[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/21 107/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32870 10.32870 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64420 9.66630 -0.02210 -0.22863 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.82970 9.85070 -0.02100 -0.21318 中國信託台灣活力基金 14.78000 14.72000 0.06000 0.40761 中國信託台灣優勢基金 17.54000 17.39000 0.15000 0.86256 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.64320 9.64810 -0.00490 -0.05079 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21420 9.21890 -0.00470 -0.05098 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15380 10.15480 -0.00100 -0.00985 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70070 9.70150 -0.00080 -0.00825 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.16560 10.17140 -0.00580 -0.05702 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.96520 8.97030 -0.00510 -0.05685 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27020 11.28510 -0.01490 -0.13203 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.30060 10.31420 -0.01360 -0.13186 中國信託智能運動基金-台幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 中國信託智能運動基金-美元 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96590 10.96570 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.55760 9.57670 -0.01910 -0.19944 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39700 9.41570 -0.01870 -0.19860 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.76110 9.77730 -0.01620 -0.16569 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59260 9.60850 -0.01590 -0.16548 中國信託精穩基金 18.05760 18.08740 -0.02980 -0.16476 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.51000 66.25000 0.26000 0.39245 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.13040 37.34450 -0.21410 -0.57331 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24590 11.24480 0.00110 0.00978 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65360 10.68690 -0.03330 -0.31160 元大上證50基金 33.34000 33.44000 -0.10000 -0.29904 元大大中華TMT基金-人民幣 13.53000 13.33000 0.20000 1.50038 元大大中華TMT基金-新台幣 12.39000 12.25000 0.14000 1.14286 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 13.79200 13.83200 -0.04000 -0.28918 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.61300 17.68000 -0.06700 -0.37896 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.66800 11.60300 0.06500 0.56020 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.53300 11.50500 0.02800 0.24337 元大中國平衡基金-人民幣 3.31000 3.30000 0.01000 0.30303 元大中國平衡基金-新台幣 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158 元大中國高收益點心債券基金 11.20870 11.20860 0.00010 0.00089 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.57970 45.51740 0.06230 0.13687 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34320 10.33320 0.01000 0.09678 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64770 9.63840 0.00930 0.09649 元大中國機會債券基金-新台幣 9.78120 9.80320 -0.02200 -0.22442 元大巴西指數基金 6.67300 6.70600 -0.03300 -0.49210 元大巴菲特基金 30.37000 30.24000 0.13000 0.42989 元大日經225基金 26.89000 27.03000 -0.14000 -0.51794 元大台商收成基金 24.55000 24.44000 0.11000 0.45008 元大台灣50單日反向1倍基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 元大台灣50單日正向2倍基金 37.92000 37.87000 0.05000 0.13203 元大台灣中型100基金 32.79000 32.52000 0.27000 0.83026 元大台灣加權股價指數基金 25.32300 25.34700 -0.02400 -0.09469 元大台灣卓越50基金 83.95000 83.91000 0.04000 0.04767 元大台灣金融基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.89000 30.86000 0.03000 0.09721 元大台灣高股息基金 26.24000 26.26000 -0.02000 -0.07616 元大台灣電子科技基金 37.34000 37.23000 0.11000 0.29546 元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 元大全球ETF穩健組合基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.87000 13.04000 -0.17000 -1.30368 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.07000 9.20000 -0.13000 -1.41304 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586 元大全球不動產證券化基金-美元 12.54000 12.70200 -0.16200 -1.27539 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746 元大全球股票入息基金-美元配息 10.24800 10.25000 -0.00200 -0.01951 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.29710 10.31640 -0.01930 -0.18708 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.55290 9.57080 -0.01790 -0.18703 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.15390 9.17830 -0.02440 -0.26584 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.54350 8.56620 -0.02270 -0.26499 元大全球新興市場精選組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 元大全球農業商機基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 元大印尼指數基金 9.21600 9.28900 -0.07300 -0.78588 元大印度指數基金 9.34800 9.29500 0.05300 0.57020 元大印度基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 元大多多基金 19.74000 19.63000 0.11000 0.56037 元大多福基金 57.70000 57.52000 0.18000 0.31293 元大亞太成長基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55680 8.56900 -0.01220 -0.14237 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14560 7.15580 -0.01020 -0.14254 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.04600 10.07200 -0.02600 -0.25814 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.04200 10.01700 0.02500 0.24958 元大卓越基金 52.01000 51.81000 0.20000 0.38603 元大店頭基金 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 元大泛歐成長基金 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18390 10.18340 0.00050 0.00491 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.01620 9.01150 0.00470 0.05216 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 29.98310 29.99780 -0.01470 -0.04900 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.75370 35.95270 -0.19900 -0.55351 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.41020 19.30210 0.10810 0.56004 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.67390 18.88460 -0.21070 -1.11572 元大美國政府7至10年期債券基金 36.69310 36.78490 -0.09180 -0.24956 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.56410 20.51450 0.04960 0.24178 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93790 18.02710 -0.08920 -0.49481 元大高科技基金 18.32000 18.19000 0.13000 0.71468 元大得利貨幣市場基金 16.22330 16.22310 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96070 11.96060 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.03000 14.97000 0.06000 0.40080 元大華夏中小基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 元大新中國基金-美元 12.70400 12.67000 0.03400 0.26835 元大新中國基金-新台幣 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 元大新主流基金 26.03000 25.81000 0.22000 0.85238 元大新東協平衡基金-美元 10.29100 10.31700 -0.02600 -0.25201 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 元大新興市場ESG策略基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.79110 10.75240 0.03870 0.35992 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.86510 10.85130 0.01380 0.12717 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.79770 10.79360 0.00410 0.03799 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.63170 9.62800 0.00370 0.03843 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.88930 9.90490 -0.01560 -0.15750 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63790 9.65310 -0.01520 -0.15746 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.50430 9.52770 -0.02340 -0.24560 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.26610 9.28890 -0.02280 -0.24545 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.66890 9.68580 -0.01690 -0.17448 元大新興亞洲基金 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.73970 9.73470 0.00500 0.05136 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.72990 9.72500 0.00490 0.05039 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46870 9.47230 -0.00360 -0.03801 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45910 9.46270 -0.00360 -0.03804 元大萬泰貨幣市場基金 15.07520 15.07500 0.00020 0.00133 元大經貿基金 38.51000 38.14000 0.37000 0.97011 元大實質多重資產基金-人民幣 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 元大實質多重資產基金-美元 9.63900 9.70600 -0.06700 -0.69029 元大實質多重資產基金-新台幣 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 元大滬深300單日反向1倍基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886 元大滬深300單日正向2倍基金 18.47000 18.76000 -0.29000 -1.54584 元大精準中小基金 23.04000 22.85000 0.19000 0.83151 元大摩臺基金 39.26000 39.20000 0.06000 0.15306 元大標普500基金 23.82000 23.78000 0.04000 0.16821 元大標普500單日反向1倍基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 31.72000 31.71000 0.01000 0.03154 元大標智滬深300基金 19.36000 19.41000 -0.05000 -0.25760 元大歐洲50基金 24.22000 24.06000 0.16000 0.66500 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.50920 9.50440 0.00480 0.05050 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12800 10.12780 0.00020 0.00197 元大績效基金 54.50000 54.15000 0.35000 0.64635 元大韓國KOSPI200基金 24.07000 24.09000 -0.02000 -0.08302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 日盛上選基金 33.18000 33.22000 -0.04000 -0.12041 日盛小而美基金 19.66000 19.57000 0.09000 0.45989 日盛中國內需動力基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70200 11.71250 -0.01050 -0.08965 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.03090 10.04000 -0.00910 -0.09064 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04930 12.06020 -0.01090 -0.09038 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.32240 10.33170 -0.00930 -0.09001 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78440 10.79980 -0.01540 -0.14260 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.22310 9.23620 -0.01310 -0.14183 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 日盛日盛基金 13.47000 14.76000 -1.29000 -8.73984 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 日盛全球抗暖化基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01440 10.01620 -0.00180 -0.01797 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.61170 9.61350 -0.00180 -0.01872 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.73310 9.73900 -0.00590 -0.06058 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34440 9.35010 -0.00570 -0.06096 日盛全球新興債券基金A 10.84650 10.87170 -0.02520 -0.23179 日盛全球新興債券基金B 8.59270 8.61260 -0.01990 -0.23106 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43390 2.43910 -0.00520 -0.21319 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73380 1.73760 -0.00380 -0.21869 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38190 0.38270 -0.00080 -0.20904 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27310 0.27370 -0.00060 -0.21922 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.54230 12.57550 -0.03320 -0.26401 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.81620 8.83960 -0.02340 -0.26472 日盛亞洲機會基金 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658 日盛首選基金 17.35000 17.21000 0.14000 0.81348 日盛高科技基金 17.55000 17.59000 -0.04000 -0.22740 日盛貨幣市場基金 14.74180 14.74160 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.71000 38.57000 0.14000 0.36298 日盛精選五虎基金 38.10000 38.