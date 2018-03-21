[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 廣寰科 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 永捷 富邦美債7-10 點晶 謚源 強生 南璋 凱衛 富邦美債20年 泰谷 東林 世坤 勝昱 樺晟 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 萬國通 飛寶企業 雙鴻 元大美債1-3 大峽谷-KY 友銓 新昕纖 精確 晟楠 元大中國債3-5 青雲 達威 光明 宏易 寶得利 國泰5Y+新興債 撼訊 松崗 聚紡 唐鋒 國泰1-5Y高收債 上揚 三圓 興采 台蠟 合世 驊訊 雙喜 直得 榮群 易威 松崗 力泰 泰茂 天宇 南璋 保銳 理銘 至興 新零售 勝昱 富驛-KY 雅茗-KY 萬在 力新 飛寶企業 亞都 大恭 恩得利 和勤 東凌-KY 永純 李洲 精確 關中 美琪瑪 凱柏實業 方土霖 隆中 致振 遠昇 宏易 時報 威潤 及成 萬在 欣泰 唐榮 鑫龍騰 唐鋒 晉椿 和進 台蠟 世豐 耀勝 聯亞 尼克森 倚強 榮群 力新 鑫創 天宇 凌網 廣寰科 新零售 李洲 點晶 力新 港建 建舜電 恩得利 耀勝 泰谷 李洲 至寶電 典範 凱柏實業 幸康 長天 遠昇 曜越 益通 及成 重鳥鵬 振維 鑫龍騰 泓格 鴻翊 和進 東林 迎輝 耀勝 盈正 欣厚-KY 倚強 晟楠 兆遠 鑫創 世紀 系統電 廣寰科 友銓 世紀 點晶 青雲 華容 建舜電 慕康生醫 建榮 泰谷 昇益 立衛 典範 三聯 天揚 長天 合邦 鈺創 益通 業強 合正 振維 訊達 金利 鴻翊 撼訊 寶聯通 迎輝 亞銳士 昇益 欣厚-KY 安碁 凱鈺 亞電 沛亨 德宏 兆遠 迅德 寬魚國際 系統電 倉和 合邦 世紀 光菱 萬旭 華容 三圓 驊宏資 建榮 雙喜 久正 立衛 力泰 上揚 天揚 理銘 全譜 鈺創 中連貨 易通展 合正 安心 元隆 金利 燦星旅 沛亨 寶聯通 高野 九暘 昇益 亞都 凱碩 凱鈺 老爺知 全達 德宏 滿心 奧斯特 寬魚國際 德記 福華 合邦 關中 保銳 萬旭 誠品生活 常珵 驊宏資 泰偉 立碁 久正 時報 越峰 上揚 琉園 士開 全譜 旭然 志嘉 易通展 鼎創達 富裔 泰詠 明揚 燦星旅 元隆 綠河-KY 富驛-KY 沛亨 欣雄 劍湖山 九暘 欣泰 德記 凱碩 泰偉 全達 華義 奧斯特 得利影 福華 鼎創達 保銳 花王 常珵 邦泰 立碁 越峰 士開 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 高野 劍湖山 元大期 德記 泰偉 華義 得利影 時報 鼎創達 明揚 花王 邦泰 明安