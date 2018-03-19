為何香港獨立的審計監管機構要盡快成立！

財匯局改革的條例草案繼續在立法會審議，多家機構建議新的財匯局擴大規管範圍，總攬所有由核數師審閱的上市公司文件，而不限於草案所述的年報、上市文件、反收購、非常重大收購文件。

財務匯報局主席潘祖明表示，全球核數師監管制度已由「自我監管」轉變為「獨立監管」，希望《2018年財務匯報局（修訂）條例草案》獲通過後，本港監管能與其他主要資本市場看齊。

潘祖明說，局方正計劃擴大職能，提升上市公司審計報告的質素和準確性，預計草案能於明年8月正式生效，局方的年度經費可由目前3500萬元增至9900萬元，應付將來租金和人手支出增加。而法例通過後，局方可對違規行為實施最高1000萬元罰款。

業界憂慮政府建議的最高罰款對中小型事務所負擔太重。潘祖明指出，將就判處罰則發指引，會保證將考慮被罰的事務所財政狀況寫入指引，務求不令該行陷入財困，亦考慮混合使用非金錢性質的處罰，例如吊銷牌照或勒令有條件執業等。他補充，英國財匯局罰款無上限、美國罰款上限1800萬美元(約1.4億港元)，但只有少於10%英美個案被罰逾1000萬港元的港版上限。

財匯局重申，香港必須有獨立的審計監管機構，才有資格申請成為「獨立審計監管機構國際論壇成員」(IFIAR)及「歐洲委員會監管等效資格」(EC Equivalence)，與國際競爭對手如英、美、澳、星等地看齊。前者要求財匯局有穩定、足夠資金來源，後者則必須要求財匯局由非執業會計師主理。現時《草案》建議新的財匯局內仍然有執業會計師坐鎮，意味即使《草案》以原型通過，香港僅能申請IFIAR資格，而不能取得歐洲委員會監管等效資格。

潘祖明指，無法評論《草案》能否如期在2019年8月起生效，局方希望愈快愈好，現時正「幾手準備」迎接新財匯局誕生。

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