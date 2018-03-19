中銀監稱對單戶授信1000萬元以下小微企業貸款將「兩增兩控」

路透北京3月19日-中國銀監會周一指出，在繼續監測「三個不低於」、確保小微企業信貸總量穩步擴大的基礎上，重點針對單戶授信1,000萬元人民幣以下（含）的小微企業貸款，提出「兩增兩控」的新目標。

銀監會網站解釋稱，「兩增」即單戶授信總額1,000萬元以下（含）小微企業貸款同比增速不低於各項貸款同比增速，貸款戶數不低於上年同期水平，”兩控”即合理控制小微企業貸款資產質量水平和貸款綜合成本；突出對小微企業貸款量質並重、可持續增長的監管導向。

銀監會稱，將從完善機構體系、提升服務效率、改進貸款支付、落實盡職免責、盤活信貸資源、主動開展信息披露等方面提出具體要求，強調商業銀行要專註主業，用好用足激勵政策，實現銀行業小微企業金融服務從「量」的擴大轉向質量、效率、動力的變革。

數據顯示，截至2017年末，全國小微企業貸款余額30.74萬億元，同比增速15.14%，比各項貸款平均增速高2.67個百分點；小微企業貸款余額戶數1,520.92萬戶，較上年同期增加159.82萬戶。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)