央行：自5月1日起停止第四套人民币部分券别在市場上流通

央行網站消息，經國務院批準，中國人民銀行決定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙币和1角硬币(以下簡稱第四套人民币部分券别)在市場上流通。現公告如下：

一、關于第四套人民币部分券别的具體情況

(一)第四套人民币100元紙币。其主色調為藍黑，正面圖案為毛澤東、周恩來、劉少奇和朱德四位領導人的浮雕像，背面圖案為井岡山主峰。

(二)第四套人民币50元紙币。其主色調為黑茶，正面圖案為工人、農民、知識分子頭像，背面圖案為黃河壺口。

(三)第四套人民币10元紙币。其主色調為黑藍，正面圖案為漢族、蒙古族人物頭像，背面圖案為珠穆朗瑪峰。

(四)第四套人民币5元紙币。其主色調為棕，正面圖案為藏族、回族人物頭像，背面圖案為長江巫峽。

(五)第四套人民币2元紙币。其主色調為綠，正面圖案為維吾爾族、彜族人物頭像，背面圖案為南海南天一柱。

(六)第四套人民币1元紙币。其主色調為深紅，正面圖案為瑤族、侗族人物頭像，背面圖案為長城。

(七)第四套人民币2角紙币。其主色調為藍綠，正面圖案為布依族、朝鮮族人物頭像，背面圖案為國徽。

(八)第四套人民币1角硬币。其材質為鋁鎂合金，正面圖案為國徽、國名、漢語拼音國名、年号，背面圖案為菊花、面額。

二、第四套人民币部分券别的集中兌換期為2018年5月1日至2019年4月30日。在此期間，其持有者可到各銀行業金融機構營業網點辦理兌換。

三、集中兌換期結束後，第四套人民币部分券别持有者可到中國人民銀行分支機構選定的銀行業金融機構辦理兌換。

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