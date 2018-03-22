力量能源(01277-HK): 利潤勁增2.9倍 生產效率持續提升

力量礦業能源(01277-HK)於2017年業績錄得強勁增長，股東應佔利潤同比升291%至5.4億元(人民幣. 下同)；末期息每股3港仙，全年派息4港仙。
集團執行董事及行政總裁顧建華於3月22日業績發佈會上介紹，煤炭行業已逐步走出低谷，行業迎來了明顯復蘇的勢頭。2017年力量能源銷售約368萬噸商品煤，同比長35.3%，創歷史新高；每噸煤炭產品均價亦升23%至476元；加上集團壓縮非生產性成本，令毛利率顯著提升17個百分點至45.6%。
展望2018年，顧建華稱充滿信心，集團繼續執行安全、環保、節能、綠色、高效經營方針。他指出，國家嚴格控制產能下，力量取得政府的採礦証產能最多可達510萬噸，未來仍有增長空間；集團的工藝亦不斷改進，現在可以對30米的厚煤層採取一次性開採，降低生產成本。去年資本開支1.27億元，進行設備投資做到生產無縫對接，以及增加運輸帶設備，提升生產效率；裝載率由每2日3列火車，提升至每1日2列火車。未來2、3年資本開支將有所下降。
至於2018年的煤價走勢，他預期將穩中見好，不會大上大落。而新能源取代煤炭的情況，也會有一段相當長的時間。
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