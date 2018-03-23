[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/22 107/03/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.33010 10.32870 0.00140 0.01355 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64910 9.64420 0.00490 0.05081 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.83520 9.82970 0.00550 0.05595 中國信託台灣活力基金 14.63000 14.78000 -0.15000 -1.01488 中國信託台灣優勢基金 17.40000 17.54000 -0.14000 -0.79818 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64630 9.64320 0.00310 0.03215 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21710 9.21420 0.00290 0.03147 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15570 10.15380 0.00190 0.01871 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70250 9.70070 0.00180 0.01856 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19350 10.16560 0.02790 0.27446 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.98980 8.96520 0.02460 0.27439 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.26050 11.27020 -0.00970 -0.08607 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.29170 10.30060 -0.00890 -0.08640 中國信託智能運動基金-台幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 中國信託智能運動基金-美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96600 10.96590 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.55380 9.55760 -0.00380 -0.03976 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39320 9.39700 -0.00380 -0.04044 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.75650 9.76110 -0.00460 -0.04713 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58800 9.59260 -0.00460 -0.04795 中國信託精穩基金 17.90670 18.05760 -0.15090 -0.83566 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.15000 66.51000 -0.36000 -0.54127 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.17010 37.13040 0.03970 0.10692 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24690 11.24590 0.00100 0.00889 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70710 10.65360 0.05350 0.50218 元大上證50基金 33.01000 33.34000 -0.33000 -0.98980 元大大中華TMT基金-人民幣 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737 元大大中華TMT基金-新台幣 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.44000 13.56000 -0.12000 -0.88496 元大大中華價值指數基金-美元 13.73900 13.79200 -0.05300 -0.38428 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.55400 17.61300 -0.05900 -0.33498 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59100 11.66800 -0.07700 -0.65992 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.51400 11.53300 -0.01900 -0.16474 元大中國平衡基金-人民幣 3.28000 3.31000 -0.03000 -0.90634 元大中國平衡基金-新台幣 15.12000 15.22000 -0.10000 -0.65703 元大中國高收益點心債券基金 11.20870 11.20870 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.63210 45.57970 0.05240 0.11496 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33390 10.34320 -0.00930 -0.08991 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63910 9.64770 -0.00860 -0.08914 元大中國機會債券基金-新台幣 9.82190 9.78120 0.04070 0.41610 元大巴西指數基金 6.81100 6.67300 0.13800 2.06804 元大巴菲特基金 30.18000 30.37000 -0.19000 -0.62562 元大日經225基金 27.17000 26.89000 0.28000 1.04128 元大台商收成基金 24.46000 24.55000 -0.09000 -0.36660 元大台灣50單日反向1倍基金 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886 元大台灣50單日正向2倍基金 37.81000 37.92000 -0.11000 -0.29008 元大台灣中型100基金 32.66000 32.79000 -0.13000 -0.39646 元大台灣加權股價指數基金 25.31600 25.32300 -0.00700 -0.02764 元大台灣卓越50基金 83.82000 83.95000 -0.13000 -0.15485 元大台灣金融基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.88000 30.89000 -0.01000 -0.03237 元大台灣高股息基金 26.22000 26.24000 -0.02000 -0.07622 元大台灣電子科技基金 37.20000 37.34000 -0.14000 -0.37493 元大全球ETF成長組合基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 元大全球ETF穩健組合基金 14.52000 14.49000 0.03000 0.20704 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.95000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.25200 10.24800 0.00400 0.03903 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.29440 10.29710 -0.00270 -0.02622 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.55040 9.55290 -0.00250 -0.02617 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.15520 9.15390 0.00130 0.01420 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54470 8.54350 0.00120 0.01405 元大全球新興市場精選組合基金 14.32000 14.28000 0.04000 0.28011 元大全球農業商機基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 元大印尼指數基金 9.32600 9.21600 0.11000 1.19358 元大印度指數基金 9.40200 9.34800 0.05400 0.57766 元大印度基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 元大多多基金 19.61000 19.74000 -0.13000 -0.65856 元大多福基金 57.39000 57.70000 -0.31000 -0.53726 元大亞太成長基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58110 8.55680 0.02430 0.28398 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.16590 7.14560 0.02030 0.28409 元大卓越基金 51.65000 52.01000 -0.36000 -0.69217 元大店頭基金 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237 元大泛歐成長基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18430 10.18390 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.00550 9.01620 -0.01070 -0.11868 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.01420 29.98310 0.03110 0.10373 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.66000 35.75370 -0.09370 -0.26207 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.47360 19.41020 0.06340 0.32663 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.55520 18.67390 -0.11870 -0.63565 元大美國政府7至10年期債券基金 36.65370 36.69310 -0.03940 -0.10738 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.58810 20.56410 0.02400 0.11671 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.89690 17.93790 -0.04100 -0.22857 元大高科技基金 18.28000 18.32000 -0.04000 -0.21834 元大得利貨幣市場基金 16.22350 16.22330 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96090 11.96070 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.86000 15.03000 -0.17000 -1.13107 元大華夏中小基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 元大新中國基金-人民幣 12.34000 12.47000 -0.13000 -1.04250 元大新中國基金-美元 12.62800 12.70400 -0.07600 -0.59824 元大新中國基金-新台幣 11.90000 11.97000 -0.07000 -0.58480 元大新主流基金 25.91000 26.03000 -0.12000 -0.46101 元大新東協平衡基金-美元 10.32800 10.29100 0.03700 0.35954 元大新東協平衡基金-新台幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 元大新興市場ESG策略基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.74650 10.79110 -0.04460 -0.41330 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86980 10.86510 0.00470 0.04326 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.80750 10.79770 0.00980 0.09076 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.64050 9.63170 0.00880 0.09136 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.87190 9.88930 -0.01740 -0.17595 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62100 9.63790 -0.01690 -0.17535 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.49240 9.50430 -0.01190 -0.12521 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.25450 9.26610 -0.01160 -0.12519 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.65210 9.66890 -0.01680 -0.17375 元大新興亞洲基金 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76050 9.73970 0.02080 0.21356 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.75070 9.72990 0.02080 0.21377 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.49350 9.46870 0.02480 0.26192 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.48390 9.45910 0.02480 0.26218 元大萬泰貨幣市場基金 15.07530 15.07520 0.00010 0.00066 元大經貿基金 38.24000 38.51000 -0.27000 -0.70112 元大實質多重資產基金-人民幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 元大實質多重資產基金-美元 9.75900 9.63900 0.12000 1.24494 元大實質多重資產基金-新台幣 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 元大滬深300單日反向1倍基金 13.89000 13.75000 0.14000 1.01818 元大滬深300單日正向2倍基金 17.98000 18.47000 -0.49000 -2.65295 元大精準中小基金 22.82000 23.04000 -0.22000 -0.95486 元大摩臺基金 39.18000 39.26000 -0.08000 -0.20377 元大標普500基金 23.80000 23.82000 -0.02000 -0.08396 元大標普500單日反向1倍基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 元大標普500單日正向2倍基金 31.61000 31.72000 -0.11000 -0.34678 元大標智滬深300基金 19.22000 19.36000 -0.14000 -0.72314 元大歐洲50基金 24.12000 24.22000 -0.10000 -0.41288 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55660 9.50920 0.04740 0.49846 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12830 10.12800 0.00030 0.00296 元大績效基金 54.26000 54.50000 -0.24000 -0.44037 元大韓國KOSPI200基金 24.13000 24.07000 0.06000 0.24927 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.65000 15.74000 -0.09000 -0.57179 日盛上選基金 33.09000 33.18000 -0.09000 -0.27125 日盛小而美基金 19.39000 19.66000 -0.27000 -1.37335 日盛中國內需動力基金 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70520 11.70200 0.00320 0.02735 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03370 10.03090 0.00280 0.02791 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04980 12.04930 0.00050 0.00415 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32290 10.32240 0.00050 0.00484 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78610 10.78440 0.00170 0.01576 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.22450 9.22310 0.00140 0.01518 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.85000 12.99000 -0.14000 -1.07775 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.30000 13.44000 -0.14000 -1.04167 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.00000 13.13000 -0.13000 -0.99010 日盛日盛基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 日盛全球抗暖化基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01340 10.01440 -0.00100 -0.00999 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.61080 9.61170 -0.00090 -0.00936 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.73260 9.73310 -0.00050 -0.00514 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34400 9.34440 -0.00040 -0.00428 日盛全球新興債券基金A 10.85580 10.84650 0.00930 0.08574 日盛全球新興債券基金B 8.60000 8.59270 0.00730 0.08496 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43510 2.43390 0.00120 0.04930 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73470 1.73380 0.00090 0.05191 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38200 0.38190 0.00010 0.02618 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27320 0.27310 0.00010 0.03662 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.54580 12.54230 0.00350 0.02791 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.81860 8.81620 0.00240 0.02722 日盛亞洲機會基金 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 日盛首選基金 17.22000 17.35000 -0.13000 -0.74928 日盛高科技基金 17.50000 17.55000 -0.05000 -0.28490 日盛貨幣市場基金 14.74200 14.74180 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.47000 38.71000 -0.24000 -0.61999 日盛精選五虎基金 37.78000 38.10000 -0.32000 -0.83990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46000 13.45980 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.60000 36.87000 -0.27000 -0.73230 台新MSCI中國基金 22.94000 23.11000 -0.17000 -0.73561 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.86000 17.85000 0.01000 0.05602 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.55000 21.65000 -0.10000 -0.46189 台新大眾貨幣市場基金 14.13610 14.13590 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.79920 9.82130 -0.02210 -0.22502 台新中美貨幣市場基金-美元 10.86700 10.84160 0.02540 0.23428 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85780 9.83030 0.02750 0.27975 台新中國通基金 48.04000 48.31000 -0.27000 -0.55889 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.70000 16.80800 -0.10800 -0.64255 台新中國精選中小基金 12.42000 12.53000 -0.11000 -0.87789 台新主流基金 24.37000 24.60000 -0.23000 -0.93496 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.00000 18.10000 -0.10000 -0.55249 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62010 0.62380 -0.00370 -0.59314 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.72000 13.79000 -0.07000 -0.50761 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47210 0.47500 -0.00290 -0.61053 台新台灣中小基金 38.28000 38.58000 -0.30000 -0.77760 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.31880 9.35850 -0.03970 -0.42421 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39530 9.42280 -0.02750 -0.29185 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.35400 10.38430 -0.03030 -0.29179 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.84640 10.82670 0.01970 0.18196 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.51210 11.49110 0.02100 0.18275 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 台新印度基金 15.07000 14.96000 0.11000 0.73529 台新亞美短期債券基金 10.83370 10.84680 -0.01310 -0.12077 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.82120 8.81950 0.00170 0.01928 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30890 0.30890 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95470 11.95230 0.00240 0.02008 