去年中國原煤産量恢復性增長 2014年以來首現正增長

在“去産能”政策取得積極進展的同時，去年中國原煤産量有所恢復，出現自2014年以來的首次正增長。

中國國家統計局19日發布的數據顯示，2017年，随着國民經濟穩中向好，煤炭需求回暖，優質産能加速釋放，原煤生産恢複性增長，全年原煤産量35.2億噸，比上年增長3.3%。

2013年中國原煤産量達到39.7億噸的曆史高點後，受經濟增速放緩、能源結構調整等因素的影響，煤炭需求逐年下降，供給能力過剩，供求關系失衡，生産開始回落。2016年，受“去産能”政策和需求放緩的雙重影響，當年中國原煤産量為34.1億噸，同比下降9%，達到2010年以來的最低點。

從不同區域的煤炭生産來看，近年來，中國煤炭生産重心越來越向晉陝蒙等資源禀賦好、競争能力強的地區集中。

2017年，内蒙古、山西、陝西、新疆、貴州、山東、河南、安徽等8個地區生産原煤均超過1億噸，産量共計30.6億噸，占全國産量的86.8%，比“去産能”政策實施前的2015年提高3.0個百分點。

與此同時，部分中小型煤礦較多的地區以及東部發達地區原煤産量下降較快，其中，重慶、湖北、江西3個地區與2015年相比累計下降幅度超過50%，湖南、北京、吉林、江蘇4個地區累計下降幅度超過30%。

數據顯示，去年，煤炭淨進口量有所增加。此前，中國煤炭淨進口在2013年達到3.2億噸的曆史高點後開始逐年減少，到煤炭行業“去産能”政策實施前的2015年，淨進口量2.0億噸，比2013年減少1.2億噸。

近兩年，煤炭進口量持續回升。2016年8月至2017年2月連續7個月同比增速超過30%。2016、2017年全年煤炭淨進口量分别達到2.5和2.6億噸，比2015年分别增加4804和6401萬噸。

來源：中國新聞網

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