歐盟和英國同意英國退歐過渡期為21個月

英國官員周一宣布，英國將繼續留在歐盟，直到2020年年底，但仍將擁有受限的權力。

歐盟和英國已經同意從2019年3月29日到2020年年底之前的21個月的過渡進程，直到這個國家完全退出歐盟。

歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼耶(Michel Barnier)周一在布魯塞爾對記者表示，在此期間，“英國將不再參與歐洲的決策程序”。

從2019年3月30日開始，歐洲法律將繼續适用于英國。但倫敦在涉及歐盟未來的決策過程中不會有任何發言權。

過渡時期旨在為英國和歐盟的企業和公民提供更多的時間，為英國完全脫離歐盟做準備。這也將讓談判代表們有時間來結束他們關于歐盟與英國之間關系的會談，而目前還遠未确定。

“我們還沒有走到盡頭，”巴尼耶在他的演講開始時警告說。其中最大的症結之一，即愛爾蘭邊境問題，至今仍未解決。

英國已同意加入法律文本，該文本將概述其退歐的所有細節，為愛爾蘭邊境提供“後盾”解決方案。但就目前而言，這一解決方案的效果還沒有達成妥協。

歐盟提議，北愛爾蘭應繼續遵循歐盟的規則，即使這意味着要與英國大陸分離。但英國還沒有同意這一點。根據巴尼耶的說法，隻有在沒有找到其他解決方案的情況下，這種安排才會适用。

歐盟周一公布了撤軍協議的草案，強調了該協議的各個部分，以顯示已經取得了進展。

英國首相特裡薩·梅(Theresa May)希望在本月底之前就過渡階段達成協議。英國脫歐首席談判代表戴維·戴維斯周一表示，該協議是英國退歐的“決定性步驟”，而21個月的時間“接近”倫敦最初要求的兩年。

戴維斯在布魯塞爾對記者說，過渡時期“也意味着開始脫離歐盟的生活”，包括準備和簽署新的貿易協議。

在周一的聲明中，英鎊觸及一個月高位，因投資者對歐盟和英國之間的協議略有改善。這就減少了英吉利海峽兩岸完全分裂的可能性。

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