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41230 0.41240 -0.00010 -0.02425 台新真吉利貨幣市場基金 11.07240 11.07230 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.55830 30.67260 -0.11430 -0.37265 台新智慧生活基金-美元 10.48230 10.46120 0.02110 0.20170 台新智慧生活基金-新台幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.37120 9.38030 -0.00910 -0.09701 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.06550 9.06990 -0.00440 -0.04851 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.82700 9.83650 -0.00950 -0.09658 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51320 9.51780 -0.00460 -0.04833 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37380 10.38570 -0.01190 -0.11458 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35010 0.35060 -0.00050 -0.14261 台新新興市場債券基金(B類型) 7.91550 7.92460 -0.00910 -0.11483 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28030 0.28080 -0.00050 -0.17806 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.20400 10.10200 0.10200 1.00970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.95000 19.99000 -0.04000 -0.20010 未來資產全球大消費基金 14.89000 14.96000 -0.07000 -0.46791 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.90330 11.91230 -0.00900 -0.07555 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.79600 9.80340 -0.00740 -0.07548 未來資產亞洲新富基金 21.93000 22.14000 -0.21000 -0.94851 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54570 12.54550 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155 未來資產新興市場債券基金A 8.93020 8.93610 -0.00590 -0.06602 未來資產新興市場債券基金B 6.96270 6.96730 -0.00460 -0.06602 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95180 10.95080 0.00100 0.00913 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03410 10.02950 0.00460 0.04586 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45580 9.48580 -0.03000 -0.31626 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56020 10.55880 0.00140 0.01326 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51420 8.54070 -0.02650 -0.31028 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56980 9.56760 0.00220 0.02299 永豐中小基金 51.18000 51.19000 -0.01000 -0.01954 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.89250 1.90060 -0.00810 -0.42618 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44200 2.44120 0.00080 0.03277 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.85860 8.89400 -0.03540 -0.39802 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08640 11.07870 0.00770 0.06950 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.00000 5.04000 -0.04000 -0.79365 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.05000 23.23000 -0.18000 -0.77486 永豐主流品牌基金 16.29000 16.24000 0.05000 0.30788 永豐永豐基金 34.39000 34.68000 -0.29000 -0.83622 永豐亞洲民生消費基金 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943 永豐高科技基金 23.73000 23.85000 -0.12000 -0.50314 永豐貨幣市場基金 13.85800 13.85790 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10740 2.12220 -0.01480 -0.69739 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47860 2.47720 0.00140 0.05652 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.98970 8.01900 -0.02930 -0.36538 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.49310 10.48830 0.00480 0.04577 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.53780 7.55600 -0.01820 -0.24087 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35890 11.35320 0.00570 0.05021 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.94000 20.01000 -0.07000 -0.34983 永豐臺灣加權ETF基金 54.78000 54.78000 0.00000 0.00000 永豐領航科技基金 39.60000 39.89000 -0.29000 -0.72700 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 永豐趨勢平衡基金 47.51000 47.56000 -0.05000 -0.10513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39950 11.39830 0.00120 0.01053 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75500 9.74380 0.01120 0.11494 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75500 9.74380 0.01120 0.11494 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70560 9.70140 0.00420 0.04329 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70920 9.70500 0.00420 0.04328 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76450 9.75600 0.00850 0.08713 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89170 9.88310 0.00860 0.08702 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68990 9.68670 0.00320 0.03303 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77810 9.77470 0.00340 0.03478 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.11000 12.22000 -0.11000 -0.90016 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.30000 12.39000 -0.09000 -0.72639 兆豐國際中小基金 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.63000 15.81000 -0.18000 -1.13852 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.55000 21.75000 -0.20000 -0.91954 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.07000 22.28000 -0.21000 -0.94255 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 兆豐國際生命科學基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23690 10.23780 -0.00090 -0.00879 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78430 10.78810 -0.00380 -0.03522 兆豐國際全球高股息基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 兆豐國際全球基金 31.92000 31.93000 -0.01000 -0.03132 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18700 10.18650 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.40720 9.41810 -0.01090 -0.11573 兆豐國際國民基金 23.42000 23.71000 -0.29000 -1.22311 兆豐國際第一基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.95250 9.94600 0.00650 0.06535 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02540 8.02010 0.00530 0.06608 兆豐國際萬全基金 20.74000 20.82000 -0.08000 -0.38425 兆豐國際電子基金 26.27000 26.39000 -0.12000 -0.45472 兆豐國際綠鑽基金 8.00000 7.95000 0.05000 0.62893 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.32000 22.37000 -0.05000 -0.22351 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907 兆豐國際豐台灣基金 32.12000 32.06000 0.06000 0.18715 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47880 12.47860 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 合庫全球高收益債券基金A類型 11.14330 11.13920 0.00410 0.03681 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96300 11.95540 0.00760 0.06357 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76880 10.76470 0.00410 0.03809 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.57300 11.57260 0.00040 0.00346 合庫全球高收益債券基金B類型 8.33800 8.33490 0.00310 0.03719 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74140 9.73540 0.00600 0.06163 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22390 9.22040 0.00350 0.03796 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.27150 9.27170 -0.00020 -0.00216 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.55900 9.55540 0.00360 0.03768 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 合庫全球新興市場基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 合庫貨幣市場基金 10.11120 10.11110 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.85590 9.87870 -0.02280 -0.23080 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14050 10.14740 -0.00690 -0.06800 合庫新興多重收益基金A類型 10.32340 10.32840 -0.00500 -0.04841 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.94090 11.93760 0.00330 0.02764 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.84080 13.87100 -0.03020 -0.21772 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.43880 9.46100 -0.02220 -0.23465 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.08160 10.08840 -0.00680 -0.06740 合庫新興多重收益基金B類型 8.28170 8.28580 -0.00410 -0.04948 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42650 9.42400 0.00250 0.02653 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.68930 10.71280 -0.02350 -0.21936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85800 10.85710 0.00090 0.00829 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64400 10.64220 0.00180 0.01691 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92420 9.91780 0.00640 0.06453 安聯中國東協基金 16.44000 16.50000 -0.06000 -0.36364 安聯中國策略基金 16.27000 16.31000 -0.04000 -0.24525 安聯中華新思路基金-人民幣 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982 安聯中華新思路基金-美元 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.58000 13.61000 -0.03000 -0.22043 安聯台灣大壩基金 25.69000 25.80000 -0.11000 -0.42636 安聯台灣科技基金 45.35000 45.40000 -0.05000 -0.11013 安聯台灣貨幣市場基金 12.46830 12.46810 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.20000 29.39000 -0.19000 -0.64648 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08970 10.09470 -0.00500 -0.04953 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06190 15.06900 -0.00710 -0.04712 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76740 9.77200 -0.00460 -0.04707 安聯四季成長組合基金-美元 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04640 12.04590 0.00050 0.00415 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10050 10.10390 -0.00340 -0.03365 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25810 12.26250 -0.00440 -0.03588 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68930 9.68920 0.00010 0.00103 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.51970 9.52300 -0.00330 -0.03465 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23790 9.24120 -0.00330 -0.03571 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.81470 11.80880 0.00590 0.04996 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88100 10.87430 0.00670 0.06161 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55580 10.54910 0.00670 0.06351 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.09290 9.08780 0.00510 0.05612 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.89430 8.88890 0.00540 0.06075 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.60300 8.59760 0.00540 0.06281 安聯全球人口趨勢基金 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.78000 34.73000 0.05000 0.14397 安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 7.89000 0.19000 2.40811 安聯全球計量平衡基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06160 12.06220 -0.00060 -0.00497 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55290 10.55340 -0.00050 -0.00474 安聯全球新興市場基金 19.29000 19.23000 0.06000 0.31201 安聯全球農金趨勢基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 安聯全球綠能趨勢基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 安聯亞洲動態策略基金 25.42000 25.40000 0.02000 0.07874 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99500 9.99330 0.00170 0.01701 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.84720 9.84530 0.00190 0.01930 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.14830 84.16100 -0.01270 -0.01509 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.84980 12.85030 -0.00050 -0.00389 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.23610 67.24570 -0.00960 -0.01428 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.18530 10.18570 -0.00040 -0.00393 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50620 2.50640 -0.00020 -0.00798 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55940 10.55650 0.00290 0.02747 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10130 2.10210 -0.00080 -0.03806 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88510 8.88270 0.00240 0.02702 宏利台灣動力基金 31.08000 31.26000 -0.18000 -0.57582 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.55140 10.55830 -0.00690 -0.06535 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79180 9.79320 -0.00140 -0.01430 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.47260 8.47820 -0.00560 -0.06605 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.11120 8.11310 -0.00190 -0.02342 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 宏利全球債券組合基金 13.03640 13.04090 -0.00450 -0.03451 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78990 2.79160 -0.00170 -0.06090 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.79260 11.80090 -0.00830 -0.07033 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.85440 8.86070 -0.00630 -0.07110 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29670 2.29950 -0.00280 -0.12177 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.60410 10.60690 -0.00280 -0.02640 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.47690 4.50740 -0.03050 -0.67667 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72670 0.73150 -0.00480 -0.65619 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.56000 20.70000 -0.14000 -0.67633 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59000 11.58360 0.00640 0.05525 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36930 10.36540 0.00390 0.03763 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97260 9.96710 0.00550 0.05518 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.15740 9.15120 0.00620 0.06775 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68140 8.67810 0.00330 0.03803 