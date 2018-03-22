華為否認要登陸A股傳聞：仍堅守不上市理念

華為否認要登陸A股傳聞。

自富士康開啓了此輪A股獨角獸上市風潮後，資本市場對獨角獸企業的關注與日俱增。衆多獨角獸企業也在磨拳擦掌，BATJ等已經海外上市的企業也表態願意回歸A股，乃至過去一直豪言“不差錢不上市”的宗慶後的娃哈哈也已經清理了大量的員工持股，為上市掃除股權障礙——企業IPO前的股東人數不得超過200人的規則。

招商證券在最近的一份研報中指出，資本市場本輪“新經濟”戰略的對象相對豐富，預計將會有步驟有順序逐步推行。目前來看，至少包括兩大類：一類是已經實現海外上市的優質“新經濟”企業，以 BATJ 為代表。第二類是尚未上市的獨角獸企業。據統計，估值超過10億美元及以上的獨角獸企業已經超過100家，其中，至少34家估值超過20億美元。

而國内未上市的獨角獸企業中，估值最龐大的還是要數任正非治下的華為。科技市場研究公司IHS的最新報告稱，去年華為電信設備市場份額從2016年的25%增加到28%，取代愛立信成為2017年全球最大電信設備商。2017年，華為全年實現銷售收入約6000億元，年增率約15%，利潤率達到11%左右，即660億元，對照2016年華為的年報淨利370.52億元，淨利增速高達78%以上。

有分析指出，如果將來有一日，華為像娃哈哈那樣清理員工股權以圖在A股IPO上市，那市值很可能是A股乃至亞洲市值第一股。根據此前的報道，華為2017年度員工分紅總規模或達到168億元，此等現金分紅規模放在A股也是排名前列。

不過，長期以來，任正非一再對外表示，華為并沒有上市計劃。

華為是一家以員工持股為主的企業，按照華為此前2016年的財報，截至2016年12月31日，華為已經有8萬1144名員工參與了持股，待2017年財報正式出爐後估計資料又進一步龐大。如此龐大的員工持股策略，是任正非凝聚華為戰鬥力的關鍵所在，也是阻礙華為上市的一大障礙(企業IPO前的發起人股東人數不得超過200人)。

3月19日，招商證券在一份研報中判斷，除了8家首批試點 CDR 的公司之外，近期，小米、螞蟻金服、新大陸作為新經濟的龍頭代表也有望優先享有制度安排。另外，研報稱，華為也有意向參與本輪資本市場“新 經濟”戰略。

在監管層呼喚獨角獸在A股挂牌，正就上市制度研擬改革方案之際，這則華為也開始考慮進入資本市場的消息，的确讓外界相當震撼。

不過，據華為内部相關人士向﻿記者表示，從沒聽說過上市這回事，可能是資本市場的炒作，華為仍堅持此前不上市的想法。

來源：證券日報

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