騰訊(00700-HK)重創了！ 單日市值蒸發2203億元

港股今日高開低收，考驗31000大關。恒指今早高開161點，曾升272點，見31686點全日高，其後掉頭回落，觸發大市由升轉跌的元凶，是投資者力沽「股王」騰訊控股(00700-HK)。
恒生指數尾市急跌近400點，低見31018點；收市報31071點，跌343點，1.09%，波幅668點。國企指數收報12427點，跌94點，0.75%。主板全日成交1519億港元。
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騰訊失守50天線，全日急挫5.02%，報439.4元，成交居首，急增至322.05億元，表現最差藍籌，單日市值蒸發2203億元。成交第二大的平保(02318-HK)跌0.68%，報87.7元。第三位的港交所(00388-HK)收市跌1.93%，報264元。
騰訊股價跌而成交急升，不是好兆頭。騰訊去年純利達715.1億元(人民幣.下同)，按年上升74.01%；每股盈利7.598元；建議派發末期息0.88港元，按年增加44.26%。市場平均預測騰訊全年賺675億元，按年上升60%。表面看，騰訊交出的成績表是勝預期，不過，大家看漏了眼，就是騰訊的智能手機遊戲及個人電腦遊戲業務出現輕微倒退，遊戲收入按季跌9%至243.67億元。看好看差騰訊大行都有，里昂更認為，遊戲業務遜預期屬季節性影響。從騰訊今日股價走勢，不少投資者還是先賣掉了為上策，連累約65隻牛證收回。
科網股也被沽售，易鑫(02858-HK)失守5元，收報4.96%，跌7.63%；眾安在綫(06060-HK)收報62.2元，跌3.56%，齊創上市新低。金山軟件(03888-HK)公布業績後股價急挫，收報26.6元，跌10.1%。
其他重磅藍籌股也走軟，匯控(00005-HK)及中國移動(00941-HK)偏軟，分別跌0.1%與0.76%；港交所(00388-HK)跌近2%，收報264元。
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