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44590 8.44060 0.00530 0.06279 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.70260 8.69960 0.00300 0.03448 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83050 2.82820 0.00230 0.08132 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41420 0.41390 0.00030 0.07248 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.42820 12.41790 0.01030 0.08294 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94540 0.94510 0.00030 0.03174 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.74450 7.73790 0.00660 0.08529 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17070 2.16890 0.00180 0.08299 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31220 0.31200 0.00020 0.06410 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.52670 9.51830 0.00840 0.08825 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35250 0.35220 0.00030 0.08518 宏利萬利貨幣市場基金 13.62340 13.62330 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.00000 3.03000 -0.03000 -0.99010 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.14000 13.26000 -0.12000 -0.90498 宏利臺灣股息收益基金 28.48000 28.71000 -0.23000 -0.80111 宏利澳幣保本基金 11.88740 11.89350 -0.00610 -0.05129 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.07710 10.12250 -0.04540 -0.44851 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18870 10.18770 0.00100 0.00982 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06240 9.05710 0.00530 0.05852 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49490 10.48880 0.00610 0.05816 貝萊德亞美利加收益基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 貝萊德新台幣基金 12.92080 12.92070 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.58000 25.70000 -0.12000 -0.46693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10330 11.10030 0.00300 0.02703 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00300 9.98070 0.02230 0.22343 保德信大中華基金 32.18000 32.38000 -0.20000 -0.61767 保德信中小型股基金 43.97000 44.55000 -0.58000 -1.30191 保德信中國中小基金-人民幣 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 保德信中國中小基金-美元 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 保德信中國中小基金-新臺幣 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.96030 9.97700 -0.01670 -0.16738 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.92970 9.94640 -0.01670 -0.16790 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07100 10.08850 -0.01750 -0.17346 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.73560 10.75430 -0.01870 -0.17388 保德信中國品牌基金-人民幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 保德信中國品牌基金-美元 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 保德信台商全方位基金 34.58000 35.17000 -0.59000 -1.67757 保德信全球中小基金 29.25000 29.17000 0.08000 0.27425 保德信全球消費商機基金 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230 保德信全球基礎建設基金 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 保德信全球資源基金 7.48000 7.33000 0.15000 2.04638 保德信全球醫療生化基金-美元 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.96000 29.85000 0.11000 0.36851 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03240 10.02920 0.00320 0.03191 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68020 10.67670 0.00350 0.03278 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00680 8.99960 0.00720 0.08000 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.58210 9.57430 0.00780 0.08147 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.41320 8.41570 -0.00250 -0.02971 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84650 10.84980 -0.00330 -0.03042 保德信亞太基金 22.83000 22.89000 -0.06000 -0.26212 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63990 8.64620 -0.00630 -0.07286 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21470 11.22290 -0.00820 -0.07306 保德信店頭市場基金 34.21000 34.75000 -0.54000 -1.55396 保德信拉丁美洲基金 7.60000 7.50000 0.10000 1.33333 保德信金平衡基金 29.61000 29.61000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 41.13000 41.38000 -0.25000 -0.60416 保德信科技島基金 25.09000 25.23000 -0.14000 -0.55489 保德信高成長基金 88.05000 88.98000 -0.93000 -1.04518 保德信第一基金 26.03000 26.23000 -0.20000 -0.76249 保德信貨幣市場基金 15.73840 15.73820 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.76150 10.74410 0.01740 0.16195 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.37380 10.35230 0.02150 0.20768 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.03730 11.01320 0.02410 0.21883 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95920 9.93280 0.02640 0.26579 保德信新世紀基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.32890 8.32520 0.00370 0.04444 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.93690 10.93210 0.00480 0.04391 保德信新興趨勢組合基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 保德信瑞騰基金 15.52070 15.52060 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95040 9.94520 0.00520 0.05229 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02600 10.02080 0.00520 0.05189 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.88350 9.88270 0.00080 0.00809 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89780 9.89710 0.00070 0.00707 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87030 9.85260 0.01770 0.17965 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84960 9.84360 0.00600 0.06095 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98930 1.98820 0.00110 0.05533 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64720 2.64600 0.00120 0.04535 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31410 0.31390 0.00020 0.06371 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45350 0.45320 0.00030 0.06620 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81650 8.81100 0.00550 0.06242 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85000 11.84050 0.00950 0.08023 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71250 9.70600 0.00650 0.06697 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64680 11.64080 0.00600 0.05154 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24120 9.23470 0.00650 0.07039 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11470 11.10700 0.00770 0.06933 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29840 10.29130 0.00710 0.06899 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12920 10.12550 0.00370 0.03654 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26700 10.26180 0.00520 0.05067 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67650 10.67120 0.00530 0.04967 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15810 10.15700 0.00110 0.01083 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00150 9.99610 0.00540 0.05402 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15510 10.14970 0.00540 0.05320 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94620 9.94390 0.00230 0.02313 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00820 10.00590 0.00230 0.02299 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.83890 10.84090 -0.00200 -0.01845 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.56800 6.56310 0.00490 0.07466 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94820 10.94000 0.00820 0.07495 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63440 11.63430 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.49000 19.61000 -0.12000 -0.61193 施羅德樂活中小基金-I類型 4414.410004442.31000 -27.90000 -0.62805 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.77720 10.82490 -0.04770 -0.44065 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.21070 12.26820 -0.05750 -0.46869 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.46670 11.52180 -0.05510 -0.47822 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.71960 9.76250 -0.04290 -0.43944 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.55010 10.59980 -0.04970 -0.46888 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.34000 10.38970 -0.04970 -0.47836 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.13100 11.18020 -0.04920 -0.44006 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.12930 12.18640 -0.05710 -0.46856 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12.05480 12.11270 -0.05790 -0.47801 柏瑞五國金勢力建設基金 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633 柏瑞巨人基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63510 13.63490 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 16.03000 0.01000 0.06238 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.26080 13.25580 0.00500 0.03772 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84910 11.84640 0.00270 0.02279 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52480 12.52300 0.00180 0.01437 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.12830 9.12490 0.00340 0.03726 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85660 6.85410 0.00250 0.03647 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.06580 9.06370 0.00210 0.02317 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70510 8.70350 0.00160 0.01838 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10470 11.10300 0.00170 0.01531 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.58920 8.58770 0.00150 0.01747 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02480 12.02210 0.00270 0.02246 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.48810 11.48370 0.00440 0.03832 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58700 11.58490 0.00210 0.01813 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40140 11.39970 0.00170 0.01491 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.08680 9.08340 0.00340 0.03743 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.12850 10.12620 0.00230 0.02271 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.95010 9.94830 0.00180 0.01809 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.87720 9.87570 0.00150 0.01519 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.71440 9.71280 0.00160 0.01647 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.01120 10.00640 0.00480 0.04797 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01120 10.00790 0.00330 0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97120 9.96870 0.00250 0.02508 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.04130 10.03790 0.00340 0.03387 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01120 10.00640 0.00480 0.04797 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 10.01120 10.00790 0.00330 0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.97120 9.96870 0.00250 0.02508 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.04130 10.03790 0.00340 0.03387 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.99200 9.98740 0.00460 0.04606 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01120 10.00790 0.00330 0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97120 9.96870 0.00250 0.02508 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.04130 10.03790 0.00340 0.03387 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01120 10.00640 0.00480 0.04797 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 10.01120 10.00790 0.00330 0.03297 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.97120 9.96870 0.00250 0.02508 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.04130 10.03790 0.00340 0.03387 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73330 10.74140 -0.00810 -0.07541 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02270 12.03270 -0.01000 -0.08311 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.49350 11.50370 -0.01020 -0.08867 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.36180 9.36890 -0.00710 -0.07578 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22490 10.23340 -0.00850 -0.08306 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.06880 10.07780 -0.00900 -0.08931 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44450 10.45240 -0.00790 -0.07558 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.19420 11.20350 -0.00930 -0.08301 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10380 11.11370 -0.00990 -0.08908 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.36200 9.36910 -0.00710 -0.07578 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.22520 10.23370 -0.00850 -0.08306 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.06920 10.07820 -0.00900 -0.08930 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.71000 12.75000 -0.04000 -0.31373 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 柏瑞拉丁美洲基金 10.38000 10.18000 0.20000 1.96464 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30480 11.32320 -0.01840 -0.16250 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51600 7.52820 -0.01220 -0.16206 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.38290 10.39350 -0.01060 -0.10199 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14830 