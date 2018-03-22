龍光地産(03380-HK)超額完成年度銷售目标 今年權益合約銷售目标660億元

龍光地産(03380-HK)午間發布公告稱，截至2017年12月31日止年度，集團實現合同銷售額約人民币434.2億元，較去年增長約51.2%，超額完成年度銷售目标;合約銷售面積為2,426,000平方米;合約銷售均價為人民币17,096元。

2017年年度合約銷售中，深圳區域的項目貢獻了人民币174.3億元，粵港澳大灣區其他區域則貢獻了人民币91.9億元。于2018年，公司將會有更多深圳區域的高毛利項目推出，如龍光玖鑽、龍光城等，其他推盤項目則會集中在粵港澳大灣區其他區域。

截至2017年12月31日，集團共有27個新項目或項目新一期動工開發，規劃總建築面積合計約為5,698,230平方米。

截至2017年12月31日，集團共有34個項目或項目分期處于在建階段，規劃總建築面積合計約為7,943,401平方米。

2018年，集團制定全年權益合約銷售目标為人民币660億元，全力推進連續兩年銷售按年增長逾50%，實現有質量且更快速的增長。集團擁有充裕的可售資源，預計全年的可售資源將逾人民币1,300億元，其中65%在粵港澳大灣區，預期將有逾30個位于珠海、惠州、佛山、汕頭等城市的全新項目推出市場，因此集團有信心完成全年銷售目标。集團將充分把握粵港澳大灣區高速發展所帶來的機遇，全面滿足區内市場對樓房的需求，進一步增加集團的市場份額并實現規模與利潤快速成長。

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