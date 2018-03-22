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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/21  107/03/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32870   10.32870   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.64420    9.66630  -0.02210   -0.22863
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.82970    9.85070  -0.02100   -0.21318
中國信託台灣活力基金                                             14.78000   14.72000   0.06000    0.40761
中國信託台灣優勢基金                                             17.54000   17.39000   0.15000    0.86256
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64320    9.64810  -0.00490   -0.05079
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21420    9.21890  -0.00470   -0.05098
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15380   10.15480  -0.00100   -0.00985
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70070    9.70150  -0.00080   -0.00825
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.16560   10.17140  -0.00580   -0.05702
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.96520    8.97030  -0.00510   -0.05685
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27020   11.28510  -0.01490   -0.13203
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.30060   10.31420  -0.01360   -0.13186
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
中國信託智能運動基金-美元                                        10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96590   10.96570   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.55760    9.57670  -0.01910   -0.19944
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.39700    9.41570  -0.01870   -0.19860
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.76110    9.77730  -0.01620   -0.16569
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.59260    9.60850  -0.01590   -0.16548
中國信託精穩基金                                                 18.05760   18.08740  -0.02980   -0.16476
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
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元大2001基金                                                     66.51000   66.25000   0.26000    0.39245
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.13040   37.34450  -0.21410   -0.57331
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.24590   11.24480   0.00110    0.00978
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.65360   10.68690  -0.03330   -0.31160
元大上證50基金                                                   33.34000   33.44000  -0.10000   -0.29904
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.53000   13.33000   0.20000    1.50038
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.39000   12.25000   0.14000    1.14286
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.79200   13.83200  -0.04000   -0.28918
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.61300   17.68000  -0.06700   -0.37896
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.66800   11.60300   0.06500    0.56020
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.53300   11.50500   0.02800    0.24337
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.31000    3.30000   0.01000    0.30303
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.22000   15.20000   0.02000    0.13158
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20870   11.20860   0.00010    0.00089
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.57970   45.51740   0.06230    0.13687
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34320   10.33320   0.01000    0.09678
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64770    9.63840   0.00930    0.09649
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.78120    9.80320  -0.02200   -0.22442
元大巴西指數基金                                                  6.67300    6.70600  -0.03300   -0.49210
元大巴菲特基金                                                   30.37000   30.24000   0.13000    0.42989
元大日經225基金                                                  26.89000   27.03000  -0.14000   -0.51794
元大台商收成基金                                                 24.55000   24.44000   0.11000    0.45008
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.92000   37.87000   0.05000    0.13203
元大台灣中型100基金                                              32.79000   32.52000   0.27000    0.83026
元大台灣加權股價指數基金                                         25.32300   25.34700  -0.02400   -0.09469
元大台灣卓越50基金                                               83.95000   83.91000   0.04000    0.04767
元大台灣金融基金                                                 16.99000   16.98000   0.01000    0.05889
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.89000   30.86000   0.03000    0.09721
元大台灣高股息基金                                               26.24000   26.26000  -0.02000   -0.07616
元大台灣電子科技基金                                             37.34000   37.23000   0.11000    0.29546
元大全球ETF成長組合基金                                          10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.87000   13.04000  -0.17000   -1.30368
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.07000    9.20000  -0.13000   -1.41304
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.30000   12.43000  -0.13000   -1.04586
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.54000   12.70200  -0.16200   -1.27539
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.95000    6.96000  -0.01000   -0.14368
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.95000    7.97000  -0.02000   -0.25094
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.28000    6.30000  -0.02000   -0.31746
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.24800   10.25000  -0.00200   -0.01951
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.29710   10.31640  -0.01930   -0.18708
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.55290    9.57080  -0.01790   -0.18703
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.15390    9.17830  -0.02440   -0.26584
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.54350    8.56620  -0.02270   -0.26499
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
元大全球農業商機基金                                             16.12000   16.11000   0.01000    0.06207
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
元大印尼指數基金                                                  9.21600    9.28900  -0.07300   -0.78588
元大印度指數基金                                                  9.34800    9.29500   0.05300    0.57020
元大印度基金                                                     12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
元大多多基金                                                     19.74000   19.63000   0.11000    0.56037
元大多福基金                                                     57.70000   57.52000   0.18000    0.31293
元大亞太成長基金                                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.55680    8.56900  -0.01220   -0.14237
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14560    7.15580  -0.01020   -0.14254
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.04600   10.07200  -0.02600   -0.25814
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.04200   10.01700   0.02500    0.24958
元大卓越基金                                                     52.01000   51.81000   0.20000    0.38603
元大店頭基金                                                      9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
元大泛歐成長基金                                                  9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18390   10.18340   0.00050    0.00491
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.01620    9.01150   0.00470    0.05216
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  29.98310   29.99780  -0.01470   -0.04900
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.75370   35.95270  -0.19900   -0.55351
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.41020   19.30210   0.10810    0.56004
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.67390   18.88460  -0.21070   -1.11572
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.69310   36.78490  -0.09180   -0.24956
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.56410   20.51450   0.04960    0.24178
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93790   18.02710  -0.08920   -0.49481
元大高科技基金                                                   18.32000   18.19000   0.13000    0.71468
元大得利貨幣市場基金                                             16.22330   16.22310   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96070   11.96060   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.03000   14.97000   0.06000    0.40080
元大華夏中小基金                                                  9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                            12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
元大新中國基金-美元                                              12.70400   12.67000   0.03400    0.26835
元大新中國基金-新台幣                                            11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
元大新主流基金                                                   26.03000   25.81000   0.22000    0.85238
元大新東協平衡基金-美元                                          10.29100   10.31700  -0.02600   -0.25201
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
元大新興市場ESG策略基金                                          13.59000   13.54000   0.05000    0.36928
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.79110   10.75240   0.03870    0.35992
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.86510   10.85130   0.01380    0.12717
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.79770   10.79360   0.00410    0.03799
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.63170    9.62800   0.00370    0.03843
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.88930    9.90490  -0.01560   -0.15750
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.63790    9.65310  -0.01520   -0.15746
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.50430    9.52770  -0.02340   -0.24560
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.26610    9.28890  -0.02280   -0.24545
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.66890    9.68580  -0.01690   -0.17448
元大新興亞洲基金                                                 12.31000   12.24000   0.07000    0.57190
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.73970    9.73470   0.00500    0.05136
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.72990    9.72500   0.00490    0.05039
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46870    9.47230  -0.00360   -0.03801
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.45910    9.46270  -0.00360   -0.03804
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07520   15.07500   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     38.51000   38.14000   0.37000    0.97011
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
元大實質多重資產基金-美元                                         9.63900    9.70600  -0.06700   -0.69029
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.75000   13.66000   0.09000    0.65886
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.47000   18.76000  -0.29000   -1.54584
元大精準中小基金                                                 23.04000   22.85000   0.19000    0.83151
元大摩臺基金                                                     39.26000   39.20000   0.06000    0.15306
元大標普500基金                                                  23.82000   23.78000   0.04000    0.16821
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.72000   31.71000   0.01000    0.03154
元大標智滬深300基金                                              19.36000   19.41000  -0.05000   -0.25760
元大歐洲50基金                                                   24.22000   24.06000   0.16000    0.66500
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.50920    9.50440   0.00480    0.05050
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12800   10.12780   0.00020    0.00197
元大績效基金                                                     54.50000   54.15000   0.35000    0.64635
元大韓國KOSPI200基金                                             24.07000   24.09000  -0.02000   -0.08302
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
日盛上選基金                                                     33.18000   33.22000  -0.04000   -0.12041
日盛小而美基金                                                   19.66000   19.57000   0.09000    0.45989
日盛中國內需動力基金                                             11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70200   11.71250  -0.01050   -0.08965
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.03090   10.04000  -0.00910   -0.09064
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04930   12.06020  -0.01090   -0.09038
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.32240   10.33170  -0.00930   -0.09001
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78440   10.79980  -0.01540   -0.14260
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.22310    9.23620  -0.01310   -0.14183
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.44000   13.36000   0.08000    0.59880
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
日盛日盛基金                                                     13.47000   14.76000  -1.29000   -8.73984
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
日盛全球抗暖化基金                                               10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01440   10.01620  -0.00180   -0.01797
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.61170    9.61350  -0.00180   -0.01872
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.73310    9.73900  -0.00590   -0.06058
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34440    9.35010  -0.00570   -0.06096
日盛全球新興債券基金A                                            10.84650   10.87170  -0.02520   -0.23179
日盛全球新興債券基金B                                             8.59270    8.61260  -0.01990   -0.23106
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.43390    2.43910  -0.00520   -0.21319
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73380    1.73760  -0.00380   -0.21869
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38190    0.38270  -0.00080   -0.20904
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27310    0.27370  -0.00060   -0.21922
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.54230   12.57550  -0.03320   -0.26401
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.81620    8.83960  -0.02340   -0.26472
日盛亞洲機會基金                                                  7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
日盛首選基金                                                     17.35000   17.21000   0.14000    0.81348
日盛高科技基金                                                   17.55000   17.59000  -0.04000   -0.22740
日盛貨幣市場基金                                                 14.74180   14.74160   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.71000   38.57000   0.14000    0.36298
日盛精選五虎基金                                                 38.10000   38.10000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45980   13.45970   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.87000   36.77000   0.10000    0.27196
台新MSCI中國基金                                                 23.11000   22.92000   0.19000    0.82897
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.85000   17.87000  -0.02000   -0.11192
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.65000   21.57000   0.08000    0.37089
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13590   14.13580   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.82130    9.80890   0.01240    0.12642
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84160   10.85310  -0.01150   -0.10596
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83030    9.84940  -0.01910   -0.19392
台新中國通基金                                                   48.31000   48.10000   0.21000    0.43659
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.80800   16.76200   0.04600    0.27443
台新中國精選中小基金                                             12.53000   12.46000   0.07000    0.56180
台新主流基金                                                     24.60000   24.50000   0.10000    0.40816
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.10000   18.14000  -0.04000   -0.22051
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62380    0.62470  -0.00090   -0.14407
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.79000   13.82000  -0.03000   -0.21708
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47500    0.47560  -0.00060   -0.12616
