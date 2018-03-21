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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月20日 交易日  
  
停止融資        融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                 過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 元大台灣50正2  元大中型100       利勤              昶和     大飲
味全            元大滬深300正2 富邦科技          信昌化            大統染   達新
宏洲            FH香港正2      元大台商50        佳大              海悅     立益
嘉裕            國泰中國A50正2 富邦摩台          海光              銘旺科   怡華
東華            富邦NASDAQ反1  富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和
大東            正道           富邦金融          威盛              統領     大統染
立益            友旺           元大MSCI台灣      映泰                       錩泰
佳和            同開           永豐臺灣加權      承啟                       元禎
昶和            悠克           國泰日經225       統懋                       展宇
三洋紡          川飛           元大日經225       翔耀                       康普
瑞利                           元大美債7-10正2   太空梭                     世紀鋼
樂士                           元大美債7-10反1   麗臺                       海悅
正峰新                         元大S&P日圓反1    蔚華科                     映泰
億泰                           富邦歐洲          華擎                       隴華
毛寶                           FH彭博高收益債    嘉威                       麗臺
燁興                           FH彭博新興債      世芯-KY                    世芯-KY
中鴻                           FH富時不動產      捷泰                       傳奇
聚亨                           味全              杜康-DR                    東科-KY
千興                           宏洲              陽光能源-DR                鈺邦
威致                           嘉裕              川飛                       華友聯
首利                           東華                                         愛山林
麗正                           大東                                         皇昌
東訊                           立益                                         華園
華泰                           佳和                                         遠雄來
茂矽                           昶和                                         夏都
錸德                           三洋紡                                       新天地
廷鑫                           瑞利                                         欣欣
倫飛                           力山                                         統領
威盛                           樂士                                         阿瘦
銘旺科                         正峰新                                       康師傅-DR
統懋                           華新                                         晨訊科-DR
翔耀                           億泰                                         友佳-DR
太空梭                         毛寶                                         一零四
新利虹                         五鼎                                         新海
華映                           勝一                                         秋雨
吉祥全                         燁興                                         欣高
憶聲                           中鴻                                         台數科
科風                           聚亨                                         南六
建碁                           千興                                         基勝-KY
和鑫                           威致                                         威宏-KY
力特                           首利                                         波力-KY
喬鼎                           麗正                                         泰昇-KY
正達                           全友                                         政伸
晟鈦                           東訊                                         吉源-KY
新世紀                         華泰
誠創                           茂矽
嘉威                           錸德
力銘                           廷鑫
亞太電                         倫飛
達能                           威盛
清惠                           研華
慧友                           南亞科
捷泰                           銘旺科
互億                           統懋
天瀚                           翔耀
迅杰                           太空梭
華上                           新利虹
元晶                           華映
華冠                           吉祥全
裕豐                           憶聲
寶徠                           科風
日勝生                         建碁
台船                           和鑫
東森                           力特
台南-KY                        喬鼎
康師傅-DR                       正達
聖馬丁-DR                       晟鈦
神州-DR                        新世紀
耀傑-DR                        誠創
同方友友-DR                       嘉威
晨訊科-DR                       力銘
友佳-DR                        亞太電
陽光能源-DR                       達能
精熙-DR                        拓凱
中福                           達興材料
雷虎                           清惠
中視                           慧友
秋雨                           亞翔
慶豐富                         捷泰
                               互億
                               天瀚
                               迅杰
                               華上
                               元晶
                               華冠
                               裕豐
                               寶徠
                               皇普
                               日勝生
                               台船
                               東森
                               台灣高鐵
                               慧洋-KY
                               宅配通
                               群益期
                               台南-KY
                               康師傅-DR
                               聖馬丁-DR
                               神州-DR
                               耀傑-DR
                               同方友友-DR
                               晨訊科-DR
                               友佳-DR
                               陽光能源-DR
                               精熙-DR
                               中福
                               雷虎
                               新海
                               中視
                               秋雨
                               成霖
                               慶豐富
                               信義
                               中租-KY
                               波力-KY
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