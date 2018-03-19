◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100 利勤 昶和 大飲 味全 富邦NASDAQ反1 富邦科技 信昌化 大統染 立益 宏洲 正道 元大台商50 佳大 海悅 怡華 嘉裕 友旺 富邦摩台 海光 銘旺科 昶和 東華 同開 富邦發達 世紀鋼 卓越 大統染 大東 悠克 富邦金融 威盛 統領 錩泰 立益 川飛 元大MSCI台灣 映泰 元禎 佳和 永豐臺灣加權 承啟 展宇 昶和 國泰日經225 統懋 康普 三洋紡 元大日經225 翔耀 海悅 瑞利 元大美債7-10正2 太空梭 映泰 樂士 元大美債7-10反1 麗臺 隴華 正峰新 富邦歐洲 蔚華科 麗臺 億泰 FH彭博高收益債 華擎 世芯-KY 毛寶 FH彭博新興債 嘉威 傳奇 燁興 FH富時不動產 世芯-KY 東科-KY 中鴻 味全 捷泰 鈺邦 聚亨 宏洲 杜康-DR 華友聯 千興 嘉裕 陽光能源-DR 愛山林 威致 東華 川飛 皇昌 首利 大東 華園 麗正 立益 遠雄來 東訊 佳和 夏都 華泰 昶和 新天地 茂矽 三洋紡 欣欣 錸德 瑞利 統領 廷鑫 力山 阿瘦 倫飛 樂士 康師傅-DR 威盛 正峰新 晨訊科-DR 銘旺科 華新 友佳-DR 統懋 億泰 一零四 翔耀 毛寶 新海 太空梭 五鼎 秋雨 新利虹 勝一 欣高 華映 燁興 台數科 吉祥全 中鴻 南六 憶聲 聚亨 基勝-KY 科風 千興 威宏-KY 建碁 威致 波力-KY 和鑫 首利 泰昇-KY 力特 麗正 政伸 喬鼎 全友 吉源-KY 正達 東訊 晟鈦 華泰 新世紀 茂矽 誠創 錸德 嘉威 廷鑫 力銘 倫飛 亞太電 威盛 達能 研華 清惠 南亞科 慧友 銘旺科 捷泰 統懋 互億 翔耀 天瀚 太空梭 迅杰 新利虹 華上 友旺 元晶 華映 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 日勝生 建碁 台船 和鑫 東森 力特 台南-KY 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 拓凱 中福 達興材料 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 亞翔 慶豐富 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 東森 台灣高鐵 慧洋-KY 宅配通 群益期 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 信義 中租-KY 潤泰材 波力-KY