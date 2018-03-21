平安(02318-HK)去年歸母凈利潤增42.8%至891億 陸金所首現盈利

摘要：中國平安(02318-HK)昨日發布2017年度年報。整體來看，平安集團去年實現歸母凈利潤890.88億元，同比增長42.8%；集團ROE達20.7%，較上年同比上升3.3個百分點。值得一提的是，陸金所也首次實現全年盈利。

綜合金融服務集團中國平安昨日（2018年3月20日）公布2017年度財務報告。

整體來看，平安在2017年度業績實現了持續且強勁增長，實現歸屬於母公司股東凈利潤890.88億元，同比增長42.8%；集團凈資產回報率（ROE）達20.7%，較上年同比上升3.3個百分點。值得一提的是，陸金所也首次實現全年盈利。

歸母凈利潤大增，ROE達20.7%

2017年，中國平安整體業績實現持續、強勁增長。集團實現總收入9745.7億元（人民幣，下同），較去年的7744.88億元上升25.8%。

集團實現凈利潤999.78億元，同比增長38.2%；實現歸屬於母公司股東凈利潤890.88億元，同比強勁增長42.8%；首次引入營運利潤指標，剔除短期波動影響後的歸屬於母公司股東營運利潤947.08億元，同比增長38.8%。

同時，集團ROE達到20.7%，同比提升3.3個百分點。其中，金融科技與醫療科技業務的ROE最高，為41.2%；壽險及健康險業務的ROE為25.7%，財產險ROE為20%。

在公司業績持續強勁增長及償付能力保持充足穩定的有力支撐下，平安大幅提升現金分紅水平。集團董事會建議派發2017年末期股息每股現金1.0元（含稅），加上已派發的2017年中期股息每股現金0.5元（含稅），全年每股股息1.5元，同比增長100%。

陸金所首次實現全年整體盈利，兩家“獨角獸”完成首次融資

在集團各業務方面，金融科技與醫療科技業務利潤同比大幅增長。陸金所控股在財富管理、消費金融及機構間交易等業務領域保持快速發展，截至2017年末，資產管理規模達4616.99億元，較年初增長5.3%；管理貸款余額2884.34億元，較年初增長96.7%，並首次實現全年整體盈利。

銀行零售業務的營業收入占比44.1%，同比上升13.5個百分點；零售業務凈利潤占比67.6%，同比上升26.4個百分點；銀行零售業務同比增長41.7%，零售業務凈利潤同比增長68.3%。

此外，平安好醫生累計註冊用戶超1.9億，已完成首次公開發行股票前融資，規模為4億美元，投後估值達54億美元，並已向香港聯交所遞交上市申請。

值得註意的是，平安好醫生已完成首次公開發行股票前融資，規模4億美元，投後估值達54億美元，並已向香港聯交所遞交上市申請。

集團新孵化出平安醫保科技和金融壹賬通兩家“獨角獸”，並已完成首次融資，分別成功集資11.5億美元和6.5億美元，兩家公司的投後估值分別達到88億美元和74億美元。

截至2017年末，集團個人客戶數較年初增長26.4%至1.66億，客均合同數較年初提升5.0%至2.32個，客均利潤同比提升14.2%至355.85元。同時，集團超過40.4%的新增客戶來自於集團互聯網用戶，新增客戶中包括1,872萬互聯網用戶。

2018：繼續深化金融+科技，探索金融+生態

在年報中，平安集團表示將持續深化金融+科技，探索金融+生態，將創新科技聚焦於大金融資產、大醫療健康兩大產業，深度應用於傳統金融和金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市等五大生態圈。

平安預計，2018年本公司業績將保持穩健增長。其中，保險業務將穩健增長，銀行業務繼續深化戰略轉型，資產管理業務收入更具多元化，金融科技與醫療科技業務快速成長。

中國平安董事長兼CEO馬明哲表示：

站在新三十年征程的起點上，平安將緊跟國家戰略步伐，紮實服務實體經濟，著力防範金融風險，堅持科技創新引領公司發展。平安將以‘國際領先的科技型個人金融生活服務集團’的公司願景為方向，依托技術人才、資金、場景、數據等方面的優勢，借助眾多全球領先的科技創新及應用，深化‘金融+科技’，探索‘金融+生態’，致力成為行業和科技的領跑者之一，讓科技成為平安新的引擎和盈利增長點，給公司的價值帶來飛躍式的提升。

本文來自華爾街見聞

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