台新台灣中小基金                                                 38.58000   38.58000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.35850    9.35200   0.00650    0.06950
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42280    9.41620   0.00660    0.07009
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.38430   10.37700   0.00730    0.07035
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.82670   10.83450  -0.00780   -0.07199
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.49110   11.50020  -0.00910   -0.07913
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
台新印度基金                                                     14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
台新亞美短期債券基金                                             10.84680   10.84420   0.00260    0.02398
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.81950    8.83900  -0.01950   -0.22061
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30890    0.30940  -0.00050   -0.16160
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.95230   11.97880  -0.02650   -0.22122
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41240    0.41300  -0.00060   -0.14528
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07230   11.07210   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               30.67260   30.61850   0.05410    0.17669
台新智慧生活基金-美元                                            10.46120   10.42340   0.03780    0.36265
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38030    9.41150  -0.03120   -0.33151
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.06990    9.10830  -0.03840   -0.42159
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.83650    9.86930  -0.03280   -0.33234
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.51780    9.55800  -0.04020   -0.42059
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38570   10.40920  -0.02350   -0.22576
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35060    0.35110  -0.00050   -0.14241
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.92460    7.94250  -0.01790   -0.22537
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28080    0.28120  -0.00040   -0.14225
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.54000    6.50000   0.04000    0.61538
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.10200   10.10000   0.00200    0.01980
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.99000   19.82000   0.17000    0.85772
未來資產全球大消費基金                                           14.96000   14.89000   0.07000    0.47011
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.91230   11.95030  -0.03800   -0.31798
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.80340    9.83470  -0.03130   -0.31826
未來資產亞洲新富基金                                             22.14000   22.06000   0.08000    0.36265
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54550   12.54540   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
未來資產新興市場債券基金A                                         8.93610    8.95250  -0.01640   -0.18319
未來資產新興市場債券基金B                                         6.96730    6.98000  -0.01270   -0.18195
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.95080   10.94970   0.00110    0.01005
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.02950   10.03430  -0.00480   -0.04784
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48580    9.48940  -0.00360   -0.03794
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55880   10.56270  -0.00390   -0.03692
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54070    8.54560  -0.00490   -0.05734
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.56760    9.57310  -0.00550   -0.05745
永豐中小基金                                                     51.19000   51.07000   0.12000    0.23497
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90060    1.90240  -0.00180   -0.09462
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44120    2.44360  -0.00240   -0.09822
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.89400    8.90770  -0.01370   -0.15380
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.07870   11.09580  -0.01710   -0.15411
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.04000    5.01000   0.03000    0.59880
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.23000   23.10000   0.13000    0.56277
永豐主流品牌基金                                                 16.24000   16.02000   0.22000    1.37328
永豐永豐基金                                                     34.68000   34.41000   0.27000    0.78466
永豐亞洲民生消費基金                                             12.71000   12.74000  -0.03000   -0.23548
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80060   12.77790   0.02270    0.17765
永豐高科技基金                                                   23.85000   23.46000   0.39000    1.66240
永豐貨幣市場基金                                                 13.85790   13.85770   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12220    2.12430  -0.00210   -0.09886
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47720    2.47870  -0.00150   -0.06052
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.01900    8.03140  -0.01240   -0.15439
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.48830   10.50450  -0.01620   -0.15422
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.55600    7.56760  -0.01160   -0.15329
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.35320   11.37060  -0.01740   -0.15303
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.01000   20.00000   0.01000    0.05000
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.78000   54.79000  -0.01000   -0.01825
永豐領航科技基金                                                 39.89000   39.43000   0.46000    1.16662
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.43000   12.46000  -0.03000   -0.24077
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
永豐趨勢平衡基金                                                 47.56000   47.05000   0.51000    1.08395
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39830   11.39720   0.00110    0.00965
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74380    9.74960  -0.00580   -0.05949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74380    9.74960  -0.00580   -0.05949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70140    9.70720  -0.00580   -0.05975
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70500    9.70770  -0.00270   -0.02781
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.75600    9.76110  -0.00510   -0.05225
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88310    9.88830  -0.00520   -0.05259
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68670    9.69240  -0.00570   -0.05881
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77470    9.78050  -0.00580   -0.05930
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.22000   12.21000   0.01000    0.08190
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
兆豐國際中小基金                                                 15.11000   15.05000   0.06000    0.39867
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.81000   15.78000   0.03000    0.19011
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.75000   21.73000   0.02000    0.09204
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.28000   22.25000   0.03000    0.13483
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.29000   12.26000   0.03000    0.24470
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
兆豐國際生命科學基金                                             15.14000   15.16000  -0.02000   -0.13193
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.23780   10.23010   0.00770    0.07527
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78810   10.77350   0.01460    0.13552
兆豐國際全球高股息基金                                           11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
兆豐國際全球基金                                                 31.93000   31.90000   0.03000    0.09404
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18650   10.18590   0.00060    0.00589
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.41810    9.41320   0.00490    0.05205
兆豐國際國民基金                                                 23.71000   23.75000  -0.04000   -0.16842
兆豐國際第一基金                                                 13.50000   13.47000   0.03000    0.22272
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.94600    9.97760  -0.03160   -0.31671
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.02010    8.04560  -0.02550   -0.31694
兆豐國際萬全基金                                                 20.82000   20.79000   0.03000    0.14430
兆豐國際電子基金                                                 26.39000   26.30000   0.09000    0.34221
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.95000    7.96000  -0.01000   -0.12563
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.37000   22.30000   0.07000    0.31390
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
兆豐國際豐台灣基金                                               32.06000   32.05000   0.01000    0.03120
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47860   12.47850   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13920   11.15140  -0.01220   -0.10940
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95540   11.96530  -0.00990   -0.08274
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76470   10.77540  -0.01070   -0.09930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.57260   11.58290  -0.01030   -0.08892
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.33490    8.34410  -0.00920   -0.11026
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.73540    9.74350  -0.00810   -0.08313
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.22040    9.22960  -0.00920   -0.09968
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.27170    9.27980  -0.00810   -0.08729
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.55540    9.56490  -0.00950   -0.09932
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
合庫全球新興市場基金                                              9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
合庫貨幣市場基金                                                 10.11110   10.11100   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.87870    9.89180  -0.01310   -0.13243
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.14740   10.16360  -0.01620   -0.15939
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.32840   10.34930  -0.02090   -0.20195
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.93760   11.95540  -0.01780   -0.14889
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.87100   13.89100  -0.02000   -0.14398
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.46100    9.47350  -0.01250   -0.13195
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.08840   10.10450  -0.01610   -0.15933
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28580    8.30250  -0.01670   -0.20114
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.42400    9.43810  -0.01410   -0.14939
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.71280   10.72730  -0.01450   -0.13517
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85710   10.85610   0.00100    0.00921
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64220   10.63840   0.00380    0.03572
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.91780    9.92310  -0.00530   -0.05341
安聯中國東協基金                                                 16.50000   16.49000   0.01000    0.06064
安聯中國策略基金                                                 16.31000   16.30000   0.01000    0.06135
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.16000   15.19000  -0.03000   -0.19750
安聯中華新思路基金-美元                                          15.33000   15.37000  -0.04000   -0.26025
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.61000   13.66000  -0.05000   -0.36603
安聯台灣大壩基金                                                 25.80000   25.69000   0.11000    0.42818
安聯台灣科技基金                                                 45.40000   45.07000   0.33000    0.73219
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46810   12.46800   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.39000   29.28000   0.11000    0.37568
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09470   10.11240  -0.01770   -0.17503
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06900   15.09810  -0.02910   -0.19274
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.77200    9.79090  -0.01890   -0.19304
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.04590   12.06700  -0.02110   -0.17486
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10390   10.12270  -0.01880   -0.18572
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.26250   12.28640  -0.02390   -0.19452
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.68920    9.70620  -0.01700   -0.17515
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.52300    9.54070  -0.01770   -0.18552
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.24120    9.25920  -0.01800   -0.19440
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.80880   11.82900  -0.02020   -0.17077
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87430   10.89360  -0.01930   -0.17717
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54910   10.56920  -0.02010   -0.19018
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.08780    9.10410  -0.01630   -0.17904
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.88890    8.90470  -0.01580   -0.17743
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.59760    8.61390  -0.01630   -0.18923
安聯全球人口趨勢基金                                             11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.73000   34.73000   0.00000    0.00000
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.89000    7.85000   0.04000    0.50955
安聯全球計量平衡基金                                             12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06220   12.07290  -0.01070   -0.08863
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.55340   10.56280  -0.00940   -0.08899
安聯全球新興市場基金                                             19.23000   19.12000   0.11000    0.57531
安聯全球農金趨勢基金                                              9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
安聯亞洲動態策略基金                                             25.40000   25.36000   0.04000    0.15773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.12250   10.12110   0.00140    0.01383
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.18770   10.20940  -0.02170   -0.21255
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.05710    9.08450  -0.02740   -0.30161
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.48880   10.52040  -0.03160   -0.30037
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
貝萊德新台幣基金                                                 12.92070   12.92060   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.70000   25.54000   0.16000    0.62647
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.10030   11.10120  -0.00090   -0.00811
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.98070   10.00100  -0.02030   -0.20298
保德信大中華基金                                                 32.38000   32.18000   0.20000    0.62150
保德信中小型股基金                                               44.55000   44.10000   0.45000    1.02041
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
保德信中國中小基金-美元                                          11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.97700    9.98330  -0.00630   -0.06311
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.94640    9.95310  -0.00670   -0.06732
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.08850   10.09440  -0.00590   -0.05845
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.75430   10.76050  -0.00620   -0.05762
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
保德信中國品牌基金-美元                                          10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                             35.17000   34.88000   0.29000    0.83142
保德信全球中小基金                                               29.17000   29.18000  -0.01000   -0.03427
保德信全球消費商機基金                                           17.40000   17.39000   0.01000    0.05750
保德信全球基礎建設基金                                           11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
保德信全球資源基金                                                7.33000    7.30000   0.03000    0.41096
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.85000   29.86000  -0.01000   -0.03349
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.02920   10.04540  -0.01620   -0.16127