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45980 13.45970 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.87000 36.77000 0.10000 0.27196 台新MSCI中國基金 23.11000 22.92000 0.19000 0.82897 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.85000 17.87000 -0.02000 -0.11192 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.65000 21.57000 0.08000 0.37089 台新大眾貨幣市場基金 14.13590 14.13580 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.82130 9.80890 0.01240 0.12642 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84160 10.85310 -0.01150 -0.10596 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83030 9.84940 -0.01910 -0.19392 台新中國通基金 48.31000 48.10000 0.21000 0.43659 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.80800 16.76200 0.04600 0.27443 台新中國精選中小基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180 台新主流基金 24.60000 24.50000 0.10000 0.40816 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.10000 18.14000 -0.04000 -0.22051 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62380 0.62470 -0.00090 -0.14407 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47500 0.47560 -0.00060 -0.12616 台新台灣中小基金 38.58000 38.58000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.35850 9.35200 0.00650 0.06950 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42280 9.41620 0.00660 0.07009 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.38430 10.37700 0.00730 0.07035 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.82670 10.83450 -0.00780 -0.07199 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.49110 11.50020 -0.00910 -0.07913 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 台新印度基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 台新亞美短期債券基金 10.84680 10.84420 0.00260 0.02398 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.81950 8.83900 -0.01950 -0.22061 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30890 0.30940 -0.00050 -0.16160 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.95230 11.97880 -0.02650 -0.22122 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41240 0.41300 -0.00060 -0.14528 台新真吉利貨幣市場基金 11.07230 11.07210 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 30.67260 30.61850 0.05410 0.17669 台新智慧生活基金-美元 10.46120 10.42340 0.03780 0.36265 台新智慧生活基金-新台幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38030 9.41150 -0.03120 -0.33151 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.06990 9.10830 -0.03840 -0.42159 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.83650 9.86930 -0.03280 -0.33234 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51780 9.55800 -0.04020 -0.42059 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38570 10.40920 -0.02350 -0.22576 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35060 0.35110 -0.00050 -0.14241 台新新興市場債券基金(B類型) 7.92460 7.94250 -0.01790 -0.22537 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28080 0.28120 -0.00040 -0.14225 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.54000 6.50000 0.04000 0.61538 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10200 10.10000 0.00200 0.01980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.99000 19.82000 0.17000 0.85772 未來資產全球大消費基金 14.96000 14.89000 0.07000 0.47011 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.91230 11.95030 -0.03800 -0.31798 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.80340 9.83470 -0.03130 -0.31826 未來資產亞洲新富基金 22.14000 22.06000 0.08000 0.36265 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54550 12.54540 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 未來資產新興市場債券基金A 8.93610 8.95250 -0.01640 -0.18319 未來資產新興市場債券基金B 6.96730 6.98000 -0.01270 -0.18195 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.95080 10.94970 0.00110 0.01005 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.02950 10.03430 -0.00480 -0.04784 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48580 9.48940 -0.00360 -0.03794 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55880 10.56270 -0.00390 -0.03692 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54070 8.54560 -0.00490 -0.05734 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56760 9.57310 -0.00550 -0.05745 永豐中小基金 51.19000 51.07000 0.12000 0.23497 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90060 1.90240 -0.00180 -0.09462 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44120 2.44360 -0.00240 -0.09822 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.89400 8.90770 -0.01370 -0.15380 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07870 11.09580 -0.01710 -0.15411 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.04000 5.01000 0.03000 0.59880 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.23000 23.10000 0.13000 0.56277 永豐主流品牌基金 16.24000 16.02000 0.22000 1.37328 永豐永豐基金 34.68000 34.41000 0.27000 0.78466 永豐亞洲民生消費基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 永豐南非幣2021保本基金 12.80060 12.77790 0.02270 0.17765 永豐高科技基金 23.85000 23.46000 0.39000 1.66240 永豐貨幣市場基金 13.85790 13.85770 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12220 2.12430 -0.00210 -0.09886 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47720 2.47870 -0.00150 -0.06052 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.01900 8.03140 -0.01240 -0.15439 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48830 10.50450 -0.01620 -0.15422 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.55600 7.56760 -0.01160 -0.15329 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35320 11.37060 -0.01740 -0.15303 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 永豐臺灣加權ETF基金 54.78000 54.79000 -0.01000 -0.01825 永豐領航科技基金 39.89000 39.43000 0.46000 1.16662 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 永豐趨勢平衡基金 47.56000 47.05000 0.51000 1.08395 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39830 11.39720 0.00110 0.00965 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74380 9.74960 -0.00580 -0.05949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74380 9.74960 -0.00580 -0.05949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70140 9.70720 -0.00580 -0.05975 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70500 9.70770 -0.00270 -0.02781 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75600 9.76110 -0.00510 -0.05225 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88310 9.88830 -0.00520 -0.05259 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68670 9.69240 -0.00570 -0.05881 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77470 9.78050 -0.00580 -0.05930 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 兆豐國際中小基金 15.11000 15.05000 0.06000 0.39867 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.81000 15.78000 0.03000 0.19011 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.75000 21.73000 0.02000 0.09204 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.28000 22.25000 0.03000 0.13483 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.16000 -0.02000 -0.13193 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23780 10.23010 0.00770 0.07527 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78810 10.77350 0.01460 0.13552 兆豐國際全球高股息基金 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 兆豐國際全球基金 31.93000 31.90000 0.03000 0.09404 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18650 10.18590 0.00060 0.00589 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.41810 9.41320 0.00490 0.05205 兆豐國際國民基金 23.71000 23.75000 -0.04000 -0.16842 兆豐國際第一基金 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94600 9.97760 -0.03160 -0.31671 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02010 8.04560 -0.02550 -0.31694 兆豐國際萬全基金 20.82000 20.79000 0.03000 0.14430 兆豐國際電子基金 26.39000 26.30000 0.09000 0.34221 兆豐國際綠鑽基金 7.95000 7.96000 -0.01000 -0.12563 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.37000 22.30000 0.07000 0.31390 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 兆豐國際豐台灣基金 32.06000 32.05000 0.01000 0.03120 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47860 12.47850 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13920 11.15140 -0.01220 -0.10940 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95540 11.96530 -0.00990 -0.08274 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76470 10.77540 -0.01070 -0.09930 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.57260 11.58290 -0.01030 -0.08892 合庫全球高收益債券基金B類型 8.33490 8.34410 -0.00920 -0.11026 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73540 9.74350 -0.00810 -0.08313 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22040 9.22960 -0.00920 -0.09968 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.27170 9.27980 -0.00810 -0.08729 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.55540 9.56490 -0.00950 -0.09932 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 合庫全球新興市場基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 合庫貨幣市場基金 10.11110 10.11100 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.87870 9.89180 -0.01310 -0.13243 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.14740 10.16360 -0.01620 -0.15939 合庫新興多重收益基金A類型 10.32840 10.34930 -0.02090 -0.20195 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.93760 11.95540 -0.01780 -0.14889 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.87100 13.89100 -0.02000 -0.14398 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.46100 9.47350 -0.01250 -0.13195 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.08840 10.10450 -0.01610 -0.15933 合庫新興多重收益基金B類型 8.28580 8.30250 -0.01670 -0.20114 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42400 9.43810 -0.01410 -0.14939 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.71280 10.72730 -0.01450 -0.13517 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85710 10.85610 0.00100 0.00921 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64220 10.63840 0.00380 0.03572 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91780 9.92310 -0.00530 -0.05341 安聯中國東協基金 16.50000 16.49000 0.01000 0.06064 安聯中國策略基金 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 安聯中華新思路基金-人民幣 15.16000 15.19000 -0.03000 -0.19750 安聯中華新思路基金-美元 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603 安聯台灣大壩基金 25.80000 25.69000 0.11000 0.42818 安聯台灣科技基金 45.40000 45.07000 0.33000 0.73219 安聯台灣貨幣市場基金 12.46810 12.46800 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.39000 29.28000 0.11000 0.37568 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09470 10.11240 -0.01770 -0.17503 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06900 15.09810 -0.02910 -0.19274 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77200 9.79090 -0.01890 -0.19304 安聯四季成長組合基金-美元 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.04590 12.06700 -0.02110 -0.17486 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10390 10.12270 -0.01880 -0.18572 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26250 12.28640 -0.02390 -0.19452 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68920 9.70620 -0.01700 -0.17515 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52300 9.54070 -0.01770 -0.18552 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24120 9.25920 -0.01800 -0.19440 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.80880 11.82900 -0.02020 -0.17077 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87430 10.89360 -0.01930 -0.17717 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54910 10.56920 -0.02010 -0.19018 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.08780 9.10410 -0.01630 -0.17904 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.88890 8.90470 -0.01580 -0.17743 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.59760 8.61390 -0.01630 -0.18923 安聯全球人口趨勢基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.73000 34.73000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955 安聯全球計量平衡基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06220 12.07290 -0.01070 -0.08863 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55340 10.56280 -0.00940 -0.08899 安聯全球新興市場基金 19.23000 19.12000 0.11000 0.57531 安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 安聯全球綠能趨勢基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安聯亞洲動態策略基金 25.40000 25.36000 0.04000 0.15773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.12250 10.12110 0.00140 0.01383 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.18770 10.20940 -0.02170 -0.21255 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.05710 9.08450 -0.02740 -0.30161 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.48880 10.52040 -0.03160 -0.30037 貝萊德亞美利加收益基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 貝萊德新台幣基金 12.92070 12.92060 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.70000 25.54000 0.16000 0.62647 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.10030 11.10120 -0.00090 -0.00811 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98070 10.00100 -0.02030 -0.20298 保德信大中華基金 32.38000 32.18000 0.20000 0.62150 保德信中小型股基金 44.55000 44.10000 0.45000 1.02041 保德信中國中小基金-人民幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 保德信中國中小基金-美元 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 保德信中國中小基金-新臺幣 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.97700 9.98330 -0.00630 -0.06311 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.94640 9.95310 -0.00670 -0.06732 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.08850 10.09440 -0.00590 -0.05845 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.75430 10.76050 -0.00620 -0.05762 