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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100          利勤              昶和     大飲                
味全     富邦NASDAQ反1 富邦科技          信昌化            大統染   立益                
宏洲     正道     元大台商50          佳大              海悅     怡華                
嘉裕     友旺     富邦摩台          海光              銘旺科   昶和                
東華     同開     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     悠克     富邦金融          威盛              統領     錩泰                
立益     川飛     元大MSCI台灣          映泰                       元禎                
佳和              永豐臺灣加權          承啟                       展宇                
昶和              國泰日經225          統懋                       康普                
三洋紡            元大日經225          翔耀                       海悅                
瑞利              元大美債7-10正2          太空梭                     映泰                
樂士              元大美債7-10反1          麗臺                       隴華                
正峰新            富邦歐洲          蔚華科                     麗臺                
億泰              FH彭博高收益債          華擎                       世芯-KY             
毛寶              FH彭博新興債          嘉威                       傳奇                
燁興              FH富時不動產          世芯-KY                    東科-KY             
中鴻              味全              捷泰                       鈺邦                
聚亨              宏洲              杜康-DR                    華友聯              
千興              嘉裕              陽光能源-DR                   愛山林              
威致              東華              川飛                       皇昌                
首利              大東                                         華園                
麗正              立益                                         遠雄來              
東訊              佳和                                         夏都                
華泰              昶和                                         新天地              
茂矽              三洋紡                                       欣欣                
錸德              瑞利                                         統領                
廷鑫              力山                                         阿瘦                
倫飛              樂士                                         康師傅-DR            
威盛              正峰新                                       晨訊科-DR            
銘旺科            華新                                         友佳-DR             
統懋              億泰                                         一零四              
翔耀              毛寶                                         新海                
太空梭            五鼎                                         秋雨                
新利虹            勝一                                         欣高                
華映              燁興                                         台數科              
吉祥全            中鴻                                         南六                
憶聲              聚亨                                         基勝-KY             
科風              千興                                         威宏-KY             
建碁              威致                                         波力-KY             
和鑫              首利                                         泰昇-KY             
力特              麗正                                         政伸                
喬鼎              全友                                         吉源-KY             
正達              東訊                                                             
晟鈦              華泰                                                             
新世紀            茂矽                                                             
誠創              錸德                                                             
嘉威              廷鑫                                                             
力銘              倫飛                                                             
亞太電            威盛                                                             
達能              研華                                                             
清惠              南亞科                                                           
慧友              銘旺科                                                           
捷泰              統懋                                                             
互億              翔耀                                                             
天瀚              太空梭                                                           
迅杰              新利虹                                                           
華上              友旺                                                             
元晶              華映                                                             
華冠              吉祥全                                                           
裕豐              憶聲                                                             
寶徠              科風                                                             
日勝生            建碁                                                             
台船              和鑫                                                             
東森              力特                                                             
台南-KY           喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          力銘                                                             
友佳-DR           亞太電                                                           
陽光能源-DR          達能                                                             
精熙-DR           拓凱                                                             
中福              達興材料                                                         
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              亞翔                                                             
慶豐富            捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  慧洋-KY                                                          
                  宅配通                                                           
                  群益期                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  慶豐富                                                           
                  信義                                                             
                  中租-KY                                                          
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY
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