    9.40450   0.00800    0.08507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.49860   10.48750   0.01110    0.10584
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61990    7.61180   0.00810    0.10641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.14110    9.13140   0.00970    0.10623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42250   10.41440   0.00810    0.07778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.91570    7.90960   0.00610    0.07712
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.33080    8.32530   0.00550    0.06606
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.57250    9.56810   0.00440    0.04599
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.14220   10.13760   0.00460    0.04538
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62600   12.61760   0.00840    0.06657
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.10000   10.19000  -0.09000   -0.88322
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.26000    8.35000  -0.09000   -1.07784
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.02000   10.13000  -0.11000   -1.08588
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.91750   12.92610  -0.00860   -0.06653
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
富蘭克林華美第一富基金                                           40.79000   41.29000  -0.50000   -1.21095
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28380   10.28370   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.72000   13.82000  -0.10000   -0.72359
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.91000   13.96000  -0.05000   -0.35817
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.28000   15.32000  -0.04000   -0.26110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.16030    7.04080   0.11950    1.69725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.49440   11.47370   0.02070    0.18041
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.24130   10.18410   0.05720    0.56166
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.35370   11.29030   0.06340    0.56154
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33800    7.33140   0.00660    0.09002
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.74020    9.73240   0.00780    0.08014
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60520   10.59670   0.00850    0.08021
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.91940   10.90950   0.00990    0.09075
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.36000   19.34000   0.02000    0.10341
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48560   11.48470   0.00090    0.00784
復華人生目標基金                                                 35.12880   35.10290   0.02590    0.07378
復華大中華中小策略基金                                           10.16000   10.28000  -0.12000   -1.16732
復華中小精選基金                                                 67.16000   67.48000  -0.32000   -0.47421
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.03000   10.15000  -0.12000   -1.18227
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
復華台灣智能基金                                                 11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
復華全方位基金                                                   27.63000   27.83000  -0.20000   -0.71865
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.89000   13.91000  -0.02000   -0.14378
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.64000   20.66000  -0.02000   -0.09681
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.51000   20.42000   0.09000    0.44074
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.62000   16.54000   0.08000    0.48368
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.12000   15.03000   0.09000    0.59880
復華全球原物料基金                                                9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.33000   13.25000   0.08000    0.60377
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43520   11.43060   0.00460    0.04024
復華全球債券基金                                                 13.53440   13.54160  -0.00720   -0.05317
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
復華有利貨幣市場基金                                             13.41530   13.41520   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.28000   14.28000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                 15.00000   14.91000   0.09000    0.60362
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
復華東協世紀基金                                                 13.90000   13.88000   0.02000    0.14409
復華美國新星基金-美元                                            13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.53000   12.51000   0.02000    0.15987
復華恒生基金                                                     21.72000   22.00000  -0.28000   -1.27273
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.12000    8.04000   0.08000    0.99502
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.60000   38.38000  -0.78000   -2.03231
復華神盾基金                                                     24.09900   24.11190  -0.01290   -0.05350
復華高成長基金                                                   63.27000   63.71000  -0.44000   -0.69063
復華高益策略組合基金                                             12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.37480   14.37470   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.81000   17.80000   0.01000    0.05618
復華復華基金                                                     20.03000   20.18000  -0.15000   -0.74331
復華華人世紀基金                                                 19.97000   20.07000  -0.10000   -0.49826
復華傳家二號基金                                                 27.63900   27.63960  -0.00060   -0.00217
復華傳家基金                                                     22.76730   22.72320   0.04410    0.19407
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.78000   0.01000    0.06766
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.74000   18.71000   0.03000    0.16034
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.19000    6.15000   0.04000    0.65041
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.52000   13.40000   0.12000    0.89552
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.22000   14.15000   0.07000    0.49470
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
復華滬深300 A股基金                                              24.78000   25.04000  -0.26000   -1.03834