保德信中國品牌基金-人民幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 保德信中國品牌基金-美元 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 35.17000 34.88000 0.29000 0.83142 保德信全球中小基金 29.17000 29.18000 -0.01000 -0.03427 保德信全球消費商機基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750 保德信全球基礎建設基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 保德信全球資源基金 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096 保德信全球醫療生化基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.85000 29.86000 -0.01000 -0.03349 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.02920 10.04540 -0.01620 -0.16127 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.67670 10.69400 -0.01730 -0.16177 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.99960 9.02230 -0.02270 -0.25160 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57430 9.59850 -0.02420 -0.25212 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.41570 8.43150 -0.01580 -0.18739 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84980 10.87020 -0.02040 -0.18767 保德信亞太基金 22.89000 22.81000 0.08000 0.35072 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64620 8.66030 -0.01410 -0.16281 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22290 11.24120 -0.01830 -0.16279 保德信店頭市場基金 34.75000 34.50000 0.25000 0.72464 保德信拉丁美洲基金 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316 保德信金平衡基金 29.61000 29.64000 -0.03000 -0.10121 保德信金滿意基金 41.38000 41.10000 0.28000 0.68127 保德信科技島基金 25.23000 25.08000 0.15000 0.59809 保德信高成長基金 88.98000 88.26000 0.72000 0.81577 保德信第一基金 26.23000 26.07000 0.16000 0.61373 保德信貨幣市場基金 15.73820 15.73800 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74410 10.73990 0.00420 0.03911 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35230 10.35780 -0.00550 -0.05310 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.01320 11.01320 0.00000 0.00000 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.93280 9.94190 -0.00910 -0.09153 保德信新世紀基金 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.32520 8.34250 -0.01730 -0.20737 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.93210 10.95480 -0.02270 -0.20722 保德信新興趨勢組合基金 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 保德信瑞騰基金 15.52060 15.52060 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.94520 9.95390 -0.00870 -0.08740 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02080 10.02970 -0.00890 -0.08874 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.88270 9.88820 -0.00550 -0.05562 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.89710 9.90260 -0.00550 -0.05554 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85260 9.86650 -0.01390 -0.14088 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84360 9.86050 -0.01690 -0.17139 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98820 1.99030 -0.00210 -0.10551 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64600 2.64880 -0.00280 -0.10571 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31390 0.31410 -0.00020 -0.06367 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45320 0.45360 -0.00040 -0.08818 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.81100 8.82030 -0.00930 -0.10544 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84050 11.85450 -0.01400 -0.11810 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.70600 9.71440 -0.00840 -0.08647 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64080 11.65150 -0.01070 -0.09183 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23470 9.24080 -0.00610 -0.06601 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.10700 11.11430 -0.00730 -0.06568 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29130 10.30820 -0.01690 -0.16395 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12550 10.14030 -0.01480 -0.14595 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.26180 10.26680 -0.00500 -0.04870 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67120 10.67660 -0.00540 -0.05058 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15700 10.15660 0.00040 0.00394 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99610 10.00230 -0.00620 -0.06199 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14970 10.15600 -0.00630 -0.06203 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94390 9.94650 -0.00260 -0.02614 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00590 10.01020 -0.00430 -0.04296 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.84090 10.84940 -0.00850 -0.07835 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.56310 6.56940 -0.00630 -0.09590 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94000 10.95050 -0.01050 -0.09589 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63430 11.63420 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.61000 19.50000 0.11000 0.56410 施羅德樂活中小基金-I類型 4442.310004417.03000 25.28000 0.57233 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.82490 10.81450 0.01040 0.09617 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.26820 12.24700 0.02120 0.17310 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.52180 11.50170 0.02010 0.17476 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.76250 9.75310 0.00940 0.09638 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.59980 10.58140 0.01840 0.17389 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.38970 10.37150 0.01820 0.17548 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.18020 11.16940 0.01080 0.09669 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.18640 12.16530 0.02110 0.17344 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 12.11270 12.09160 0.02110 0.17450 柏瑞五國金勢力建設基金 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736 柏瑞巨人基金 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63490 13.63480 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.25580 13.27310 -0.01730 -0.13034 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84640 11.85540 -0.00900 -0.07591 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52300 12.53310 -0.01010 -0.08059 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.12490 9.13680 -0.01190 -0.13024 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.85410 6.86300 -0.00890 -0.12968 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.06370 9.07060 -0.00690 -0.07607 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.70350 8.70890 -0.00540 -0.06201 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10300 11.11200 -0.00900 -0.08099 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.58770 8.59480 -0.00710 -0.08261 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.02210 12.03120 -0.00910 -0.07564 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.48370 11.49880 -0.01510 -0.13132 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.58490 11.59200 -0.00710 -0.06125 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.39970 11.40900 -0.00930 -0.08151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.08340 9.09530 -0.01190 -0.13084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.12620 10.13390 -0.00770 -0.07598 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.94830 9.95440 -0.00610 -0.06128 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.87570 9.88370 -0.00800 -0.08094 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.71280 9.72080 -0.00800 -0.08230 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.00640 10.02620 -0.01980 -0.19748 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00790 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10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32320 11.35280 -0.02960 -0.26073 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.52820 7.54800 -0.01980 -0.26232 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.50860 11.52930 -0.02070 -0.17954 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21620 11.23230 -0.01610 -0.14334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.41030 10.42570 -0.01540 -0.14771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.62210 8.63750 -0.01540 -0.17829 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80460 9.81870 -0.01410 -0.14360 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.82910 9.84360 -0.01450 -0.14730 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.78910 10.80460 -0.01550 -0.14346 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10600 10.12410 -0.01810 -0.17878 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.39350 10.40890 -0.01540 -0.14795 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15790 10.17240 -0.01450 -0.14254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.31620 9.33300 -0.01680 -0.18001 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.27710 9.28880 -0.01170 -0.12596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.84950 9.86410 -0.01460 -0.14801 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.37540 12.38930 -0.01390 -0.11219 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96990 11.97800 -0.00810 -0.06762 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.44170 11.44970 -0.00800 -0.06987 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.56010 7.56860 -0.00850 -0.11231 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64040 9.64680 -0.00640 -0.06634 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31490 10.32220 -0.00730 -0.07072 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.63810 10.65000 -0.01190 -0.11174 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.45990 11.46790 -0.00800 -0.06976 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43010 10.43700 -0.00690 -0.06611 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.64180 9.65260 -0.01080 -0.11189 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.53430 10.54170 -0.00740 -0.07020 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19120 11.21180 -0.02060 -0.18373 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.83170 11.84800 -0.01630 -0.13758 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.94460 10.96020 -0.01560 -0.14233 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33580 9.35300 -0.01720 -0.18390 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99770 10.01150 -0.01380 -0.13784 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99700 10.01120 -0.01420 -0.14184 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.15220 11.16760 -0.01540 -0.13790 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98500 10.00350 -0.01850 -0.18494 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.42490 10.43970 -0.01480 -0.14177 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.63780 9.65560 -0.01780 -0.18435 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48970 9.50720 -0.01750 -0.18407 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.21940 10.23340 -0.01400 -0.13681 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75500 9.76890 -0.01390 -0.14229 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.16000 18.18000 -0.02000 -0.11001 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.93000 16.95000 -0.02000 -0.11799 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04120 13.06200 -0.02080 -0.15924 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.99600 11.02750 -0.03150 -0.28565 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63230 11.66340 -0.03110 -0.26665 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.17630 12.21820 -0.04190 -0.34293 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.44530 11.47490 -0.02960 -0.25795 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.19570 10.22490 -0.02920 -0.28558 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54590 10.57410 -0.02820 -0.26669 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.50090 10.53710 -0.03620 -0.34355 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.62830 10.65590 -0.02760 -0.25901 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.34300 10.37060 -0.02760 -0.26614 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.56820 10.59560 -0.02740 -0.25860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.16000 36.75000 -0.59000 -1.60544 國泰大中華基金 21.75000 21.58000 0.17000 0.78777 國泰小龍基金 16.69000 16.52000 0.17000 1.02906 國泰中小成長基金 45.90000 45.43000 0.47000 1.03456 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.63640 4.58050 0.05590 1.22039 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.36000 21.17000 0.19000 0.89750 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.84060 0.83240 0.00820 0.98510 國泰中國內需增長基金美元級別 0.79980 0.79200 0.00780 0.98485 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10450 2.10380 0.00070 0.03327 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66300 9.68950 -0.02650 -0.27349 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.41580 8.43900 -0.02320 -0.27491 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32770 0.32830 -0.00060 -0.18276 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.34240 11.34130 0.00110 0.00970 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78700 1.79100 -0.00400 -0.22334 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99700 10.00920 -0.01220 -0.12189 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34720 0.34740 -0.00020 -0.05757 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.19330 5.13250 0.06080 1.18461 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.91000 23.71000 0.20000 0.84353 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.81290 0.80530 0.00760 0.94375 國泰中港台基金人民幣級別 3.88000 3.85160 0.02840 0.73736 國泰中港台基金台幣級別 17.88000 17.80000 0.08000 0.44944 國泰中港台基金美元級別 0.61490 0.61180 0.00310 0.50670 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.00000 26.17000 -0.17000 -0.64960 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.60000 13.55000 0.05000 0.36900 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.43000 32.78000 -0.35000 -1.06772 國泰台灣貨幣市場基金 12.39330 12.39320 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.31000 28.02000 0.29000 1.03498 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26480 2.26340 0.00140 0.06185 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35790 0.35850 -0.00060 -0.16736 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46810 0.46680 0.00130 0.27849 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46560 0.46360 0.00200 0.43141 國泰全球資源基金台幣級別 5.51000 5.51000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18600 0.18590 0.00010 0.05379 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30550 0.30490 0.00060 0.19679 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41830 0.41830 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38230 0.38230 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44110 0.44110 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49230 0.49000 0.00230 0.46939 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.01000 19.09000 -0.08000 -0.41907 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.24000 0.05000 0.23540 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43150 2.43170 -0.00020 -0.00822 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.41870 11.45480 -0.03610 -0.31515 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.48540 10.51850 -0.03310 -0.31468 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38520 0.38620 -0.00100 -0.25893 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35380 0.35460 -0.00080 -0.22561 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50060 0.49950 0.00110 0.22022 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.20000 12.26000 -0.06000 -0.48940 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43210 0.43380 -0.00170 -0.39189 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.33000 18.35000 -0.02000 -0.10899 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62850 0.62830 0.00020 0.03183 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 國泰科技生化基金 38.43000 37.77000 0.66000 1.74742 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.18000 25.08000 0.10000 0.39872 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.16770 37.41010 -0.24240 -0.64795 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77970 19.67320 0.10650 0.54135 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.98150 19.19770 -0.21620 -1.12618 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.64920 38.82630 -0.17710 -0.45613 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.95080 39.08350 -0.13270 -0.33953 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.00270 40.02650 -0.02380 -0.05946 國泰紐幣2021保本基金 11.89610 11.88900 0.00710 0.05972 國泰紐幣八年期保本基金 12.18230 12.17490 0.00740 0.06078 國泰紐幣保本基金 12.23230 12.22830 0.00400 0.03271 國泰高科技基金 13.31000 13.09000 0.22000 1.68067 國泰國泰基金 24.05000 23.73000 0.32000 1.34850 國泰富時中國A50基金 21.67000 21.75000 -0.08000 -0.36782 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34080 0.34110 -0.00030 -0.08795 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45240 0.45060 0.00180 0.39947 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36900 0.36790 0.00110 0.29899 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48990 0.48620 0.00370 0.76100 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35640 0.00040 0.11223 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47360 0.47090 0.00270 0.57337 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.77810 10.79110 -0.01300 -0.12047 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.94270 7.95230 -0.00960 -0.12072 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36380 0.36410 -0.00030 -0.08239 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27220 0.27230 -0.00010 -0.03672 國泰新興市場基金台幣級別 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 國泰新興市場基金美元級別 0.42340 0.42370 -0.00030 -0.07080 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15530 2.15470 0.00060 0.02785 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45900 1.45850 0.00050 0.03428 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35100 0.35170 -0.00070 -0.19903 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37560 0.37630 -0.00070 -0.18602 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24000 0.24050 -0.00050 -0.20790 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80080 10.82480 -0.02400 -0.22171 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.17600 7.19200 -0.01600 -0.22247 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.19000 35.08000 0.11000 0.31357 國泰價值卓越基金 15.34000 15.12000 0.22000 1.45503 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39570 0.39350 0.00220 0.55909 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10440 12.11580 -0.01140 -0.09409 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41310 0.41340 -0.00030 -0.07257 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67680 9.67170 0.00510 0.05273 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.56540 8.57640 -0.01100 -0.12826 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56180 10.55620 0.00560 0.05305 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43420 9.44640 -0.01220 -0.12915 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03980 11.03870 0.00110 0.00996 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95260 9.95710 -0.00450 -0.04519 第一金大中華基金 27.13000 26.85000 0.28000 1.04283 第一金小型精選基金 37.81000 37.39000 0.42000 1.12329 第一金中國世紀基金-人民幣 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528 第一金中國世紀基金-美元 10.38800 10.34360 0.04440 0.42925 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 第一金中概平衡基金 24.11000 24.03000 0.08000 0.33292 第一金台灣貨幣市場基金 15.22230 15.22210 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.53900 177.53700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.05900 13.98030 0.07870 0.56293 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.05990 13.98030 0.07960 0.56937 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.99210 10.00080 -0.00870 -0.08699 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.99250 10.00130 -0.00880 -0.08799 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54130 9.55410 -0.01280 -0.13397 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56450 9.57730 -0.01280 -0.13365 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29610 10.30520 -0.00910 -0.08830 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83490 9.84810 -0.01320 -0.13404 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.83500 9.84820 -0.01320 -0.13403 第一金全球大趨勢基金 22.74000 22.67000 0.07000 0.30878 第一金全球不動產證券化基金A 7.81940 7.85500 -0.03560 -0.45321 第一金全球不動產證券化基金B 5.64770 5.67340 -0.02570 -0.45299 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.10520 9.14290 -0.03770 -0.41234 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.10620 9.14390 -0.03770 -0.41230 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.25600 9.29440 -0.03840 -0.41315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.25720 9.29660 -0.03940 -0.42381 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.59990 8.59790 0.00200 0.02326 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.99440 9.99210 0.00230 0.02302 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.86390 9.86650 -0.00260 -0.02635 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12730 8.13320 -0.00590 -0.07254 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.95900 8.96900 -0.01000 -0.11150 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99000 10.99290 -0.00290 -0.02638 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.99080 10.99370 -0.00290 -0.02638 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94590 9.95320 -0.00730 -0.07334 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61470 14.63090 -0.01620 -0.11072 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.43660 15.50250 -0.06590 -0.42509 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.43500 15.50090 -0.06590 -0.42514 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.79000 13.86000 -0.07000 -0.50505 第一金亞洲科技基金 22.04000 22.12000 -0.08000 -0.36166 第一金亞洲新興市場基金 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749 第一金店頭市場基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 第一金創新趨勢基金 22.99000 22.75000 0.24000 1.05495 第一金電子基金 32.90000 32.52000 0.38000 1.16851 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176 統一大滿貫基金 33.29000 33.19000 0.10000 0.30130 統一大龍印基金 17.56000 17.43000 0.13000 0.74584 統一大龍騰中國基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 統一中小基金 25.98000 25.68000 0.30000 1.16822 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.77370 9.78730 -0.01360 -0.13896 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92310 9.93390 -0.01080 -0.10872 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.42400 9.43660 -0.01260 -0.13352 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33620 11.35190 -0.01570 -0.13830 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.41830 11.43070 -0.01240 -0.10848 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85720 10.87160 -0.01440 -0.13246 統一台灣動力基金 16.57000 16.35000 0.22000 1.34557 統一全天候基金 105.74000 104.61000 1.13000 1.08020 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.03010 9.03410 -0.00400 -0.04428 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.48590 9.48730 -0.00140 -0.01476 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.28940 9.29420 -0.00480 -0.05165 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.16710 9.17120 -0.00410 -0.04471 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.62980 9.63120 -0.00140 -0.01454 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.43040 9.43530 -0.00490 -0.05193 統一全球債券組合基金 12.07510 12.09350 -0.01840 -0.15215 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 15.94000 0.19000 1.19197 統一全球新科技基金(美元) 16.49000 16.29000 0.20000 1.22775 統一全球新科技基金(新台幣) 14.95000 14.78000 0.17000 1.15020 統一亞太基金 27.56000 27.44000 0.12000 0.43732 統一亞洲大金磚基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594 統一奔騰基金 57.04000 56.37000 0.67000 1.18858 統一強棒貨幣市場基金 16.63050 16.63040 0.00010 0.00060 統一強漢基金 26.07000 26.02000 0.05000 0.19216 統一統信基金 32.68000 32.36000 0.32000 0.98888 統一黑馬基金 57.92000 57.27000 0.65000 1.13497 統一新亞洲科技能源基金 20.53000 20.37000 0.16000 0.78547 