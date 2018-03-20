碧桂園（02007-HK）：這個時代成就為全球最大住宅開發商

碧桂園(02007-HK)總裁及執行董事莫斌於業績報告中表示，感謝這個偉大時代,民族復興大業正如火如荼,城鎮化趨勢恰似浩蕩東風,勢不可擋。能 在這個大時代奮力拼搏、力爭上游,實乃碧桂園之幸。2017年度集團合同銷售約5,508億元（人民幣.下同）。於年底合共經營1,468個項目,覆蓋中國大陸30個省、220個市、768個縣╱鎮區,成 為全球最大的住宅開發商,領跑行業。

期內,集團實現收 入約2,269.0億元,毛利約587.9億元,股東應佔利潤約260.6 億元,應佔核心淨利潤約246.9億元,同比增長分別達48.2%、82.4%、 126.3%、106.0%。基本每股盈利122.80分,增長135.4%；末期股息每股24.95分,增長144.6%,全年合計 每股派息39.97分,增長133.5%。隨着及後已銷售面積進一步交付,未來收入增長可期。是這個時代成就了碧桂園。

期內,按地理位置計,約 58%的銷售來源於三四線城市;即便包括一二線城市的銷售,公司的合同銷售均價也在 每平方米9,080元左右,為我國前十強房企中的最低水平。

集團錄得房地產銷售現金 回款約5,003.3億元,並實現淨經營性現金流約240.8億元。於2017年全年合同銷售同比增長78.3%的前提下,集團淨借 貸比率為56.9%。現金及銀行存款約1,484.0億元,另有約2,485.1億元銀行授信額度尚未使用,營運資本充裕。

碧桂園通過實現職業經理人和股東的共同進退,能使每一筆投資決 策更為謹慎,減少盲目投資、盲目定價等不利於社會和諧並最終損害公司利益的短視行 為;通過不斷引進優秀人才,打造包括1,037位博士在內的全行業最有競爭力的職業經 理人團隊。

集團並正式成立長租事業部,在北上廣深以及武漢、廈門等 一、二線城市籌備項目,在建房間數已達2,963間,已獲取項目的總房間數已超過8,000 間。預計2018年內能實現多個城市、多個項目同時開業,保障供應。

作為企業家,碧桂園董事會主席楊國強以產業報國; 集團及楊國強家人通過教育扶貧、鄉村振興、技能培訓、產業幫扶等方式合共惠及近20萬人。

碧桂園目前正在111個項目試點推廣全新 SSGFi新建造技術工法,成熟後將於更大範圍內使用。新工藝可在提高建築質量的同時有效縮短建築工期、節能減排。以2016年為例,如果全國新開工房屋都使 用SSGF工法建造,可節約相當於兩倍上海面積的森林、70萬人的年用水,減少相當於全 球航空業二氧化碳的年總排放量和5倍珠江的年總排沙量。還地 球一個更藍的天。

集團物業管理分部的合同 管理面積約3.295億平方米,收入約26.56億元，增長35.6%;經營利潤約為人民幣 4.87億元,同比增長20.0%。

2017年度,集團的收入約2269億元,增加約48.2%；97.0%的收入來自物業銷售。來自房地產開發的收入上升48.6%至約2201.6億元。2017年度,交付物業平均售價每方米7,863元（2016年度為6,191元）。

2017年度,集團錄得對沖後的淨匯兌收益約18.03億元(2016年:對沖後淨 匯兌損失約人民幣14.85億),利息收入約16.2億元(2016年:約5.23億元)。得益於收入的增加,毛利率的提升和對費用的控制,股東應佔利潤上升約126.3%至260.64億元。核心淨利潤246.86億元,增長約106.0%。淨借貸比率由2016年底約48.7%小幅上升至2017年底約約56.9% 。

於2017年底集團資本性支出活動和房地產開發之承擔約為人民幣1440.65億元。他預計在2018年,一方面政府將繼續加強房 地產市場的分類調控並大力促進發展長租業務;另一方面房地產行業的競爭將更趨激 烈,行業整合加強,市場將進一步分化。面對行業的新形勢,集團將矢志堅持穩健的 財務政策和風險控制措施,強化合同銷售及回款,嚴控各項成本及費用支出,以保障經 營性現金流和投資回報率的良好表現。同時亦以更審慎、務實策略補充優質土地儲備、 優化項目區位佈局,針對中國城鎮化的不同階段制定相應的投資組合,捕捉各類市場需 求,如將深化發展長租業務等。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)