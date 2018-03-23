【IPO追蹤】中國新華教育(02779-HK)上市價3.26元 超購31.77倍

內地長三角最大的民辦高等教育集團中國新華教育(02779-HK)公布招股結果，發售價定為每股發售股份3.26港元，是招股價介乎2.83元至3.69元的中間價。公司合共接獲25042份認購13.1億股香港發售股份的有效申請，相當於香港公開發約32.77倍。

由於香港公開發售出現大幅超額認購，故重新分配程序，合共8000萬發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。經上述重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1.2億股股份，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的30%。

申請一手(1000股)有8376份，中籤率70%。股份將於下周一(26日)上市。

是次集資14.2億元，當中53%用以收購其他學校；35%用以提升學校設施及教育設備；2%作為鞏固市場地位及提升品牌認知度；10%用作一般營運用途。

集團引入中國新城市、交銀國際資產管理兩名基礎投資者，兩者均承諾購入1000萬美元股份，禁售期6個月。

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