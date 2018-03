[表一8]全球股市收盤行情

台北 03 月 20 日 交易日

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低 台股加權 11010.84 -36.06 -0.33 11016.85 11020.78 10981.04 台股水泥 119.98 -0.55 -0.46 120.53 120.53 119.4 台股食品 1661.19 -17.79 -1.06 1678.98 1678.98 1660.85 台股塑膠 300.32 3.21 1.08 297.08 301.26 295.95 台股紡織 491.68 -0.78 -0.16 492.46 492.46 489.83 台股電機 202.83 -0.82 -0.4 203.35 203.35 202.19 台股電器 51.36 -0.27 -0.52 51.61 51.61 51.32 台股化學 103.29 0.43 0.42 102.83 103.35 102.63 台股玻璃 46.03 -0.52 -1.12 46.55 46.55 46 台股造紙 248.76 -2.35 -0.94 251.11 251.11 247.2 台股鋼鐵 103.94 -0.27 -0.26 103.96 104.28 103.58 台股橡膠 282.58 -0.17 -0.06 282.75 283.51 281.67 台股汽車 233.18 -0.03 -0.01 233.21 234.18 231.34 台股電子 463.5 -2.11 -0.45 463.65 464.12 461.98 台股營建 264.3 -0.76 -0.29 265.02 265.06 263.6 台股運輸 65.3 -0.32 -0.49 65.56 65.56 65.13 台股飯店 128.1 0.41 0.32 127.63 128.29 126.66 台股金融保險 1226.5 -5.93 -0.48 1230 1230 1224.07 台股百貨 252.04 0.02 0.01 252.03 253.01 249.8 台股其他 252.66 -1.32 -0.52 253.93 253.93 252.1 摩根現貨 摩台指近1 412.2 -0.1 -0.02 412.8 413.2 411.2 台北店頭 154.47 0 0 OTC生醫 145.76 0.36 0.25 145.4 146.02 144.77 OTC紡織 141.55 0 0 141.55 141.61 140.76 OTC電機 169.63 -0.36 -0.21 169.94 170.13 169.23 OTC信網 OTC化學 110.47 0.21 0.19 110.26 110.91 110.03 OTC鋼鐵 144.18 -0.09 -0.06 144.26 145.69 143.77 OTC電子 232.41 0 0 232.18 232.47 231.02 OTC電週 74.09 -0.02 -0.03 74.08 74.3 73.85 OTC電組 86.32 -0.35 -0.4 86.68 86.81 86.13 OTC電通 63.15 0.76 1.22 62.39 63.31 62.14 OTC光電 30.57 0.03 0.1 30.56 30.6 30.37 OTC半導 74.44 0.26 0.35 74.01 74.44 73.52 OTC營建 112.68 -0.76 -0.67 113.37 113.37 112.39 OTC航運 57.19 0.32 0.56 56.87 57.19 56.8 OTC資服 91.24 -0.23 -0.25 91.43 91.83 90.95 OTC觀光 72.25 0.15 0.21 72.1 72.54 72 紐西蘭50 8487.15 0 0 澳洲綜合 6040.8 -23.9 -0.39 6064.7 6064.7 6020.7 日經225 #VALUE! 21297.98 21384.86 21223.97 東証TOPIX 1716.29 -3.68 -0.21 1708.03 1716.45 1702.4 東証TOPIX二部 7312.7 -5.44 -0.07 7283.85 7320.79 7276.23 日經SIMEX近月期指 #VALUE! 