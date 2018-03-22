【港股解碼】昂納科技(00877-HK)不玩共享成果，盈利竟不派息？

2017年對通訊産業來說處于低迷氣氛中，而進入2018年産業已開始複蘇。昂納科技(00877-HK)前天(20日)公布去年收入約爲20億港元，較前年同期增加27.3%，純利按年增60%至2.09億元，毛利亦上升27.5%至7.27億元。

業績這麽好，有交代吧！不過，投資人就是「不賣賬」。您不派息，拿不到甜頭的投資人，幹脆提出分手！昂納科技昨日挫6.8%後，今日仍瀉不停。昂納科技今早以5.85元開出，股價一直反複向下，收報5.13元，跌11.55%。成交2731.7股，成交金額1.4億元。

公司主席兼行政總裁那慶林和副總裁龔思偉今日與媒體午宴，爲業績解話，何時恢複派息當然是重點之一。公司給予答案，也許是股價于午後仍彈不起的原因之一吧！

Q1:公司未來派息政策如何？

那慶林：派息方面，要到年底再看。

Q2:公司目前毛利率爲35.7%，在同行業內比較高，未來能繼續保持嗎？

那慶林：預計今年毛利率會與去年持平。我們目前主要不看毛利率，而要擴大業務，因爲我們有海量的市場。爲了我們多開新産品線，犧牲一些毛利率也是可以的，但絕對毛利還是會提升的。

Q3:公司去年資本開支2.46億港元左右，今年僅有9500萬，爲什麽減少這麽多？

那慶林：因爲去年公司在手機鍍膜産品生産方面投入超過8000萬，加之工業園建設完成後，淨化間等一系列裝修也耗了較多錢。今年的話，這兩方面投入會減少。

Q4:此前有消息稱公司鍍膜産能不足，未來會如何提升産能？

那慶林：市場在這一方面的需求波動性很大，我們會通過提升效率來增加産能。另外我們也會增加新的生産線，但都是走輕資産方式，資本投入不會很大。公司現有的三棟廠房到今年底可以利用完，明年會開始考慮租借廠房。

Q5:那未來有無收購計劃？

那慶林：目前暫無收購計劃，但會積極留意，且不局限于在國內。而收購方向，主要還是在光學領域，例如有些公司有我們沒有的生産線或者能爲我們帶來新客戶等，我們都會考慮。

Q6:今年公司在研發方面開支如何？

龔思偉：公司每年研發開支都在增加，去年研發開支爲2.3億元港幣，預計今年研發開支會增加20%左右。另外今年初公司已在北京新增了一個研發中心，用以補齊公司在通訊軟件算法上的短版。

Q7:公司目前訂單量如何？

龔思偉：去年是光網絡行業最差的一年，尤其是上半年訂單情況不太理想，今年開始行業已經有很好的複蘇了，今年訂單情況會更加樂觀。

文：鄒舒惠

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