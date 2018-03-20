SOHO中國(00410-HK)：現只餘下核心資產不會賣

SOHO中國(00410-HK)2017年業績，淨利潤急升420%至47.33億元(人民幣.下同)，當中相當部分來自物業估值提升和出售物業獲利；不過主席兼執行董事潘石屹，於3月20日記者會上表示，集團的非核心資產已經完成出售，餘下的都是核心資產，集團將長期持有，不會再有物業沽售收益。

2017年集團分別出售上海虹口SOHO和淩空SOHO，分別套現35.73億元和50.08億元。沒有資產出售的SOHO，怎樣支持盈利增長？潘石屹稱，北京的麗澤SOHO和上海的古北SOHO，預計於2019年中完成建築，屆時相關物業價值將被重估；此外，集團租金收入增長目標為10%。他指出，過去三年集團出售物業後向股東連年派發特別股息，累計涉及股息回報率達62%！

被問及SOHO中國會否發展長租公寓？他表示只能賺錢的產品都會考慮，但長租公寓競爭激烈，回報率較集團經營的共享工作間SOHO 3Q要低。至2017年底SOHO 3Q可出租共享工位共2.6萬個，2018年目標是翻一番至5萬個。還有，透過引入激勵機制，他表示旗下的出租物業資產管理項目，2018年1月份便錄得1000萬元超額利潤！

集團財務總裁兼執行董事唐正茂對公司股價表現並不滿意。她表示股價與資產折讓高達40%。她強調，集團出售的物業，都能按估值價格再加上溢價售出，例如上海虹口SOHO 和淩空SOHO，分別高出賬面估值的3.7%和7.9%。為了能釋放集團持有物業的市場價值，她表示當旗下SOHO 3Q發展具一定規模，會按排分拆上市；3Q的經營溢利(EBITDA)約20-25%。近期中國、香港、美國都爭相吸引新經濟公司上市，潘石屹認為那裹歡迎集團，甚麼市場都可以上市。

海航有沒有向集團接洽出售資產？潘石屹表示只要是便宜的項目都會留意。

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