南韓綜合 2485.52 10.49 0.42 2456.8 2485.52 2456.8 南韓200 321.79 1.44 0.45 317.79 321.8 317.66 上証A股 3446.492 11.9551 0.35 3411.4158 3448.5599 3406.405 上証B股 329.4895 0.1825 0.06 328.6546 329.7216 326.7623 深証A股 1958.0275 4.519 0.23 1939.0472 1958.4064 1934.402 深証B股 1171.4959 -5.2888 -0.45 1176.3824 1176.5079 1164.7604 香港恆生 31549.93 36.17 0.11 31315.42 31576.05 31183.4 恆生HKFEY近月期指 31648 100 0.32 31525 31686 31485 國企股(H股) 12597.42 -63.04 -0.5 12554.33 12655.56 12480.56 紅籌股 4516.91 16.13 0.36 4474.29 4536.12 4464.74 新加坡海峽指數 3513.31 15.02 0.43 3484.42 3516.4 3481.8 馬來西亞綜合指數 1856.39 8.45 0.46 1845.49 1856.39 1841.47 菲律賓綜合 8059.6 -175.94 -2.14 8180.25 8180.25 8015.49 印尼綜合 6243.577 -45.995 -0.73 6266.581 6271.717 6207.168 泰股綜合 1799.84 0.05 0 1793.62 1803.84 1793.09 印度BSE30指數 32996.76 73.64 0.22 32876.48 33102.74 32810.86 SP500電子盤近月期指 #VALUE! 道瓊電子盤近月期指 #VALUE! NASDAQ電子盤近月期指 #VALUE! 道瓊指數 24727.27 116.36 0.47 24650.64 24803.61 24650.64 NASDAQ指數 7364.49 20.25 0.28 7353.25 7380.74 7331.24 NYSE指數 12663.6375 12.1785 0.10 12663.2538 12692.5283 12643.5858 S&P500指數 2716.94 4.02 0.15 2715.05 2724.22 2710.05 羅素2000指數 1570.4053 -0.1564 -0.01 1570.8467 1575.7753 1566.7475 費城半導體指數 1405.5 10.68 0.77 1397.63 1409.7 1396.05 道瓊公用事業指數 682.94 -3.37 -0.49 686.29 689.3 681.12 AMEX綜合指數 2456.5849 6.489 0.26 2452.5455 2469.0799 2452.2454 NASDAQ電腦股指數 4358.62 6.74 0.15 4347.97 4377.27 4330.67 AMEX高科技指數 1553.3485 -13.8446 -0.88 1565.5562 1566.8347 1552.8698 NYSE科技100指數 3078.175 21.9162 0.72 3057.8105 3085.9581 3056.8048 AMEX主要市場指數 2446.8907 9.5193 0.39 2441.5921 2456.9457 2441.5921 威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22 加拿大S&P 15616.36 26.97 0.17 15608.75 15642.51 15593.12 墨西哥IPC指數 47076.51 -401.07 -0.84 47342.38 47360.51 46987.31 巴西Bovespa指數 84163.7954 250.7309 0.30 83918.779 84411.6521 83682.0448 阿根廷Merval指數 31797.57 73.19 0.23 31892.2 32176.24 31669.82 歐洲道瓊STOXX50指數 2991.66 13.86 0.47 2981.47 2995.87 2969.87 英國FTSE100指數 7061.27 18.34 0.26 7042.93 7081.5 7042.6 德國Xetra 12307.33 90.31 0.74 12261.19 12320 12191.55 法國CAC40指數 5252.43 29.6 0.57 5232.12 5255.1 5208.51 瑞士SMI市場指數 8847.29 35.96 0.41 8840.05 8847.48 8772.7 義大利FTSE MIB指數 22798.15 165.05 0.73 22641.39 22836.53 22597.46 荷蘭AEX指數 535.45 3.93 0.74 532.45 536.11 530.79 比利時BEL 3935.78 15.15 0.39 3927.59 3940.08 3914.28 芬蘭OMX25 4081.9456 23.9932 0.59 4062.6084 4090.6562 4059.4429 瑞典OMX 1551.9711 4.5564 0.29 1548.8778 1556.0685 1542.304 奧地利ATX指數 3483.69 25.88 0.75 3457 3489.75 3449.81 匈牙利BUX指數 37954.29 265.2 0.70 37689.09 38024.99 37521.42 波蘭WIG指數 59959.9 363.55 0.61 59577.21 60067.51 59290.76 希臘ASE指數 805.58 -1.86 -0.23 803.05 811.89 796.86 西班牙IBEX35指數 9681.6 17.5 0.18 9676.3 9693.2 9608.5 南非FTSJ