復華數位經濟基金                                                 54.12000   54.10000   0.02000    0.03697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.92000   11.96000  -0.04000   -0.33445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.96520    9.95890   0.00630    0.06326
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80900    9.80210   0.00690    0.07039
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.12210   10.11580   0.00630    0.06228
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.93260    9.92560   0.00700    0.07052
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.97310    9.97200   0.00110    0.01103
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93540    9.92950   0.00590    0.05942
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.98720    9.98670   0.00050    0.00501
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94930    9.94410   0.00520    0.05229
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.98720    9.98670   0.00050    0.00501
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94940    9.94420   0.00520    0.05229
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32600    9.32850  -0.00250   -0.02680
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15260    9.14550   0.00710    0.07763
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.64020    8.62940   0.01080    0.12515
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36310   11.36610  -0.00300   -0.02639
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16210   11.15340   0.00870    0.07800
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.65540   10.64200   0.01340    0.12592
景順主流基金                                                     19.92000   19.97000  -0.05000   -0.25038
景順台灣科技基金                                                 35.86000   36.45000  -0.59000   -1.61866
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
景順全球科技基金                                                 20.61000   20.70000  -0.09000   -0.43478
景順全球康健基金                                                 17.14000   17.19000  -0.05000   -0.29087
景順貨幣市場基金                                                 15.91420   15.91400   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.71000   37.16000  -0.45000   -1.21098
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.84000   15.94000  -0.10000   -0.62735
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.01000   14.09000  -0.08000   -0.56778
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.56000    8.59000  -0.03000   -0.34924
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82630    8.83140  -0.00510   -0.05775
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.33730    8.32360   0.01370    0.16459
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11310   11.11920  -0.00610   -0.05486
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.47640   10.45920   0.01720    0.16445
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.63000    8.70000  -0.07000   -0.80460
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.99000    9.09000  -0.10000   -1.10011
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.44000   12.56000  -0.12000   -0.95541
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63290    9.62920   0.00370    0.03842
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.30150    9.29350   0.00800    0.08608
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77410    9.77030   0.00380    0.03889
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.43940    9.43120   0.00820    0.08695
華南永昌永昌基金                                                 19.73000   19.75000  -0.02000   -0.10127
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.31340   14.31290   0.00050    0.00349
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
華南永昌全球精品基金                                             14.52000   14.43000   0.09000    0.62370
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           13.16000   13.21000  -0.05000   -0.37850
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17660   16.17650   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.86580   24.93540  -0.06960   -0.27912
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91720   11.91700   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15380   10.14960   0.00420    0.04138
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.37000   10.31340   0.05660    0.54880
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00810   10.00400   0.00410    0.04098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.19640   10.14080   0.05560    0.54828
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05190   10.05120   0.00070    0.00696
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20900   10.15680   0.05220    0.51394
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05190   10.05120   0.00070    0.00696
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20360   10.15140   0.05220    0.51421
華頓中小型基金                                                   24.46000   24.68000  -0.22000   -0.89141
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.20160   13.26960  -0.06800   -0.51245
華頓台灣基金                                                     25.81000   26.01000  -0.20000   -0.76894
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49950   11.49940   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.14000   17.08000   0.06000    0.35129
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39280   13.39240   0.00040    0.00299
華頓全球高收益債券基金B                                           8.53140    8.53120   0.00020    0.00234
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.77000    5.68000   0.09000    1.58451
華頓新興亞太債券基金A                                            10.48700   10.49290  -0.00590   -0.05623
華頓新興亞太債券基金B                                             8.11000    8.11460  -0.00460   -0.05669
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.10320    3.12310  -0.01990   -0.63719
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.32780   14.39720  -0.06940   -0.48204
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49090    0.49350  -0.00260   -0.52685
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.97970   12.00420  -0.02450   -0.20410
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.98420   11.00920  -0.02500   -0.22708
