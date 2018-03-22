【港股解碼】又一家上市公司入局區塊鏈！科達股份設立“區塊鏈産業基金”

19日晚間，科達股份（600986）發布公告稱，爲加快在區塊鏈領域的深度布局、尋求與數字營銷産業的結合。公告稱，科達股份與JRR capital的中國基金管理公司瑞鼎钜融簽署戰略合作協議，科達股份出資5000萬元，瑞鼎钜融出資1000萬元，雙方將聯合發起設立“科達區塊鏈産業基金”。

圖片來源：東方財富網

受此消息影響，20日，科達股份盤中一度漲逾5%，最高點11.87元，收盤報11.36元，成交量大幅增長至12.06萬，涉資1.4億元，換手率2.44%。

科達股份公告顯示，瑞鼎钜融爲總部位于瑞士的 JRR capital 在中國設立的基金管理公司，並于2018年成功募集第 1 支人民幣基金甯波梅山保稅港區瑞鼎钜融投資中心（有限合夥)，該基金首期規模1億元。

數字營銷業務，延續高增長趨勢

隨著數字營銷市場規模不斷擴大，科達股份在各子公司內生增長基礎上加強技術和數據能力；緊握頭部媒體資源，持續取得如騰訊社交廣告、今日頭條的第一營銷合作夥伴地位。

根據科達股份發布 2017年業績快報顯示，公司實現營業收入 94.32億元，同比增長 34.26%，歸母淨利潤 4.62億元，同比增長 11.19%。

圖片來源：科達股份2017年度業績快報公告

數字營銷延續前一年高增長趨勢，其中數字營銷主業實現營收 80.91億元，同比增長 69.33%， 淨利潤爲 4.71億元，同比增長 58.07%，數字營銷保持快速增長且業績貢獻突出。得益于此，在地産等業務虧損情況下仍帶動公司業績提升。

圖片來源：科達股份2017年度業績快報公告

同時，科達股份首批並購的5家子公司去年業績承諾均超額完成，2015年，科達股份通過發行股份及支付現金方式收購北京百孚思廣告有限公司、上海同立廣告傳播有限公司、 廣州華邑品牌數字營銷有限公司、廣東雨林木風計算機科技有限公司和北京派瑞威行廣告有限公司5 家公司。根據2017年度業績快報公告本披露的數據，2015年至 2017 年，以上5家公司均已超額完成業績承諾。

圖片來源：科達股份2017年度業績快報公告

此外還有件一點值得關注，2018年1月，科達股份發布公告稱，擬將青島置業100%股權出售給第一大股東，將回收5.24億元現金流，並增加2.33億投資收益，所得資金將用于補充流動資金及“營銷雲”戰略的推進（技術團隊的建立、技術研發投入及相關公司的投資或並購等）。

隨著地産業務逐步置出，後續業績將全面體現數字營銷的快速增長，而充裕現金也將助力公司擴大媒體合作規模、增強話語權，完善營銷雲等技術儲備。

安信證券研報認爲，科達股份作爲數字營銷公司龍頭，內化“技術+數據+營銷服務”于一體打造營銷雲産品，將更具競爭優勢。中國 SaaS 服務市場仍屬藍海，2018 年市場規模有望達到 892 億，同比增長34%，公司中長期重點推進科達營銷雲，一方面可分享 SaaS 服務市場增長紅利，另一方面也可強化公司數字營銷領域競爭優勢，搶占更多市場份額。

“媒體入口+研究院+産業基金”，三路並進入局區塊鏈

誠如前文所述，科達股份數字營銷業務快速發展的過程中，掌握了許多頭部媒體資源，持續取得如騰訊社交廣告、今日頭條的第一營銷合作夥伴地位；且隨著廣告主在數字營銷的投入比例持續增加，數字營銷市場規模不斷擴大。這也是科達股份在選擇區塊鏈這個切入口時，仍然選擇通過媒體平台作爲入口和抓手的重要原因。

圖片來源：科達股份關于投資設立全資子公司的公告

爲推動區塊鏈技術在營銷行業中的應用落地，科達股份決定擬以自有資金2000萬元人民幣投資設立子公司科達衆連。科達衆連將打造入口型的區塊鏈內容媒體平台，通過內容聯盟與自媒體聯盟的形式，打造國際化的區塊鏈資訊平台和流量入口，並以媒體平台爲切入口助力公司業務海外拓展。此外，科達衆連將以區塊鏈研究院的形式，探索區塊鏈領域的前沿技術。

通過“媒體入口+研究院+産業基金”三路並進的模式投身區塊鏈産業，可見科達股份在進軍區塊鏈業務上的確下足了功夫。

然而從行業角度來講，區塊鏈技術正在給互聯網帶來深刻變革，上市公司爭紛紛入局，培育新的利潤增長點。目前來看，進軍區塊鏈業務的A股上市公司，依然停留在概念階段。

從上市公司業績角度來說，區塊鏈業務暫時不能給公司帶來較大的業績影響，業績影響都顯現尚需一定的時間，但是發展區塊鏈卻同時意味著公司未來的研發支出比例的提升。

科達股份公告中表示，此次投資是公司布局區塊鏈領域的重要一步，有助于公司實現區塊鏈技術與營銷領域的深度融合。科達股份同時提示投資者，區塊鏈技術尚處于起步階段，設立科達區塊鏈産業基金及科達衆連對上市公司短期無重大影響，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

作者：邢莉

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