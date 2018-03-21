◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

03月21日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/21 凱柏實業、昇銳、金麗科、杭特、能緹、醣聯、信立、太欣、立衛、國眾、建達、撼訊、立康、慧智、 伍豐、保銳 03/20 漢來美食、凱柏實業、昇銳、金麗科、杭特、能緹、駿熠電、曜亞、信立、大峽谷-KY、立衛、國眾 、建達、撼訊、慧智、全達、全銓 03/19 漢來美食、凱柏實業、昇銳、能緹、百略、醣聯、信立、長佳、松和、立衛、青雲、國眾、建達、台境、全銓 03/16 杭特、立衛、青雲、國眾、大宇資、建達、台境、明安 03/15 漢來美食、台星科、佳穎、青雲、國眾、立碁、台境、明安 03/14 漢來美食、長佳、士開、保瑞、益安、凱碩、立碁、明安 03/13 凱柏實業、精聯、美桀、尚凡、士開、保瑞、益安、立碁 03/12 精聯、銘旺實、美琪瑪、美桀、尚凡、富旺、保瑞、生華科、益安、明安 03/09 金麗科、精聯、美琪瑪、美桀、青雲、松崗、保瑞、益安 03/08 昇銳、金麗科、律勝、中裕、湯石照明、久陽、美桀、青雲、捷波、晉泰、上揚、全譜、松崗、保瑞 、益安、星雲、保銳 03/07 嘉鋼、昇銳、金麗科、錦明、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、太欣、青雲、寶聯通、捷波、上揚、全譜 、松崗、保瑞、益安、瑞耘、星雲、保銳、保綠-KY 03/06 嘉鋼、好德、寶島極、昇銳、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、 捷波、上揚、松崗、瑞耘、保銳、保綠-KY 03/05 嘉鋼、好德、寶島極、三顧、金麗科、廣寰科、唐鋒、湯石照明、美桀、大峽谷-KY、青雲、寶聯通、 撼訊、捷波、海韻電、上揚、松崗、順藥、保銳、保綠-KY 03/02 嘉鋼、好德、廣寰科、鑫聯大投控、唐鋒、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY、青雲、撼訊、海韻電、松崗、 順藥、保銳、保綠-KY 03/01 嘉鋼、三顧、廣寰科、律勝、典範、曜越、鑫聯大投控、唐鋒、美琪瑪、湯石照明、蒙恬、大峽谷-KY 、撼訊、海韻電、松崗、淇譽電、順藥、保銳、保綠-KY、青鋼 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03月份累計次休市：03、04、10、11、17、18、24、25 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1268 漢來美食 04 14、15、19、20 2067 嘉鋼 05 01、02、05、06、07 3073 凱柏實業 04 13、19、20、21 3114 好德 03 02、05、06 3115 寶島極 02 05、06 3128 昇銳 06 06、07、08、19、20、21 3224 三顧 02 01、05 3228 金麗科 07 05、06、07、08、09、20、21 3230 錦明 01 07 3265 台星科 01 15 3287 廣寰科 04 01、02、05、06 3297 杭特 03 16、20、21 3310 佳穎 01 15 3354 律勝 02 01、08 3372 典範 01 01 3512 能緹 03 19、20、21 3540 曜越 01 01 3642 駿熠電 01 20 3652 精聯 03 09、12、13 3709 鑫聯大投控 02 01、02 4103 百略 01 19 4138 曜亞 01 20 4147 中裕 01 08 4168 醣聯 02 19、21 4303 信立 03 19、20、21 4432 銘旺實 01 12 4550 長佳 02 14、19 4609 唐鋒 04 01、02、05、0 6 4721 美琪瑪 03 01、09、12 4972 湯石照明 06 01、02、05、06、07、08 5011 久陽 01 08 5016 松和 01 19 5211 蒙恬 02 01、02 5255 美桀 07 05、06、07、08、09、12、13 5278 尚凡 02 12、13 5281 大峽谷-KY 06 01、02、05、06、07、20 5302 太欣 02 07、21 5324 士開 02 13、14 5344 立衛 04 16、19、20、21 5386 青雲 09 02、05、06、07、08、09、15、16、19 5410 國眾 05 01、16、19、20、21 5450 寶聯通 03 05、06、07 6111 大宇資 01 16 6118 建達 04 16、19、20、21 6150 撼訊 05 01、02、05、20、21 6161 捷波 04 05、06、07、08 6203 海韻電 03 01、02、05 6219 富旺 01 12 6221 晉泰 01 08 6222 上揚 04 05、06、07、08 6228 全譜 02 07、08 6240 松崗 07 01、02、05、06、07、08、09 6242 立康 01 21 6247 淇譽電 01 01 6472 保瑞 06 07、08、09、12、13、14 6492 生華科 01 12 6499 益安 06 07、08、09、12、13、14 6532 瑞耘 02 06、07 6535 順藥 03 01、02、05 6615 慧智 02 20、21 8047 星雲 02 07、08 8059 凱碩 01 14 8068 全達 01 20 8076 伍豐 01 21 8093 保銳 07 01、02、05、06、07、08、21 8111 立碁 03 13、14、15 8423 保綠-KY 05 01、02、05、06、07 8476 台境 03 15、16、19 8913 全銓 02 19、20 8930 青鋼 02 01、05 8938 明安 04 12、14、15、16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 194 附記：02月份注意股票及次數 1597 直得 (04)、 3115 寶島極 (01)、 3234 光環 (02)、 3284 太普高 (01) 3287 廣寰科 (01)、 3288 點晶 (01)、 3317 尼克森 (03)、 3339 泰谷 (04) 3354 律勝 (02)、 3374 精材 (02)、 3540 曜越 (03)、 4129 聯合 (01) 4402 福大 (01)、 4549 桓達 (01)、 4609 唐鋒 (01)、 4804 大略-KY (01) 4972 湯石照明 (01)、 5211 蒙恬 (01)、 5281 大峽谷-KY (05)、 5299 杰力 (02) 5310 天剛 (02)、 5371 中光電 (02)、 5386 青雲 (11)、 6113 亞矽 (05) 6150 撼訊 (07)、 6203 海韻電 (01)、 6237 驊訊 (03)、 6240 松崗 (03) 6247 淇譽電 (02)、 6265 方土昶 (03)、 6462 神盾 (02)、 6535 順藥 (02) 6577 勁豐 (01)、 8093 保銳 (04)、 8423 保綠-KY (01)、 8930 青鋼 (01)