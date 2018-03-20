【港股解碼】回A上市？付費閱讀觸“天花板”？聽聽閱文怎麼說

去年11月來港上市並以新股史上第二大凍資王的架勢引發市場強烈關注的騰訊“親兒子”閱文（00772-HK）在3月19日發佈了其備受矚目的2017年全年業績，並不負眾望地交出了一份相當亮眼的成績單。

2017年，閱文有40.95億元（人民幣，下同）營收入袋，較2016年的25.57億元大增了60.2%；其中線上閱讀收入34.21億元，同比增73.3%，占集團總營收比例由上年77.1%升至83.6%；版權運營收入3.66億元，同比增長48%，占集團總營收比例則由上年的9.7%降至8.9%。從上述數據來看，這兩大營收貢獻分部中，線上閱讀仍是絕對大頭，且增速遠大於版權運營分部，未來仍將是閱文收入來源當之無愧的主力。

在營收大幅增長的基礎上，閱文2017年的毛利率亦由上年的41.3%升至50.7%；淨利潤暴增14.15倍至5.56億元；每股基本盈利0.74元。

（閱文近兩年業績表現，單位：人民幣）

3月19日下午，閱文於香港舉行2017年全年業績發佈會，集團聯席首席執行官梁曉東、吳文輝及財務副總裁莫媛出席並回答了現場記者的提問。

通過CDR回A上市？不排除。

自籌某上市開始就掛著騰訊“親兒子”名頭的閱文，自然一舉一動都備受關注，而近來有消息指騰訊（00700-HK）已有意通過CDR的方式回歸A股上市，不知閱文對於回A上市這一塊有沒有什麼計畫呢？對此，集團首席執行官梁曉東回應稱，通過CDR的方式回A股上市的確是目前被經常討論的問題，對於閱文來說，首先CDR本身是一種非常好的、創新的安排，目前閱文還沒有真正地接到任何政府方面發出的通知或者說在探討這方面的問題，但是也會看中國這些大的互聯網公司下一步的安排，閱文也不排除在未來會跟著這些公司去做這方面的研究或者跟隨他們的腳步（指通過CDR回A上市）。

雖然業績大好，但閱文2017年並沒有派息計畫，梁曉東表示這主要是由於集團去年11月8日才剛剛上市，而企業還處在發展初期一個快速成長的階段；另外集團的派息政策為每年根據實際情況由董事會提議並最終由股東大會來批准和執行，集團會根據公司未來發展的實際情況來決策每股派息的規劃。至於2018年會否派息，梁曉東則指這仍要根據集團發展的具體情況再由董事會來決定，現下仍無定論。

至於集團業務發展的方向以及閱文與大股東騰訊之間的關係等外界頗為關注的各類問題，閱文管理層們在發佈會上都一一作了回應，以下是部分採訪實錄：

Q1：集團線上閱讀仍占總收入8成以上，今年這個業務占比會否下降？

A1：關於我們的線上收入，可以說線上閱讀收入是我們最大的收入來源，在去年占我們總收入接近84%，同時也在保持一個較快速的增長。應該說，整個線上閱讀是閱文的核心內容，未來我們會繼續加大這方面的投入，因為內容本身是我們所有IP運營的核心基礎，而閱讀是我們獲取用戶的最好的一種方式，所以相信在未來它仍是我們最重要的一個業務來源，在整個收入中也依然會是最重要的一個收入來源。

Q2：與合作方一起開發、改編作品會不會是閱文以後發展的一個大方向？

A2：關於版權的收入，來自IP運營的收入的確在目前我們的收入結構中占比並不是最多的，去年來看只有8.9% ，但是它的成長非常快。同時，我們也在加大力度令這部分收入來源更加多元化，除了本身版權的直接銷售收入之外，其實我們在影視劇的跟投這方面、在動畫的聯合製作、以及我們未來可能在遊戲上面的一些分成的收益都會增加，這些收益的增加都會帶來整個IP運營收入的多元化，而這個多元化也必然會推動整個這個業務的健康發展。因此，在這方面我們有信心能夠將這塊業務在未來做得更好。

