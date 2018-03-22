茂宸集團(00273-HK)：金融服務仍為未來重點 可與實業相輔相成發展

茂宸集團(00273-HK)公佈2017年全年業績，集團去年經營收入較上年增加42倍達約29億港元。去年集團亦扭虧為盈，錄得溢利約2647萬港元。集團執行董事兼首席運營總監鄭達祖解釋，截至去年底集團三大平台共為集團創造超過1.56億港元年內溢利，但由於愛嬰島投資協議條款令集團出現1.3億港元應付或然代價的計量虧損，導致集團溢利大幅減至2647萬。另外，集團權益持有人應佔虧損由前年4.72億港元收窄至5316萬港元。

集團主席兼行政總裁高寶明稱，公司一直在留意新的收購目標，將圍繞發展「產業+金融」雙核驅動。另外，目前公司資金充裕，因此暫無計劃進行配股集資，但不排除未來有這一可能性。

高寶明指，在集團未來三大板塊業務中，金融服務業務仍將是發展重點，而實業的發展也可用於對金融服務的支持。他續指，母嬰童消費和高端醫療客戶有時會需要金融服務，我們可及時配合得到。

至於派息方面，他表示希望到今年底或可以派息。

文：鄒舒惠

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