中國石油(00857-HK)去年原油産量同比下降3.7%

中國石油(00857-HK)發布業績公告稱，2017年，集團海外油氣合作抓住「一帶一路」戰略實施等機遇，鞏固發展五大油氣合作區。海外油氣勘探強化項目整體研究和優選，突出效益勘探。持續優化開發方案，加大高效項目開發力度，油氣生産平穩運行。2017年，海外業務實現油氣當量産量189.0百萬桶，比上年同期下降6.1%，占集團油氣當量産量13.0%。

2017年，集團原油産量887.0百萬桶，比上年同期下降3.7%；可銷售天然氣産量3,423.4十億立方英尺，比上年同期增長4.5%，油氣當量産量1,457.8百萬桶，比上年同期下降0.6%。截至本報告期末，集團擁有石油和天然氣(含煤層氣)探礦權、采礦權總面積316.5百萬英畝，其中探礦權面積286.8百萬英畝，采礦權面積29.7百萬英畝；正在鑽探的淨井數為571口。本報告期内完成的多層完井數為7,706口。

2017年，集團加工原油1,016.9百萬桶，比上年同期增長6.7%，其中加工集團勘探與生産業務生産的原油681.3百萬桶，占比67.0%，産生了良好的協同效應；生産成品油9,271.5萬噸，比上年同期增長7.8%；生産乙烯576.4萬噸，比上年同期增長3.1%。

2017年，集團銷售天然氣1,865.7億立方米，比上年同期增長1.8%，其中國内銷售天然氣1,210.1億立方米，比上年同期增長11.2%，實現雙位數增長。2017年末，集團國内油氣管道總長度為82,374公裡，其中：天然氣管道長度為51,315公裡，原油管道長度為19,670公裡，成品油管道長度為11,389公裡。

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