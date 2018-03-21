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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     海灣     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          青雲              友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大中國債3-5          建達              達威     光明                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰1-5Y高收債          上揚              三圓     興采                
台蠟              合世              驊訊              雙喜     直得                
榮群              易威              松崗              力泰     泰茂                
天宇              優盛              保銳              理銘     至興                
新零售            南璋              富驛-KY           雅茗-KY  萬在                
力新              勝昱                                亞都     大恭                
恩得利            飛寶企業                            東凌-KY  永純                
李洲              直得                                關中     美琪瑪              
凱柏實業          精確                                隆中     致振                
遠昇              宏易                                時報     威潤                
及成              瑞穎                                欣泰     唐榮                
鑫龍騰            唐鋒                                         晉椿                
和進              台蠟                                         世豐                
耀勝              榮群                                         尼克森              
倚強              天宇                                         力新                
鑫創              新零售                                       凌網                
廣寰科            力新                                         李洲                
點晶              恩得利                                       港建                
建舜電            李洲                                         耀勝                
泰谷              凱柏實業                                     至寶電              
典範              遠昇                                         幸康                
長天              及成                                         曜越                
益通              笙泉                                         重鳥鵬              
振維              鑫龍騰                                       泓格                
鴻翊              和進                                         東林                
迎輝              耀勝                                         盈正                
欣厚-KY           倚強                                         晟楠                
兆遠              鑫創                                         世紀                
系統電            廣寰科                                       友銓                
世紀              點晶                                         青雲                
華容              建舜電                                       慕康生醫            
建榮              泰谷                                         昇益                
立衛              典範                                         凱鈺                
天揚              長天                                         三聯                
鈺創              益通                                         合邦                
合正              振維                                         業強                
金利              鴻翊                                         訊達                
寶聯通            迎輝                                         撼訊                
昇益              欣厚-KY                                      亞銳士              
凱鈺              兆遠                                         安碁                
德宏              系統電                                       沛亨                
寬魚國際          世紀                                         迅德                
合邦              華容                                         倉和                
萬旭              建榮                                         光菱                
驊宏資            立衛                                         三圓                
久正              天揚                                         雙喜                
上揚              鈺創                                         力泰                
全譜              合正                                         理銘                
易通展            金利                                         中連貨              
元隆              寶聯通                                       安心                
沛亨              昇益                                         燦星旅              
九暘              凱鈺                                         高野                
凱碩              德宏                                         亞都                
全達              華韡                                         老爺知              
奧斯特            寬魚國際                                     滿心                
福華              合邦                                         德記                
保銳              萬旭                                         關中                
常珵              驊宏資                                       誠品生活            
立碁              久正                                         泰偉                
越峰              上揚                                         時報                
士開              全譜                                         琉園                
志嘉              易通展                                       旭然                
富裔              泰詠                                         鼎創達              
燦星旅            元隆                                         明揚                
富驛-KY           沛亨                                         綠河-KY             
劍湖山            九暘                                         欣雄                
德記              凱碩                                         欣泰                
泰偉              全達                                                             
華義              奧斯特                                                           
得利影            福華                                                             
鼎創達            保銳                                                             
花王              常珵                                                             
邦泰              立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安                                                             
                  森鉅
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