10.15790 -0.00960 -0.09451 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.30790 9.31620 -0.00830 -0.08909 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.26930 9.27710 -0.00780 -0.08408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.83950 9.84950 -0.01000 -0.10153 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.37050 12.37540 -0.00490 -0.03959 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96480 11.96990 -0.00510 -0.04261 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.43540 11.44170 -0.00630 -0.05506 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.55710 7.56010 -0.00300 -0.03968 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63620 9.64040 -0.00420 -0.04357 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.30920 10.31490 -0.00570 -0.05526 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.63380 10.63810 -0.00430 -0.04042 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.45350 11.45990 -0.00640 -0.05585 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42550 10.43010 -0.00460 -0.04410 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.63790 9.64180 -0.00390 -0.04045 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.52850 10.53430 -0.00580 -0.05506 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17300 11.19120 -0.01820 -0.16263 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81160 11.83170 -0.02010 -0.16988 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.92540 10.94460 -0.01920 -0.17543 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32070 9.33580 -0.01510 -0.16174 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98080 9.99770 -0.01690 -0.16904 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.97940 9.99700 -0.01760 -0.17605 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13330 11.15220 -0.01890 -0.16947 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96880 9.98500 -0.01620 -0.16224 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.40660 10.42490 -0.01830 -0.17554 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.62220 9.63780 -0.01560 -0.16186 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.47430 9.48970 -0.01540 -0.16228 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20200 10.21940 -0.01740 -0.17026 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.73790 9.75500 -0.01710 -0.17529 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.16000 18.16000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.92000 16.93000 -0.01000 -0.05907 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04760 13.04120 0.00640 0.04908 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.00910 10.99600 0.01310 0.11913 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65520 11.63230 0.02290 0.19687 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.18400 12.17630 0.00770 0.06324 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.45770 11.44530 0.01240 0.10834 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.20790 10.19570 0.01220 0.11966 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.56660 10.54590 0.02070 0.19628 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.50760 10.50090 0.00670 0.06380 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.63980 10.62830 0.01150 0.10820 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.36330 10.34300 0.02030 0.19627 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.57970 10.56820 0.01150 0.10882 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.98000 12.82000 0.16000 1.24805 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.25000 36.16000 -0.91000 -2.51659 國泰大中華基金 21.64000 21.75000 -0.11000 -0.50575 國泰小龍基金 16.52000 16.69000 -0.17000 -1.01857 國泰中小成長基金 45.63000 45.90000 -0.27000 -0.58824 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.57040 4.63640 -0.06600 -1.42352 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.16000 21.36000 -0.20000 -0.93633 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.83250 0.84060 -0.00810 -0.96360 國泰中國內需增長基金美元級別 0.79200 0.79980 -0.00780 -0.97524 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09670 2.10450 -0.00780 -0.37063 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.67460 9.66300 0.01160 0.12005 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.42600 8.41580 0.01020 0.12120 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32800 0.32770 0.00030 0.09155 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34340 11.34240 0.00100 0.00882 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79530 1.78700 0.00830 0.46447 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.01440 9.99700 0.01740 0.17405 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34770 0.34720 0.00050 0.14401 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.10840 5.19330 -0.08490 -1.63480 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.64000 23.91000 -0.27000 -1.12923 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80330 0.81290 -0.00960 -1.18096 國泰中港台基金人民幣級別 3.79560 3.88000 -0.08440 -2.17526 國泰中港台基金台幣級別 17.58000 17.88000 -0.30000 -1.67785 國泰中港台基金美元級別 0.60430 0.61490 -0.01060 -1.72386 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.29000 26.00000 0.29000 1.11538 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.48000 13.60000 -0.12000 -0.88235 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.05000 32.43000 0.62000 1.91181 國泰台灣貨幣市場基金 12.39340 12.39330 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.11000 28.31000 -0.20000 -0.70646 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25140 2.26480 -0.01340 -0.59166 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35740 0.35790 -0.00050 -0.13970 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46260 0.46810 -0.00550 -1.17496 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46680 0.46560 0.00120 0.25773 國泰全球資源基金台幣級別 5.56000 5.51000 0.05000 0.90744 國泰全球資源基金美元級別 0.18760 0.18600 0.00160 0.86022 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30550 0.30550 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41850 0.41830 0.00020 0.04781 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38240 0.38230 0.00010 0.02616 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44130 0.44110 0.00020 0.04534 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48730 0.49230 -0.00500 -1.01564 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.32000 21.29000 0.03000 0.14091 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42540 2.43150 -0.00610 -0.25087 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.44680 11.41870 0.02810 0.24609 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.51110 10.48540 0.02570 0.24510 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38600 0.38520 0.00080 0.20768 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35450 0.35380 0.00070 0.19785 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49640 0.50060 -0.00420 -0.83899 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43190 0.43210 -0.00020 -0.04629 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.38000 18.33000 0.05000 0.27278 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62990 0.62850 0.00140 0.22275 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 國泰科技生化基金 38.15000 38.43000 -0.28000 -0.72860 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.14000 25.18000 -0.04000 -0.15886 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.07230 37.16770 -0.09540 -0.25667 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.84240 19.77970 0.06270 0.31699 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.85960 18.98150 -0.12190 -0.64220 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.51590 38.64920 -0.13330 -0.34490 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.97630 38.95080 0.02550 0.06547 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.04950 40.00270 0.04680 0.11699 國泰紐幣2021保本基金 11.89480 11.89610 -0.00130 -0.01093 國泰紐幣八年期保本基金 12.18020 12.18230 -0.00210 -0.01724 國泰紐幣保本基金 12.23260 12.23230 0.00030 0.00245 國泰高科技基金 13.16000 13.31000 -0.15000 -1.12697 國泰國泰基金 23.89000 24.05000 -0.16000 -0.66528 國泰富時中國A50基金 21.44000 21.67000 -0.23000 -1.06138 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34090 0.34080 0.00010 0.02934 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44780 0.45240 -0.00460 -1.01680 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36860 0.36900 -0.00040 -0.10840 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48420 0.48990 -0.00570 -1.16350 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35660 0.35680 -0.00020 -0.05605 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46840 0.47360 -0.00520 -1.09797 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.81170 10.77810 0.03360 0.31174 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96750 7.94270 0.02480 0.31224 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36490 0.36380 0.00110 0.30236 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27300 0.27220 0.00080 0.29390 國泰新興市場基金台幣級別 12.37000 12.35000 0.02000 0.16194 國泰新興市場基金美元級別 0.42410 0.42340 0.00070 0.16533 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14700 2.15530 -0.00830 -0.38510 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45330 1.45900 -0.00570 -0.39068 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35130 0.35100 0.00030 0.08547 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37590 0.37560 0.00030 0.07987 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24000 0.00020 0.08333 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80900 10.80080 0.00820 0.07592 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.18150 7.17600 0.00550 0.07664 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.10000 35.19000 -0.09000 -0.25575 國泰價值卓越基金 15.21000 15.34000 -0.13000 -0.84746 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39720 0.39570 0.00150 0.37908 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10320 12.10440 -0.00120 -0.00991 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41300 0.41310 -0.00010 -0.02421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67730 9.67680 0.00050 0.00517 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57630 8.56540 0.01090 0.12726 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56230 10.56180 0.00050 0.00473 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44610 9.43420 0.01190 0.12614 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04080 11.03980 0.00100 0.00906 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95850 9.95260 0.00590 0.05928 第一金大中華基金 26.91000 27.13000 -0.22000 -0.81091 第一金小型精選基金 37.60000 37.81000 -0.21000 -0.55541 第一金中國世紀基金-人民幣 15.16000 15.31000 -0.15000 -0.97975 第一金中國世紀基金-美元 10.29590 10.38800 -0.09210 -0.88660 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 第一金中概平衡基金 24.02000 24.11000 -0.09000 -0.37329 第一金台灣貨幣市場基金 15.22250 15.22230 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.54100 177.53900 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.99950 14.05900 -0.05950 -0.42322 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.00010 14.05990 -0.05980 -0.42532 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.72000 12.77000 -0.05000 -0.39154 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.99090 9.99210 -0.00120 -0.01201 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.99140 9.99250 -0.00110 -0.01101 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54200 9.54130 0.00070 0.00734 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56510 9.56450 0.00060 0.00627 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29490 10.29610 -0.00120 -0.01165 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83560 9.83490 0.00070 0.00712 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.83570 9.83500 0.00070 0.00712 第一金全球大趨勢基金 22.75000 22.74000 0.01000 0.04398 第一金全球不動產證券化基金A 7.80540 7.81940 -0.01400 -0.17904 第一金全球不動產證券化基金B 5.63760 5.64770 -0.01010 -0.17883 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.13200 9.10520 0.02680 0.29434 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.13310 9.10620 0.02690 0.29540 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.28340 9.25600 0.02740 0.29602 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.28450 9.25720 0.02730 0.29491 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61480 8.59990 0.01490 0.17326 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01170 9.99440 0.01730 0.17310 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.86270 9.86390 -0.00120 -0.01217 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12800 8.12730 0.00070 0.00861 