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.67670   10.69400  -0.01730   -0.16177
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               8.99960    9.02230  -0.02270   -0.25160
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.57430    9.59850  -0.02420   -0.25212
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.41570    8.43150  -0.01580   -0.18739
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84980   10.87020  -0.02040   -0.18767
保德信亞太基金                                                   22.89000   22.81000   0.08000    0.35072
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.64620    8.66030  -0.01410   -0.16281
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.22290   11.24120  -0.01830   -0.16279
保德信店頭市場基金                                               34.75000   34.50000   0.25000    0.72464
保德信拉丁美洲基金                                                7.50000    7.51000  -0.01000   -0.13316
保德信金平衡基金                                                 29.61000   29.64000  -0.03000   -0.10121
保德信金滿意基金                                                 41.38000   41.10000   0.28000    0.68127
保德信科技島基金                                                 25.23000   25.08000   0.15000    0.59809
保德信高成長基金                                                 88.98000   88.26000   0.72000    0.81577
保德信第一基金                                                   26.23000   26.07000   0.16000    0.61373
保德信貨幣市場基金                                               15.73820   15.73800   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.74410   10.73990   0.00420    0.03911
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.35230   10.35780  -0.00550   -0.05310
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.01320   11.01320   0.00000    0.00000
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.93280    9.94190  -0.00910   -0.09153
保德信新世紀基金                                                 10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.32520    8.34250  -0.01730   -0.20737
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.93210   10.95480  -0.02270   -0.20722
保德信新興趨勢組合基金                                           11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
保德信瑞騰基金                                                   15.52060   15.52060   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.94520    9.95390  -0.00870   -0.08740
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02080   10.02970  -0.00890   -0.08874
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.88270    9.88820  -0.00550   -0.05562
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.89710    9.90260  -0.00550   -0.05554
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.85260    9.86650  -0.01390   -0.14088
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.84360    9.86050  -0.01690   -0.17139
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98820    1.99030  -0.00210   -0.10551
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.64600    2.64880  -0.00280   -0.10571
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31390    0.31410  -0.00020   -0.06367
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45320    0.45360  -0.00040   -0.08818
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.81100    8.82030  -0.00930   -0.10544
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.84050   11.85450  -0.01400   -0.11810
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.70600    9.71440  -0.00840   -0.08647
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64080   11.65150  -0.01070   -0.09183
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.23470    9.24080  -0.00610   -0.06601
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.10700   11.11430  -0.00730   -0.06568
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29130   10.30820  -0.01690   -0.16395
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12550   10.14030  -0.01480   -0.14595
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26180   10.26680  -0.00500   -0.04870
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67120   10.67660  -0.00540   -0.05058
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15700   10.15660   0.00040    0.00394
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.99610   10.00230  -0.00620   -0.06199
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14970   10.15600  -0.00630   -0.06203
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94390    9.94650  -0.00260   -0.02614
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00590   10.01020  -0.00430   -0.04296
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.84090   10.84940  -0.00850   -0.07835
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.56310    6.56940  -0.00630   -0.09590
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.94000   10.95050  -0.01050   -0.09589
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63430   11.63420   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.61000   19.50000   0.11000    0.56410
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4442.310004417.03000  25.28000    0.57233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.82490   10.81450   0.01040    0.09617
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.26820   12.24700   0.02120    0.17310
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.52180   11.50170   0.02010    0.17476
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.76250    9.75310   0.00940    0.09638
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.59980   10.58140   0.01840    0.17389
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.38970   10.37150   0.01820    0.17548
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.18020   11.16940   0.01080    0.09669
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.18640   12.16530   0.02110    0.17344
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     12.11270   12.09160   0.02110    0.17450
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.98000    6.96000   0.02000    0.28736
柏瑞巨人基金                                                     13.12000   13.07000   0.05000    0.38256
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63490   13.63480   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.03000   16.01000   0.02000    0.12492
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.25580   13.27310  -0.01730   -0.13034
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.84640   11.85540  -0.00900   -0.07591
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.52300   12.53310  -0.01010   -0.08059
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.12490    9.13680  -0.01190   -0.13024
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.85410    6.86300  -0.00890   -0.12968
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.06370    9.07060  -0.00690   -0.07607
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.70350    8.70890  -0.00540   -0.06201
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.10300   11.11200  -0.00900   -0.08099
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.58770    8.59480  -0.00710   -0.08261
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.02210   12.03120  -0.00910   -0.07564
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.48370   11.49880  -0.01510   -0.13132
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.58490   11.59200  -0.00710   -0.06125
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.39970   11.40900  -0.00930   -0.08151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.08340    9.09530  -0.01190   -0.13084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.12620   10.13390  -0.00770   -0.07598
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.94830    9.95440  -0.00610   -0.06128
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.87570    9.88370  -0.00800   -0.08094
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.71280    9.72080  -0.00800   -0.08230
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.00640   10.02620  -0.01980   -0.19748
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.00790   10.02250  -0.01460   -0.14567
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.96870    9.98360  -0.01490   -0.14924
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03790   10.05380  -0.01590   -0.15815
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.00640   10.02620  -0.01980   -0.19748
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.00790   10.02250  -0.01460   -0.14567
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.96870    9.98360  -0.01490   -0.14924
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.03790   10.05380  -0.01590   -0.15815
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.98740   10.00710  -0.01970   -0.19686
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.00790   10.02250  -0.01460   -0.14567
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.96870    9.98360  -0.01490   -0.14924
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03790   10.05380  -0.01590   -0.15815
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.00640   10.02620  -0.01980   -0.19748
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.00790   10.02250  -0.01460   -0.14567
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.96870    9.98360  -0.01490   -0.14924
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.03790   10.05380  -0.01590   -0.15815
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.74140   10.75480  -0.01340   -0.12460
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.03270   12.04260  -0.00990   -0.08221
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.50370   11.51330  -0.00960   -0.08338
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.36890    9.38050  -0.01160   -0.12366
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.23340   10.24190  -0.00850   -0.08299
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.07780   10.08620  -0.00840   -0.08328
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.45240   10.46540  -0.01300   -0.12422
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.20350   11.21280  -0.00930   -0.08294
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.11370   11.12300  -0.00930   -0.08361
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.36910    9.38070  -0.01160   -0.12366
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.23370   10.24210  -0.00840   -0.08201
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.07820   10.08650  -0.00830   -0.08229
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.14000   15.12000   0.02000    0.13228
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.32320   11.35280  -0.02960   -0.26073
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.52820    7.54800  -0.01980   -0.26232
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.50860   11.52930  -0.02070   -0.17954
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.21620   11.23230  -0.01610   -0.14334
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.41030   10.42570  -0.01540   -0.14771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.62210    8.63750  -0.01540   -0.17829
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.80460    9.81870  -0.01410   -0.14360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.82910    9.84360  -0.01450   -0.14730
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78910   10.80460  -0.01550   -0.14346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.10600   10.12410  -0.01810   -0.17878
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.39350   10.40890  -0.01540   -0.14795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.15790   10.17240  -0.01450   -0.14254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.31620    9.33300  -0.01680   -0.18001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.27710    9.28880  -0.01170   -0.12596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.84950    9.86410  -0.01460   -0.14801
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.37540   12.38930  -0.01390   -0.11219
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.96990   11.97800  -0.00810   -0.06762
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.44170   11.44970  -0.00800   -0.06987
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.56010    7.56860  -0.00850   -0.11231
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.64040    9.64680  -0.00640   -0.06634
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.31490   10.32220  -0.00730   -0.07072
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.63810   10.65000  -0.01190   -0.11174
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.45990   11.46790  -0.00800   -0.06976
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.43010   10.43700  -0.00690   -0.06611
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.64180    9.65260  -0.01080   -0.11189
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.53430   10.54170  -0.00740   -0.07020
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.19120   11.21180  -0.02060   -0.18373
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.83170   11.84800  -0.01630   -0.13758
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.94460   10.96020  -0.01560   -0.14233
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.33580    9.35300  -0.01720   -0.18390
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.99770   10.01150  -0.01380   -0.13784
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.99700   10.01120  -0.01420   -0.14184
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.15220   11.16760  -0.01540   -0.13790
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.98500   10.00350  -0.01850   -0.18494
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.42490   10.43970  -0.01480   -0.14177
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.63780    9.65560  -0.01780   -0.18435
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.48970    9.50720  -0.01750   -0.18407
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.21940   10.23340  -0.01400   -0.13681
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.75500    9.76890  -0.01390   -0.14229
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.16000   18.18000  -0.02000   -0.11001
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.93000   16.95000  -0.02000   -0.11799
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.04120   13.06200  -0.02080   -0.15924
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.99600   11.02750  -0.03150   -0.28565
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63230   11.66340  -0.03110   -0.26665
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.17630   12.21820  -0.04190   -0.34293
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.44530   11.47490  -0.02960   -0.25795
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.19570   10.22490  -0.02920   -0.28558
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.54590   10.57410  -0.02820   -0.26669
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.50090   10.53710  -0.03620   -0.34355
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.62830   10.65590  -0.02760   -0.25901
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.34300   10.37060  -0.02760   -0.26614
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.56820   10.59560  -0.02740   -0.25860
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.82000   12.72000   0.10000    0.78616
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.16000   36.75000  -0.59000   -1.60544
國泰大中華基金                                                   21.75000   21.58000   0.17000    0.78777
國泰小龍基金                                                     16.69000   16.52000   0.17000    1.02906
國泰中小成長基金                                                 45.90000   45.43000   0.47000    1.03456
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.63640    4.58050   0.05590    1.22039
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.36000   21.17000   0.19000    0.89750
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.84060    0.83240   0.00820    0.98510
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.79980    0.79200   0.00780    0.98485
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10450    2.10380   0.00070    0.03327
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.66300    9.68950  -0.02650   -0.27349
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.41580    8.43900  -0.02320   -0.27491
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32770    0.32830  -0.00060   -0.18276
