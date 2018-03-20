【大行報告】交銀：爆款遊戲帶動手遊增長 騰訊手遊表現繼續領先

交銀國際發表互聯網行業報告稱，2017年爆款遊戲帶動市場增長，前十大手遊有9 款來自騰訊/網易，占市場的48%。根據遊戲工委資料，2017年，全國手遊市場規模達到1160億元人民币，較去年增長42%。按照該行的估算，前十大手遊(AppAnnie 中國區)流水總和(全平台)占手遊市場規模的比重從2016年的44%升至48%，其中騰訊有5款遊戲，占手遊市場的26%，網易有4款遊戲，占22%。

根據App Annie資料估算，2017年前十大手遊流水中，iOS用戶貢獻約34%(2016年為40%)，其中王者榮耀、夢幻西遊、大話西遊單個遊戲的iOS貢獻估計超過40%。Questmobile 2017年9月資料顯示，iOS系統占互聯網活躍設備比重為25%，雖然較上年同期下降3個百分點，但iOS用戶消費能力仍然較強，安卓平台處在用戶數快速增長且付費能力提升的時期，該行認為未來仍有上升空間。

2017年，騰訊手遊平台貢獻最多的5 款遊戲包括王者榮耀、天龍八部、劍俠情緣、龍之谷及魂鬥羅，相比2016年騰訊爆款遊戲，僅有王者榮耀及劍俠情緣在前10，其他遊戲排名雖然有所落後但仍排在前20。而網易貢獻最多的4款手遊夢幻西遊、倩女幽魂、陰陽師及大話西遊連續2年排在前十大手遊排行榜中，手遊收入穩定增長，估算以上4款遊戲流水增長率超過30%。從遊戲IP來看，騰訊的領先遊戲主要以自研+代理經典IP為主，而網易主要集中在自研IP貢獻收入最多，代理遊戲表現有所落後。

交銀預計經典IP、多樣化及PC 遊戲手遊化，將繼續帶動2018年手遊市場約30%增長，騰訊新遊戲均是增量，看好騰訊手遊表現。

此外，騰訊(00700-HK)將于3月21日發布2017年4季度業績，預計收入增56%，淨利率環比降3個點，或低于市場預期。該行估計2017年騰訊手遊毛收入約660億元人民币，同比增70%。王者榮耀4季度下載量及用戶活躍度稍有下降，但收入表現穩定，吃雞遊戲貢獻較少，但由于支付業務、文化/娛樂内容投入較大，利潤率壓力大。維持買入評級。目标價535港元。

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