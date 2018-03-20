◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大台灣50正2 元大中型100 利勤 昶和 大飲 味全 元大滬深300正2 富邦科技 信昌化 大統染 達新 宏洲 FH香港正2 元大台商50 佳大 海悅 立益 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 海光 銘旺科 怡華 東華 富邦NASDAQ反1 富邦發達 世紀鋼 卓越 昶和 大東 正道 富邦金融 威盛 統領 大統染 立益 友旺 元大MSCI台灣 映泰 錩泰 佳和 同開 永豐臺灣加權 承啟 元禎 昶和 悠克 國泰日經225 統懋 展宇 三洋紡 川飛 元大日經225 翔耀 康普 瑞利 元大美債7-10正2 太空梭 世紀鋼 樂士 元大美債7-10反1 麗臺 海悅 正峰新 元大S&P日圓反1 蔚華科 映泰 億泰 富邦歐洲 華擎 隴華 毛寶 FH彭博高收益債 嘉威 麗臺 燁興 FH彭博新興債 世芯-KY 世芯-KY 中鴻 FH富時不動產 捷泰 傳奇 聚亨 味全 杜康-DR 東科-KY 千興 宏洲 陽光能源-DR 鈺邦 威致 嘉裕 川飛 華友聯 首利 東華 愛山林 麗正 大東 皇昌 東訊 立益 華園 華泰 佳和 遠雄來 茂矽 昶和 夏都 錸德 三洋紡 新天地 廷鑫 瑞利 欣欣 倫飛 力山 統領 威盛 樂士 阿瘦 銘旺科 正峰新 康師傅-DR 統懋 華新 晨訊科-DR 翔耀 億泰 友佳-DR 太空梭 毛寶 一零四 新利虹 五鼎 新海 華映 勝一 秋雨 吉祥全 燁興 欣高 憶聲 中鴻 台數科 科風 聚亨 南六 建碁 千興 基勝-KY 和鑫 威致 威宏-KY 力特 首利 波力-KY 喬鼎 麗正 泰昇-KY 正達 全友 政伸 晟鈦 東訊 吉源-KY 新世紀 華泰 誠創 茂矽 嘉威 錸德 力銘 廷鑫 亞太電 倫飛 達能 威盛 清惠 研華 慧友 南亞科 捷泰 銘旺科 互億 統懋 天瀚 翔耀 迅杰 太空梭 華上 新利虹 元晶 華映 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 日勝生 建碁 台船 和鑫 東森 力特 台南-KY 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 拓凱 中福 達興材料 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 亞翔 慶豐富 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 東森 台灣高鐵 慧洋-KY 宅配通 群益期 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 信義 中租-KY 波力-KY