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.34240   11.34130   0.00110    0.00970
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78700    1.79100  -0.00400   -0.22334
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.99700   10.00920  -0.01220   -0.12189
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34720    0.34740  -0.00020   -0.05757
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.19330    5.13250   0.06080    1.18461
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.91000   23.71000   0.20000    0.84353
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.81290    0.80530   0.00760    0.94375
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.88000    3.85160   0.02840    0.73736
國泰中港台基金台幣級別                                           17.88000   17.80000   0.08000    0.44944
國泰中港台基金美元級別                                            0.61490    0.61180   0.00310    0.50670
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.00000   26.17000  -0.17000   -0.64960
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.60000   13.55000   0.05000    0.36900
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     32.43000   32.78000  -0.35000   -1.06772
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39330   12.39320   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.31000   28.02000   0.29000    1.03498
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26480    2.26340   0.00140    0.06185
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35790    0.35850  -0.00060   -0.16736
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46810    0.46680   0.00130    0.27849
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.78000   12.73000   0.05000    0.39277
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46560    0.46360   0.00200    0.43141
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.51000    5.51000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18600    0.18590   0.00010    0.05379
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30550    0.30490   0.00060    0.19679
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41830    0.41830   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38230    0.38230   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44110    0.44110   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49230    0.49000   0.00230    0.46939
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.01000   19.09000  -0.08000   -0.41907
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.29000   21.24000   0.05000    0.23540
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43150    2.43170  -0.00020   -0.00822
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.41870   11.45480  -0.03610   -0.31515
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.48540   10.51850  -0.03310   -0.31468
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38520    0.38620  -0.00100   -0.25893
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35380    0.35460  -0.00080   -0.22561
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50060    0.49950   0.00110    0.22022
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.20000   12.26000  -0.06000   -0.48940
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43210    0.43380  -0.00170   -0.39189
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.33000   18.35000  -0.02000   -0.10899
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62850    0.62830   0.00020    0.03183
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.16000   15.18000  -0.02000   -0.13175
國泰科技生化基金                                                 38.43000   37.77000   0.66000    1.74742
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.18000   25.08000   0.10000    0.39872
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.85000   13.90000  -0.05000   -0.35971
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.16770   37.41010  -0.24240   -0.64795
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77970   19.67320   0.10650    0.54135
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.98150   19.19770  -0.21620   -1.12618
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.64920   38.82630  -0.17710   -0.45613
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.95080   39.08350  -0.13270   -0.33953
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.00270   40.02650  -0.02380   -0.05946
國泰紐幣2021保本基金                                             11.89610   11.88900   0.00710    0.05972
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18230   12.17490   0.00740    0.06078
國泰紐幣保本基金                                                 12.23230   12.22830   0.00400    0.03271
國泰高科技基金                                                   13.31000   13.09000   0.22000    1.68067
國泰國泰基金                                                     24.05000   23.73000   0.32000    1.34850
國泰富時中國A50基金                                              21.67000   21.75000  -0.08000   -0.36782
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34080    0.34110  -0.00030   -0.08795
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45240    0.45060   0.00180    0.39947
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36900    0.36790   0.00110    0.29899
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48990    0.48620   0.00370    0.76100
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35680    0.35640   0.00040    0.11223
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47360    0.47090   0.00270    0.57337
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.77810   10.79110  -0.01300   -0.12047
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.94270    7.95230  -0.00960   -0.12072
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36380    0.36410  -0.00030   -0.08239
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27220    0.27230  -0.00010   -0.03672
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42340    0.42370  -0.00030   -0.07080
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15530    2.15470   0.00060    0.02785
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45900    1.45850   0.00050    0.03428
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35100    0.35170  -0.00070   -0.19903
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37560    0.37630  -0.00070   -0.18602
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24000    0.24050  -0.00050   -0.20790
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80080   10.82480  -0.02400   -0.22171
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.17600    7.19200  -0.01600   -0.22247
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.19000   35.08000   0.11000    0.31357
國泰價值卓越基金                                                 15.34000   15.12000   0.22000    1.45503
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39570    0.39350   0.00220    0.55909
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.10440   12.11580  -0.01140   -0.09409
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41310    0.41340  -0.00030   -0.07257
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67680    9.67170   0.00510    0.05273
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.56540    8.57640  -0.01100   -0.12826
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56180   10.55620   0.00560    0.05305
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.43420    9.44640  -0.01220   -0.12915
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03980   11.03870   0.00110    0.00996
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95260    9.95710  -0.00450   -0.04519
第一金大中華基金                                                 27.13000   26.85000   0.28000    1.04283
第一金小型精選基金                                               37.81000   37.39000   0.42000    1.12329
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.31000   15.23000   0.08000    0.52528
第一金中國世紀基金-美元                                          10.38800   10.34360   0.04440    0.42925
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
第一金中概平衡基金                                               24.11000   24.03000   0.08000    0.33292
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22230   15.22210   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.53900  177.53700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.05900   13.98030   0.07870    0.56293
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.05990   13.98030   0.07960    0.56937
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.77000   12.71000   0.06000    0.47207
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.77000   12.71000   0.06000    0.47207
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.99210   10.00080  -0.00870   -0.08699
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.99250   10.00130  -0.00880   -0.08799
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.54130    9.55410  -0.01280   -0.13397
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.56450    9.57730  -0.01280   -0.13365
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29610   10.30520  -0.00910   -0.08830
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83490    9.84810  -0.01320   -0.13404
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.83500    9.84820  -0.01320   -0.13403
第一金全球大趨勢基金                                             22.74000   22.67000   0.07000    0.30878
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.81940    7.85500  -0.03560   -0.45321
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.64770    5.67340  -0.02570   -0.45299
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.10520    9.14290  -0.03770   -0.41234
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.10620    9.14390  -0.03770   -0.41230
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.25600    9.29440  -0.03840   -0.41315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.25720    9.29660  -0.03940   -0.42381
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.59990    8.59790   0.00200    0.02326
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            9.99440    9.99210   0.00230    0.02302
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.86390    9.86650  -0.00260   -0.02635
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12730    8.13320  -0.00590   -0.07254
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.95900    8.96900  -0.01000   -0.11150
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           10.99000   10.99290  -0.00290   -0.02638
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         10.99080   10.99370  -0.00290   -0.02638
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94590    9.95320  -0.00730   -0.07334
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61470   14.63090  -0.01620   -0.11072
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.43660   15.50250  -0.06590   -0.42509
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.43500   15.50090  -0.06590   -0.42514
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.78000   13.85000  -0.07000   -0.50542
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.79000   13.86000  -0.07000   -0.50505
第一金亞洲科技基金                                               22.04000   22.12000  -0.08000   -0.36166
第一金亞洲新興市場基金                                           13.58000   13.56000   0.02000    0.14749
第一金店頭市場基金                                                9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
第一金創新趨勢基金                                               22.99000   22.75000   0.24000    1.05495
第一金電子基金                                                   32.90000   32.52000   0.38000    1.16851
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.68000   14.63000   0.05000    0.34176
統一大滿貫基金                                                   33.29000   33.19000   0.10000    0.30130
統一大龍印基金                                                   17.56000   17.43000   0.13000    0.74584
統一大龍騰中國基金                                               11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
統一中小基金                                                     25.98000   25.68000   0.30000    1.16822
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.77370    9.78730  -0.01360   -0.13896
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.92310    9.93390  -0.01080   -0.10872
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.42400    9.43660  -0.01260   -0.13352
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.33620   11.35190  -0.01570   -0.13830
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.41830   11.43070  -0.01240   -0.10848
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.85720   10.87160  -0.01440   -0.13246
統一台灣動力基金                                                 16.57000   16.35000   0.22000    1.34557
統一全天候基金                                                  105.74000  104.61000   1.13000    1.08020
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.03010    9.03410  -0.00400   -0.04428
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.48590    9.48730  -0.00140   -0.01476
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.28940    9.29420  -0.00480   -0.05165
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.16710    9.17120  -0.00410   -0.04471
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.62980    9.63120  -0.00140   -0.01454
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.43040    9.43530  -0.00490   -0.05193
統一全球債券組合基金                                             12.07510   12.09350  -0.01840   -0.15215
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.13000   15.94000   0.19000    1.19197
統一全球新科技基金(美元)                                         16.49000   16.29000   0.20000    1.22775
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.95000   14.78000   0.17000    1.15020
統一亞太基金                                                     27.56000   27.44000   0.12000    0.43732
統一亞洲大金磚基金                                               13.35000   13.30000   0.05000    0.37594
統一奔騰基金                                                     57.04000   56.37000   0.67000    1.18858
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63050   16.63040   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     26.07000   26.02000   0.05000    0.19216
統一統信基金                                                     32.68000   32.36000   0.32000    0.98888
統一黑馬基金                                                     57.92000   57.27000   0.65000    1.13497
統一新亞洲科技能源基金                                           20.53000   20.37000   0.16000    0.78547
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.47890    8.49300  -0.01410   -0.16602
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.54480   10.56230  -0.01750   -0.16568
統一經建基金                                                     44.69000   44.15000   0.54000    1.22310
統一龍馬基金                                                     69.77000   69.40000   0.37000    0.53314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.73000   21.66000   0.07000    0.32318
野村中小基金                                                     48.59000   48.14000   0.45000    0.93477
野村中國機會基金                                                 15.24000   15.17000   0.07000    0.46144
野村巴西基金                                                      6.42000    6.45000  -0.03000   -0.46512
野村日本領先基金                                                 12.28000   12.35000  -0.07000   -0.56680
野村台灣高股息基金                                               22.90000   22.97000  -0.07000   -0.30475
野村台灣運籌基金                                                 37.38000   37.10000   0.28000    0.75472
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83040    9.83640  -0.00600   -0.06100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.82160    9.82860  -0.00700   -0.07122
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.82360    9.83200  -0.00840   -0.08544
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83040    9.83640  -0.00600   -0.06100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.82160    9.82860  -0.00700   -0.07122
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.82360    9.83200  -0.00840   -0.08544
野村平衡基金                                                     19.20000   19.09000   0.11000    0.57622
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.47000   12.49000  -0.02000   -0.16013
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
野村全球生技醫療基金                                             16.14000   16.17000  -0.03000   -0.18553
