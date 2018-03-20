美團與滴滴大戰將開啓 或于3月末上線打車業務

美團和滴滴或將在同一時間“殺入”對方腹地。3月19日消息，有知情人士告訴時間財經，3月底，美團打車將在北京、上海、成都、杭州等七座城市上線打車業務。上述人士同時表示，最晚不會遲于4月初，“因為滴滴會在4月初上線外賣業務。”同時時間財經發現，美團打車杭州站已于近日完成20萬名用戶報名活動，即將上線。對此，美團打車官方對時間財經回應稱，并沒有相關消息。

美團七城火力全開對戰滴滴，而滴滴也早已做好反攻之舉。根據《財經》報道，滴滴外賣首批將進入包括無錫、南京、長沙、福州等在内的九座城市。滴滴發布的“騎手招募令”顯示，滴滴外賣騎手分為“忠誠騎手”和“自由騎手”，“忠誠騎手”需要每周在線大于48小時，月保底10000元;“自由騎手”可自由上線接單，訂單收入翻倍。

此前，時間財經曾報道，美團打車或于1月12日開啓北京站，不過，後來由于牌照問題遲遲未上線。據了解，美團已經在南京、上海獲得《網絡預約出租車汽車經營許可證》。有消息稱，美團北京地區牌照問題也已解決，美團相關負責人曾表示：“美團打車將堅決遵守政策法規，此前已開始推進北京市網約車許可證的申請工作;在業務籌備和運行過程中，美團打車也會依法依規開展網約車經營服務。”

時間財經了解到，美團打車將包括快車、舒适車、豪華車、商務車多種車型，與滴滴在多個品類上展開競争。

這最終會是一場資本大戰，雙方都打算以豐厚的補貼拉開戰争的序幕。美團打車在南京的傭金曾低至8%，據騰訊科技報道，美團打車計劃每單平均補貼20元，10個月補貼6億元。據南京美團的一位司機透露，他一周收入在8000元左右。《財經》報道稱，滴滴外賣將通過降低抽傭和獎勵來獲得首批商家和用戶。

今日資本創始人徐新測算，美團此役估計需要花費20億-30億美元。另一邊 ，滴滴計劃融資100億元。《新京報》報道稱，上海證券交易所公司債券信息平台顯示，中信證券—滴滴第【N】期CP資産支持專項計劃已于3月16日受理，此計劃擬發行金額100億，品種為資産支持證券-ABS。外界猜測，這一次融資或與滴滴即將上線的外賣業務有關。

美團、滴滴雙方都認為自己的主營業務具有較高的運營壁壘，先發優勢和規模效應明顯。分析人士認為，滴滴、美團都要在運營、技術、服務上做進一步提升。近日，一張美團外賣渠道2017年年會現場照片顯示，美團外賣高管李長青在現場提出“滅餓除滴，商渠共赢”的口号。

來源：時間財經

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