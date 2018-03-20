【大行報告】交銀：信貸收緊或進一步使基建公司股價承壓

交銀國際發表交通運輸及基建行業周報稱，截至2018年3月16日，海岬型船運價下滑拖累波羅的海乾散貨運價指數(BDI)環比下跌3.9%至1,150點。然而，本周超靈便型船運價依然堅挺，環比上漲5.7%，巴拿馬型船運價大緻持平，環比微漲0.2%。

航空方面，春節期間強勁的客運需求提振中國三大航空公司2月份的運營表現。春運期間，民航旅客發送量同比增長11.7%。交通運輸方面，中國政府計畫降低交通運輸行業稅率，以及降低過路過橋費以節省物流成本。

集裝箱航運方面，由于亞洲出運集裝箱船的裝載率處于低位，上海集裝箱運價指數(SCFI)持續下跌，截至3月16日一周環比下降7.4%。

報告指，近期受原油價格上漲和人民币匯率走弱的負面影響，航空公司的股價表現不佳。該行認為，中國堅挺的航空客運需求增長將持續推動航空服務商，如北京首都機場(00694-HK)和中國航信(00696-HK)的盈利增長。受信貸收緊影響，基建固投減速，可能會進一步使基建公司的股價承壓。

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