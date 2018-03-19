閱文(00772-HK)的書中黃金還不夠 與騰訊(00700-HK)一起找更多商機

近年熱爆新股之一的閱文集團(00772-HK)公布上市後首份業績，盈利由3668萬元(人民幣.下同)增至5.56億元，按年大升14.16倍，經調整盈利為7.22億元，按年升7.47倍，每股基本盈利0.74元，但不派息。聯席首席執行官梁曉東表示，公司去年10月才上市，仍處於發展階段，故不派發股息，至於2018年仍要視乎公司情況而定。

毛利率由2016年的41.3%升，至去年的50.7%，平均月活躍用戶按年增長12.7%，至1.9億；付費率為5.8%，按年增加0.9個百分點，而月均付費用戶增長33.7%至1110萬人。梁曉東稱，去年閱讀收費未有加價，仍是1000字0.5元，今年短期內亦不見得有加價需要，會由增加用戶閱讀時間著手，利用大數據及人工智能(A.I.)改善用戶體驗，增加ARPU以及付款用戶比率。他又提到，除了付費閱讀外，旗下平台亦會有打賞功能，讓用戶向作家打賞，這方面的ARPU(每月每戶平均收入)更高，但目前佔比較小，將來可以加強發展。

他續說，未來會加強在線閱讀方面發展，特別是投資內容上，藉此用來吸引新用戶。同時，集團在版權授權業務上，亦會與更多合作夥伴如大股東騰訊(00700-HK)等合作，開拓遊戲、影視作品等。

聯席首席執行官吳文輝指出，集團會繼續為作家提供支持，包括改編作品成影視、動漫內容等，亦會幫助他們的作品向海外發展。他稱今年續會加強在海外市場部署，包括韓國等地。

對於近期市傳中資科網股以CDR形式回歸A股，梁曉東表示，暫時未接到任何通知，但認為是好事，會視乎其他科網企業的做法，再作決定。

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