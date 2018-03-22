龍光地産(03380-HK)2017年多賺45.4% 全年共派息41港仙/股

龍光地産(03380-HK)公告稱，2017年集團合約銷售額增加51.2%至人民币43,420.6百萬元，收益增加34.8%至人民币27,689.7百萬元，淨利潤為人民币7,008.5百萬元，增長34.8%；公司權益股東應佔溢利為人民币6,527.4百萬元，增長45.4%；每股基本盈利人民币117.03分(相當于140.00港仙)，增長44.4%；擬派末期股息每股17港仙及特别股息每股2港仙，連同2017年上半年度之中期股息每股19港仙及特别股息每股3港仙，2017年度股息總額合共每股41港仙。股息總額佔本公司權益股東應佔核心溢利約40%。

截至2017年12月31日，集團土地儲備總建築面積約為27,430,477平方米，其中土地儲備17,310,329平方米乃透過公開招拍挂購得，平均土地儲備成本為每平方米人民币4,086元，不包括香港及新加坡項目，平均土地儲備成本為每平方米人民币 3,231元。

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