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99620   11.00180  -0.00560   -0.05090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.05090   10.05600  -0.00510   -0.05072
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.85670   11.86840  -0.01170   -0.09858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.96040   10.97180  -0.01140   -0.10390
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.15000   13.30000  -0.15000   -1.12782
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.69000   11.81000  -0.12000   -1.01609
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.25000   13.39000  -0.14000   -1.04556
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41380    2.41370   0.00010    0.00414
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99080    1.99240  -0.00160   -0.08031
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.24110   12.22750   0.01360    0.11122
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.14780   10.13650   0.01130    0.11148
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38110    0.38070   0.00040    0.10507
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32960    0.32930   0.00030    0.09110
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.66000    3.69000  -0.03000   -0.81301
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.89000   17.02000  -0.13000   -0.76381
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.18060   13.18070  -0.00010   -0.00076
匯豐太平洋精典基金                                               18.44000   18.49000  -0.05000   -0.27042
匯豐台灣精典基金                                                 24.50000   24.50000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.88000    7.82000   0.06000    0.76726
匯豐安富基金                                                     25.66000   25.65000   0.01000    0.03899
匯豐成功基金                                                     38.59000   38.48000   0.11000    0.28586
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46570    2.46910  -0.00340   -0.13770
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28130    2.28480  -0.00350   -0.15319
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.80220   11.80410  -0.00190   -0.01610
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32330    8.32500  -0.00170   -0.02042
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39080    0.39090  -0.00010   -0.02558
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35610    0.35620  -0.00010   -0.02807
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.24000    8.06000   0.18000    2.23325
匯豐金磚動力基金                                                 15.26000   15.26000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96980   14.96970   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81380   15.81370   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.96000    4.88000   0.08000    1.63934
匯豐新鑽動力基金                                                 11.83000   11.76000   0.07000    0.59524
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.71080    5.66520   0.04560    0.80491
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.18670    9.14120   0.04550    0.49775
匯豐龍鳳基金                                                     52.55000   52.54000   0.01000    0.01903
匯豐龍騰電子基金                                                 38.78000   38.89000  -0.11000   -0.28285
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41170   12.41130   0.00040    0.00322
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新光大三通基金                                                   20.55000   20.71000  -0.16000   -0.77257
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.44000   12.68000  -0.24000   -1.89274
新光中國成長基金(美元)                                           13.54000   13.80000  -0.26000   -1.88406
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.79000   13.03000  -0.24000   -1.84190
新光台灣富貴基金                                                 24.15000   24.24000  -0.09000   -0.37129
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.74000   11.81000  -0.07000   -0.59272
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96600    9.96920  -0.00320   -0.03210
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.22460    9.21830   0.00630    0.06834
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.69480    9.69790  -0.00310   -0.03197
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.96380    8.95770   0.00610    0.06810
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41850   15.41830   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            25.89000   26.04000  -0.15000   -0.57604
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.85000   24.97000  -0.12000   -0.48058
新光兩岸優勢基金                                                 14.54000   14.73000  -0.19000   -1.28988
新光店頭基金                                                     25.78000   25.95000  -0.17000   -0.65511
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
新光創新科技基金                                                 15.66000   15.74000  -0.08000   -0.50826
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.80710    9.80390   0.00320    0.03264
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.13330   10.13800  -0.00470   -0.04636
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77290    9.77130   0.00160    0.01637
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.45060    9.44760   0.00300    0.03175
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78040    9.78390  -0.00350   -0.03577
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42780    9.42620   0.00160    0.01697
新光福運平衡基金                                                 17.01460   17.04450  -0.02990   -0.17542
新光澳幣十年期保本基金                                           10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04120   10.03120   0.01000    0.09969
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04180   10.03180   0.01000    0.09968
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92520    9.92130   0.00390    0.03931
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92520    9.92130   0.00390    0.03931
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.95800    9.95570   0.00230    0.02310
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.95780    9.95540   0.00240    0.02411
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.94210    9.93920   0.00290    0.02918
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94440    9.94120   0.00320    0.03219
