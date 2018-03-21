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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月21日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23975      5027   476.92  
0059   富邦金融             15118      4973   304.00  
0058   富邦發達              7417      4196   176.76  
0051   元大中型100          11207      9500   117.97  
0055   元大MSCI金融         34357     36154    95.03  
00704L 台新MSCI台灣正2       4278      4878    87.70  
00707R 元大S&P日圓反1        4100      4855    84.45  
0054   元大台商50            9365     12124    77.24  
00714  群益道瓊美國地產      3552      5567    63.80  
0052   富邦科技              3750      6000    62.50  
00663L 國泰臺灣加權正2       2692      4309    62.47  
00702  國泰標普低波高息      8253     13688    60.29  
0053   元大電子              4005      6988    57.31  
00635U 元大S&P黃金          23751     43514    54.58  
00698L 元大美債7-10正2       2781      5649    49.23  
0061   元大寶滬深          192617    397616    48.44  
00705R 台新MSCI台灣反1       3409      7315    46.60  
00699R 元大美債7-10反1       2386      5714    41.76  
00691R 兆豐藍籌30反1         2841      7106    39.98  
00692  富邦公司治理         47569    119280    39.88  
006207 FH滬深               53383    146392    36.47  
006206 元大上證50           64756    186278    34.76  
008201 BP上證50               943      2749    34.30  
00667  元大韓國              1572      4929    31.89  
00657  國泰日經225           2138      6764    31.61  
00642U 元大S&P石油          31259     99321    31.47  
00689R 國泰20年美債反1       1581      5389    29.34  
00639  富邦深100            79505    300903    26.42  
00648R 元大S&P500反1        37103    144188    25.73  
00706L 元大S&P日圓正2        1155      4584    25.20
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