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.96100 8.95900 0.00200 0.02232 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98870 10.99000 -0.00130 -0.01183 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98950 10.99080 -0.00130 -0.01183 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94680 9.94590 0.00090 0.00905 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61800 14.61470 0.00330 0.02258 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.47260 15.43660 0.03600 0.23321 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.47110 15.43500 0.03610 0.23388 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007 第一金亞洲科技基金 21.99000 22.04000 -0.05000 -0.22686 第一金亞洲新興市場基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 第一金店頭市場基金 9.56000 9.70000 -0.14000 -1.44330 第一金創新趨勢基金 22.92000 22.99000 -0.07000 -0.30448 第一金電子基金 32.73000 32.90000 -0.17000 -0.51672 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.47000 14.68000 -0.21000 -1.43052 統一大滿貫基金 33.18000 33.29000 -0.11000 -0.33043 統一大龍印基金 17.40000 17.56000 -0.16000 -0.91116 統一大龍騰中國基金 11.38000 11.51000 -0.13000 -1.12945 統一中小基金 25.79000 25.98000 -0.19000 -0.73133 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77630 9.77370 0.00260 0.02660 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92480 9.92310 0.00170 0.01713 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.42610 9.42400 0.00210 0.02228 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33920 11.33620 0.00300 0.02646 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42030 11.41830 0.00200 0.01752 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85950 10.85720 0.00230 0.02118 統一台灣動力基金 16.54000 16.57000 -0.03000 -0.18105 統一全天候基金 105.65000 105.74000 -0.09000 -0.08511 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.00570 9.03010 -0.02440 -0.27021 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.45950 9.48590 -0.02640 -0.27831 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.26510 9.28940 -0.02430 -0.26159 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.14240 9.16710 -0.02470 -0.26944 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.60300 9.62980 -0.02680 -0.27830 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.40570 9.43040 -0.02470 -0.26192 統一全球債券組合基金 12.07410 12.07510 -0.00100 -0.00828 統一全球新科技基金(人民幣) 16.07000 16.13000 -0.06000 -0.37198 統一全球新科技基金(美元) 16.43000 16.49000 -0.06000 -0.36386 統一全球新科技基金(新台幣) 14.90000 14.95000 -0.05000 -0.33445 統一亞太基金 27.50000 27.56000 -0.06000 -0.21771 統一亞洲大金磚基金 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 統一奔騰基金 56.67000 57.04000 -0.37000 -0.64867 統一強棒貨幣市場基金 16.63070 16.63050 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.90000 26.07000 -0.17000 -0.65209 統一統信基金 32.49000 32.68000 -0.19000 -0.58140 統一黑馬基金 57.51000 57.92000 -0.41000 -0.70787 統一新亞洲科技能源基金 20.46000 20.53000 -0.07000 -0.34096 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.48100 8.47890 0.00210 0.02477 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54740 10.54480 0.00260 0.02466 統一經建基金 44.60000 44.69000 -0.09000 -0.20139 統一龍馬基金 69.51000 69.77000 -0.26000 -0.37265 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.53000 21.73000 -0.20000 -0.92039 野村中小基金 48.20000 48.59000 -0.39000 -0.80263 野村中國機會基金 15.07000 15.24000 -0.17000 -1.11549 野村巴西基金 6.57000 6.42000 0.15000 2.33645 野村台灣高股息基金 22.81000 22.90000 -0.09000 -0.39301 野村台灣運籌基金 37.20000 37.38000 -0.18000 -0.48154 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.82830 9.83040 -0.00210 -0.02136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81740 9.82160 -0.00420 -0.04276 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.81890 9.82360 -0.00470 -0.04784 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82830 9.83040 -0.00210 -0.02136 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.81740 9.82160 -0.00420 -0.04276 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81890 9.82360 -0.00470 -0.04784 野村平衡基金 19.14000 19.20000 -0.06000 -0.31250 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 野村全球生技醫療基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 野村全球品牌基金 26.84000 26.91000 -0.07000 -0.26013 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91690 7.91610 0.00080 0.01011 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.79460 10.79350 0.00110 0.01019 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54780 10.55660 -0.00880 -0.08336 野村全球氣候變遷基金 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.88000 18.85000 0.03000 0.15915 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62430 10.62800 -0.00370 -0.03481 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43490 10.43930 -0.00440 -0.04215 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.70840 9.71230 -0.00390 -0.04016 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.46210 9.46720 -0.00510 -0.05387 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88100 8.88440 -0.00340 -0.03827 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01840 11.02280 -0.00440 -0.03992 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56490 10.57060 -0.00570 -0.05392 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96200 9.96580 -0.00380 -0.03813 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.37250 11.37270 -0.00020 -0.00176 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.95980 10.96320 -0.00340 -0.03101 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.46470 10.46630 -0.00160 -0.01529 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.65390 10.65720 -0.00330 -0.03096 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.66690 10.67270 -0.00580 -0.05434 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.09600 10.09960 -0.00360 -0.03564 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.63040 9.63070 -0.00030 -0.00312 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.90460 9.90980 -0.00520 -0.05247 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.03530 12.03910 -0.00380 -0.03156 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.78160 12.79080 -0.00920 -0.07193 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.11250 11.11650 -0.00400 -0.03598 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.60190 10.60230 -0.00040 -0.00377 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.12960 11.13570 -0.00610 -0.05478 野村成長基金 28.99000 29.18000 -0.19000 -0.65113 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.16810 10.19550 -0.02740 -0.26875 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.16190 10.19070 -0.02880 -0.28261 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.92620 9.95080 -0.02460 -0.24722 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.25390 10.28160 -0.02770 -0.26941 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.23000 10.25900 -0.02900 -0.28268 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.99420 10.01900 -0.02480 -0.24753 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22860 10.22980 -0.00120 -0.01173 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.14850 10.15300 -0.00450 -0.04432 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.93950 9.94390 -0.00440 -0.04425 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56830 10.56960 -0.00130 -0.01230 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.40730 10.41190 -0.00460 -0.04418 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.19570 10.20030 -0.00460 -0.04510 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.11720 9.12410 -0.00690 -0.07562 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93840 9.93980 -0.00140 -0.01408 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.83770 9.84250 -0.00480 -0.04877 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52700 13.53720 -0.01020 -0.07535 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71800 12.71980 -0.00180 -0.01415 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.45420 10.45940 -0.00520 -0.04972 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27540 10.26460 0.01080 0.10522 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97780 9.96960 0.00820 0.08225 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36040 9.35240 0.00800 0.08554 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86490 10.85560 0.00930 0.08567 野村泰國基金 44.65000 44.69000 -0.04000 -0.08951 野村高科技基金 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 野村貨幣市場基金 16.23770 16.23750 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.06940 8.07550 -0.00610 -0.07554 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74130 11.75020 -0.00890 -0.07574 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756 野村精選貨幣市場基金 12.06590 12.06590 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510 野村歐洲高股息基金累積型 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 野村積極成長基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935 野村優質基金 34.64000 34.82000 -0.18000 -0.51694 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71570 8.71510 0.00060 0.00688 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07280 8.07230 0.00050 0.00619 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88120 7.88250 -0.00130 -0.01649 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48760 11.48670 0.00090 0.00784 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47170 10.47110 0.00060 0.00573 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25280 10.25450 -0.00170 -0.01658 野村環球基金-人民幣計價 15.58000 15.64000 -0.06000 -0.38363 野村環球基金-美元計價 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 野村環球基金-新臺幣計價 16.49000 16.55000 -0.06000 -0.36254 野村鴻利基金 22.07000 22.13000 -0.06000 -0.27113 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84320 16.84310 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.90000 21.05000 -0.15000 -0.71259 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 野村鑫平衡組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 野村鑫全球債券組合基金 13.18410 13.18970 -0.00560 -0.04246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92840 9.91820 0.01020 0.10284 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.95100 9.94200 0.00900 0.09053 凱基台商天下基金 13.74000 13.86000 -0.12000 -0.86580 凱基台灣精五門基金 21.04000 21.20000 -0.16000 -0.75472 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.87190 10.86590 0.00600 0.05522 凱基亞太高股息基金 13.58000 13.64000 -0.06000 -0.43988 凱基亞洲四金磚基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.10000 14.24000 -0.14000 -0.98315 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.84870 13.96110 -0.11240 -0.80509 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.93000 13.03000 -0.10000 -0.76746 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52530 11.52520 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.01000 27.14000 -0.13000 -0.47900 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.59000 20.69000 -0.10000 -0.48333 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.06330 21.17860 -0.11530 -0.54442 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.00000 18.96000 0.04000 0.21097 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.15690 19.12930 0.02760 0.14428 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.97670 9.98930 -0.01260 -0.12613 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.98650 7.99670 -0.01020 -0.12755 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 凱基資源國基金 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.83160 11.85140 -0.01980 -0.16707 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.92940 10.98320 -0.05380 -0.48984 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 凱基護城河基金-台幣計價A 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847 凱基護城河基金-美元計價B 12.97480 13.01650 -0.04170 -0.32036 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.89000 14.82000 0.07000 0.47233 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.38000 31.68000 -0.30000 -0.94697 富邦NASDAQ-100基金 27.57000 27.68000 -0.11000 -0.39740 富邦上証180基金 32.66000 32.92000 -0.26000 -0.78979 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25450 0.25760 -0.00310 -1.20342 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.43000 7.52000 -0.09000 -1.19681 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.48000 48.81000 -1.33000 -2.72485 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.09000 20.06730 0.02270 0.11312 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17980 11.17870 0.00110 0.00984 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56010 10.50570 0.05440 0.51781 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.04870 13.03980 0.00890 0.06825 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93610 1.93500 0.00110 0.05685 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77070 