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.26000    7.25000   0.01000    0.13793
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.01720   10.00760   0.00960    0.09593
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.86020    9.85080   0.00940    0.09542
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.00070    9.99770   0.00300    0.03001
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.87050    9.86760   0.00290    0.02939
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.92240    9.91130   0.01110    0.11199
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11340   10.10240   0.01100    0.10889
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.89800   13.89080   0.00720    0.05183
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.76050    8.75590   0.00460    0.05254
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.27990   36.46440  -0.18450   -0.50597
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.47710   36.70900  -0.23190   -0.63173
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.23660   38.31120  -0.07460   -0.19472
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04340   11.04230   0.00110    0.00996
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12680   10.12090   0.00590    0.05830
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.37410   13.52050  -0.14640   -1.08280
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.87060   10.98930  -0.11870   -1.08014
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.65000   10.76000  -0.11000   -1.02230
群益大印度基金-人民幣                                            12.66930   12.62710   0.04220    0.33420
群益大印度基金-美元                                              12.95690   12.91350   0.04340    0.33608
群益大印度基金-新臺幣                                            11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.42630   12.46190  -0.03560   -0.28567
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.03050   13.06770  -0.03720   -0.28467
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.67780   11.71130  -0.03350   -0.28605
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.17580   11.20770  -0.03190   -0.28463
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.97140    0.00000   9.97140    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.58050    9.60780  -0.02730   -0.28414
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.75290    9.78090  -0.02800   -0.28627
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.68450    9.71220  -0.02770   -0.28521
群益中小型股基金                                                 46.61000   47.09000  -0.48000   -1.01932
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.98170   10.02740  -0.04570   -0.45575
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.07720   10.12310  -0.04590   -0.45342
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.94530    8.98170  -0.03640   -0.40527
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.94190    8.98280  -0.04090   -0.45531
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.02730    9.06840  -0.04110   -0.45322
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.01400    8.04660  -0.03260   -0.40514
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01280   10.01370  -0.00090   -0.00899
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43190   11.43270  -0.00080   -0.00700
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24230   11.24340  -0.00110   -0.00978
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44890   10.44610   0.00280    0.02680
群益中國新機會基金N-美元                                          9.99210   10.09390  -0.10180   -1.00853
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.87470    8.96520  -0.09050   -1.00946
群益中國新機會基金-美元                                          10.68410   10.79290  -0.10880   -1.00807
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
群益平衡王基金                                                   19.50150   19.55790  -0.05640   -0.28837
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.81000    7.83000  -0.02000   -0.25543
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.70000    5.72000  -0.02000   -0.34965
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.71760    9.77930  -0.06170   -0.63092
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.08650   10.15050  -0.06400   -0.63051
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.89730    8.95390  -0.05660   -0.63213
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.23520    9.29380  -0.05860   -0.63053
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.29000    8.33000  -0.04000   -0.48019
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.00170    9.99990   0.00180    0.01800
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.85430    9.85470  -0.00040   -0.00406
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.59070    9.58900   0.00170    0.01773
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.51600    9.51640  -0.00040   -0.00420
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.05930   10.05740   0.00190    0.01889
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.16310   10.16350  -0.00040   -0.00394
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.75950    9.75770   0.00180    0.01845
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.08370   10.07580   0.00790    0.07841
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.46750    7.46170   0.00580    0.07773
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.94890   14.99560  -0.04670   -0.31142
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.95000   13.99000  -0.04000   -0.28592
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
群益印度中小基金N-美元                                            9.58520    9.51210   0.07310    0.76849
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
群益印度中小基金-人民幣                                          14.21500   14.10680   0.10820    0.76701
群益印度中小基金-美元                                            13.70930   13.60480   0.10450    0.76811
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.00000   14.88000   0.12000    0.80645
群益多利策略組合基金                                             11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.60000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.55000   0.03000    0.19293
群益安家基金                                                     23.98400   24.00500  -0.02100   -0.08748
