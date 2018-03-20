碧桂園(02007-HK)不設2018年銷售目標 楊國強：年年均超額完成！

2017年碧桂園(02007-HK)合同銷售金額高達5508億元(人民幣‧下同)，同比大升78%，晉升全球最大住宅房地產商。不過，集團總裁及執行董事莫斌表示，2018年不會為集團合同銷售訂下目標，主要視乎市場情況進行銷售，保持增長；集團亦沒有定下購買多少土地的計劃。碧桂園主席及執行董事楊國強楊國強稱，過往2016年、2017年都有定下銷售目標，「最後結果都超過！」他認為只要努力去做便可以，公司有能力做得更好！

莫斌表示，2017年集團已出售而沒有入賬達5300億元；當中約2490億元可望於2018年度入賬。而2018年銷售合同當中，約15%亦可於當年入賬。

2017年集團銷售情況於地區分佈均衡，一、二線城市，及三、四線城市各佔50%。而至2017年底，集團擁有土地儲備2.8億方米，支持集團售樓計劃；潛在土地儲備1.4億方米。他認為仍有大量四級鄉鎮市場仍沒進入，市場前景仍廣濶。集團亦引入管理層「跟投機制」，上限不逾15%股權，亦有助促進業務發展。2017年集團來自財務淨收益達32.76億元(2016年虧損10.95億)；成為盈利增長動力之一。管理層解釋，當中涉及匯兌收益，集團部分為美元債，去年人民幣升值導致錄得外匯收益

集團亦積極配合國家政策，推出長租房、鄉村振興、科技小鎮等項目。2017年集團投資56個科技小鎮，已經有8個項目落地。

日前，碧桂園宣佈分拆旗下物業管理業務上市，管理層解釋，主要希望藉此釋放物業價值，由於該項業務本身資金充裕，因此不涉集資。

文：周燕芬

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