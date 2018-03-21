◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月21日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23975 5027 476.92 0059 富邦金融 15118 4973 304.00 0058 富邦發達 7417 4196 176.76 0051 元大中型100 11207 9500 117.97 0055 元大MSCI金融 34357 36154 95.03 00704L 台新MSCI台灣正2 4278 4878 87.70 00707R 元大S&P日圓反1 4100 4855 84.45 0054 元大台商50 9365 12124 77.24 00714 群益道瓊美國地產 3552 5567 63.80 0052 富邦科技 3750 6000 62.50 00663L 國泰臺灣加權正2 2692 4309 62.47 00702 國泰標普低波高息 8253 13688 60.29 0053 元大電子 4005 6988 57.31 00635U 元大S&P黃金 23751 43514 54.58 00698L 元大美債7-10正2 2781 5649 49.23 0061 元大寶滬深 192617 397616 48.44 00705R 台新MSCI台灣反1 3409 7315 46.60 00699R 元大美債7-10反1 2386 5714 41.76 00691R 兆豐藍籌30反1 2841 7106 39.98 00692 富邦公司治理 47569 119280 39.88 006207 FH滬深 53383 146392 36.47 006206 元大上證50 64756 186278 34.76 008201 BP上證50 943 2749 34.30 00667 元大韓國 1572 4929 31.89 00657 國泰日經225 2138 6764 31.61 00642U 元大S&P石油 31259 99321 31.47 00689R 國泰20年美債反1 1581 5389 29.34 00639 富邦深100 79505 300903 26.42 00648R 元大S&P500反1 37103 144188 25.73 00706L 元大S&P日圓正2 1155 4584 25.20
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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