上海證監局啓動實施2018年上海上市公司現場檢查随機抽查工作

據中國證監會3月19日消息，上海證監局近日正式啓動實施2018年上海上市公司現場檢查随機抽查工作。

2018年3月14日下午，上海證監局舉行2018年上海上市公司現場檢查随機抽取儀式，邀請上海上市公司協會和2017年随機抽查的9家轄區上市公司代表，全程參與轄區2018年度上市公司現場檢查的檢查對象和檢查人員名單的随機抽取。随機抽取采用“随機抽查軟件”，由各位與會代表執行電腦程序，并現場監督見證，産生了2018年上海上市公司現場檢查雙随機抽查的檢查對象和檢查人員名單。

截至2018年2月28日，按證監會有關規定，轄區納入2018年度上市公司現場檢查名錄庫的公司家數為219家，按照《中國證監會随機抽查事項清單》中5%的比例計算，本年度轄區上市公司随機抽查家數為11家，随機抽取産生名單如下：協鑫集成、上海洗霸、來伊份、寶信軟件、*ST運盛、大名城、泰勝風能、嘉麟傑、匯納科技、愛普股份、号百控股。

下一階段，上海證監局將按照證監會相關要求，依據随機抽取名單和2017年年度報告披露時間适時開展現場檢查。此外，還將以風險和問題為導向，對上市公司實施各類專項檢查，進一步強化事中事後監管。

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