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.47890 8.49300 -0.01410 -0.16602 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54480 10.56230 -0.01750 -0.16568 統一經建基金 44.69000 44.15000 0.54000 1.22310 統一龍馬基金 69.77000 69.40000 0.37000 0.53314 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.73000 21.66000 0.07000 0.32318 野村中小基金 48.59000 48.14000 0.45000 0.93477 野村中國機會基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144 野村巴西基金 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 野村日本領先基金 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680 野村台灣高股息基金 22.90000 22.97000 -0.07000 -0.30475 野村台灣運籌基金 37.38000 37.10000 0.28000 0.75472 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83040 9.83640 -0.00600 -0.06100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82160 9.82860 -0.00700 -0.07122 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82360 9.83200 -0.00840 -0.08544 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83040 9.83640 -0.00600 -0.06100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.82160 9.82860 -0.00700 -0.07122 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82360 9.83200 -0.00840 -0.08544 野村平衡基金 19.20000 19.09000 0.11000 0.57622 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 野村全球生技醫療基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553 野村全球品牌基金 26.91000 26.65000 0.26000 0.97561 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.91610 7.91910 -0.00300 -0.03788 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.79350 10.79760 -0.00410 -0.03797 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.55660 10.55160 0.00500 0.04739 野村全球氣候變遷基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.85000 18.76000 0.09000 0.47974 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62800 10.62970 -0.00170 -0.01599 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43930 10.44550 -0.00620 -0.05936 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71230 9.71220 0.00010 0.00103 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.46720 9.46800 -0.00080 -0.00845 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88440 8.88930 -0.00490 -0.05512 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02280 11.02260 0.00020 0.00181 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57060 10.57150 -0.00090 -0.00851 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96580 9.97130 -0.00550 -0.05516 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.37270 11.36630 0.00640 0.05631 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.96320 10.95810 0.00510 0.04654 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.46630 10.46590 0.00040 0.00382 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.65720 10.63310 0.02410 0.22665 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.67270 10.65100 0.02170 0.20374 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.09960 10.07690 0.02270 0.22527 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.63070 9.61550 0.01520 0.15808 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.90980 9.88700 0.02280 0.23061 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.03910 12.01180 0.02730 0.22728 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.79080 12.76710 0.02370 0.18563 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.11650 11.09150 0.02500 0.22540 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.60230 10.58550 0.01680 0.15871 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.13570 11.11010 0.02560 0.23042 野村成長基金 29.18000 29.05000 0.13000 0.44750 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19550 10.18720 0.00830 0.08147 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.19070 10.18330 0.00740 0.07267 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.95080 9.95090 -0.00010 -0.00100 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.28160 10.27330 0.00830 0.08079 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.25900 10.25150 0.00750 0.07316 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.01900 10.01910 -0.00010 -0.00100 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22980 10.22570 0.00410 0.04010 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.15300 10.15080 0.00220 0.02167 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.94390 9.94620 -0.00230 -0.02312 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56960 10.56540 0.00420 0.03975 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41190 10.40960 0.00230 0.02209 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.20030 10.20260 -0.00230 -0.02254 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.12410 9.12960 -0.00550 -0.06024 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93980 9.93960 0.00020 0.00201 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.84250 9.84350 -0.00100 -0.01016 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53720 13.54540 -0.00820 -0.06054 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71980 12.71950 0.00030 0.00236 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.45940 10.46040 -0.00100 -0.00956 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26460 10.26850 -0.00390 -0.03798 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96960 9.97410 -0.00450 -0.04512 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35240 9.35980 -0.00740 -0.07906 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85560 10.86420 -0.00860 -0.07916 野村泰國基金 44.69000 44.69000 0.00000 0.00000 野村高科技基金 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 野村貨幣市場基金 16.23750 16.23730 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.78000 16.73000 0.05000 0.29886 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.07550 8.09390 -0.01840 -0.22733 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75020 11.77700 -0.02680 -0.22756 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 野村精選貨幣市場基金 12.06590 12.06580 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900 野村歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 野村積極成長基金 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 野村優質基金 34.82000 34.65000 0.17000 0.49062 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71510 8.71720 -0.00210 -0.02409 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07230 8.07540 -0.00310 -0.03839 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88250 7.88650 -0.00400 -0.05072 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48670 11.48950 -0.00280 -0.02437 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.47110 10.47520 -0.00410 -0.03914 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25450 10.25980 -0.00530 -0.05166 野村環球基金-人民幣計價 15.64000 15.54000 0.10000 0.64350 野村環球基金-美元計價 12.50000 12.42000 0.08000 0.64412 野村環球基金-新臺幣計價 16.55000 16.46000 0.09000 0.54678 野村鴻利基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84310 16.84300 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.05000 21.11000 -0.06000 -0.28423 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 野村鑫平衡組合基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 野村鑫全球債券組合基金 13.18970 13.21330 -0.02360 -0.17861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91820 9.93690 -0.01870 -0.18819 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94200 9.95780 -0.01580 -0.15867 凱基台商天下基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 凱基台灣精五門基金 21.20000 21.11000 0.09000 0.42634 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86590 10.86320 0.00270 0.02485 凱基亞太高股息基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 凱基亞洲四金磚基金 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.96110 13.92900 0.03210 0.23045 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52520 11.52510 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.14000 26.93000 0.21000 0.77980 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.69000 20.59000 0.10000 0.48567 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.17860 21.05120 0.12740 0.60519 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.96000 18.99000 -0.03000 -0.15798 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.12930 19.13660 -0.00730 -0.03815 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.98930 10.02150 -0.03220 -0.32131 凱基新興亞洲債券基金-配息型 7.99670 8.02240 -0.02570 -0.32035 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 凱基資源國基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.85140 11.84430 0.00710 0.05994 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.98320 10.93790 0.04530 0.41416 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 凱基護城河基金-台幣計價A 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 凱基護城河基金-美元計價B 13.01650 12.99520 0.02130 0.16391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.82000 14.83000 -0.01000 -0.06743 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.68000 31.65000 0.03000 0.09479 富邦NASDAQ-100基金 27.68000 27.61000 0.07000 0.25353 富邦上証180基金 32.92000 33.03000 -0.11000 -0.33303 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25760 0.25680 0.00080 0.31153 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.76000 6.71000 0.05000 0.74516 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.81000 49.54000 -0.73000 -1.47356 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.06730 20.03250 0.03480 0.17372 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17870 11.17770 0.00100 0.00895 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50570 10.53780 -0.03210 -0.30462 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.03980 13.06210 -0.02230 -0.17072 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93500 1.93860 -0.00360 -0.18570 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76410 9.78070 -0.01660 -0.16972 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49640 1.49920 -0.00280 -0.18677 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55270 11.55690 -0.00420 -0.03634 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74040 1.74240 -0.00200 -0.11478 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10520 10.10880 -0.00360 -0.03561 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54160 1.54340 -0.00180 -0.11663 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.19310 12.14980 0.04330 0.35638 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.55860 11.52690 0.03170 0.27501 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.06240 11.05610 0.00630 0.05698 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.81450 10.77600 0.03850 0.35728 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.16880 10.14100 0.02780 0.27413 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.74290 9.73740 0.00550 0.05648 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.51000 22.61000 -0.10000 -0.44228 富邦日本東証基金 21.76000 21.78000 -0.02000 -0.09183 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.64000 41.64000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.65000 46.44000 0.21000 0.45220 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.97000 51.89000 0.08000 0.15417 富邦台灣心基金 21.94000 21.72000 0.22000 1.01289 富邦台灣釆吉50基金 48.70000 48.68000 0.02000 0.04108 富邦台灣科技指數基金 57.48000 57.51000 -0.03000 -0.05216 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29160 0.29300 -0.00140 -0.47782 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.29360 2.29640 -0.00280 -0.12193 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34170 0.34220 -0.00050 -0.14611 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70510 10.72350 -0.01840 -0.17159 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.00580 2.00850 -0.00270 -0.13443 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33050 0.33100 -0.00050 -0.15106 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.30010 9.31610 -0.01600 -0.17175 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.10000 22.03000 0.07000 0.31775 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.63000 26.38000 0.25000 0.94769 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61320 15.61310 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 64.79000 64.20000 