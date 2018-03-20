京東新通路無界零售戰略發布 全面進軍餐飲行業

3月20日消息，今天京東集團副總裁、京東商城新通路事業部總裁鄭宏彥正式發布“京東新通路無界零售戰略”，宣布啓動和升級包括聯合倉配、智慧門店和智能動銷在内的多項業務，并推出其餐飲解決方案，以期攜手品牌商、渠道商和零售商在“知人、知貨、知場”的基礎上，升級零售基礎設施，重構成本、效率和體驗。

此前作為京東無界零售圖景中最重要的新興業務之一，京東新通路在2017年取得了長足發展。2017年底，京東掌櫃寶服務用戶數超過50萬，京東便利店在雙11期間創下同日開業1111家的紀錄。同時，新通路合作品牌數量超過1300家。品牌商代表億滋中國銷售副總裁蔣時傑在峰會上表示：“億滋非常看重京東新通路在技術、支付、物流、數據方面的平台優勢。去年妙卡新品上市時，原來需要1個半月的分銷周期，而新通路隻用了10天時間。未來，億滋將加大投入，與新通路繼續深耕渠道，優化成本，提升效率。”

2018年，京東新通路將從供應鏈升級、場景升級和營銷升級三方面入手，在聯合倉配、智慧門店和智能動銷等業務上大力推進，迎接無界零售時代的到來。

來源：騰訊科技

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