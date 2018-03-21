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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     凱衛     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     樺晟     元大美債7-10          振維              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 雙鴻     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     新昕纖              
精確     晟楠     元大中國債3-5          青雲              達威     光明                
宏易     寶得利   國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰1-5Y高收債          上揚              三圓     興采                
台蠟              合世              驊訊              雙喜     直得                
榮群              易威              松崗              力泰     泰茂                
天宇              南璋              保銳              理銘     至興                
新零售            勝昱              富驛-KY           雅茗-KY  萬在                
力新              飛寶企業                            亞都     大恭                
恩得利            和勤                                東凌-KY  永純                
李洲              精確                                關中     美琪瑪              
凱柏實業          方土霖                              隆中     致振                
遠昇              宏易                                時報     威潤                
及成              萬在                                欣泰     唐榮                
鑫龍騰            唐鋒                                         晉椿                
和進              台蠟                                         世豐                
耀勝              聯亞                                         尼克森              
倚強              榮群                                         力新                
鑫創              天宇                                         凌網                
廣寰科            新零售                                       李洲                
點晶              力新                                         港建                
建舜電            恩得利                                       耀勝                
泰谷              李洲                                         至寶電              
典範              凱柏實業                                     幸康                
長天              遠昇                                         曜越                
益通              及成                                         重鳥鵬              
振維              鑫龍騰                                       泓格                
鴻翊              和進                                         東林                
迎輝              耀勝                                         盈正                
欣厚-KY           倚強                                         晟楠                
兆遠              鑫創                                         世紀                
系統電            廣寰科                                       友銓                
世紀              點晶                                         青雲                
華容              建舜電                                       慕康生醫            
建榮              泰谷                                         昇益                
立衛              典範                                         三聯                
天揚              長天                                         合邦                
鈺創              益通                                         業強                
合正              振維                                         訊達                
金利              鴻翊                                         撼訊                
寶聯通            迎輝                                         亞銳士              
昇益              欣厚-KY                                      安碁                
凱鈺              亞電                                         沛亨                
德宏              兆遠                                         迅德                
寬魚國際          系統電                                       倉和                
合邦              世紀                                         光菱                
萬旭              華容                                         三圓                
驊宏資            建榮                                         雙喜                
久正              立衛                                         力泰                
上揚              天揚                                         理銘                
全譜              鈺創                                         中連貨              
易通展            合正                                         安心                
元隆              金利                                         燦星旅              
沛亨              寶聯通                                       高野                
九暘              昇益                                         亞都                
凱碩              凱鈺                                         老爺知              
全達              德宏                                         滿心                
奧斯特            寬魚國際                                     德記                
福華              合邦                                         關中                
保銳              萬旭                                         誠品生活            
常珵              驊宏資                                       泰偉                
立碁              久正                                         時報                
越峰              上揚                                         琉園                
士開              全譜                                         旭然                
志嘉              易通展                                       鼎創達              
富裔              泰詠                                         明揚                
燦星旅            元隆                                         綠河-KY             
富驛-KY           沛亨                                         欣雄                
劍湖山            九暘                                         欣泰                
德記              凱碩                                                             
泰偉              全達                                                             
華義              奧斯特                                                           
得利影            福華                                                             
鼎創達            保銳                                                             
花王              常珵                                                             
邦泰              立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  元大期                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安
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