9.76410 0.00660 0.06759 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49720 1.49640 0.00080 0.05346 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55640 11.55270 0.00370 0.03203 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74360 1.74040 0.00320 0.18387 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10840 10.10520 0.00320 0.03167 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54440 1.54160 0.00280 0.18163 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.12600 12.19310 -0.06710 -0.55031 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.51330 11.55860 -0.04530 -0.39192 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.05380 11.06240 -0.00860 -0.07774 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.75490 10.81450 -0.05960 -0.55111 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.12900 10.16880 -0.03980 -0.39139 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.73530 9.74290 -0.00760 -0.07801 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.03000 15.16000 -0.13000 -0.85752 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.91000 22.51000 0.40000 1.77699 富邦日本東証基金 21.91000 21.76000 0.15000 0.68934 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.72000 41.64000 0.08000 0.19212 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.66000 46.65000 0.01000 0.02144 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.87000 51.97000 -0.10000 -0.19242 富邦台灣心基金 21.88000 21.94000 -0.06000 -0.27347 富邦台灣釆吉50基金 48.62000 48.70000 -0.08000 -0.16427 富邦台灣科技指數基金 57.22000 57.48000 -0.26000 -0.45233 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29140 0.29160 -0.00020 -0.06859 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29710 2.29360 0.00350 0.15260 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72120 10.70510 0.01610 0.15040 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.00940 2.00580 0.00360 0.17948 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33090 0.33050 0.00040 0.12103 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.31410 9.30010 0.01400 0.15054 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.17000 22.10000 0.07000 0.31674 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.57000 15.60000 -0.03000 -0.19231 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.74000 26.63000 0.11000 0.41307 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61340 15.61320 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.50000 64.79000 -0.29000 -0.44760 富邦科技基金 24.69000 24.81000 -0.12000 -0.48368 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.45700 38.41220 0.04480 0.11663 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.38220 37.48880 -0.10660 -0.28435 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.86810 36.90200 -0.03390 -0.09186 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 35.08000 35.42000 -0.34000 -0.95991 富邦香港H股基金 21.67000 21.85000 -0.18000 -0.82380 富邦高成長基金 24.40000 24.49000 -0.09000 -0.36750 富邦基金 13.13000 13.19000 -0.06000 -0.45489 富邦深証100基金 11.64000 11.80000 -0.16000 -1.35593 富邦富時歐洲ETF基金 20.02000 20.14000 -0.12000 -0.59583 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39730 0.39730 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16210 12.16360 -0.00150 -0.01233 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57260 9.57380 -0.00120 -0.01253 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30100 0.30100 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.96650 8.96760 -0.00110 -0.01227 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.13000 20.04000 0.09000 0.44910 富邦精準基金 46.58000 46.89000 -0.31000 -0.66112 富邦精銳中小基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 富邦臺灣公司治理100基金 21.83000 21.79000 0.04000 0.18357 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.22000 15.26000 -0.04000 -0.26212 富邦標普美國特別股ETF基金 19.18000 19.14000 0.04000 0.20899 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50980 10.59350 -0.08370 -0.79011 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.58900 11.61470 -0.02570 -0.22127 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.05370 11.07230 -0.01860 -0.16799 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33420 10.41660 -0.08240 -0.79105 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.34940 11.37450 -0.02510 -0.22067 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.80270 10.82090 -0.01820 -0.16819 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.41000 30.53000 -0.12000 -0.39306 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.30460 9.30030 0.00430 0.04624 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75900 9.75660 0.00240 0.02460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65100 9.64910 0.00190 0.01969 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.96130 9.95670 0.00460 0.04620 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.93390 9.93160 0.00230 0.02316 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82290 9.82130 0.00160 0.01629 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85120 9.84920 0.00200 0.02031 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.79620 8.80170 -0.00550 -0.06249 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.69510 9.70340 -0.00830 -0.08554 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36030 9.36890 -0.00860 -0.09179 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.54970 10.55640 -0.00670 -0.06347 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.27680 10.28550 -0.00870 -0.08459 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96860 9.97760 -0.00900 -0.09020 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45990 9.46840 -0.00850 -0.08977 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.77480 9.78360 -0.00880 -0.08995 富達卓越領航全球組合基金 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.01280 9.01860 -0.00580 -0.06431 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.62970 9.63800 -0.00830 -0.08612 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.49840 9.50720 -0.00880 -0.09256 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.94880 9.95520 -0.00640 -0.06429 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.87650 9.88500 -0.00850 -0.08599 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76890 9.77800 -0.00910 -0.09307 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.55800 9.56670 -0.00870 -0.09094 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.80070 9.80960 -0.00890 -0.09073 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.72000 12.78000 -0.06000 -0.46948 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.69000 9.82000 -0.13000 -1.32383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.20000 11.29000 -0.09000 -0.79717 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72780 9.74180 -0.01400 -0.14371 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48060 9.48460 -0.00400 -0.04217 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89710 8.89950 -0.00240 -0.02697 富蘭克林華美中華基金 15.07000 15.15000 -0.08000 -0.52805 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.89000 20.99000 -0.10000 -0.47642 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.74000 19.88000 -0.14000 -0.70423 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14400 8.11400 0.03000 0.36973 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48830 9.45500 0.03330 0.35219 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03090 9.99560 0.03530 0.35316 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42030 9.38550 0.03480 0.37078 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00490 10.99080 0.01410 0.12829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.95660 8.94520 0.01140 0.12744 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.47090 9.45880 0.01210 0.12792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.89700 12.88790 0.00910 0.07061 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.51530 10.50800 0.00730 0.06947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11700 10.10850 0.00850 0.08409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85740 7.85070 0.00670 0.08534 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.41250 9.40450 0.00800 0.08507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.49860 10.48750 0.01110 0.10584 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61990 7.61180 0.00810 0.10641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.14110 9.13140 0.00970 0.10623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42250 10.41440 0.00810 0.07778 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.91570 7.90960 0.00610 0.07712 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.33080 8.32530 0.00550 0.06606 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.57250 9.56810 0.00440 0.04599 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14220 10.13760 0.00460 0.04538 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62600 12.61760 0.00840 0.06657 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.91750 12.92610 -0.00860 -0.06653 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美第一富基金 40.79000 41.29000 -0.50000 -1.21095 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28380 10.28370 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.72000 13.82000 -0.10000 -0.72359 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.28000 15.32000 -0.04000 -0.26110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.16030 7.04080 0.11950 1.69725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.49440 11.47370 0.02070 0.18041 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.24130 10.18410 0.05720 0.56166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.35370 11.29030 0.06340 0.56154 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33800 7.33140 0.00660 0.09002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.74020 9.73240 0.00780 0.08014 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60520 10.59670 0.00850 0.08021 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91940 10.90950 0.00990 0.09075 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.36000 19.34000 0.02000 0.10341 復華人民幣貨幣市場基金 11.48560 11.48470 0.00090 0.00784 復華人生目標基金 35.12880 35.10290 0.02590 0.07378 復華大中華中小策略基金 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732 復華中小精選基金 67.16000 67.48000 -0.32000 -0.47421 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 復華台灣智能基金 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 復華全方位基金 27.63000 27.83000 -0.20000 -0.71865 復華全球大趨勢基金-美元 13.89000 13.91000 -0.02000 -0.14378 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.64000 20.66000 -0.02000 -0.09681 復華全球平衡基金-新臺幣 20.51000 20.42000 0.09000 0.44074 復華全球物聯網科技基金-美元 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880 復華全球原物料基金 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 復華全球消費基金-新臺幣 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43520 11.43060 0.00460 0.04024 復華全球債券基金 13.53440 13.54160 -0.00720 -0.05317 復華全球債券組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 復華有利貨幣市場基金 13.41530 13.41520 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 15.00000 14.91000 0.09000 0.60362 復華亞太神龍科技基金-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華東協世紀基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 復華美國新星基金-美元 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 復華美國新星基金-新臺幣 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987 復華恒生基金 21.72000 22.00000 -0.28000 -1.27273 復華恒生單日反向一倍基金 8.12000 8.04000 0.08000 0.99502 復華恒生單日正向二倍基金 37.60000 38.38000 -0.78000 -2.03231 復華神盾基金 24.09900 24.11190 -0.01290 -0.05350 復華高成長基金 63.27000 63.71000 -0.44000 -0.69063 復華高益策略組合基金 12.94000 12.94000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.37480 14.37470 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618 復華復華基金 20.03000 20.18000 -0.15000 -0.74331 復華華人世紀基金 19.97000 20.07000 -0.10000 -0.49826 復華傳家二號基金 27.63900 27.63960 -0.00060 -0.00217 復華傳家基金 22.76730 22.72320 0.04410 0.19407 復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 復華新興人民幣短期收益基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.74000 18.71000 0.03000 0.16034 復華新興市場高收益債券基金A 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 復華新興市場高收益債券基金B 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 復華滬深300 A股基金 24.78000 25.04000 -0.26000 -1.03834 復華數位經濟基金 54.12000 54.10000 0.02000 0.03697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96520 9.95890 0.00630 0.06326 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80900 9.80210 0.00690 0.07039 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.12210 10.11580 0.00630 0.06228 