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05520   16.05500   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.58000   21.55000   0.03000    0.13921
群益亞太中小基金                                                 13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.46000   17.52000  -0.06000   -0.34247
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59350    9.59680  -0.00330   -0.03439
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50230    7.50490  -0.00260   -0.03464
群益店頭市場基金                                                 99.19000   99.46000  -0.27000   -0.27147
群益東方盛世基金                                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          14.55830   14.53450   0.02380    0.16375
群益東協成長基金-美元                                            13.89580   13.87280   0.02300    0.16579
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.00000   12.98000   0.02000    0.15408
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.31910   11.31430   0.00480    0.04242
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.89200   10.89370  -0.00170   -0.01561
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15730   10.15700   0.00030    0.00295
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.20160   10.19730   0.00430    0.04217
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.82020    9.82180  -0.00160   -0.01629
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.15550    9.15520   0.00030    0.00328
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.96310    9.95900   0.00410    0.04117
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.99470    9.99640  -0.00170   -0.01701
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01880   10.01850   0.00030    0.00299
群益長安基金                                                     29.26000   29.46000  -0.20000   -0.67889
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.67440   14.64920   0.02520    0.17202
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
群益真善美基金                                                   17.42030   17.43020  -0.00990   -0.05680
群益馬拉松基金                                                  122.40000  122.12000   0.28000    0.22928
群益深証中小板基金                                               15.81000   15.93000  -0.12000   -0.75330
群益創新科技基金                                                 32.65000   32.74000  -0.09000   -0.27489
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.99680   10.06990  -0.07310   -0.72593
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.00460   10.07770  -0.07310   -0.72536
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.88650   10.96610  -0.07960   -0.72587
群益華夏盛世基金-美元                                            11.03150   11.11200  -0.08050   -0.72444
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.21000   17.33000  -0.12000   -0.69244
群益奧斯卡基金                                                   28.27000   28.26000   0.01000    0.03539
群益新興金鑽基金-美元                                            13.89860   13.87340   0.02520    0.18164
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
群益葛萊美基金                                                   23.99000   23.96000   0.03000    0.12521
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.11000   18.25000  -0.14000   -0.76712
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66290   11.66990  -0.00700   -0.05998
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.53030   11.52860   0.00170    0.01475
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.38810   11.38700   0.00110    0.00966
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.82530    8.83060  -0.00530   -0.06002
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.54550    9.54410   0.00140    0.01467
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.56000    8.56000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.12740    9.12650   0.00090    0.00986
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     29.83000   30.02000  -0.19000   -0.63291
德信中國精選成長基金                                             12.73000   12.80000  -0.07000   -0.54688
德信台灣主流中小基金                                             18.77000   18.83000  -0.06000   -0.31864
德信新興股票組合基金                                             11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91270   11.91260   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64890   10.64260   0.00630    0.05920
德信數位時代基金                                                 28.14000   28.32000  -0.18000   -0.63559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63970   11.63950   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.22000   17.37000  -0.15000   -0.86356
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.92000   17.59000   0.33000    1.87607
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.96070   10.01980  -0.05910   -0.58983
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.95220   14.03840  -0.08620   -0.61403
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.31460    8.32350  -0.00890   -0.10693
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.49200   11.51090  -0.01890   -0.16419
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.56520   11.58050  -0.01530   -0.13212
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.03050   13.04550  -0.01500   -0.11498
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.07000   18.03000   0.04000    0.22185
摩根中小基金                                                     25.58000   25.84000  -0.26000   -1.00619
摩根中國A股基金                                                  15.87000   15.99000  -0.12000   -0.75047
摩根中國A股基金(美元)                                            13.17000   13.28000  -0.11000   -0.82831
摩根中國亮點基金                                                 14.73000   14.88000  -0.15000   -1.00806
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.28680   12.34220  -0.05540   -0.44887
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.37270   13.45230  -0.07960   -0.59172
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.77190   10.82420  -0.05230   -0.48318
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.55400   13.61510  -0.06110   -0.44877
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.19820   15.28870  -0.09050   -0.59194
摩根台灣金磚基金                                                 21.26000   21.43000  -0.17000   -0.79328
