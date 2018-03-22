[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------------- 味全 元大滬深300正2 元大中型100 大東 昶和 大飲 宏洲 富邦NASDAQ反1 富邦科技 利勤 大統染 達新 嘉裕 正道 元大台商50 強信-KY 海悅 立益 東華 友旺 富邦摩台 信昌化 銘旺科 怡華 大東 同開 富邦發達 佳大 卓越 昶和 立益 悠克 富邦金融 海光 統領 大統染 佳和 川飛 元大MSCI台灣 世紀鋼 元禎 昶和 永豐臺灣加權 威盛 展宇 三洋紡 國泰日經225 映泰 康普 瑞利 元大日經225 承啟 世紀鋼 樂士 元大美債7-10正2 統懋 海悅 正峰新 元大美債7-10反1 翔耀 映泰 億泰 元大S&P日圓反1 太空梭 隴華 毛寶 富邦歐洲 全新 麗臺 燁興 FH彭博高收益債 麗臺 世芯-KY 中鴻 味全 華擎 傳奇 聚亨 鮮活果汁-KY 嘉威 東科-KY 千興 昭輝 世芯-KY 鈺邦 威致 宏洲 捷泰 華友聯 首利 嘉裕 杜康-DR 愛山林 麗正 東華 陽光能源-DR 皇昌 東訊 大東 川飛 華園 華泰 立益 遠雄來 茂矽 佳和 夏都 錸德 昶和 新天地 廷鑫 三洋紡 欣欣 倫飛 瑞利 統領 威盛 樂士 阿瘦 銘旺科 正峰新 康師傅-DR 統懋 華新 晨訊科-DR 翔耀 億泰 友佳-DR 太空梭 毛寶 一零四 新利虹 五鼎 新海 華映 展宇 秋雨 吉祥全 燁興 欣高 憶聲 中鴻 台數科 科風 聚亨 南六 建碁 千興 基勝-KY 和鑫 威致 威宏-KY 力特 首利 波力-KY 喬鼎 英瑞-KY 泰昇-KY 正達 麗正 政伸 晟鈦 東訊 吉源-KY 新世紀 華泰 誠創 茂矽 嘉威 錸德 力銘 廷鑫 亞太電 倫飛 達能 威盛 清惠 銘旺科 慧友 統懋 捷泰 翔耀 互億 太空梭 天瀚 新利虹 迅杰 華映 華上 敦陽科 元晶 吉祥全 華冠 憶聲 裕豐 科風 寶徠 建碁 日勝生 和鑫 台船 力特 東森 喬鼎 台南-KY 聯傑 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 清惠 中福 慧友 雷虎 捷泰 中視 互億 秋雨 盛群 慶豐富 天瀚 迅杰 華上 元晶 研揚 華冠 裕豐 寶徠 日勝生 三發地產 台船 東森 慧洋-KY 台南-KY 美德醫療-DR 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 日友