分析：中國央行如期隨FED上調逆回購利率 短期政策走向仍維持穩定

路透上海3月22日 - 一如市場預期，中國央行周四小幅上調公開市場逆回購利率，以應對美聯儲升息。因幅度較為溫和，未對市場造成沖擊，銀行間債市現券早盤穩中向好，資金面亦寬松無虞。

業內人士稱，就現有形勢看，無法判定中國已進入加息周期，因此短期內調整基準利率的可能性不大。若美國再有加息舉措，中國仍有望以調整公開市場利率等方式跟進，總體政策走向上維持穩定。

在央行未公告逆回購利率前，市場對利率上調已有足夠預期，「我猜要調，要不不會單單只做100億。」北京一銀行交易員認為。

她解釋說，按目前如此寬松的流動性，今日不進行逆回購操作亦無礙大局，但央行還是進行如此小量操作，意味著只是需要借此完成上調利率而已。

中國央行公開市場今日僅進行了100億元人民幣七天期逆回購操作。在公告七天期逆回購利率上調5個基點(bp)至2.55%後，中國央行公開市場操作室負責人並表示，除美聯儲加息因素外，此次公開市場操作利率隨行就市小幅上行反映了資金供求關系，可進一步收窄二者之間的利差。

該負責人並稱，此舉並有利於增強公開市場操作利率對貨幣市場利率的傳導作用，也有利於市場主體形成合理的利率預期，約束非理性融資行為，對穩定宏觀杠桿率可起到一定的作用。

國務院發展研究中心金融研究所王洋指出，從中國現有經濟形勢和近期央行操作來看，未來美國如果再加息，中國應該還是會以調整公開市場等政策利率方式來跟進。

美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)周三宣布加息，並預計2018年至少再加息兩次，凸顯對美國減稅和政府支出將提振經濟和通脹的信心不斷增強，這會促使其未來更積極地收緊政策。

中國債市周四早盤期現貨聯袂走強，10年國債期貨一度漲近0.3%，10年國開債收益率下滑約4bp，國債表現稍遜。交易員表示，央行調升逆回購利率5個基點跟進美國加息，國內外加息幅度均未超預期，疊加資金愈發寬松，現券做多情緒繼續釋放。

**短期內基準利率調整可能性不大**

在2月居民消費價格指數(CPI)攀升至2.9%後，市場上對中國應該調整基準利率的聲音漸增。不過接受訪問的業內人士認為，在現有經濟條件和穩健政策預期下，涉及存貸款利率的調整暫時可能性不大。

恒豐銀行研究院宏觀經濟研究中心負責人蔡浩認為，春節後豬價連續下降會抑制CPI表現，近期大宗商品價格連續下跌則表明3月PPI指數環比很可能為負。1-2月經濟向好主要受出口和房地產拉動，但工業企業生產是有所放緩的。加之美國”貿易戰”威脅，國際貿易不可避免將受到一定影響，因此時點上並不支持中國調整基準利率。

另外，從防風險角度考慮，中國房地產去庫存從一、二線城市轉向三、四、五線城市，目前居民杠桿較高，加息對居民的支出的影響不小，即便不爆發樓市風險，也會對居民消費產生擠出效應。

中國2月物價、信貸等宏觀數據出爐後，包括申萬宏源證券、招商銀行等多家機構均預期央行會繼續上調公開市場利率。

招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮也表示，中國調整基準利率有兩個先決條件：第一個是宏觀經濟增長超預期，第二個是通脹超預期。目前來看，這兩點實現的可能性比較小，所以暫時不傾向於調基準利率。

劉東亮進一步指出，如果包括公開市場利率、債券、非標、票據等市場利率偏高至一定程度，那時再討論調整基準利率也為時不晚。當然若實際利率與名義利率偏差過大，不排除一種折中的可能性，即非對稱加息，只上調存款利率而不調貸款利率。

中國央行2017年三次上調政策利率，最近一次是在去年12月美聯儲升息之後，逆回購、MLF利率均上調5個bp，幅度小於此前兩次的上調10個bp。央行當時稱，該次利率上調是隨行就市，反映市場供求的結果，同時也是對FED加息的正常反應。

自2016年春節前起，中國央行公開市場操作頻率加密至每個工作日均可進行。在原有七天、14天和28天逆回購期限的基礎上，2017年10月末央行首次開展63天期逆回購，該工具操作期限品種增至四種。

除SLO(短期流動性調節工具)、常備借貸便利(SLF)外，中國央行在2014年三季度還創設並開展了中期借貸便利(MLF)操作，操作對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、較大規模的城市商業銀行和農村商業銀行等。

此外，2014年4月央行創設抵押補充貸款(PSL)，並在2015年10月將PSL對象在此前國開行基礎上，新增農發行和進出口銀行，主要用於支持三家政策性銀行發放棚改貸款等。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)