0.59000 0.91900 富邦科技基金 24.81000 24.59000 0.22000 0.89467 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.41220 38.43260 -0.02040 -0.05308 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.48880 37.70330 -0.21450 -0.56892 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 36.90200 36.99940 -0.09740 -0.26325 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 35.42000 36.06000 -0.64000 -1.77482 富邦香港H股基金 21.85000 21.98000 -0.13000 -0.59145 富邦高成長基金 24.49000 24.28000 0.21000 0.86491 富邦基金 13.19000 13.06000 0.13000 0.99541 富邦深証100基金 11.80000 11.88000 -0.08000 -0.67340 富邦富時歐洲ETF基金 20.14000 19.92000 0.22000 1.10442 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39730 0.39750 -0.00020 -0.05031 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.16360 12.16990 -0.00630 -0.05177 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57380 9.57880 -0.00500 -0.05220 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30100 0.30120 -0.00020 -0.06640 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.96760 8.97230 -0.00470 -0.05238 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.04000 20.15000 -0.11000 -0.54591 富邦精準基金 46.89000 46.31000 0.58000 1.25243 富邦精銳中小基金 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 富邦臺灣公司治理100基金 21.79000 21.83000 -0.04000 -0.18323 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 富邦標普美國特別股ETF基金 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.59350 10.53280 0.06070 0.57630 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.61470 11.58090 0.03380 0.29186 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07230 11.05190 0.02040 0.18458 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.41660 10.35690 0.05970 0.57643 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.37450 11.34150 0.03300 0.29097 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.82090 10.80100 0.01990 0.18424 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.53000 30.37000 0.16000 0.52684 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.30030 9.31900 -0.01870 -0.20067 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75660 9.77830 -0.02170 -0.22192 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64910 9.67250 -0.02340 -0.24192 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.95670 9.97680 -0.02010 -0.20147 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.93160 9.95370 -0.02210 -0.22203 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82130 9.84500 -0.02370 -0.24073 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84920 9.87270 -0.02350 -0.23803 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.80170 8.82870 -0.02700 -0.30582 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.70340 9.73520 -0.03180 -0.32665 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36890 9.40130 -0.03240 -0.34463 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55640 10.58880 -0.03240 -0.30598 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.28550 10.31930 -0.03380 -0.32754 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97760 10.01240 -0.03480 -0.34757 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46840 9.50100 -0.03260 -0.34312 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.78360 9.81730 -0.03370 -0.34327 富達卓越領航全球組合基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.01860 9.04620 -0.02760 -0.30510 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.63800 9.66940 -0.03140 -0.32474 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.50720 9.53990 -0.03270 -0.34277 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.95520 9.98570 -0.03050 -0.30544 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.88500 9.91720 -0.03220 -0.32469 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.77800 9.81180 -0.03380 -0.34448 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.56670 9.59930 -0.03260 -0.33961 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.80960 9.84310 -0.03350 -0.34034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.20000 12.11000 0.09000 0.74319 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74180 9.75050 -0.00870 -0.08923 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48460 9.50020 -0.01560 -0.16421 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.89950 8.91820 -0.01870 -0.20968 富蘭克林華美中華基金 15.15000 15.04000 0.11000 0.73138 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.99000 20.88000 0.11000 0.52682 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.88000 19.84000 0.04000 0.20161 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.22000 -0.05000 -0.44563 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11400 8.14960 -0.03560 -0.43683 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.45500 9.49240 -0.03740 -0.39400 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99560 10.03510 -0.03950 -0.39362 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38550 9.42670 -0.04120 -0.43706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99080 11.00160 -0.01080 -0.09817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.94520 8.95390 -0.00870 -0.09716 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.45880 9.46810 -0.00930 -0.09822 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.88790 12.89990 -0.01200 -0.09302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.50800 10.51770 -0.00970 -0.09223 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10850 10.11860 -0.01010 -0.09982 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.85070 7.85860 -0.00790 -0.10053 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.40450 9.41400 -0.00950 -0.10091 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.48750 10.50300 -0.01550 -0.14758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61180 7.62300 -0.01120 -0.14692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.13140 9.14490 -0.01350 -0.14762 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.41440 10.42560 -0.01120 -0.10743 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.90960 7.91810 -0.00850 -0.10735 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.32530 8.34160 -0.01630 -0.19541 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.56810 9.58230 -0.01420 -0.14819 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.13760 10.15270 -0.01510 -0.14873 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61760 12.64240 -0.02480 -0.19617 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.48000 10.28000 0.20000 1.94553 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.19000 10.00000 0.19000 1.90000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.92610 12.89700 0.02910 0.22563 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 富蘭克林華美第一富基金 41.29000 41.24000 0.05000 0.12124 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28370 10.28350 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.82000 13.69000 0.13000 0.94960 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.32000 15.22000 0.10000 0.65703 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.04080 7.01280 0.02800 0.39927 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.47370 11.44340 0.03030 0.26478 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.18410 10.22080 -0.03670 -0.35907 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29030 11.33100 -0.04070 -0.35919 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.33140 7.34300 -0.01160 -0.15797 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.73240 9.74450 -0.01210 -0.12417 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.59670 10.60990 -0.01320 -0.12441 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90950 10.92670 -0.01720 -0.15741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173 復華人民幣貨幣市場基金 11.48470 11.48370 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 35.10290 34.84340 0.25950 0.74476 復華大中華中小策略基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 復華中小精選基金 67.48000 66.88000 0.60000 0.89713 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.19000 12.08000 0.11000 0.91060 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 復華台灣智能基金 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 復華全方位基金 27.83000 27.63000 0.20000 0.72385 復華全球大趨勢基金-美元 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.66000 20.58000 0.08000 0.38873 復華全球平衡基金-新臺幣 20.42000 20.47000 -0.05000 -0.24426 復華全球物聯網科技基金-美元 16.54000 16.28000 0.26000 1.59705 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.03000 14.82000 0.21000 1.41700 復華全球原物料基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43060 11.43540 -0.00480 -0.04197 復華全球債券基金 13.54160 13.53630 0.00530 0.03915 復華全球債券組合基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華有利貨幣市場基金 13.41520 13.41500 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 復華亞太成長基金 14.91000 14.67000 0.24000 1.63599 復華亞太神龍科技基金-美元 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 復華東協世紀基金 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 復華南非幣長期收益基金A 13.47000 13.31000 0.16000 1.20210 復華南非幣長期收益基金B 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 復華美國新星基金-美元 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 復華美國新星基金-新臺幣 12.51000 12.44000 0.07000 0.56270 復華恒生基金 22.00000 22.09000 -0.09000 -0.40742 復華恒生單日反向一倍基金 8.04000 7.99000 0.05000 0.62578 復華恒生單日正向二倍基金 38.38000 38.85000 -0.47000 -1.20978 復華神盾基金 24.11190 23.88730 0.22460 0.94025 復華高成長基金 63.71000 63.26000 0.45000 0.71135 復華高益策略組合基金 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 復華貨幣市場基金 14.37470 14.37450 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.80000 17.82000 -0.02000 -0.11223 復華復華基金 20.18000 20.04000 0.14000 0.69860 復華華人世紀基金 20.07000 19.86000 0.21000 1.05740 復華傳家二號基金 27.63960 27.39320 0.24640 0.89949 復華傳家基金 22.72320 22.50800 0.21520 0.95610 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華新興人民幣短期收益基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.71000 18.77000 -0.06000 -0.31966 復華新興市場高收益債券基金A 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 復華新興市場高收益債券基金B 6.15000 6.18000 -0.03000 -0.48544 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 復華滬深300 A股基金 25.04000 25.13000 -0.09000 -0.35814 復華數位經濟基金 54.10000 53.45000 0.65000 1.21609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95890 9.97260 -0.01370 -0.13738 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80210 9.81760 -0.01550 -0.15788 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.11580 10.12960 -0.01380 -0.13623 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.92560 9.94140 -0.01580 -0.15893 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97200 9.98210 -0.01010 -0.10118 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92950 9.94840 -0.01890 -0.18998 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98670 9.99350 -0.00680 -0.06804 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94410 9.95980 -0.01570 -0.15763 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.98670 9.99350 -0.00680 -0.06804 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94420 9.95980 -0.01560 -0.15663 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32850 9.32960 -0.00110 -0.01179 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.14550 9.15810 -0.01260 -0.13758 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.62940 8.64900 -0.01960 -0.22662 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36610 11.36720 -0.00110 -0.00968 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.15340 11.16880 -0.01540 -0.13788 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.64200 10.66620 -0.02420 -0.22688 景順主流基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221 景順台灣科技基金 36.45000 36.25000 0.20000 0.55172 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.70000 20.73000 -0.03000 -0.14472 景順全球康健基金 17.19000 17.19000 0.00000 0.00000 景順貨幣市場基金 15.91400 15.91390 0.00010 0.00063 景順潛力基金 37.16000 36.86000 0.30000 0.81389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.94000 15.84000 0.10000 0.63131 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.83140 8.82980 0.00160 0.01812 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.32360 