摩根台灣增長基金                                                 51.99000   52.12000  -0.13000   -0.24942
摩根平衡基金                                                     28.28000   28.26000   0.02000    0.07077
摩根全球α基金                                                   18.51000   18.49000   0.02000    0.10817
摩根全球平衡基金                                                 15.62030   15.61400   0.00630    0.04035
摩根全球發現基金                                                 12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.78650    9.79800  -0.01150   -0.11737
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61830   10.63170  -0.01340   -0.12604
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16770   10.17990  -0.01220   -0.11984
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.25300   11.26620  -0.01320   -0.11716
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.91880   10.91820   0.00060    0.00550
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.68670   13.68590   0.00080    0.00585
摩根亞洲基金                                                     58.62000   58.75000  -0.13000   -0.22128
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87480    8.88850  -0.01370   -0.15413
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.30430   10.31960  -0.01530   -0.14826
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.24120    9.25680  -0.01560   -0.16852
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57680   12.59650  -0.01970   -0.15639
摩根東方內需機會基金                                             18.56000   18.60000  -0.04000   -0.21505
摩根東方科技基金                                                 38.39000   38.56000  -0.17000   -0.44087
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
摩根金龍收成基金                                                 23.99000   24.21000  -0.22000   -0.90872
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05890   15.05880   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               12.42000   12.33000   0.09000    0.72993
摩根新絲路基金                                                   11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
摩根新興35基金                                                   14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.93040    7.94290  -0.01250   -0.15737
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.98360   11.00100  -0.01740   -0.15817
摩根新興科技基金                                                 60.72000   61.24000  -0.52000   -0.84912
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.47810    8.48590  -0.00780   -0.09192
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.58440   10.59410  -0.00970   -0.09156
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.17970    9.14520   0.03450    0.37725
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.21190   10.18290   0.02900    0.28479
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.81630    9.78350   0.03280    0.33526
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.34940   10.31050   0.03890    0.37729
摩根龍揚基金                                                     35.86000   36.18000  -0.32000   -0.88447
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39910    9.40280  -0.00370   -0.03935
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22430   11.22870  -0.00440   -0.03919
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.26000   26.34000  -0.08000   -0.30372
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72340   11.72230   0.00110    0.00938
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.11470   11.11550  -0.00080   -0.00720
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.22840   10.23030  -0.00190   -0.01857
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.48560   10.48450   0.00110    0.01049
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.96020    9.96090  -0.00070   -0.00703
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.15970    9.16150  -0.00180   -0.01965
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.99240   10.96610   0.02630    0.23983
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.46580   10.43570   0.03010    0.28843
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.98570   10.02910  -0.04340   -0.43274
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.59720    9.63420  -0.03700   -0.38405
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.86170    9.90440  -0.04270   -0.43112
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.47780    9.51430  -0.03650   -0.38363
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.77260   11.79590  -0.02330   -0.19753
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.60790   11.62910  -0.02120   -0.18230
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.29130   10.30680  -0.01550   -0.15039
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.30760   11.32990  -0.02230   -0.19682
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.13210   11.15250  -0.02040   -0.18292
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.87240    9.88730  -0.01490   -0.15070
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.70390   23.80180  -0.09790   -0.41131
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14040   13.14020   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.78380   10.77240   0.01140    0.10583
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.35160    8.34270   0.00890    0.10668
聯邦精選科技基金                                                 13.16000   13.22000  -0.06000   -0.45386
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05820   16.05930  -0.00110   -0.00685
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.64090   12.70990  -0.06900   -0.54288
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.39070   12.44990  -0.05920   -0.47551
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.94490   12.00200  -0.05710   -0.47575
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70680   11.71200  -0.00520   -0.04440
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05060   11.05590  -0.00530   -0.04794
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.66690   10.67160  -0.00470   -0.04404
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.75990    8.76400  -0.00410   -0.04678
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.18000   38.36000  -0.18000   -0.46924
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.66000   15.65000   0.01000    0.06390
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.42000   11.43000  -0.01000   -0.08749