Q3：騰訊早前買了新麗傳媒的股份，集團與騰訊之間的協同效應會否更大？今年會不會有更多的合作？

A3：首先，新麗是國內非常優秀的電視劇的製作公司，閱文本身也跟他們有比較多的合作，比方說今年我們1月份宣佈的《慶餘年》這個專案就是由我們、騰訊以及新麗一起來做的一個合作。我們也跟投了這個專案，同時我們是這個版權的提供者，從這個角度來說，我們相信未來騰訊的入股新麗對我們之間更緊密地合作以及做出更多優秀的作品等方面會有更大的協同效應。我們相信閱文也可以跟包括新麗、騰訊在內的更多中國好的影視公司一起來開發更多的優秀作品呈現給我們的廣大讀者以及觀眾。謝謝大家。

Q4：我看到現在付費用戶的增長是有所趨緩的，想問下公司認為付費閱讀業務方面的增長是不是已經達到了“天花板”，或者說它的“天花板”在哪里？

A4：從我們來看的話，整個線上付費閱讀業務的增長其實有三個驅動力。第一個是整個用戶增長；第二個是我們付費轉化率的提升；第三個是ARPU值存在一個增長，這三個因素一起來推動整個這塊業務的成長。

那其實可以看到，從去年的發展情況來說，我們整個線上付費閱讀是73%的增長，這樣一個增長的驅動力，第一是整個一個MAU的增長，差不多12.7%，這代表我們的用戶還在持續增長。第二個就是說我們的付費轉化率從2016年的4.9%增長到去年的5.8%，這樣一個付費轉化率其實在整個中國泛娛樂市場裏面並不是最高的，比方說視頻網站這方面，他們的付費轉化率已經接近了10%，甚至超過10%；比方說在遊戲裏面，有些好的遊戲，它的付費轉化率可能會有15%，甚至20%。因此從這個角度來說，我覺得我們也還有一定的這樣的空間。

第三個方面是ARPU值（就是每個用戶每個月消耗的金額），這個金額在去年的話是22.3元，這個也是同比增長了近28%，也是我們的第三個驅動力。從我們來說的話，用戶本身消費22塊錢每個月，其實比在國內買一本實體書的價格還要低，一本實體書可能平均要30塊錢以上。因此，從這個角度來說，我們通過我們運營手段的提升，可以增加用戶的有效閱讀時間，來提升我們的ARPU值。

因此在這樣考慮三個方面因素的情況下，我們每一條線的增長，其實都會推動整個付費閱讀業務的成長，我們相信在未來這個方面，我們繼續去做深的優化和好的運營方案的調整，應該說還是具有一定的成長空間。

Q5：閱文自去年拆分上市之後，與騰訊之間的關係有沒有發生什麼變化？微信閱讀是一個很好的管道，我們跟它的關係是什麼樣的？

A5:最後一個問題是關於我們與騰訊之間的關係，其實我想騰訊既是我們最大的股東，同時也是我們最重要的合作夥伴，這一點無論上市與否都沒有發生變化。那隨著騰訊本身的不斷發展和閱文的發展，我們雙方之間的合作的點其實也會越來越多，從過去最早的平臺之間的合作，我們將我們的內容在騰訊上首播、流覽器等等這方面的分發，到現在我們又有更多新的內容的合作，包括我們可能在動畫、音頻等等這些方面也會有新的合作。

另外一方面，我們在整個泛娛樂產業裏面合作的機會也會更多，包括在影視、遊戲等等這些方面。我們可以看到，我們有跟騰訊一起跟投更多的專案，在遊戲方面我們也有更多的合作。這方面來說，我想只要大家都在一個健康的發展過程當中，那大家以後的合作也會更加得多。而這種合作的話，對於閱文而言本身也是一個有利於我們將我們的產品進行多元化利用的一個非常有利的管道和方法。

最後，剛才問到關於微信讀書的問題，微信讀書的確是一個非常好的產品，這個是我們和微信一起合作的一個產品，我們通過前面幾年的營運，在內容方面的儲備已經越來越多，而它整個運營的定位跟QQ閱讀還是有一些差異化的。你們可以看到，在這整個微信閱讀裏面，可能傳統的紙質書的電子版的數量為最多、最吸引人，而在QQ閱讀裏面可能更吸引人的還是我們的原創網路文學，因此本身它跟我們QQ閱讀有一些差異化。另外一點，我們現在也還在不斷地去完善整個產品的體驗和增加裏面的閱讀內容，在這個方面的話，我想隨著我們閱文的深入發展，微信讀書依然還有很大的發展空間，而這個就是我們跟微信深入合作的產品。

昨日（3月19日）閱文收市報82.05港元，全日微跌0.5%；今日開盤則延續昨日跌勢，截止午間收市報79.35港元，半日跌3.29%。

文：彭小留

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