8.34530 -0.02170 -0.26003 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11920 11.11750 0.00170 0.01529 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45920 10.48640 -0.02720 -0.25938 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 華南永昌中國A股基金(美元) 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.62920 9.63490 -0.00570 -0.05916 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29350 9.30730 -0.01380 -0.14827 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77030 9.77610 -0.00580 -0.05933 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.43120 9.44520 -0.01400 -0.14822 華南永昌永昌基金 19.75000 19.71000 0.04000 0.20294 華南永昌全球亨利組合基金 14.31290 14.33320 -0.02030 -0.14163 華南永昌全球神農水資源基金 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 華南永昌全球精品基金 14.43000 14.35000 0.08000 0.55749 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 14.02000 0.02000 0.14265 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 華南永昌物聯網精選基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17650 16.17630 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.93540 24.91320 0.02220 0.08911 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91700 11.91690 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14960 10.15180 -0.00220 -0.02167 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.31340 10.34880 -0.03540 -0.34207 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00400 10.00610 -0.00210 -0.02099 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14080 10.17570 -0.03490 -0.34297 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05120 10.05360 -0.00240 -0.02387 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.15680 10.19200 -0.03520 -0.34537 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05120 10.05370 -0.00250 -0.02487 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.15140 10.18660 -0.03520 -0.34555 華頓中小型基金 24.68000 24.68000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 13.26960 13.23000 0.03960 0.29932 華頓台灣基金 26.01000 25.62000 0.39000 1.52225 華頓平安貨幣市場基金 11.49940 11.49930 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723 華頓全球高收益債券基金A 13.39240 13.40670 -0.01430 -0.10666 華頓全球高收益債券基金B 8.53120 8.54030 -0.00910 -0.10655 華頓全球黑鑽油源基金 5.68000 5.66000 0.02000 0.35336 華頓新興亞太債券基金A 10.49290 10.50800 -0.01510 -0.14370 華頓新興亞太債券基金B 8.11460 8.12620 -0.01160 -0.14275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.12310 3.11190 0.01120 0.35991 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.39720 14.37660 0.02060 0.14329 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49350 0.49230 0.00120 0.24375 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.00420 12.00280 0.00140 0.01166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00920 11.00430 0.00490 0.04453 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00180 11.02410 -0.02230 -0.20228 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05600 10.07640 -0.02040 -0.20245 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.86840 11.88180 -0.01340 -0.11278 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97180 10.98300 -0.01120 -0.10198 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41370 2.41510 -0.00140 -0.05797 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99240 1.99120 0.00120 0.06027 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.22750 12.25160 -0.02410 -0.19671 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.13650 10.15650 -0.02000 -0.19692 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38070 0.38140 -0.00070 -0.18353 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32930 0.32980 -0.00050 -0.15161 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.69000 3.67000 0.02000 0.54496 匯豐中國動力基金(台幣) 17.02000 16.94000 0.08000 0.47226 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.18070 13.18960 -0.00890 -0.06748 匯豐太平洋精典基金 18.49000 18.46000 0.03000 0.16251 匯豐台灣精典基金 24.50000 24.46000 0.04000 0.16353 匯豐全球趨勢組合基金 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.65000 25.64000 0.01000 0.03900 匯豐成功基金 38.48000 38.62000 -0.14000 -0.36251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46910 2.46830 0.00080 0.03241 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28480 2.28390 0.00090 0.03941 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80410 11.81880 -0.01470 -0.12438 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.32500 8.33950 -0.01450 -0.17387 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39090 0.39120 -0.00030 -0.07669 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35620 0.35660 -0.00040 -0.11217 匯豐拉丁美洲基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 匯豐金磚動力基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96970 14.96970 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81370 15.81360 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.88000 4.91000 -0.03000 -0.61100 匯豐新鑽動力基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.66520 5.67930 -0.01410 -0.24827 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.14120 9.15540 -0.01420 -0.15510 匯豐龍鳳基金 52.54000 52.45000 0.09000 0.17159 匯豐龍騰電子基金 38.89000 38.64000 0.25000 0.64700 匯豐雙高收益債券組合基金 12.41130 12.44160 -0.03030 -0.24354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.71000 20.68000 0.03000 0.14507 新光中國成長基金(人民幣) 12.68000 12.49000 0.19000 1.52122 新光中國成長基金(美元) 13.80000 13.60000 0.20000 1.47059 新光中國成長基金(新臺幣) 13.03000 12.85000 0.18000 1.40078 新光台灣富貴基金 24.24000 24.27000 -0.03000 -0.12361 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96920 9.98690 -0.01770 -0.17723 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.21830 9.24260 -0.02430 -0.26291 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69790 9.71510 -0.01720 -0.17704 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 8.95770 8.98120 -0.02350 -0.26166 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 新光吉星貨幣市場基金 15.41830 15.41810 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 26.04000 25.99000 0.05000 0.19238 新光亞洲精選基金-新台幣 24.97000 24.95000 0.02000 0.08016 新光兩岸優勢基金 14.73000 14.63000 0.10000 0.68353 新光店頭基金 25.95000 25.85000 0.10000 0.38685 新光南非幣保本基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 新光創新科技基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80390 9.82140 -0.01750 -0.17818 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13800 10.16090 -0.02290 -0.22537 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77130 9.80000 -0.02870 -0.29286 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44760 9.46440 -0.01680 -0.17751 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.78390 9.80560 -0.02170 -0.22130 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.42620 9.45390 -0.02770 -0.29300 新光福運平衡基金 17.04450 17.00850 0.03600 0.21166 新光澳幣八年期保本基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03120 10.03060 0.00060 0.00598 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.03180 10.03110 0.00070 0.00698 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92130 9.92990 -0.00860 -0.08661 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92130 9.92990 -0.00860 -0.08661 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.95570 9.96080 -0.00510 -0.05120 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.95540 9.96060 -0.00520 -0.05221 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.93920 9.94500 -0.00580 -0.05832 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94120 9.94690 -0.00570 -0.05730 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.22000 0.03000 0.41551 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00760 10.02260 -0.01500 -0.14966 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.85080 9.86560 -0.01480 -0.15002 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.99770 10.01780 -0.02010 -0.20064 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.86760 9.88750 -0.01990 -0.20126 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.91130 9.93430 -0.02300 -0.23152 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10240 10.12570 -0.02330 -0.23011 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.89080 13.92510 -0.03430 -0.24632 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75590 8.77760 -0.02170 -0.24722 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.46440 36.67170 -0.20730 -0.56529 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.70900 37.00000 -0.29100 -0.78649 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.31120 38.44700 -0.13580 -0.35321 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.04230 11.04130 0.00100 0.00906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12090 10.12550 -0.00460 -0.04543 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.52050 13.42910 0.09140 0.68061 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.98930 10.91130 0.07800 0.71486 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 群益大印度基金-人民幣 12.62710 12.61060 0.01650 0.13084 群益大印度基金-美元 12.91350 12.89220 0.02130 0.16522 群益大印度基金-新臺幣 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.46190 12.37770 0.08420 0.68026 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.06770 12.97480 0.09290 0.71600 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.71130 11.63220 0.07910 0.68001 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.20770 11.12800 0.07970 0.71621 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.60780 9.53950 0.06830 0.71597 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.78090 9.71480 0.06610 0.68041 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.71220 9.64310 0.06910 0.71657 群益中小型股基金 47.09000 46.59000 0.50000 1.07319 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02740 10.03710 -0.00970 -0.09664 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.12310 10.12940 -0.00630 -0.06220 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98170 8.99530 -0.01360 -0.15119 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.98280 8.99150 -0.00870 -0.09676 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.06840 9.07400 -0.00560 -0.06171 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04660 8.05890 -0.01230 -0.15263 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01370 10.01770 -0.00400 -0.03993 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43270 11.44020 -0.00750 -0.06556 群益中國高收益債券基金-美元 11.24340 11.24780 -0.00440 -0.03912 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44610 10.45760 -0.01150 -0.10997 群益中國新機會基金N-美元 10.09390 9.99160 0.10230 1.02386 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 群益中國新機會基金-人民幣 8.96520 8.87750 0.08770 0.98789 群益中國新機會基金-美元 10.79290 10.68360 0.10930 1.02306 群益中國新機會基金-新臺幣 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264 群益平衡王基金 19.55790 19.56640 -0.00850 -0.04344 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.72000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.77930 9.76720 0.01210 0.12388 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.15050 10.13430 0.01620 0.15985 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.95390 8.94270 0.01120 0.12524 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.29380 9.27900 0.01480 0.15950 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.99990 10.01810 -0.01820 -0.18167 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.85470 9.87300 -0.01830 -0.18535 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.58900 9.60650 -0.01750 -0.18217 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.51640 9.53400 -0.01760 -0.18460 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.05740 10.07580 -0.01840 -0.18262 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.16350 10.18240 -0.01890 -0.18561 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.75770 9.77550 -0.01780 -0.18209 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07580 10.10420 -0.02840 -0.28107 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46170 7.48280 -0.02110 -0.28198 群益全球關鍵生技基金-美元 14.99560 14.94790 0.04770 0.31911 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 群益印度中小基金N-美元 9.51210 