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.93260 9.92560 0.00700 0.07052 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97310 9.97200 0.00110 0.01103 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93540 9.92950 0.00590 0.05942 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98720 9.98670 0.00050 0.00501 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94930 9.94410 0.00520 0.05229 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.98720 9.98670 0.00050 0.00501 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94940 9.94420 0.00520 0.05229 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32600 9.32850 -0.00250 -0.02680 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15260 9.14550 0.00710 0.07763 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64020 8.62940 0.01080 0.12515 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36310 11.36610 -0.00300 -0.02639 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16210 11.15340 0.00870 0.07800 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65540 10.64200 0.01340 0.12592 景順主流基金 19.92000 19.97000 -0.05000 -0.25038 景順台灣科技基金 35.86000 36.45000 -0.59000 -1.61866 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 景順全球科技基金 20.61000 20.70000 -0.09000 -0.43478 景順全球康健基金 17.14000 17.19000 -0.05000 -0.29087 景順貨幣市場基金 15.91420 15.91400 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.71000 37.16000 -0.45000 -1.21098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.84000 15.94000 -0.10000 -0.62735 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82630 8.83140 -0.00510 -0.05775 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.33730 8.32360 0.01370 0.16459 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11310 11.11920 -0.00610 -0.05486 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47640 10.45920 0.01720 0.16445 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460 華南永昌中國A股基金(美元) 8.99000 9.09000 -0.10000 -1.10011 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.44000 12.56000 -0.12000 -0.95541 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63290 9.62920 0.00370 0.03842 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.30150 9.29350 0.00800 0.08608 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77410 9.77030 0.00380 0.03889 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.43940 9.43120 0.00820 0.08695 華南永昌永昌基金 19.73000 19.75000 -0.02000 -0.10127 華南永昌全球亨利組合基金 14.31340 14.31290 0.00050 0.00349 華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 華南永昌全球精品基金 14.52000 14.43000 0.09000 0.62370 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17660 16.17650 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.86580 24.93540 -0.06960 -0.27912 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91720 11.91700 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15380 10.14960 0.00420 0.04138 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.37000 10.31340 0.05660 0.54880 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00810 10.00400 0.00410 0.04098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.19640 10.14080 0.05560 0.54828 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05190 10.05120 0.00070 0.00696 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20900 10.15680 0.05220 0.51394 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05190 10.05120 0.00070 0.00696 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20360 10.15140 0.05220 0.51421 華頓中小型基金 24.46000 24.68000 -0.22000 -0.89141 華頓中國多重機會平衡基金 13.20160 13.26960 -0.06800 -0.51245 華頓台灣基金 25.81000 26.01000 -0.20000 -0.76894 華頓平安貨幣市場基金 11.49950 11.49940 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.14000 17.08000 0.06000 0.35129 華頓全球高收益債券基金A 13.39280 13.39240 0.00040 0.00299 華頓全球高收益債券基金B 8.53140 8.53120 0.00020 0.00234 華頓全球黑鑽油源基金 5.77000 5.68000 0.09000 1.58451 華頓新興亞太債券基金A 10.48700 10.49290 -0.00590 -0.05623 華頓新興亞太債券基金B 8.11000 8.11460 -0.00460 -0.05669 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.10320 3.12310 -0.01990 -0.63719 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.32780 14.39720 -0.06940 -0.48204 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49090 0.49350 -0.00260 -0.52685 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97970 12.00420 -0.02450 -0.20410 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.98420 11.00920 -0.02500 -0.22708 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99620 11.00180 -0.00560 -0.05090 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05090 10.05600 -0.00510 -0.05072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.85670 11.86840 -0.01170 -0.09858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96040 10.97180 -0.01140 -0.10390 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.69000 11.81000 -0.12000 -1.01609 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.25000 13.39000 -0.14000 -1.04556 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41380 2.41370 0.00010 0.00414 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99080 1.99240 -0.00160 -0.08031 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.24110 12.22750 0.01360 0.11122 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.14780 10.13650 0.01130 0.11148 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38110 0.38070 0.00040 0.10507 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32960 0.32930 0.00030 0.09110 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.69000 -0.03000 -0.81301 匯豐中國動力基金(台幣) 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.18060 13.18070 -0.00010 -0.00076 匯豐太平洋精典基金 18.44000 18.49000 -0.05000 -0.27042 匯豐台灣精典基金 24.50000 24.50000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.82000 0.06000 0.76726 匯豐安富基金 25.66000 25.65000 0.01000 0.03899 匯豐成功基金 38.59000 38.48000 0.11000 0.28586 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46570 2.46910 -0.00340 -0.13770 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28130 2.28480 -0.00350 -0.15319 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80220 11.80410 -0.00190 -0.01610 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32330 8.32500 -0.00170 -0.02042 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39080 0.39090 -0.00010 -0.02558 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35610 0.35620 -0.00010 -0.02807 匯豐拉丁美洲基金 8.24000 8.06000 0.18000 2.23325 匯豐金磚動力基金 15.26000 15.26000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96980 14.96970 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81380 15.81370 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.88000 0.08000 1.63934 匯豐新鑽動力基金 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71080 5.66520 0.04560 0.80491 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18670 9.14120 0.04550 0.49775 匯豐龍鳳基金 52.55000 52.54000 0.01000 0.01903 匯豐龍騰電子基金 38.78000 38.89000 -0.11000 -0.28285 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41170 12.41130 0.00040 0.00322 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.55000 20.71000 -0.16000 -0.77257 新光中國成長基金(人民幣) 12.44000 12.68000 -0.24000 -1.89274 新光中國成長基金(美元) 13.54000 13.80000 -0.26000 -1.88406 新光中國成長基金(新臺幣) 12.79000 13.03000 -0.24000 -1.84190 新光台灣富貴基金 24.15000 24.24000 -0.09000 -0.37129 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96600 9.96920 -0.00320 -0.03210 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.22460 9.21830 0.00630 0.06834 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69480 9.69790 -0.00310 -0.03197 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.96380 8.95770 0.00610 0.06810 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 新光吉星貨幣市場基金 15.41850 15.41830 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 25.89000 26.04000 -0.15000 -0.57604 新光亞洲精選基金-新台幣 24.85000 24.97000 -0.12000 -0.48058 新光兩岸優勢基金 14.54000 14.73000 -0.19000 -1.28988 新光店頭基金 25.78000 25.95000 -0.17000 -0.65511 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 新光創新科技基金 15.66000 15.74000 -0.08000 -0.50826 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80710 9.80390 0.00320 0.03264 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13330 10.13800 -0.00470 -0.04636 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77290 9.77130 0.00160 0.01637 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.45060 9.44760 0.00300 0.03175 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78040 9.78390 -0.00350 -0.03577 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42780 9.42620 0.00160 0.01697 新光福運平衡基金 17.01460 17.04450 -0.02990 -0.17542 新光澳幣十年期保本基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 新光澳幣保本基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04120 10.03120 0.01000 0.09969 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04180 10.03180 0.01000 0.09968 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92520 9.92130 0.00390 0.03931 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92520 9.92130 0.00390 0.03931 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95800 9.95570 0.00230 0.02310 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.95780 9.95540 0.00240 0.02411 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.94210 9.93920 0.00290 0.02918 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94440 9.94120 0.00320 0.03219 瑞銀全球創新趨勢基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.01720 10.00760 0.00960 0.09593 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86020 9.85080 0.00940 0.09542 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00070 9.99770 0.00300 0.03001 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.87050 9.86760 0.00290 0.02939 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.92240 9.91130 0.01110 0.11199 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11340 10.10240 0.01100 0.10889 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89800 13.89080 0.00720 0.05183 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.76050 8.75590 0.00460 0.05254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.27990 36.46440 -0.18450 -0.50597 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.47710 36.70900 -0.23190 -0.63173 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.23660 38.31120 -0.07460 -0.19472 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04340 11.04230 0.00110 0.00996 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12680 10.12090 0.00590 0.05830 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.37410 13.52050 -0.14640 -1.08280 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.87060 10.98930 -0.11870 -1.08014 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230 群益大印度基金-人民幣 12.66930 12.62710 0.04220 0.33420 群益大印度基金-美元 12.95690 12.91350 0.04340 0.33608 群益大印度基金-新臺幣 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.42630 12.46190 -0.03560 -0.28567 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.03050 13.06770 -0.03720 -0.28467 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.67780 11.71130 -0.03350 -0.28605 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.17580 11.20770 -0.03190 -0.28463 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.97140 0.00000 9.97140 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.58050 9.60780 -0.02730 -0.28414 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.75290 9.78090 -0.02800 -0.28627 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.68450 9.71220 -0.02770 -0.28521 群益中小型股基金 46.61000 47.09000 -0.48000 -1.01932 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.98170 10.02740 -0.04570 -0.45575 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.07720 10.12310 -0.04590 -0.45342 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94530 8.98170 -0.03640 -0.40527 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.94190 8.98280 -0.04090 -0.45531 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.02730 9.06840 -0.04110 -0.45322 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.01400 8.04660 -0.03260 -0.40514 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01280 10.01370 -0.00090 -0.00899 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43190 11.43270 -0.00080 -0.00700 群益中國高收益債券基金-美元 11.24230 11.24340 -0.00110 -0.00978 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44890 10.44610 0.00280 0.02680 群益中國新機會基金N-美元 9.99210 10.09390 -0.10180 -1.00853 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 群益中國新機會基金-人民幣 8.87470 8.96520 -0.09050 -1.00946 群益中國新機會基金-美元 10.68410 10.79290 -0.10880 -1.00807 群益中國新機會基金-新臺幣 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 群益平衡王基金 19.50150 19.55790 -0.05640 -0.28837 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.72000 -0.02000 -0.34965 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.71760 9.77930 -0.06170 -0.63092 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.08650 10.15050 -0.06400 -0.63051 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.89730 8.95390 -0.05660 -0.63213 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23520 9.29380 -0.05860 -0.63053 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.29000 8.33000 -0.04000 -0.48019 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.00170 9.99990 0.00180 0.01800 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.85430 9.85470 -0.00040 -0.00406 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.59070 9.58900 0.00170 0.01773 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.51600 9.51640 -0.00040 -0.00420 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.05930 10.05740 0.00190 0.01889 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.16310 10.16350 -0.00040 -0.00394 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.75950 9.75770 0.00180 0.01845 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08370 10.07580 0.00790 0.07841 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46750 7.46170 0.00580 0.07773 群益全球關鍵生技基金-美元 14.94890 14.99560 -0.04670 -0.31142 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 群益印度中小基金N-美元 9.58520 9.51210 0.07310 0.76849 群益印度中小基金N-新臺幣 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 群益印度中小基金-人民幣 14.21500 14.10680 0.10820 0.76701 群益印度中小基金-美元 13.70930 13.60480 0.10450 0.76811 群益印度中小基金-新臺幣 15.00000 14.88000 0.12000 0.80645 群益多利策略組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.58000 15.55000 0.03000 0.19293 群益安家基金 23.98400 24.00500 -0.02100 -0.08748 群益安穩貨幣市場基金 16.05520 16.05500 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.58000 21.55000 0.03000 0.13921 群益亞太中小基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 群益亞太新趨勢平衡基金 17.46000 17.52000 -0.06000 -0.34247 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59350 9.59680 -0.00330 -0.03439 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50230 7.50490 -0.00260 -0.03464 群益店頭市場基金 99.19000 99.46000 -0.27000 -0.27147 群益東方盛世基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 14.55830 14.53450 0.02380 0.16375 群益東協成長基金-美元 13.89580 13.87280 0.02300 0.16579 群益東協成長基金-新臺幣 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.31910 11.31430 0.00480 0.04242 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.89200 10.89370 -0.00170 -0.01561 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15730 10.15700 0.00030 0.00295 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.20160 10.19730 0.00430 0.04217 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.82020 9.82180 -0.00160 -0.01629 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.15550 9.15520 0.00030 0.00328 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.96310 9.95900 0.00410 0.04117 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.99470 9.99640 -0.00170 -0.01701 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01880 10.01850 0.00030 0.00299 群益長安基金 29.26000 29.46000 -0.20000 -0.67889 群益美國新創亮點基金-美元 14.67440 14.64920 0.02520 0.17202 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 群益真善美基金 17.42030 17.43020 -0.00990 -0.05680 群益馬拉松基金 122.40000 122.12000 0.28000 0.22928 群益深証中小板基金 15.81000 15.93000 -0.12000 -0.75330 群益創新科技基金 32.65000 32.74000 -0.09000 -0.27489 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.99680 10.06990 -0.07310 -0.72593 群益華夏盛世基金N-美元 10.00460 10.07770 -0.07310 -0.72536 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 群益華夏盛世基金-人民幣 10.88650 10.96610 -0.07960 -0.72587 群益華夏盛世基金-美元 11.03150 11.11200 -0.08050 -0.72444 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.21000 17.33000 -0.12000 -0.69244 群益奧斯卡基金 28.27000 28.26000 0.01000 0.03539 群益新興金鑽基金-美元 13.89860 13.87340 0.02520 0.18164 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 群益葛萊美基金 23.99000 23.96000 0.03000 0.12521 群益道瓊美國地產ETF基金 18.11000 18.25000 -0.14000 -0.76712 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66290 11.66990 -0.00700 -0.05998 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.53030 11.52860 0.00170 0.01475 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.38810 11.38700 0.00110 0.00966 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.82530 8.83060 -0.00530 -0.06002 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.54550 9.54410 0.00140 0.01467 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.12740 9.12650 0.00090 0.00986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.83000 30.02000 -0.19000 -0.63291 德信中國精選成長基金 12.73000 12.80000 -0.07000 -0.54688 德信台灣主流中小基金 18.77000 18.83000 -0.06000 -0.31864 德信新興股票組合基金 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 德信萬保貨幣市場基金 11.91270 11.91260 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64890 10.64260 0.00630 0.05920 德信數位時代基金 28.14000 28.32000 -0.18000 -0.63559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63970 11.63950 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.92000 17.59000 0.33000 1.87607 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.96070 10.01980 -0.05910 -0.58983 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95220 14.03840 -0.08620 -0.61403 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.31460 8.32350 -0.00890 -0.10693 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49200 11.51090 -0.01890 -0.16419 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.56520 11.58050 -0.01530 -0.13212 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03050 13.04550 -0.01500 -0.11498 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.07000 18.03000 0.04000 0.22185 摩根中小基金 25.58000 25.84000 -0.26000 -1.00619 摩根中國A股基金 15.87000 15.99000 -0.12000 -0.75047 摩根中國A股基金(美元) 13.17000 13.28000 -0.11000 -0.82831 摩根中國亮點基金 14.73000 14.88000 -0.15000 -1.00806 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.28680 12.34220 -0.05540 -0.44887 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.37270 13.45230 -0.07960 -0.59172 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.77190 10.82420 -0.05230 -0.48318 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.55400 13.61510 -0.06110 -0.44877 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.19820 15.28870 -0.09050 -0.59194 摩根台灣金磚基金 21.26000 21.43000 -0.17000 -0.79328 摩根台灣增長基金 51.99000 52.12000 -0.13000 -0.24942 摩根平衡基金 28.28000 28.26000 0.02000 0.07077 摩根全球α基金 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 摩根全球平衡基金 15.62030 15.61400 0.00630 0.04035 摩根全球發現基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.78650 9.79800 -0.01150 -0.11737 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61830 10.63170 -0.01340 -0.12604 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16770 10.17990 -0.01220 -0.11984 摩根多元入息成長基金-累積型 11.25300 11.26620 -0.01320 -0.11716 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.91880 10.91820 0.00060 0.00550 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.68670 13.68590 0.00080 0.00585 摩根亞洲基金 58.62000 58.75000 -0.13000 -0.22128 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87480 8.88850 -0.01370 -0.15413 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30430 10.31960 -0.01530 -0.14826 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.24120 9.25680 -0.01560 -0.16852 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57680 12.59650 -0.01970 -0.15639 摩根東方內需機會基金 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505 摩根東方科技基金 38.39000 38.56000 -0.17000 -0.44087 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 摩根金龍收成基金 23.99000 24.21000 -0.22000 -0.90872 摩根第一貨幣市場基金 15.05890 15.05880 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993 摩根新絲路基金 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 摩根新興35基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.93040 7.94290 -0.01250 -0.15737 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.98360 11.00100 -0.01740 -0.15817 摩根新興科技基金 60.72000 61.24000 -0.52000 -0.84912 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.47810 8.48590 -0.00780 -0.09192 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58440 10.59410 -0.00970 -0.09156 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.17970 9.14520 0.03450 0.37725 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.21190 10.18290 0.02900 0.28479 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.81630 9.78350 0.03280 0.33526 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.34940 10.31050 0.03890 0.37729 摩根龍揚基金 35.86000 36.18000 -0.32000 -0.88447 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39910 9.40280 -0.00370 -0.03935 摩根總收益組合基金-累積型 11.22430 11.22870 -0.00440 -0.03919 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.26000 26.34000 -0.08000 -0.30372 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72340 11.72230 0.00110 0.00938 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.11470 11.11550 -0.00080 -0.00720 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22840 10.23030 -0.00190 -0.01857 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48560 10.48450 0.00110 0.01049 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.96020 9.96090 -0.00070 -0.00703 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.15970 9.16150 -0.00180 -0.01965 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.99240 10.96610 0.02630 0.23983 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.46580 10.43570 0.03010 0.28843 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.98570 10.02910 -0.04340 -0.43274 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59720 9.63420 -0.03700 -0.38405 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.86170 9.90440 -0.04270 -0.43112 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.47780 9.51430 -0.03650 -0.38363 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77260 11.79590 -0.02330 -0.19753 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.60790 11.62910 -0.02120 -0.18230 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.29130 10.30680 -0.01550 -0.15039 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.30760 11.32990 -0.02230 -0.19682 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.13210 11.15250 -0.02040 -0.18292 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87240 9.88730 -0.01490 -0.15070 聯邦金鑽平衡基金 23.70390 23.80180 -0.09790 -0.41131 聯邦貨幣市場基金 13.14040 13.14020 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78380 10.77240 0.01140 0.10583 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.35160 8.34270 0.00890 0.10668 聯邦精選科技基金 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05820 16.05930 -0.00110 -0.00685 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.64090 12.70990 -0.06900 -0.54288 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.39070 12.44990 -0.05920 -0.47551 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.94490 12.00200 -0.05710 -0.47575 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70680 11.71200 -0.00520 -0.04440 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05060 11.05590 -0.00530 -0.04794 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66690 10.67160 -0.00470 -0.04404 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.75990 8.76400 -0.00410 -0.04678 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.18000 38.36000 -0.18000 -0.46924 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.66000 15.65000 0.01000 0.06390 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.34000 15.34000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.67000 20.66000 0.01000 0.04840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.86000 18.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.31000 17.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.85000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.57000 14.58000 -0.01000 -0.06859 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 聯博貨幣市場基金 14.97930 14.97910 0.00020 0.00134 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.60610 10.60240 0.00370 0.03490 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.45390 14.45070 0.00320 0.02214 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.89130 7.88850 0.00280 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71700 13.72340 -0.00640 -0.04664 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.25610 10.25560 0.00050 0.00488 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.28760 10.29410 -0.00650 -0.06314 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.67090 11.67630 -0.00540 -0.04625 瀚亞歐洲基金 11.73000 11.81000 -0.08000 -0.67739 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------