投中：2月共完成198起并購案例 環比減少逾三成

2月國内并購市場整體表現平平，宣布與完成交易案例數量均出現一定程度下滑。投中研究院最新發布的并購市場統計數據顯示，受春節假期影響，2月并購市場并不活躍。但與去年同期相比，今年2月的宣布并購交易數量及規模均有所增長。具體來看，2月共有392起宣布并購交易案例，環比減少24.9%，同比增加31.1%;披露并購金額共346億美元。

在完成交易方面，2月共完成198起并購案例，披露并購金額221.2億美元。完成并購交易案例數量環比減少34.22%，同比增加12.5%。

宣布交易案例中，吉利集團收購戴姆勒股份為交易金額最大案例。2018年2月24日，吉利汽車董事長李書福先生通過旗下海外企業主體斥資約 90 億美元收購戴姆勒股份公司約9.69%股份。交易完成後，吉利集團成為戴姆勒最大股東，擁有戴姆勒逾1.036億股的投票權。

據悉，吉利集團正在大舉進行汽車産業資源的整合與布局，參股奔馳母公司戴姆勒的做法將會進一步推動吉利集團向高端汽車市場的進軍步伐。投中研究院分析指出，近幾年，盡管前幾年戴姆勒在華銷量落後于寶馬和奧迪，但通過大幅擴建現有銷售網絡後，戴姆勒市場份額已經得到了提升。

中國重工收購大連重工成為2月份最大金額完成并購交易案例。2017年9月13日，中國重工擬收購中國信達等合計所持有的大連重工42.99%股權。2017年10月26日，交易金額确定為165.97 億元。2018年2月12日，該交易已完成。

投中研究院點評，中國重工是我國船舶行業的主導力量，而大連重工系中國重工旗下，是我國重要的海軍裝備制造基地。本次交易為中國重工以降杠杆為目标的資本運作中關鍵一步。

此外，三六零借殼成功回歸A股也是2月值得關注的事件。根據2017年11月披露的重大資産重組草案，三六零100%股權擬作價504.16億元置入江南嘉捷，江南嘉捷全部資産作價18.72億元，通過現金轉讓和資産置換方式置出，交易完成後，周鴻祎實際控制的奇信志成將持有上市公司48.74%股份。

三六零還承諾成功上市後，在 2017 年、2018 年、2019 年三年内實現的扣除非經常性損益後歸屬于母公司的淨利潤分别不低于 22 億元、29 億元、38 億元。2018年2月22日，相關過戶手續已完成，成為2月完成規模最大交易。

從行業分布來看，IT及制造業表現活躍，2月完成交易數量占比并列榜首，為15.66%，醫療健康行業及互聯網随後。交易規模 IT規模占比最大，為40.06%，主要緣于三六零成功借殼江南嘉捷創下本月完成交易規模之最。

來源：證券時報APP

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