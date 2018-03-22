15年來中國百強房企資産均值、銷售額增長逾50倍

由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地産研究所和中國指數研究院三家研究機構共同組成的“中國房地産TOP10研究組”22日發布的一份報告稱，2003年至今，在國民經濟高速增長和快速城鎮化進程的帶動下，中國房地産業實現井噴式發展，百強房企總資産、銷售額均值實現了逾50倍的增長，市場份額接近50%，行業集中度加速提升。

報告顯示，2017年百強企業的發展和分化更加明顯。

百強房企銷售業績實現了跨越式增長。2017年，百強企業銷售總額、銷售面積分别達63760.7億元人民币和49795.9萬平方米，同比增長32.8%和23.7%;百強企業市場份額快速上升至47.7%，較上年提高7.9個百分點，行業集中度加速提升。

此外，報告稱，百強房企出現兼顧質量和規模的趨勢。2017年，百強企業一方面搶籌土地、資金、人才等發展必要元素，以滿足高質量增長的需求;另一方面，嚴控成本、加快周轉，内外合力促進企業運營質量的提升，2017年，百強企業營業收入均值達423.6億元，淨利潤均值達48.9億元，分别同比增長28.5%、30.0%;淨利潤率、淨資産收益率(ROE)均值分别為11.3%、16.6%，分别同比提升0.3、0.5個百分點。

未來，這份報告預測稱，百強房企需要嚴控内生風險。2017年，百強企業負債壓力加大，資産負債率均值為78.9%，較2016年提高2.2個百分點，有效負債率為50.8%，與2016年相比小幅提高0.5個百分點。房企短期償債壓力明顯加大。未來，百強企業一方面需要警惕規模化擴張驅動下的布局風險，包括盲目跟風布局、集中購置熱點城市高價地塊帶來的庫存積壓風險等;另一方面，在資金環境嚴峻、杠杆率提高、債務兌付壓力加大的背景下，需要重視現金安全，防範資金風險。

來源：中國新聞網

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