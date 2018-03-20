賈躍亭美國造車工廠宣布開工 還在京滬大規模招聘

賈躍亭的造車事業又傳出了新進展。

3月20日，賈躍亭投資的電動汽車初創企業法拉第未來(Faraday Future)回復澎湃新聞稱，該公司位于美國加裡福尼亞州漢福德(hanford)市的工廠在日前正式開工。披露的照片顯示，已經有一些工人和機械設備出現在工廠中。

法拉第未來一直表態，正在推進首款量産車型FF91的生産。在今年2月的供應商大會上，FF主要投資人、創始人賈躍亭宣布，FF獲得了15億美元的融資，滿足了IPO前的資金需求，FF91也將在2018年底前交付。此前有媒體報道稱，FF 91的電池容量為130kwh，續航有望達到700公裡，百公裡加速僅需2.39秒，而售價方面可能會超過200萬元人民币。

法拉第未來原本計劃在内華達州自建工廠進行生産，不過囿于資金問題，改為租下加州漢福德市的一處現有工廠以加速量産進程。但2017年12月澎湃新聞記者前往法拉第未來在美國的漢福德工廠探訪時發現，該工廠還尚處于空置的狀態，而今終于釋放出開工的信号。

除了漢福德工廠開工，法拉第未來的關聯公司睿馳智能汽車(廣州)有限公司還疑似將在廣州南沙參與一處地塊的公開競标。廣州南沙國土資源和規劃局官網挂出的出讓公告顯示，該地塊(編号：2018NGY-2)占地面積40.0988萬平方米，起拍價3.641億元，在對競買人的要求中，明确提出“競得人須在競得土地一個月内引進具備國際一流純電動汽車研發制造水平的純電動汽車組裝項目”。

值得一提的是，自去年底樂視汽車中國宣布成為法拉第未來中國，FF實施中美雙主場戰略後，法拉第未來便在中國開啓了招聘計劃。其微信公衆号已經連續推出了五期招聘啓事，工作地點主要在北京和上海，也就是原來樂視汽車辦公室坐在地，崗位涉及底盤、電子電器、車身内外飾、整車控制、整車集成、電驅動和充電、電池系統、試制試驗等相關專業工程師，也包括人力、財務、政府事務、法律、行政等。

來源：澎湃新聞

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