野村全球品牌基金                                                 26.91000   26.65000   0.26000    0.97561
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.91610    7.91910  -0.00300   -0.03788
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.79350   10.79760  -0.00410   -0.03797
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.55660   10.55160   0.00500    0.04739
野村全球氣候變遷基金                                              8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.91000   12.85000   0.06000    0.46693
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.85000   18.76000   0.09000    0.47974
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.62800   10.62970  -0.00170   -0.01599
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43930   10.44550  -0.00620   -0.05936
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.71230    9.71220   0.00010    0.00103
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.46720    9.46800  -0.00080   -0.00845
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.88440    8.88930  -0.00490   -0.05512
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.02280   11.02260   0.00020    0.00181
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57060   10.57150  -0.00090   -0.00851
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.96580    9.97130  -0.00550   -0.05516
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.37270   11.36630   0.00640    0.05631
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.96320   10.95810   0.00510    0.04654
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.46630   10.46590   0.00040    0.00382
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.65720   10.63310   0.02410    0.22665
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.67270   10.65100   0.02170    0.20374
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.09960   10.07690   0.02270    0.22527
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.63070    9.61550   0.01520    0.15808
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.90980    9.88700   0.02280    0.23061
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.03910   12.01180   0.02730    0.22728
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.79080   12.76710   0.02370    0.18563
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.11650   11.09150   0.02500    0.22540
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.60230   10.58550   0.01680    0.15871
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.13570   11.11010   0.02560    0.23042
野村成長基金                                                     29.18000   29.05000   0.13000    0.44750
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.19550   10.18720   0.00830    0.08147
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.19070   10.18330   0.00740    0.07267
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.95080    9.95090  -0.00010   -0.00100
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.28160   10.27330   0.00830    0.08079
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.25900   10.25150   0.00750    0.07316
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.01900   10.01910  -0.00010   -0.00100
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.88000   13.92000  -0.04000   -0.28736
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.22980   10.22570   0.00410    0.04010
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.15300   10.15080   0.00220    0.02167
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.94390    9.94620  -0.00230   -0.02312
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.56960   10.56540   0.00420    0.03975
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41190   10.40960   0.00230    0.02209
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.20030   10.20260  -0.00230   -0.02254
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.12410    9.12960  -0.00550   -0.06024
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.93980    9.93960   0.00020    0.00201
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.84250    9.84350  -0.00100   -0.01016
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.53720   13.54540  -0.00820   -0.06054
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.71980   12.71950   0.00030    0.00236
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.45940   10.46040  -0.00100   -0.00956
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26460   10.26850  -0.00390   -0.03798
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96960    9.97410  -0.00450   -0.04512
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.35240    9.35980  -0.00740   -0.07906
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.85560   10.86420  -0.00860   -0.07916
野村泰國基金                                                     44.69000   44.69000   0.00000    0.00000
野村高科技基金                                                   11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
野村貨幣市場基金                                                 16.23750   16.23730   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.78000   16.73000   0.05000    0.29886
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.07550    8.09390  -0.01840   -0.22733
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.75020   11.77700  -0.02680   -0.22756
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.94000    7.90000   0.04000    0.50633
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
野村精選貨幣市場基金                                             12.06590   12.06580   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.14000   12.11000   0.03000    0.24773
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.16000    8.13000   0.03000    0.36900
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
野村積極成長基金                                                 12.32000   12.26000   0.06000    0.48940
野村優質基金                                                     34.82000   34.65000   0.17000    0.49062
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.71510    8.71720  -0.00210   -0.02409
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07230    8.07540  -0.00310   -0.03839
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88250    7.88650  -0.00400   -0.05072
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.48670   11.48950  -0.00280   -0.02437
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.47110   10.47520  -0.00410   -0.03914
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25450   10.25980  -0.00530   -0.05166
野村環球基金-人民幣計價                                          15.64000   15.54000   0.10000    0.64350
野村環球基金-美元計價                                            12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.55000   16.46000   0.09000    0.54678
野村鴻利基金                                                     22.13000   22.04000   0.09000    0.40835
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84310   16.84300   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.05000   21.11000  -0.06000   -0.28423
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.48000   12.44000   0.04000    0.32154
野村鑫平衡組合基金                                               14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18970   13.21330  -0.02360   -0.17861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.91820    9.93690  -0.01870   -0.18819
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94200    9.95780  -0.01580   -0.15867
凱基台商天下基金                                                 13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
凱基台灣精五門基金                                               21.20000   21.11000   0.09000    0.42634
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86590   10.86320   0.00270    0.02485
凱基亞太高股息基金                                               13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
凱基亞洲四金磚基金                                               18.38000   18.37000   0.01000    0.05444
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.24000   14.20000   0.04000    0.28169
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.96110   13.92900   0.03210    0.23045
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.03000   13.01000   0.02000    0.15373
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52520   11.52510   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.14000   26.93000   0.21000    0.77980
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.69000   20.59000   0.10000    0.48567
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.17860   21.05120   0.12740    0.60519
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.96000   18.99000  -0.03000   -0.15798
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.12930   19.13660  -0.00730   -0.03815
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                     9.98930   10.02150  -0.03220   -0.32131
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       7.99670    8.02240  -0.02570   -0.32035
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
凱基資源國基金                                                    9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.85140   11.84430   0.00710    0.05994
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.98320   10.93790   0.04530    0.41416
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.01650   12.99520   0.02130    0.16391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.68000   31.65000   0.03000    0.09479
富邦NASDAQ-100基金                                               27.68000   27.61000   0.07000    0.25353
富邦上証180基金                                                  32.92000   33.03000  -0.11000   -0.33303
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25760    0.25680   0.00080    0.31153
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.52000    7.50000   0.02000    0.26667
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.76000    6.71000   0.05000    0.74516
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 48.81000   49.54000  -0.73000   -1.47356
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.06730   20.03250   0.03480    0.17372
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17870   11.17770   0.00100    0.00895
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.50570   10.53780  -0.03210   -0.30462
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.03980   13.06210  -0.02230   -0.17072
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93500    1.93860  -0.00360   -0.18570
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.76410    9.78070  -0.01660   -0.16972
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.49640    1.49920  -0.00280   -0.18677
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55270   11.55690  -0.00420   -0.03634
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74040    1.74240  -0.00200   -0.11478
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10520   10.10880  -0.00360   -0.03561
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54160    1.54340  -0.00180   -0.11663
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.19310   12.14980   0.04330    0.35638
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.55860   11.52690   0.03170    0.27501
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.06240   11.05610   0.00630    0.05698
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.81450   10.77600   0.03850    0.35728
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.16880   10.14100   0.02780    0.27413
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.74290    9.73740   0.00550    0.05648
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.16000   15.12000   0.04000    0.26455
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.51000   22.61000  -0.10000   -0.44228
富邦日本東証基金                                                 21.76000   21.78000  -0.02000   -0.09183
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.64000   41.64000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.65000   46.44000   0.21000    0.45220
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.97000   51.89000   0.08000    0.15417
富邦台灣心基金                                                   21.94000   21.72000   0.22000    1.01289
富邦台灣釆吉50基金                                               48.70000   48.68000   0.02000    0.04108
富邦台灣科技指數基金                                             57.48000   57.51000  -0.03000   -0.05216
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29160    0.29300  -0.00140   -0.47782
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.29360    2.29640  -0.00280   -0.12193
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34170    0.34220  -0.00050   -0.14611
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.70510   10.72350  -0.01840   -0.17159
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.00580    2.00850  -0.00270   -0.13443
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33050    0.33100  -0.00050   -0.15106
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.30010    9.31610  -0.01600   -0.17175
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.10000   22.03000   0.07000    0.31775
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.60000   15.66000  -0.06000   -0.38314
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.63000   26.38000   0.25000    0.94769
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61320   15.61310   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     64.79000   64.20000   0.59000    0.91900
富邦科技基金                                                     24.81000   24.59000   0.22000    0.89467
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.41220   38.43260  -0.02040   -0.05308
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.48880   37.70330  -0.21450   -0.56892
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        36.90200   36.99940  -0.09740   -0.26325
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.55000   12.44000   0.11000    0.88424
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              35.42000   36.06000  -0.64000   -1.77482
富邦香港H股基金                                                  21.85000   21.98000  -0.13000   -0.59145
富邦高成長基金                                                   24.49000   24.28000   0.21000    0.86491
富邦基金                                                         13.19000   13.06000   0.13000    0.99541
富邦深証100基金                                                  11.80000   11.88000  -0.08000   -0.67340
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.14000   19.92000   0.22000    1.10442
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39730    0.39750  -0.00020   -0.05031
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.16360   12.16990  -0.00630   -0.05177
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57380    9.57880  -0.00500   -0.05220
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30100    0.30120  -0.00020   -0.06640
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.96760    8.97230  -0.00470   -0.05238
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.04000   20.15000  -0.11000   -0.54591
富邦精準基金                                                     46.89000   46.31000   0.58000    1.25243
富邦精銳中小基金                                                 11.72000   11.61000   0.11000    0.94746
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.79000   21.83000  -0.04000   -0.18323
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.72000    7.74000  -0.02000   -0.25840
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.26000   15.21000   0.05000    0.32873
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.14000   19.17000  -0.03000   -0.15649
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.59350   10.53280   0.06070    0.57630
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.61470   11.58090   0.03380    0.29186
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.07230   11.05190   0.02040    0.18458
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.41660   10.35690   0.05970    0.57643
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.37450   11.34150   0.03300    0.29097
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.82090   10.80100   0.01990    0.18424
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.53000   30.37000   0.16000    0.52684
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.30030    9.31900  -0.01870   -0.20067
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.75660    9.77830  -0.02170   -0.22192
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.64910    9.67250  -0.02340   -0.24192
