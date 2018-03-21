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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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味全     元大滬深300正2 元大中型100          大東              昶和     大飲                
宏洲     富邦NASDAQ反1 富邦科技          利勤              大統染   達新                
嘉裕     正道     元大台商50          強信-KY           海悅     立益                
東華     友旺     富邦摩台          信昌化            銘旺科   怡華                
大東     同開     富邦發達          佳大              卓越     昶和                
立益     悠克     富邦金融          海光              統領     大統染              
佳和     川飛     元大MSCI台灣          世紀鋼                     元禎                
昶和              永豐臺灣加權          威盛                       展宇                
三洋紡            國泰日經225          映泰                       康普                
瑞利              元大日經225          承啟                       世紀鋼              
樂士              元大美債7-10正2          統懋                       海悅                
正峰新            元大美債7-10反1          翔耀                       映泰                
億泰              元大S&P日圓反1          太空梭                     隴華                
毛寶              富邦歐洲          全新                       麗臺                
燁興              FH彭博高收益債          麗臺                       世芯-KY             
中鴻              味全              華擎                       傳奇                
聚亨              鮮活果汁-KY          嘉威                       東科-KY             
千興              昭輝              世芯-KY                    鈺邦                
威致              宏洲              捷泰                       華友聯              
首利              嘉裕              杜康-DR                    愛山林              
麗正              東華              陽光能源-DR                   皇昌                
東訊              大東              川飛                       華園                
華泰              立益                                         遠雄來              
茂矽              佳和                                         夏都                
錸德              昶和                                         新天地              
廷鑫              三洋紡                                       欣欣                
倫飛              瑞利                                         統領                
威盛              樂士                                         阿瘦                
銘旺科            正峰新                                       康師傅-DR            
統懋              華新                                         晨訊科-DR            
翔耀              億泰                                         友佳-DR             
太空梭            毛寶                                         一零四              
新利虹            五鼎                                         新海                
華映              展宇                                         秋雨                
吉祥全            燁興                                         欣高                
憶聲              中鴻                                         台數科              
科風              聚亨                                         南六                
建碁              千興                                         基勝-KY             
和鑫              威致                                         威宏-KY             
力特              首利                                         波力-KY             
喬鼎              英瑞-KY                                      泰昇-KY             
正達              麗正                                         政伸                
晟鈦              東訊                                         吉源-KY             
新世紀            華泰                                                             
誠創              茂矽                                                             
嘉威              錸德                                                             
力銘              廷鑫                                                             
亞太電            倫飛                                                             
達能              威盛                                                             
清惠              銘旺科                                                           
慧友              統懋                                                             
捷泰              翔耀                                                             
互億              太空梭                                                           
天瀚              新利虹                                                           
迅杰              華映                                                             
華上              敦陽科                                                           
元晶              吉祥全                                                           
華冠              憶聲                                                             
裕豐              科風                                                             
寶徠              建碁                                                             
日勝生            和鑫                                                             
台船              力特                                                             
東森              喬鼎                                                             
台南-KY           聯傑                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          力銘                                                             
友佳-DR           亞太電                                                           
陽光能源-DR          達能                                                             
精熙-DR           清惠                                                             
中福              慧友                                                             
雷虎              捷泰                                                             
中視              互億                                                             
秋雨              盛群                                                             
慶豐富            天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  元晶                                                             
                  研揚                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  日勝生                                                           
                  三發地產                                                         
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  慧洋-KY                                                          
                  台南-KY                                                          
                  美德醫療-DR                                                         
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  慶豐富                                                           
                  日友
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