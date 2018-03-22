中國移動(00941-HK)2018年的5G計劃

全球電訊業巨頭中國移動(00941-HK)，於2018年在5G業務上的推進大計如何？相信是電訊業界盼望掌握的訊息。中國移動董事長尚冰，3月22日於業績記者會上，便介紹了中國移動在5G方面的最新發展。

尚冰介紹，集團積極參與5G的網絡架構標準制定，已擁有相關專利500多項，他預期5G標準於2019年會趨向成熟。集團並成立5G應用研究中心，海內外共有120家企業參與，其中60家為電信設備以外行業，例如無人機、機械人等行業，踴躍參與5G尖端科技的應用研發。2018年集團會在17個城市展開規模測試，包括5個城市進行網絡試點，12個城市進行應用測試。期望2020年開始推出5G服務。

2018年集團的資本開支為1661億元(人民幣.下同)，同比降6.4%，當中亦包括5G網絡的規模測試和應用測試等方面的開支。其他費用主要用於提升4G網絡質素及VoLTE客戶體現；擴大NB-loT網絡覆蓋，推進NFV/SDN網絡演進。

中國移動亦積極拓展物聯網智能連接市場。集團目標於2020年總連接物達到17.5億個；2017年連接物為12.29億個，當中智能物聯網佔2.29億個，計劃於2018年增加1億個。包括物聯網在內的新業務收入，2017年同比上升10.9%至471.35億元。雖然物聯網的ARPU(客戶月均費用)現時只有3元，但業務有助集團在大數據、人工智能、應用等方面發展。客戶分佈各行業，包括車聯網、共享單車、可携帶設備等，應用於個人生活各方面。

集團以四輪驅動策略推進，除了物聯網等新業務，還包括個人、家庭、政企。2017年以家庭市場業務增長最快速，收入升56.6%至353億元。中國移動進入固網市場不到3年，現已成為全國第二大固網寬帶營運商；現在內地的家庭寬帶網滲透率為65%，他認為仍有不少增長空間，而中國移動的價格收費，較其他兩家營運商為低。

至於來自政企業務亦升32.1%至676億元，其中以來自企業無線數據業務增長最強勁，達63.2%至160.43億元。核心的個人移動業務增長2.2%至5183.17億元，而移動業務ARPU（客戶月均費用）未來走勢仍會趨跌，但他強調中國移動仍會保持行業領先水平。

被問及會否考慮回A股市場發CDR(中國預託證券)，尚冰表示內地未有明確細則出台，集團對此亦會關注，集團資金仍然充裕，主要考慮點是讓內地用戶也可藉此分享中國移動的成果。中國移動會否也引入混改制度？他回應對有利公司的事情都抱開放態度，不排除研究於集團旗下子公司層面引進。

集團對外投資業務，期內增長15.2%至99億元，包括浦發銀行、鐵塔等項目。另外為2G作出減值104.5億元。集團向鐵塔繳付的租賃費用於期內為369億元，2018年會增加至400億水平。至於鐵塔何時上市，他回應鐵塔管理層正密鑼緊鼓地工作，相信將會有好消息。

文：周燕芬



更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)