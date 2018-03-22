中國移動(00941-HK): 搶佔物聯網新市場 智能連接達2.29億

物聯網將是電信業界另一新戰場。中國移動(00941-HK) 董事長尚冰於業績報告中指出，公司將搶佔物聯網等新業務市場，實現物聯網連接數大幅躍升。而於2017年度，新業務市場拓展成效明顯。物聯網智能連接數淨增1.26億，規模達到2.29億個。

中國移動(00941-HK)2017年度業績，集團營運收入為7405.14億元人民币(下同)，同比增長4.5%；經營溢利(EBITDA)為2704.21億元，同比增長5.4%；股東應佔利潤為1142.79億元，同比增長5.1%；每股基本盈利5.58元，升5.1%；擬派末期股息每股1.582港元，升27.3%；全年派息比率48%；再加上市二十週年紀念特別息，全年派息6.405港元。公司將保持2018年利潤派息率穩定，力爭實現利潤派息率穩中有升。

細看營運收入分佈，數據業務保持快速增長，同比升24.9%至4933.5億元；語音業務則持續下滑5.3%至1569.18億元；銷售產品收入及其他則跌15.1%至0.72億元。

尚冰表示，通信服務收入增幅高於行業平均水平，達到7.2%，為近6年新高。收入結構發生根本性變化，無綫上網業務收入佔通信服務收入比年度首次超過一半，家庭市場和政企市場收入貢獻加大，數字化服務收入實現良好增長。總連接規模達到12.29億，其中移動連接8.87億，有綫寬帶連接1.13億，物聯網智能連接2.29億。

個人移動市場保持行業領先。4G客戶淨增1.14億戶，總數達到6.50億，4G滲透率達到73%。手機上網流量同比增長121.3%，4G DOU(月均上網流量)達到1.76GB，4G ARPU(客戶平均月費)達到66.4元。VoLTE高清語音商用服務進展良好，VoLTE客戶總數達2億。

家庭寬帶業務加快發展，全年淨增家庭寬帶客戶3,495萬，佔新增市場的75.6%，客戶總數突破1.09億。家庭數字化產品「魔百和」客戶達5,725萬。家庭寬帶綜合ARPU達到33.3元，增長17.5%。

政企客戶總數達到602萬，集團通信及信息化收入市場份額超36%，年收入超億元的行業應用達到9項，客戶規模和收入份額實現雙提升。

新業務市場拓展成效明顯。物聯網智能連接數淨增1.26億，規模達到2.29億。「和視頻」業務的收入增幅達到67.2%，手機支付業務「和包」交易額超過2.1萬億元。新業務發展進一步提速，創新活力不斷釋放。

公司將積極把握網絡與業務轉型需要，不斷提升網絡質量和基礎通信能力。4G基站達到187萬個，覆蓋全國99%的人口。骨幹網帶寬增長52%，自建海外POP點新增73個。家庭寬帶覆蓋持續提升，光纖接入用戶佔比超98%。內容分發網絡(CDN)基本實現地市全覆蓋。NB-IoT在346個城市開通，實現端到端規模商用。

中國移動牽頭完成5G網絡架構標準制定，成為ITU、3GPP中負責5G項目最多的公司之一，在信息通信領域的國際話語權不斷提升。推進網絡轉型演進，加快基於網絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網絡技術(SDN)的下一代網絡轉型規劃和關鍵技術攻關，向著網絡功能靈活高效和智能配置的方向不斷邁進。並搭建戰略合作管理體系。

2017年的監管政策仍側重於推進網絡提速降費。公司推出多項舉措，全面取消手機國內長途和漫遊費、大幅降低中小企業互聯網專綫接入資費，降低國際長途話費。各項措施累計惠及7.7億人次，手機上網流量資費同比下降43%。國家已決定於2018年加大網絡提速降費力度，移動網絡流量資費年內至少降低30%。公司將將鼓勵客戶提升通信業務使用量，薄利多銷。長遠將促進公司加快向流量經營以及數字化服務轉型的步伐。

未來發展，產業融通發展正在催生新動能，智能萬物互聯帶來新的增長契機，5G發展也將形成新的運營模式。另一方面，信息通信業務形態呈現顛覆性變化，跨界滲透壓力進一步凸顯，市場競爭更趨複雜。基礎電信企業之間的網絡、業務、服務更加趨於同質化。而ICT產業各方也都在新興數字化領域積極佈局，謀求打造平台優勢、主導產業生態。

2018年，公司仍將積極推進「大連接」戰略，堅持創新驅動發展，以「四輪驅動」融合發展為著力點，搶佔物聯網等新業務市場，實現物聯網連接數大幅躍升。做好價值維繫，保持流量收入穩中有升；提升家庭寬帶綜合ARPU，提高家庭數字化服務收入；增強ICT集成和政企產品能力，提升政企市場的收入貢獻度。

在政策環境可預期的情況下，公司將努力爭取2018年通信服務收入同口徑增幅超過行業平均水平，盈利規模繼續增長，資本開支繼續下降，總連接規模突破14億。

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