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.95670    9.97680  -0.02010   -0.20147
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.93160    9.95370  -0.02210   -0.22203
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82130    9.84500  -0.02370   -0.24073
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.84920    9.87270  -0.02350   -0.23803
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.80170    8.82870  -0.02700   -0.30582
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.70340    9.73520  -0.03180   -0.32665
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.36890    9.40130  -0.03240   -0.34463
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.55640   10.58880  -0.03240   -0.30598
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.28550   10.31930  -0.03380   -0.32754
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.97760   10.01240  -0.03480   -0.34757
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.46840    9.50100  -0.03260   -0.34312
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.78360    9.81730  -0.03370   -0.34327
富達卓越領航全球組合基金                                         14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.01860    9.04620  -0.02760   -0.30510
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.63800    9.66940  -0.03140   -0.32474
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.50720    9.53990  -0.03270   -0.34277
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.95520    9.98570  -0.03050   -0.30544
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.88500    9.91720  -0.03220   -0.32469
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.77800    9.81180  -0.03380   -0.34448
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.56670    9.59930  -0.03260   -0.33961
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.80960    9.84310  -0.03350   -0.34034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.78000   12.81000  -0.03000   -0.23419
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.82000    9.72000   0.10000    1.02881
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.20000   12.11000   0.09000    0.74319
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.74180    9.75050  -0.00870   -0.08923
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.48460    9.50020  -0.01560   -0.16421
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.89950    8.91820  -0.01870   -0.20968
富蘭克林華美中華基金                                             15.15000   15.04000   0.11000    0.73138
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.99000   20.88000   0.11000    0.52682
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.88000   19.84000   0.04000    0.20161
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.11400    8.14960  -0.03560   -0.43683
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.45500    9.49240  -0.03740   -0.39400
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.99560   10.03510  -0.03950   -0.39362
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.38550    9.42670  -0.04120   -0.43706
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99080   11.00160  -0.01080   -0.09817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.94520    8.95390  -0.00870   -0.09716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.45880    9.46810  -0.00930   -0.09822
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.88790   12.89990  -0.01200   -0.09302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.50800   10.51770  -0.00970   -0.09223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10850   10.11860  -0.01010   -0.09982
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.85070    7.85860  -0.00790   -0.10053
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.40450    9.41400  -0.00950   -0.10091
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.48750   10.50300  -0.01550   -0.14758
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.61180    7.62300  -0.01120   -0.14692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.13140    9.14490  -0.01350   -0.14762
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.41440   10.42560  -0.01120   -0.10743
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.90960    7.91810  -0.00850   -0.10735
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.32530    8.34160  -0.01630   -0.19541
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.56810    9.58230  -0.01420   -0.14819
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.13760   10.15270  -0.01510   -0.14873
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61760   12.64240  -0.02480   -0.19617
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.48000   10.28000   0.20000    1.94553
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.19000   10.00000   0.19000    1.90000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.64000   11.63000   0.01000    0.08598
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.92610   12.89700   0.02910    0.22563
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
富蘭克林華美第一富基金                                           41.29000   41.24000   0.05000    0.12124
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28370   10.28350   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.82000   13.69000   0.13000    0.94960
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.96000   13.86000   0.10000    0.72150
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.32000   15.22000   0.10000    0.65703
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.04080    7.01280   0.02800    0.39927
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.47370   11.44340   0.03030    0.26478
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.18410   10.22080  -0.03670   -0.35907
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.29030   11.33100  -0.04070   -0.35919
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.33140    7.34300  -0.01160   -0.15797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.73240    9.74450  -0.01210   -0.12417
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.59670   10.60990  -0.01320   -0.12441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.90950   10.92670  -0.01720   -0.15741
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.34000   19.33000   0.01000    0.05173
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.48470   11.48370   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 35.10290   34.84340   0.25950    0.74476
復華大中華中小策略基金                                           10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
復華中小精選基金                                                 67.48000   66.88000   0.60000    0.89713
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.19000   12.08000   0.11000    0.91060
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.30000   11.20000   0.10000    0.89286
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
復華台灣智能基金                                                 11.75000   11.70000   0.05000    0.42735
復華全方位基金                                                   27.83000   27.63000   0.20000    0.72385
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.91000   13.84000   0.07000    0.50578
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.66000   20.58000   0.08000    0.38873
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.42000   20.47000  -0.05000   -0.24426
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.54000   16.28000   0.26000    1.59705
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.03000   14.82000   0.21000    1.41700
復華全球原物料基金                                                8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43060   11.43540  -0.00480   -0.04197
復華全球債券基金                                                 13.54160   13.53630   0.00530    0.03915
復華全球債券組合基金                                             14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.75000   13.81000  -0.06000   -0.43447
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華有利貨幣市場基金                                             13.41520   13.41500   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.28000   14.27000   0.01000    0.07008
復華亞太成長基金                                                 14.91000   14.67000   0.24000    1.63599
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
復華東協世紀基金                                                 13.88000   13.92000  -0.04000   -0.28736
復華南非幣長期收益基金A                                          13.47000   13.31000   0.16000    1.20210
復華南非幣長期收益基金B                                           8.66000    8.55000   0.11000    1.28655
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.38000   0.03000    0.22422
復華南非幣短期收益基金B                                           9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
復華美國新星基金-美元                                            13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.51000   12.44000   0.07000    0.56270
復華恒生基金                                                     22.00000   22.09000  -0.09000   -0.40742
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.04000    7.99000   0.05000    0.62578
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.38000   38.85000  -0.47000   -1.20978
復華神盾基金                                                     24.11190   23.88730   0.22460    0.94025
復華高成長基金                                                   63.71000   63.26000   0.45000    0.71135
復華高益策略組合基金                                             12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
復華貨幣市場基金                                                 14.37470   14.37450   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.80000   17.82000  -0.02000   -0.11223
復華復華基金                                                     20.18000   20.04000   0.14000    0.69860
復華華人世紀基金                                                 20.07000   19.86000   0.21000    1.05740
復華傳家二號基金                                                 27.63960   27.39320   0.24640    0.89949
復華傳家基金                                                     22.72320   22.50800   0.21520    0.95610
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.71000   18.77000  -0.06000   -0.31966
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.15000    6.18000  -0.03000   -0.48544
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.15000   14.19000  -0.04000   -0.28189
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
復華滬深300 A股基金                                              25.04000   25.13000  -0.09000   -0.35814
復華數位經濟基金                                                 54.10000   53.45000   0.65000    1.21609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.95890    9.97260  -0.01370   -0.13738
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.80210    9.81760  -0.01550   -0.15788
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.11580   10.12960  -0.01380   -0.13623
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.92560    9.94140  -0.01580   -0.15893
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.97200    9.98210  -0.01010   -0.10118
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92950    9.94840  -0.01890   -0.18998
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.98670    9.99350  -0.00680   -0.06804
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94410    9.95980  -0.01570   -0.15763
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.98670    9.99350  -0.00680   -0.06804
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94420    9.95980  -0.01560   -0.15663
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32850    9.32960  -0.00110   -0.01179
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.14550    9.15810  -0.01260   -0.13758
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.62940    8.64900  -0.01960   -0.22662
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36610   11.36720  -0.00110   -0.00968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.15340   11.16880  -0.01540   -0.13788
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.64200   10.66620  -0.02420   -0.22688
景順主流基金                                                     19.97000   19.89000   0.08000    0.40221
景順台灣科技基金                                                 36.45000   36.25000   0.20000    0.55172
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 20.70000   20.73000  -0.03000   -0.14472
景順全球康健基金                                                 17.19000   17.19000   0.00000    0.00000
景順貨幣市場基金                                                 15.91400   15.91390   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     37.16000   36.86000   0.30000    0.81389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.94000   15.84000   0.10000    0.63131
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.09000   14.02000   0.07000    0.49929
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.53000    8.60000  -0.07000   -0.81395
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.83140    8.82980   0.00160    0.01812
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.32360    8.34530  -0.02170   -0.26003
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11920   11.11750   0.00170    0.01529
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.45920   10.48640  -0.02720   -0.25938
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.62920    9.63490  -0.00570   -0.05916
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29350    9.30730  -0.01380   -0.14827
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77030    9.77610  -0.00580   -0.05933
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.43120    9.44520  -0.01400   -0.14822
華南永昌永昌基金                                                 19.75000   19.71000   0.04000    0.20294
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.31290   14.33320  -0.02030   -0.14163
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
華南永昌全球精品基金                                             14.43000   14.35000   0.08000    0.55749
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.04000   14.02000   0.02000    0.14265
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
華南永昌物聯網精選基金                                           13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
華南永昌策略報酬基金                                             10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17650   16.17630   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.93540   24.91320   0.02220    0.08911
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91700   11.91690   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14960   10.15180  -0.00220   -0.02167
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.31340   10.34880  -0.03540   -0.34207
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00400   10.00610  -0.00210   -0.02099
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14080   10.17570  -0.03490   -0.34297
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05120   10.05360  -0.00240   -0.02387
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.15680   10.19200  -0.03520   -0.34537
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05120   10.05370  -0.00250   -0.02487
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.15140   10.18660  -0.03520   -0.34555
華頓中小型基金                                                   24.68000   24.68000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.26960   13.23000   0.03960    0.29932
華頓台灣基金                                                     26.01000   25.62000   0.39000    1.52225
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49940   11.49930   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.08000   17.06000   0.02000    0.11723
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39240   13.40670  -0.01430   -0.10666
華頓全球高收益債券基金B                                           8.53120    8.54030  -0.00910   -0.10655
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.68000    5.66000   0.02000    0.35336
華頓新興亞太債券基金A                                            10.49290   10.50800  -0.01510   -0.14370
華頓新興亞太債券基金B                                             8.11460    8.12620  -0.01160   -0.14275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.12310    3.11190   0.01120    0.35991
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.39720   14.37660   0.02060    0.14329
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49350    0.49230   0.00120    0.24375
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.00420   12.00280   0.00140    0.01166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.00920   11.00430   0.00490    0.04453
