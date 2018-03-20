全球城市生活質量調查 上海排名内地第一

據美通社報道，美世(Mercer)周二發布2018年全球城市生活質量調查報告，奧地利首都維也納連續第9年蟬聯全球最宜居城市，伊拉克首都巴格達再次墊底。上海排名全球第103位，在中國内地城市中位居第一。

在今年的全球10大宜居城市中，有8個是歐洲城市。瑞士的蘇黎世名列第二，新西蘭的奧克蘭與德國的慕尼黑并列第三。加拿大溫哥華位居第五，排名第6至10位的城市依次為：杜塞爾多夫(德國)、法蘭克福(德國)、日内瓦(瑞士)、哥本哈根(丹麥)、巴塞爾(瑞士)。

新加坡(第25位)仍然是亞太地區排名最高的城市。五座日本城市在東亞地區排名最高，分别為：東京(第50位)、神戶(第50位)、橫濱(第55位)、大阪(第59位)和名古屋(第64位)。亞洲其它重要城市包括香港(第71位)、首爾(第79位)、台北(第84位)、上海(第103位)和北京(第119位)。

新西蘭和澳大利亞繼續位居生活質量排名前列：奧克蘭(第3位)、悉尼(第10位)、惠靈頓(第15位)和墨爾本(第16位)繼續位列排行榜前20名。

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