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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大台灣50正2 元大中型100          利勤              昶和     大飲                
味全     元大滬深300正2 富邦科技          信昌化            大統染   達新                
宏洲     FH香港正2 元大台商50          佳大              海悅     立益                
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          海光              銘旺科   怡華                
東華     富邦NASDAQ反1 富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和                
大東     正道     富邦金融          威盛              統領     大統染              
立益     友旺     元大MSCI台灣          映泰                       錩泰                
佳和     同開     永豐臺灣加權          承啟                       元禎                
昶和     悠克     國泰日經225          統懋                       展宇                
三洋紡   川飛     元大日經225          翔耀                       康普                
瑞利              元大美債7-10正2          太空梭                     世紀鋼              
樂士              元大美債7-10反1          麗臺                       海悅                
正峰新            元大S&P日圓反1          蔚華科                     映泰                
億泰              富邦歐洲          華擎                       隴華                
毛寶              FH彭博高收益債          嘉威                       麗臺                
燁興              FH彭博新興債          世芯-KY                    世芯-KY             
中鴻              FH富時不動產          捷泰                       傳奇                
聚亨              味全              杜康-DR                    東科-KY             
千興              宏洲              陽光能源-DR                   鈺邦                
威致              嘉裕              川飛                       華友聯              
首利              東華                                         愛山林              
麗正              大東                                         皇昌                
東訊              立益                                         華園                
華泰              佳和                                         遠雄來              
茂矽              昶和                                         夏都                
錸德              三洋紡                                       新天地              
廷鑫              瑞利                                         欣欣                
倫飛              力山                                         統領                
威盛              樂士                                         阿瘦                
銘旺科            正峰新                                       康師傅-DR            
統懋              華新                                         晨訊科-DR            
翔耀              億泰                                         友佳-DR             
太空梭            毛寶                                         一零四              
新利虹            五鼎                                         新海                
華映              勝一                                         秋雨                
吉祥全            燁興                                         欣高                
憶聲              中鴻                                         台數科              
科風              聚亨                                         南六                
建碁              千興                                         基勝-KY             
和鑫              威致                                         威宏-KY             
力特              首利                                         波力-KY             
喬鼎              麗正                                         泰昇-KY             
正達              全友                                         政伸                
晟鈦              東訊                                         吉源-KY             
新世紀            華泰                                                             
誠創              茂矽                                                             
嘉威              錸德                                                             
力銘              廷鑫                                                             
亞太電            倫飛                                                             
達能              威盛                                                             
清惠              研華                                                             
慧友              南亞科                                                           
捷泰              銘旺科                                                           
互億              統懋                                                             
天瀚              翔耀                                                             
迅杰              太空梭                                                           
華上              新利虹                                                           
元晶              華映                                                             
華冠              吉祥全                                                           
裕豐              憶聲                                                             
寶徠              科風                                                             
日勝生            建碁                                                             
台船              和鑫                                                             
東森              力特                                                             
台南-KY           喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          力銘                                                             
友佳-DR           亞太電                                                           
陽光能源-DR          達能                                                             
精熙-DR           拓凱                                                             
中福              達興材料                                                         
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              亞翔                                                             
慶豐富            捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  慧洋-KY                                                          
                  宅配通                                                           
                  群益期                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
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                  中福                                                             
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                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  慶豐富                                                           
                  信義                                                             
                  中租-KY                                                          
                  波力-KY
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