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.00180   11.02410  -0.02230   -0.20228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.05600   10.07640  -0.02040   -0.20245
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.86840   11.88180  -0.01340   -0.11278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.97180   10.98300  -0.01120   -0.10198
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.30000   13.20000   0.10000    0.75758
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41370    2.41510  -0.00140   -0.05797
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99240    1.99120   0.00120    0.06027
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.22750   12.25160  -0.02410   -0.19671
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.13650   10.15650  -0.02000   -0.19692
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38070    0.38140  -0.00070   -0.18353
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32930    0.32980  -0.00050   -0.15161
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.69000    3.67000   0.02000    0.54496
匯豐中國動力基金(台幣)                                           17.02000   16.94000   0.08000    0.47226
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.18070   13.18960  -0.00890   -0.06748
匯豐太平洋精典基金                                               18.49000   18.46000   0.03000    0.16251
匯豐台灣精典基金                                                 24.50000   24.46000   0.04000    0.16353
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.96000   11.92000   0.04000    0.33557
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.82000    7.82000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     25.65000   25.64000   0.01000    0.03900
匯豐成功基金                                                     38.48000   38.62000  -0.14000   -0.36251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46910    2.46830   0.00080    0.03241
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28480    2.28390   0.00090    0.03941
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.80410   11.81880  -0.01470   -0.12438
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.32500    8.33950  -0.01450   -0.17387
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39090    0.39120  -0.00030   -0.07669
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35620    0.35660  -0.00040   -0.11217
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.06000    8.10000  -0.04000   -0.49383
匯豐金磚動力基金                                                 15.26000   15.24000   0.02000    0.13123
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96970   14.96970   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81370   15.81360   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.88000    4.91000  -0.03000   -0.61100
匯豐新鑽動力基金                                                 11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.66520    5.67930  -0.01410   -0.24827
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.14120    9.15540  -0.01420   -0.15510
匯豐龍鳳基金                                                     52.54000   52.45000   0.09000    0.17159
匯豐龍騰電子基金                                                 38.89000   38.64000   0.25000    0.64700
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.41130   12.44160  -0.03030   -0.24354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.71000   20.68000   0.03000    0.14507
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.68000   12.49000   0.19000    1.52122
新光中國成長基金(美元)                                           13.80000   13.60000   0.20000    1.47059
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.03000   12.85000   0.18000    1.40078
新光台灣富貴基金                                                 24.24000   24.27000  -0.03000   -0.12361
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.81000   11.73000   0.08000    0.68201
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.96920    9.98690  -0.01770   -0.17723
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.21830    9.24260  -0.02430   -0.26291
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.69790    9.71510  -0.01720   -0.17704
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     8.95770    8.98120  -0.02350   -0.26166
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41830   15.41810   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            26.04000   25.99000   0.05000    0.19238
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.97000   24.95000   0.02000    0.08016
新光兩岸優勢基金                                                 14.73000   14.63000   0.10000    0.68353
新光店頭基金                                                     25.95000   25.85000   0.10000    0.38685
新光南非幣保本基金                                               11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
新光創新科技基金                                                 15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.80390    9.82140  -0.01750   -0.17818
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.13800   10.16090  -0.02290   -0.22537
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77130    9.80000  -0.02870   -0.29286
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44760    9.46440  -0.01680   -0.17751
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.78390    9.80560  -0.02170   -0.22130
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.42620    9.45390  -0.02770   -0.29300
新光福運平衡基金                                                 17.04450   17.00850   0.03600    0.21166
新光澳幣八年期保本基金                                           10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03120   10.03060   0.00060    0.00598
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.03180   10.03110   0.00070    0.00698
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92130    9.92990  -0.00860   -0.08661
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92130    9.92990  -0.00860   -0.08661
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.95570    9.96080  -0.00510   -0.05120
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.95540    9.96060  -0.00520   -0.05221
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.93920    9.94500  -0.00580   -0.05832
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.94120    9.94690  -0.00570   -0.05730
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.25000    7.22000   0.03000    0.41551
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00760   10.02260  -0.01500   -0.14966
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.85080    9.86560  -0.01480   -0.15002
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.99770   10.01780  -0.02010   -0.20064
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.86760    9.88750  -0.01990   -0.20126
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.91130    9.93430  -0.02300   -0.23152
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10240   10.12570  -0.02330   -0.23011
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.89080   13.92510  -0.03430   -0.24632
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.75590    8.77760  -0.02170   -0.24722
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.46440   36.67170  -0.20730   -0.56529
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.70900   37.00000  -0.29100   -0.78649
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.31120   38.44700  -0.13580   -0.35321
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.04230   11.04130   0.00100    0.00906
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12090   10.12550  -0.00460   -0.04543
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.52050   13.42910   0.09140    0.68061
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.98930   10.91130   0.07800    0.71486
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
群益大印度基金-人民幣                                            12.62710   12.61060   0.01650    0.13084
群益大印度基金-美元                                              12.91350   12.89220   0.02130    0.16522
群益大印度基金-新臺幣                                            11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.46190   12.37770   0.08420    0.68026
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.06770   12.97480   0.09290    0.71600
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.71130   11.63220   0.07910    0.68001
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.20770   11.12800   0.07970    0.71621
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.60780    9.53950   0.06830    0.71597
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.78090    9.71480   0.06610    0.68041
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.71220    9.64310   0.06910    0.71657
群益中小型股基金                                                 47.09000   46.59000   0.50000    1.07319
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.02740   10.03710  -0.00970   -0.09664
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.12310   10.12940  -0.00630   -0.06220
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98170    8.99530  -0.01360   -0.15119
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.98280    8.99150  -0.00870   -0.09676
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.06840    9.07400  -0.00560   -0.06171
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04660    8.05890  -0.01230   -0.15263
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01370   10.01770  -0.00400   -0.03993
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43270   11.44020  -0.00750   -0.06556
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24340   11.24780  -0.00440   -0.03912
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44610   10.45760  -0.01150   -0.10997
群益中國新機會基金N-美元                                         10.09390    9.99160   0.10230    1.02386
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.96520    8.87750   0.08770    0.98789
群益中國新機會基金-美元                                          10.79290   10.68360   0.10930    1.02306
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.74000    9.65000   0.09000    0.93264
群益平衡王基金                                                   19.55790   19.56640  -0.00850   -0.04344
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.72000    5.72000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.77930    9.76720   0.01210    0.12388
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.15050   10.13430   0.01620    0.15985
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.95390    8.94270   0.01120    0.12524
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.29380    9.27900   0.01480    0.15950
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.99990   10.01810  -0.01820   -0.18167
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.85470    9.87300  -0.01830   -0.18535
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.58900    9.60650  -0.01750   -0.18217
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.51640    9.53400  -0.01760   -0.18460
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.05740   10.07580  -0.01840   -0.18262
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.16350   10.18240  -0.01890   -0.18561
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.75770    9.77550  -0.01780   -0.18209
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07580   10.10420  -0.02840   -0.28107
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.46170    7.48280  -0.02110   -0.28198
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.99560   14.94790   0.04770    0.31911
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.99000   13.96000   0.03000    0.21490
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
群益印度中小基金N-美元                                            9.51210    9.51270  -0.00060   -0.00631
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
群益印度中小基金-人民幣                                          14.10680   14.11270  -0.00590   -0.04181
群益印度中小基金-美元                                            13.60480   13.60570  -0.00090   -0.00661
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.88000   14.90000  -0.02000   -0.13423
群益多利策略組合基金                                             11.60000   11.62000  -0.02000   -0.17212
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
群益多重資產組合基金                                             15.55000   15.58000  -0.03000   -0.19255
群益安家基金                                                     24.00500   23.86240   0.14260    0.59759
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05500   16.05480   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             21.55000   21.55000   0.00000    0.00000
群益亞太中小基金                                                 13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.52000   17.52000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59680    9.62140  -0.02460   -0.25568
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.50490    7.52410  -0.01920   -0.25518
群益店頭市場基金                                                 99.46000   98.34000   1.12000    1.13891
群益東方盛世基金                                                  9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
群益東協成長基金-人民幣                                          14.53450   14.57580  -0.04130   -0.28335
群益東協成長基金-美元                                            13.87280   13.90730  -0.03450   -0.24807
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.98000   13.02000  -0.04000   -0.30722
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.31430   11.28670   0.02760    0.24454
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.89370   10.86770   0.02600    0.23924
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.15700   10.13700   0.02000    0.19730
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.19730   10.17240   0.02490    0.24478
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.82180    9.79830   0.02350    0.23984
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.15520    9.13730   0.01790    0.19590
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.95900    9.93460   0.02440    0.24561
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.99640    9.97250   0.02390    0.23966
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.01850    9.99880   0.01970    0.19702
群益長安基金                                                     29.46000   29.12000   0.34000    1.16758
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.64920   14.56050   0.08870    0.60918
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
群益真善美基金                                                   17.43020   17.39360   0.03660    0.21042
群益馬拉松基金                                                  122.12000  121.58000   0.54000    0.44415
群益深証中小板基金                                               15.93000   16.03000  -0.10000   -0.62383
群益創新科技基金                                                 32.74000   32.45000   0.29000    0.89368
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.06990   10.02820   0.04170    0.41583
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.07770   10.03240   0.04530    0.45154
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.96610   10.92070   0.04540    0.41572
群益華夏盛世基金-美元                                            11.11200   11.06210   0.04990    0.45109
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.33000   17.27000   0.06000    0.34742
群益奧斯卡基金                                                   28.26000   28.06000   0.20000    0.71276
群益新興金鑽基金-美元                                            13.87340   13.83380   0.03960    0.28626
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
群益葛萊美基金                                                   23.96000   23.70000   0.26000    1.09705
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.25000   18.29000  -0.04000   -0.21870
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.41000   13.36000   0.05000    0.37425
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66990   11.68840  -0.01850   -0.15828
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.52860   11.54310  -0.01450   -0.12562
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.38700   11.40140  -0.01440   -0.12630
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.83060    8.84460  -0.01400   -0.15829
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.54410    9.55610  -0.01200   -0.12557
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.12650    9.13810  -0.01160   -0.12694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.02000   29.76000   0.26000    0.87366