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.34000   15.34000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.67000   20.66000   0.01000    0.04840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.86000   18.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.08000   16.07000   0.01000    0.06223
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.76000   16.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.83000   15.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.07000   16.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.85000   13.85000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.72000   14.72000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
聯博貨幣市場基金                                                 14.97930   14.97910   0.00020    0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60610   10.60240   0.00370    0.03490
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.45390   14.45070   0.00320    0.02214
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.89130    7.88850   0.00280    0.03549
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.56000   22.73000  -0.17000   -0.74791
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.48000   14.69000  -0.21000   -1.42954
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.62000   15.84000  -0.22000   -1.38889
瀚亞巴西基金                                                      5.50000    5.43000   0.07000    1.28913
瀚亞外銷基金                                                     42.71000   43.02000  -0.31000   -0.72060
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47670   10.46440   0.01230    0.11754
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30160   10.29790   0.00370    0.03593
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13950   12.13370   0.00580    0.04780
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04810   10.06000  -0.01190   -0.11829
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.70420    7.69520   0.00900    0.11696
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20380    8.20090   0.00290    0.03536
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.18820    8.18430   0.00390    0.04765
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.32990    7.33740  -0.00750   -0.10222
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.04280    9.03840   0.00440    0.04868
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.47300    9.46190   0.01110    0.11731
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58960    9.58610   0.00350    0.03651
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.42560    9.42110   0.00450    0.04777
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
瀚亞印度基金-美元                                                13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.31000   28.20000   0.11000    0.39007
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.22000   12.20000   0.02000    0.16393
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.71000   15.73000  -0.02000   -0.12715
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.90830   11.91550  -0.00720   -0.06043
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.78550   12.79800  -0.01250   -0.09767
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.44350   11.45680  -0.01330   -0.11609
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.83620   10.84530  -0.00910   -0.08391
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84520   11.84720  -0.00200   -0.01688
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.48890    9.49460  -0.00570   -0.06003
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.76870    9.77830  -0.00960   -0.09818
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.73270    9.74410  -0.01140   -0.11699
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.20890    9.21670  -0.00780   -0.08463
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.53780    9.53940  -0.00160   -0.01677
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.24780   14.24300   0.00480    0.03370
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.67080   10.66500   0.00580    0.05438
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.01240   11.01230   0.00010    0.00091
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61040   12.60620   0.00420    0.03332
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53760   13.53750   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.47000   24.57000  -0.10000   -0.40700
瀚亞高科技基金                                                   61.47000   61.89000  -0.42000   -0.67862
瀚亞理財通基金                                                   25.30000   25.38000  -0.08000   -0.31521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
瀚亞菁華基金                                                     22.72000   22.92000  -0.20000   -0.87260
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.89830   10.88580   0.01250    0.11483
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.95760    9.95780  -0.00020   -0.00201
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.48200   11.47460   0.00740    0.06449
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.13810   10.12730   0.01080    0.10664
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.29860   10.28530   0.01330    0.12931
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.94270    8.93250   0.01020    0.11419
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.90310    7.90320  -0.00010   -0.00127
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.89200    9.88550   0.00650    0.06575
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.75930    8.75000   0.00930    0.10629
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.39070    8.37990   0.01080    0.12888
瀚亞電通網基金                                                   15.94000   16.05000  -0.11000   -0.68536
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.71700   13.72340  -0.00640   -0.04664
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25610   10.25560   0.00050    0.00488
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.28760   10.29410  -0.00650   -0.06314
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.67090   11.67630  -0.00540   -0.04625
瀚亞歐洲基金                                                     11.73000   11.81000  -0.08000   -0.67739
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