9.51270 -0.00060 -0.00631 群益印度中小基金N-新臺幣 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751 群益印度中小基金-人民幣 14.10680 14.11270 -0.00590 -0.04181 群益印度中小基金-美元 13.60480 13.60570 -0.00090 -0.00661 群益印度中小基金-新臺幣 14.88000 14.90000 -0.02000 -0.13423 群益多利策略組合基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212 群益多重收益組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 群益多重資產組合基金 15.55000 15.58000 -0.03000 -0.19255 群益安家基金 24.00500 23.86240 0.14260 0.59759 群益安穩貨幣市場基金 16.05500 16.05480 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.55000 21.55000 0.00000 0.00000 群益亞太中小基金 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 群益亞太新趨勢平衡基金 17.52000 17.52000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59680 9.62140 -0.02460 -0.25568 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.50490 7.52410 -0.01920 -0.25518 群益店頭市場基金 99.46000 98.34000 1.12000 1.13891 群益東方盛世基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 群益東協成長基金-人民幣 14.53450 14.57580 -0.04130 -0.28335 群益東協成長基金-美元 13.87280 13.90730 -0.03450 -0.24807 群益東協成長基金-新臺幣 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.31430 11.28670 0.02760 0.24454 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.89370 10.86770 0.02600 0.23924 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.15700 10.13700 0.02000 0.19730 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.19730 10.17240 0.02490 0.24478 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.82180 9.79830 0.02350 0.23984 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.15520 9.13730 0.01790 0.19590 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.95900 9.93460 0.02440 0.24561 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.99640 9.97250 0.02390 0.23966 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.01850 9.99880 0.01970 0.19702 群益長安基金 29.46000 29.12000 0.34000 1.16758 群益美國新創亮點基金-美元 14.64920 14.56050 0.08870 0.60918 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 群益真善美基金 17.43020 17.39360 0.03660 0.21042 群益馬拉松基金 122.12000 121.58000 0.54000 0.44415 群益深証中小板基金 15.93000 16.03000 -0.10000 -0.62383 群益創新科技基金 32.74000 32.45000 0.29000 0.89368 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.06990 10.02820 0.04170 0.41583 群益華夏盛世基金N-美元 10.07770 10.03240 0.04530 0.45154 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 群益華夏盛世基金-人民幣 10.96610 10.92070 0.04540 0.41572 群益華夏盛世基金-美元 11.11200 11.06210 0.04990 0.45109 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742 群益奧斯卡基金 28.26000 28.06000 0.20000 0.71276 群益新興金鑽基金-美元 13.87340 13.83380 0.03960 0.28626 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 群益葛萊美基金 23.96000 23.70000 0.26000 1.09705 群益道瓊美國地產ETF基金 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.41000 13.36000 0.05000 0.37425 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66990 11.68840 -0.01850 -0.15828 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.52860 11.54310 -0.01450 -0.12562 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.38700 11.40140 -0.01440 -0.12630 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.83060 8.84460 -0.01400 -0.15829 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.54410 9.55610 -0.01200 -0.12557 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.12650 9.13810 -0.01160 -0.12694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.02000 29.76000 0.26000 0.87366 德信中國精選成長基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026 德信新興股票組合基金 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 德信萬保貨幣市場基金 11.91260 11.91250 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64260 10.65300 -0.01040 -0.09763 德信數位時代基金 28.32000 28.34000 -0.02000 -0.07057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63950 11.63940 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.37000 17.23000 0.14000 0.81254 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球神農基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.01980 10.00280 0.01700 0.16995 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.03840 14.01510 0.02330 0.16625 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32350 8.33180 -0.00830 -0.09962 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.51090 11.51740 -0.00650 -0.05644 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.58050 11.58790 -0.00740 -0.06386 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04550 13.05850 -0.01300 -0.09955 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.03000 17.97000 0.06000 0.33389 摩根中小基金 25.84000 25.53000 0.31000 1.21426 摩根中國A股基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 摩根中國亮點基金 14.88000 14.78000 0.10000 0.67659 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.34220 12.33340 0.00880 0.07135 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.45230 13.42200 0.03030 0.22575 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.82420 10.80920 0.01500 0.13877 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.61510 13.60540 0.00970 0.07130 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.28870 15.25480 0.03390 0.22223 摩根台灣金磚基金 21.43000 21.24000 0.19000 0.89454 摩根台灣增長基金 52.12000 51.94000 0.18000 0.34655 摩根平衡基金 28.26000 28.29000 -0.03000 -0.10604 摩根全球α基金 18.49000 18.46000 0.03000 0.16251 摩根全球平衡基金 15.61400 15.61990 -0.00590 -0.03777 摩根全球發現基金 12.39000 12.40000 -0.01000 -0.08065 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.79800 9.80710 -0.00910 -0.09279 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63170 10.63690 -0.00520 -0.04889 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.17990 10.18730 -0.00740 -0.07264 摩根多元入息成長基金-累積型 11.26620 11.27680 -0.01060 -0.09400 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.91820 10.94370 -0.02550 -0.23301 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.68590 13.71790 -0.03200 -0.23327 摩根亞洲基金 58.75000 58.65000 0.10000 0.17050 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.88850 8.90050 -0.01200 -0.13482 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31960 10.32730 -0.00770 -0.07456 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.25680 9.26610 -0.00930 -0.10037 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59650 12.61380 -0.01730 -0.13715 摩根東方內需機會基金 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155 摩根東方科技基金 38.56000 38.58000 -0.02000 -0.05184 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 摩根金龍收成基金 24.21000 24.05000 0.16000 0.66528 摩根第一貨幣市場基金 15.05880 15.05870 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.16000 14.45000 -0.29000 -2.00692 摩根新金磚五國基金 12.33000 12.24000 0.09000 0.73529 摩根新絲路基金 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 摩根新興35基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 摩根新興日本基金 24.49000 24.82000 -0.33000 -1.32957 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.94290 7.96630 -0.02340 -0.29374 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.00100 11.03310 -0.03210 -0.29094 摩根新興科技基金 61.24000 60.59000 0.65000 1.07278 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.48590 8.49880 -0.01290 -0.15179 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59410 10.61030 -0.01620 -0.15268 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.14520 9.14840 -0.00320 -0.03498 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.18290 10.17340 0.00950 0.09338 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.78350 9.77910 0.00440 0.04499 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.31050 10.31420 -0.00370 -0.03587 摩根龍揚基金 36.18000 35.95000 0.23000 0.63978 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 摩根環球股票收益基金-累積型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.40280 9.40670 -0.00390 -0.04146 摩根總收益組合基金-累積型 11.22870 11.23340 -0.00470 -0.04184 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.34000 26.34000 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72230 11.74800 -0.02570 -0.21876 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.11550 11.14100 -0.02550 -0.22888 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.23030 10.25310 -0.02280 -0.22237 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48450 10.56930 -0.08480 -0.80232 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.96090 10.03400 -0.07310 -0.72852 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.16150 9.22800 -0.06650 -0.72063 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.96610 10.94140 0.02470 0.22575 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.43570 10.42150 0.01420 0.13626 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.02910 10.04320 -0.01410 -0.14039 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.63420 9.65640 -0.02220 -0.22990 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.90440 9.94330 -0.03890 -0.39122 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.51430 9.56020 -0.04590 -0.48012 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.79590 11.78560 0.01030 0.08739 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.62910 11.62030 0.00880 0.07573 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.30680 10.30600 0.00080 0.00776 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.32990 11.34840 -0.01850 -0.16302 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.15250 11.17190 -0.01940 -0.17365 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88730 9.91120 -0.02390 -0.24114 聯邦金鑽平衡基金 23.80180 23.84460 -0.04280 -0.17950 聯邦貨幣市場基金 13.14020 13.14010 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.77240 10.79550 -0.02310 -0.21398 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.34270 8.40260 -0.05990 -0.71287 聯邦精選科技基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.05930 16.08560 -0.02630 -0.16350 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.70990 12.61890 0.09100 0.72114 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.44990 12.36130 0.08860 0.71675 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00200 11.92640 0.07560 0.63389 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71200 11.72680 -0.01480 -0.12621 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.05590 11.07220 -0.01630 -0.14722 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.67160 10.72980 -0.05820 -0.54241 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.76400 8.80640 -0.04240 -0.48147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.36000 38.20000 0.16000 0.41885 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.43000 11.49000 -0.06000 -0.52219 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.46000 15.42000 0.04000 0.25940 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.66000 20.63000 0.03000 0.14542 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.86000 18.83000 0.03000 0.15932 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.62000 14.60000 0.02000 0.13699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.38000 18.39000 -0.01000 -0.05438 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 聯博貨幣市場基金 14.97910 14.97900 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.60240 10.62080 -0.01840 -0.17324 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.45070 14.47080 -0.02010 -0.13890 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.88850 7.90220 -0.01370 -0.17337 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.59000 -0.03000 -0.20562 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.56000 14.60000 -0.04000 -0.27397 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.73000 22.52000 0.21000 0.93250 瀚亞中國基金-人民幣 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 瀚亞中國基金-新台幣 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 瀚亞巴西基金 5.43000 5.44000 -0.01000 -0.18382 瀚亞外銷基金 43.02000 42.63000 0.39000 0.91485 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.46440 10.48550 -0.02110 -0.20123 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29790 10.30840 -0.01050 -0.10186 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13370 12.15020 -0.01650 -0.13580 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.06000 10.07450 -0.01450 -0.14393 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