德信中國精選成長基金                                             12.80000   12.80000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             18.83000   18.74000   0.09000    0.48026
德信新興股票組合基金                                             11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91260   11.91250   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64260   10.65300  -0.01040   -0.09763
德信數位時代基金                                                 28.32000   28.34000  -0.02000   -0.07057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63950   11.63940   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.37000   17.23000   0.14000    0.81254
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.59000   17.59000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.01980   10.00280   0.01700    0.16995
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.03840   14.01510   0.02330    0.16625
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.32350    8.33180  -0.00830   -0.09962
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.51090   11.51740  -0.00650   -0.05644
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.58050   11.58790  -0.00740   -0.06386
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.04550   13.05850  -0.01300   -0.09955
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.03000   17.97000   0.06000    0.33389
摩根中小基金                                                     25.84000   25.53000   0.31000    1.21426
摩根中國A股基金                                                  15.99000   15.99000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                            13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
摩根中國亮點基金                                                 14.88000   14.78000   0.10000    0.67659
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.34220   12.33340   0.00880    0.07135
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.45230   13.42200   0.03030    0.22575
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.82420   10.80920   0.01500    0.13877
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.61510   13.60540   0.00970    0.07130
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.28870   15.25480   0.03390    0.22223
摩根台灣金磚基金                                                 21.43000   21.24000   0.19000    0.89454
摩根台灣增長基金                                                 52.12000   51.94000   0.18000    0.34655
摩根平衡基金                                                     28.26000   28.29000  -0.03000   -0.10604
摩根全球α基金                                                   18.49000   18.46000   0.03000    0.16251
摩根全球平衡基金                                                 15.61400   15.61990  -0.00590   -0.03777
摩根全球發現基金                                                 12.39000   12.40000  -0.01000   -0.08065
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.79800    9.80710  -0.00910   -0.09279
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63170   10.63690  -0.00520   -0.04889
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.17990   10.18730  -0.00740   -0.07264
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.26620   11.27680  -0.01060   -0.09400
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.91820   10.94370  -0.02550   -0.23301
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.68590   13.71790  -0.03200   -0.23327
摩根亞洲基金                                                     58.75000   58.65000   0.10000    0.17050
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.88850    8.90050  -0.01200   -0.13482
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.31960   10.32730  -0.00770   -0.07456
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.25680    9.26610  -0.00930   -0.10037
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.59650   12.61380  -0.01730   -0.13715
摩根東方內需機會基金                                             18.60000   18.57000   0.03000    0.16155
摩根東方科技基金                                                 38.56000   38.58000  -0.02000   -0.05184
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
摩根金龍收成基金                                                 24.21000   24.05000   0.16000    0.66528
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05880   15.05870   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.16000   14.45000  -0.29000   -2.00692
摩根新金磚五國基金                                               12.33000   12.24000   0.09000    0.73529
摩根新絲路基金                                                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
摩根新興35基金                                                   14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
摩根新興日本基金                                                 24.49000   24.82000  -0.33000   -1.32957
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.94290    7.96630  -0.02340   -0.29374
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.00100   11.03310  -0.03210   -0.29094
摩根新興科技基金                                                 61.24000   60.59000   0.65000    1.07278
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.48590    8.49880  -0.01290   -0.15179
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.59410   10.61030  -0.01620   -0.15268
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.14520    9.14840  -0.00320   -0.03498
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.18290   10.17340   0.00950    0.09338
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.78350    9.77910   0.00440    0.04499
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.31050   10.31420  -0.00370   -0.03587
摩根龍揚基金                                                     36.18000   35.95000   0.23000    0.63978
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.40280    9.40670  -0.00390   -0.04146
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22870   11.23340  -0.00470   -0.04184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.34000   26.34000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72230   11.74800  -0.02570   -0.21876
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.11550   11.14100  -0.02550   -0.22888
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.23030   10.25310  -0.02280   -0.22237
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.48450   10.56930  -0.08480   -0.80232
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.96090   10.03400  -0.07310   -0.72852
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.16150    9.22800  -0.06650   -0.72063
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.96610   10.94140   0.02470    0.22575
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.43570   10.42150   0.01420    0.13626
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.02910   10.04320  -0.01410   -0.14039
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.63420    9.65640  -0.02220   -0.22990
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.90440    9.94330  -0.03890   -0.39122
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.51430    9.56020  -0.04590   -0.48012
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.79590   11.78560   0.01030    0.08739
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.62910   11.62030   0.00880    0.07573
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.30680   10.30600   0.00080    0.00776
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.32990   11.34840  -0.01850   -0.16302
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.15250   11.17190  -0.01940   -0.17365
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.88730    9.91120  -0.02390   -0.24114
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.80180   23.84460  -0.04280   -0.17950
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14020   13.14010   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.77240   10.79550  -0.02310   -0.21398
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.34270    8.40260  -0.05990   -0.71287
聯邦精選科技基金                                                 13.22000   13.25000  -0.03000   -0.22642
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.05930   16.08560  -0.02630   -0.16350
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.70990   12.61890   0.09100    0.72114
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.44990   12.36130   0.08860    0.71675
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.00200   11.92640   0.07560    0.63389
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71200   11.72680  -0.01480   -0.12621
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.05590   11.07220  -0.01630   -0.14722
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.67160   10.72980  -0.05820   -0.54241
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.76400    8.80640  -0.04240   -0.48147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.36000   38.20000   0.16000    0.41885
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.43000   11.49000  -0.06000   -0.52219
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.78000    9.84000  -0.06000   -0.60976
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.98000   11.95000   0.03000    0.25105
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.46000   15.42000   0.04000    0.25940
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.34000   15.30000   0.04000    0.26144
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.66000   20.63000   0.03000    0.14542
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.86000   18.83000   0.03000    0.15932
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.07000   16.05000   0.02000    0.12461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.76000   16.73000   0.03000    0.17932
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.83000   15.81000   0.02000    0.12650
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.07000   16.05000   0.02000    0.12461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.62000   14.60000   0.02000    0.13699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.39000  -0.01000   -0.05438
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.31000   17.33000  -0.02000   -0.11541
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.66000   13.67000  -0.01000   -0.07315
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.77000   14.78000  -0.01000   -0.06766
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.72000   14.73000  -0.01000   -0.06789
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
聯博貨幣市場基金                                                 14.97910   14.97900   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.60240   10.62080  -0.01840   -0.17324
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.45070   14.47080  -0.02010   -0.13890
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.88850    7.90220  -0.01370   -0.17337
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.56000   14.59000  -0.03000   -0.20562
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.60000  -0.04000   -0.27397
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.73000   22.52000   0.21000    0.93250
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.84000   15.81000   0.03000    0.18975
瀚亞巴西基金                                                      5.43000    5.44000  -0.01000   -0.18382
瀚亞外銷基金                                                     43.02000   42.63000   0.39000    0.91485
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46440   10.48550  -0.02110   -0.20123
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29790   10.30840  -0.01050   -0.10186
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.13370   12.15020  -0.01650   -0.13580
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06000   10.07450  -0.01450   -0.14393
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.69520    7.70880  -0.01360   -0.17642
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.20090    8.20930  -0.00840   -0.10232
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.18430    8.19540  -0.01110   -0.13544
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.33740    7.34800  -0.01060   -0.14426
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.03840    9.05070  -0.01230   -0.13590
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.46190    9.47870  -0.01680   -0.17724
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.58610    9.59590  -0.00980   -0.10213
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.42110    9.43390  -0.01280   -0.13568
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.09000   13.06000   0.03000    0.22971
瀚亞印度基金-美元                                                13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.20000   28.12000   0.08000    0.28450
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.20000   12.25000  -0.05000   -0.40816
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.73000   15.75000  -0.02000   -0.12698
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.91550   11.93310  -0.01760   -0.14749
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.79800   12.84590  -0.04790   -0.37288
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.45680   11.46060  -0.00380   -0.03316
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.84530   10.85580  -0.01050   -0.09672
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.84720   11.86130  -0.01410   -0.11887
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.49460    9.50860  -0.01400   -0.14724
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.77830    9.81490  -0.03660   -0.37290
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.74410    9.74740  -0.00330   -0.03386
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.21670    9.22570  -0.00900   -0.09755
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.53940    9.55080  -0.01140   -0.11936
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.24300   14.23360   0.00940    0.06604
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.66500   10.66290   0.00210    0.01969
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.01230   10.99800   0.01430    0.13002
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60620   12.59790   0.00830    0.06588
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.52000   22.39000   0.13000    0.58062
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53750   13.53730   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.57000   24.59000  -0.02000   -0.08133
瀚亞高科技基金                                                   61.89000   61.44000   0.45000    0.73242
瀚亞理財通基金                                                   25.38000   25.29000   0.09000    0.35587
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
瀚亞菁華基金                                                     22.92000   22.64000   0.28000    1.23675
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.28860   13.18360   0.10500    0.79644
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.65900    9.58260   0.07640    0.79728
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.88580   10.90270  -0.01690   -0.15501
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.95780   10.01170  -0.05390   -0.53837
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.47460   11.47950  -0.00490   -0.04268
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.12730   10.13960  -0.01230   -0.12131
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.28530   10.29730  -0.01200   -0.11654
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.93250    8.94630  -0.01380   -0.15425
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.90320    7.94600  -0.04280   -0.53864
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.88550    9.88980  -0.00430   -0.04348
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.75000    8.76070  -0.01070   -0.12214
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.37990    8.38970  -0.00980   -0.11681
瀚亞電通網基金                                                   16.05000   15.94000   0.11000    0.69009
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.72340   13.73740  -0.01400   -0.10191
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25560   10.27100  -0.01540   -0.14994
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.29410   10.30040  -0.00630   -0.06116
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.67630   11.68820  -0.01190   -0.10181
瀚亞歐洲基金                                                     11.81000   11.69000   0.12000    1.02652
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