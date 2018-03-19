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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          振維              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     新昕纖              
精確     寶得利   元大中國債3-5          青雲              達威     光明                
宏易              國泰5Y+新興債          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰1-5Y高收債          上揚              三圓     興采                
台蠟              合世              松崗              雙喜     直得                
榮群              易威              保銳              力泰     泰茂                
天宇              南璋              富驛-KY           理銘     至興                
新零售            勝昱                                雅茗-KY  萬在                
力新              飛寶企業                            亞都     長佳                
恩得利            和勤                                東凌-KY  大恭                
李洲              精確                                關中     永純                
凱柏實業          方土霖                              隆中     美琪瑪              
遠昇              宏易                                時報     致振                
及成              萬在                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            唐鋒                                         唐榮                
和進              台蠟                                         晉椿                
耀勝              聯亞                                         世豐                
倚強              榮群                                         尼克森              
鑫創              天宇                                         力新                
廣寰科            新零售                                       凌網                
點晶              力新                                         李洲                
建舜電            恩得利                                       凱柏實業            
泰谷              李洲                                         港建                
典範              凱柏實業                                     耀勝                
長天              遠昇                                         至寶電              
益通              及成                                         杭特                
振維              鑫龍騰                                       幸康                
鴻翊              和進                                         曜越                
迎輝              耀勝                                         重鳥鵬              
欣厚-KY           倚強                                         泓格                
兆遠              鑫創                                         東林                
系統電            廣寰科                                       盈正                
世紀              點晶                                         晟楠                
華容              建舜電                                       世紀                
建榮              泰谷                                         友銓                
立衛              典範                                         青雲                
天揚              長天                                         慕康生醫            
鈺創              益通                                         昇益                
合正              振維                                         三聯                
金利              鴻翊                                         合邦                
寶聯通            迎輝                                         業強                
昇益              欣厚-KY                                      訊達                
凱鈺              亞電                                         撼訊                
德宏              兆遠                                         亞銳士              
寬魚國際          系統電                                       安碁                
合邦              世紀                                         沛亨                
萬旭              華容                                         迅德                
驊宏資            建榮                                         倉和                
久正              立衛                                         光菱                
上揚              天揚                                         三圓                
全譜              鈺創                                         雙喜                
易通展            合正                                         力泰                
元隆              金利                                         理銘                
沛亨              寶聯通                                       中連貨              
九暘              昇益                                         安心                
凱碩              凱鈺                                         燦星旅              
全達              德宏                                         高野                
奧斯特            寬魚國際                                     亞都                
福華              合邦                                         老爺知              
保銳              萬旭                                         滿心                
常珵              驊宏資                                       德記                
立碁              久正                                         關中                
越峰              上揚                                         誠品生活            
士開              全譜                                         泰偉                
志嘉              易通展                                       時報                
富裔              泰詠                                         琉園                
燦星旅            元隆                                         旭然                
富驛-KY           沛亨                                         鼎創達              
劍湖山            九暘                                         明揚                
德記              凱碩                                         綠河-KY             
泰偉              全達                                         欣雄                
華義              奧斯特                                       欣泰                
得利影            福華                                                             
鼎創達            保銳                                                             
花王              常珵                                                             
邦泰              立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  高野                                                             
                  劍湖山                                                           
                  元大期                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安
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