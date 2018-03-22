〈美中貿易戰〉羅傑斯稱美股將進入熊市，貿易戰將使局勢更具災難性

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，投資名人羅傑斯（Jim Rogers）預計自己即將迎來一生中最慘烈的股票熊市，而且此預測還沒有考量貿易戰之因素。今年 75 歲的羅傑斯在莫斯科接受訪問時表示：「因為債務的原因，下一個熊市將是我一生中最糟糕的一次，但如果還遇上貿易戰，那情況將會比災難還要更慘烈。我非常擔心，我已經讀過夠多的歷史，看過足夠的市場變化，所以知道貿易戰的後果通常都是災難。」



羅傑斯會感到如此擔憂其來有自，因為全球爆發貿易戰的可能性正與日俱增。兩位知情人士透露，美國總統川普計畫最早本週決定對中國產品徵收最高達 600 億美元的關稅，以懲罰中國竊取智慧財產權的行為。與此同時，《華爾街日報》引述匿名人士報搞，如果川普徵收大範圍關稅，中國將針對川普支持者所在的行業和州進行反擊。



羅傑斯說道：「你覺得中國會無動於衷嗎？中國是美國農產品最大進口國，顯然這會是中國反擊的著力點，因為這樣對川普傷害最大。注意，不是美國民眾而是川普，川普和他身邊的人，才是中國必須打擊的。」



羅傑斯表示，在美國和歐洲股市接近歷史高點之際，他正關注俄羅斯、中國、日本甚至是越南的投資機會。「我寧願投資俄羅斯，而不是德國；寧願投資日本或中國，而不是美國。」羅傑斯說道：「美股現在已經在紀錄高點，而在全球史上還沒有別的國家達到如此的負債水準。」



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